Traficul camioanelor, restricționat la Dondușeni și Palanca: Se circulă în condiții meteorologice periculoase
TV8, 30 ianuarie 2026 18:50
Traficul camioanelor, restricționat la Dondușeni și Palanca: Se circulă în condiții meteorologice periculoase
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
Acum 2 ore
17:50
17:30
17:20
Acum 4 ore
17:00
16:50
16:20
15:40
15:30
Acum 6 ore
14:40
14:30
14:30
14:10
14:10
14:10
14:00
Acum 8 ore
13:00
12:40
11:40
11:10
11:10
Acum 12 ore
10:40
09:50
09:20
09:10
08:50
07:30
Acum 24 ore
23:40
22:40
21:50
21:10
20:30
20:20
19:50
19:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.