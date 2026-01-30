/HARTĂ/ Avertizare de vânt puternic în jumătate de Moldova: Când este valabil codul galben

TV8, 30 ianuarie 2026 14:00

/HARTĂ/ Avertizare de vânt puternic în jumătate de Moldova: Când este valabil codul galben

Acum 15 minute
14:10
Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei /P/ TV8
14:10
iTicket: Unde ieșim de Ziua Îndrăgostiților 2026? 8 evenimente speciale pentru o seară de neuitat TV8
14:10
Nicanor Ciochină ar putea sta 30 de zile după gratii: Avertizarea avocatului TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1437: Atac mortal și condiția Rusiei. Trump anunță armistițiu, Zelenski are o invitație, iar Putin tace TV8
Acum 30 minute
14:00
/HARTĂ/ Avertizare de vânt puternic în jumătate de Moldova: Când este valabil codul galben TV8
Acum o oră
13:40
Dublul omor la Grătiești: Suspectul și-a aflat sentința. Cât ar putea sta după gratii TV8
13:30
Alertă la vama Tudora: Punctul de trecere, blocat după descoperirea unui bagaj suspect TV8
Acum 2 ore
13:00
/VIDEO/ Rusia a atacat Ucraina, deși Donald Trump a anunțat armistițiu: Cum se descurcă oamenii TV8
12:40
/VIDEO/ „Haos total”: Munți de gunoi în centrul Chișinăului. Locatarii unui bloc trag un semnal de alarmă TV8
Acum 4 ore
12:00
Programul grădinițelor din Chișinău, modificat: Cum vor activa pe 30 ianuarie 2026 TV8
11:40
/VIDEO/ „Situație extraordinară”: Pericol de noi avarii. Poleiul și chiciura pun presiune pe rețelele electrice TV8
11:10
Faza grupei unice în Europa League s-a încheiat: FCSB ratează primăvara europeană. Echipele calificate TV8
11:10
Domiciliați fictiv în Botoșani: Peste 8.000 de persoane, inclusiv din Moldova, riscă să rămână fără act de identitate românesc TV8
10:50
/ULTIMA ORĂ/ Cât de mult s-ar putea ieftini gazul: Energocom a depus cerere la ANRE TV8
10:40
Vasile Tarlev, respins de Curtea Constituțională: Nu este de acord ca poliția să cerceteze corupția electorală TV8
Acum 6 ore
09:50
/VIDEO/ Celulă de criză în Moldova: Cum intervin acum drumarii și ce trebuie să știe șoferii TV8
09:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1437: Atac mortal și condiția Rusiei. Trump anunță armistițiu, Zelenski e prudent, iar Putin tace TV8
09:10
/PROMO/ „Cât pe ce să-mi rup gâtul!” Cum reușesc oamenii să facă față vremii extreme - de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
08:50
Percheziții matinale la Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane ar fi utilizat date secrete în interes personal TV8
Acum 8 ore
08:20
/VIDEO/ Prețul nevăzut al datelor: Cui și când oferim informații cu caracter personal? TV8
07:30
Horoscop 30 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii rapide, Gemenii primesc vești, iar Racii caută liniște și siguranță TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 30 ianuarie 2026: Zi cu ninsori și ghețuș în toată țara TV8
Acum 24 ore
23:40
Coechipier de lux pentru Mihail Gherasimencov: A jucat alături de Thomas Müller pentru o echipă din Canada TV8
23:10
Omagiu pentru eroul basarabean: „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată la București TV8
22:50
/VIDEO/ Noi bombardamente în Ucraina: Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova TV8
22:40
/VIDEO/ Războiul din Ucraina, pus pe pauză pentru o săptămână? Putin ar fi acceptat un armistițiu TV8
22:20
/VIDEO/ Prețul nevăzut al datelor: Cui și când oferim informații cu caracter personal? TV8
21:50
/VIDEO/ Avion prăbușit într-o zonă muntoasă din Columbia: Nicio persoană nu a supraviețuit TV8
21:40
/VIDEO/ Frig extrem în următoarele zile: Când s-ar putea încălzi vremea TV8
21:10
/VIDEO/ Ședință eșuată în dosarul Plahotniuc: Trei martori care urmau să dea declarații au absentat TV8
20:30
/VIDEO/ Ședință cu „portrete” la CMC: MAN acuză PAS și PSRM că blochează intenționat votarea bugetului TV8
20:20
Premieră în învățământul din Moldova: Va fi organizată Olimpiada Națională de Inteligență Artificială TV8
19:50
Tragedie la Tiraspol: Un pensionar a murit după ce a încercat să stingă flăcările din casă TV8
19:20
Oficial: Zi scurtă de muncă vineri, din cauza poleiului și ghețușului anunțate în Moldova TV8
19:00
Noi detalii din noul dosar al lui Nicanor Ciochină: Ar fi agresat fizic un bărbat când era primar TV8
18:20
Primul schimb din 2026: Câte cadavre au fost repatriate de Rusia și Ucraina TV8
17:50
/VIDEO/ Chișinăul pregătește prima întâlnire „1+1” din 2026: Unde ar putea avea loc și de ce se teme Vitalie Ignatiev TV8
17:00
/HARTĂ/ Alertă meteo de ghețuș și polei: Cât de mult vor scădea temperaturile pe 30 și 31 ianuarie TV8
17:00
/ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină a fost reținut de poliție: E vizat într-un alt dosar penal TV8
16:40
Atac la Judecătoria Chișinău: O magistrată a fost agresată de o inculpată. CSM solicită crearea Poliției Judecătorești TV8
16:10
Avertizare de vremea rea pentru următoarele zile: Vineri ar putea fi zi lucrătoare scurtă TV8
16:00
/ULTIMA ORĂ/ Lukoil a transmis Moldovei bunurile de la Aeroportul Chișinău: Ce activități i-au fost interzise TV8
15:40
/VIDEO/ Brad doborât de o mașină în Chișinău: Șoferul era beat criță TV8
15:30
Alertă la Bălți: O femeie a dispărut dintr-un centru specializat acum 3 săptămâni TV8
15:00
Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026: Ce trebuie să știe elevii și profesorii TV8
14:40
/VIDEO/ Caviar de contrabandă, adus din Rusia: Suspectul riscă o amendă usturătoare TV8
14:30
/VIDEO/ Prăpăd în Portugalia, după furtuna Kristin: 5 morți, întreruperi masive de curent și case distruse TV8
Ieri
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1436: Beznă la Kiev, avioane doborâte și afacerea Lukoil. Zelenski avertizează, iar UE acuză Rusia TV8
14:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1436: Beznă la Kiev, avioane doborâte și afacerea Lukoil. Zelenski e supărat, iar UE acuză Rusia TV8
13:40
/VIDEO/ Vloggerul Dima White, în centrul unui nou scandal? A filmat într-un liceu, iar părinții s-ar fi plâns Ministerului Educației TV8
