Omagiu pentru eroul basarabean: „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată la București
TV8, 29 ianuarie 2026 23:10
Omagiu pentru eroul basarabean: „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată la București
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
23:40
Acum 2 ore
22:40
Acum 4 ore
21:50
21:10
20:30
Acum 6 ore
20:20
19:50
19:20
19:00
Acum 8 ore
17:50
17:00
17:00
16:40
Acum 12 ore
16:10
16:00
15:00
14:30
14:10
14:00
13:40
13:30
13:00
12:00
11:40
11:40
Acum 24 ore
11:10
10:40
10:40
10:10
09:50
09:40
09:10
08:40
08:20
07:50
Ieri
23:20
22:50
22:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.