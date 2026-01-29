În premieră, R. Moldova va organiza Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

18:50

Fiul unui comandant adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. ZdG a investigat cazul, a discutat cu tatăl învinuitului și cu părțile vătămate și vă...