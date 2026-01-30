Situația de la PTF Tudora a fost încheiată: obiectul depistat nu era periculos
TV Nord, 30 ianuarie 2026 15:50
Poliția Națională informează că acțiunile desfășurate de experți la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost finalizate. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că obiectul depistat nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni. Potrivit autorităților, obiectul identificat în bagajul unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de
Acum 30 minute
15:50
Acum 2 ore
14:50
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să fugă, astăzi, în timpul escortării pentru audieri într-o cauză penală în care este vizat. Incidentul s-a produs în timp ce persoana privată de libertate era însoțită de un angajat al Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, deținutul s-a eschivat de sub escortă, iar imediat au fost demarate acțiuni
Acum 4 ore
13:30
/VIDEO/ Riscurile electorale și finanțarea campaniilor, discutate la Forumul Electoral 2026 # TV Nord
Finanțarea campaniilor electorale și interferențele externe au fost printre principalele teme abordate în cadrul Forumului electoral 2026. Experți naționali și internaționali, alături de reprezentanți ai instituțiilor electorale, au analizat vulnerabilitățile proceselor electorale și răspunsurile instituționale necesare pentru următoarele scrutine. Experții au atras atenția asupra faptului că mai multe fenomene rămân insuficient reglementate și înțelese. Potrivit
13:10
O situație operativă este gestionată, la această oră, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului vamal, funcționarii, împreună cu polițiștii de frontieră, au depistat un obiect suspect într-un autoturism. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa
13:00
Chișinăul pregătește prima întâlnire „1+1” din 2026: Unde ar putea avea loc și de ce se teme Vitalie Ignatiev # TV Nord
Prima întâlnire din 2026 a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în formatul „1+1" ar putea avea loc în curând. Pregătirile sunt în curs de desfășurare pe toate subiectele cheie, inclusiv pe condițiile de livrare a gazului în regiune, a declarat pe 28 ianuarie viceprim-ministrul pentru reintegrare, în cadrul emisiunii „ Новая неделя с Анатолием Голя"
12:20
Trei persoane au furat valize care conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar, într-o stradă foarte circulată din centrul Tokyo-ului. Informația a fost confirmată vineri de poliție și de presa locală și citat de mediafax.ro, cu referire la le figaro.fr Astfel de infracțiuni sunt rare în capitala Japoniei, cunoscută pentru nivelul ridicat
Acum 6 ore
11:20
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova ar putea fi mai mic în anul 2026. Potrivit calculelor prezentate de S.A. „Energocom" către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful ar putea scădea cu aproximativ 1,5 lei. De asemenea, pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune medie este propus un tarif de
Acum 24 ore
17:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de poliție. Acesta e vizat într-un alt dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații și PCCOCS, scrie TV8.md Tot astăzi, procurorii au cerut 9 ani de pușcărie pentru Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești. Pe lângă aceasta, acuzatorii au
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului, valabil în perioada 30–31 ianuarie 2026. Avertizarea a fost emisă pe 29 ianuarie, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și
Ieri
15:50
Pentru multe familii din Republica Moldova, autismul nu înseamnă doar un diagnostic, ci o viață trăită între griji, așteptări și uși închise. Nicolae are 10 ani, iar mama lui, Veronica Nimerenco, spune că de când copilul a fost diagnosticat, a rămas aproape singură în fața unui sistem care oferă prea puține servicii și prea puține
15:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ocnița, în conlucrare cu angajații Frontex, au depistat un caz de transport ilegal de masă lemnoasă în zona de frontieră, pe direcția satul Ocnița – Sokireanî. În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, oamenii legii au stopat un autovehicul de model UAZ, care
15:10
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu, în cadrul raziilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Un prim caz a fost înregistrat în extravilanul orașului Costești, unde, în colaborare cu Sectorul Poliției de Frontieră „Costești", în fâșia forestieră din apropierea unei gunoiști, a fost
15:00
Femeie de 32 de ani, căutată de poliție după ce a dispărut dintr-un centru specializat din Bălți # TV Nord
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei femei în vârstă de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat din municipiul Bălți, care este dată dispărută din data de 4 ianuarie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, femeia a plecat din centru într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente ▪️
14:30
Crearea unui acvariu acasă este mai mult decât un simplu proiect de design interior; este vorba despre construirea și menținerea unui mini-ecosistem fragil. Succesul în acest domeniu depinde în mare măsură de răbdarea ta și de capacitatea de a înțelege procesele biologice care au loc sub luciul apei. Mulți începători se confruntă cu dificultăți deoarece tratează peștii ca pe niște obiecte decorative, uitând că aceștia sunt extrem de sensibili la calitatea mediului în care trăiesc. O abordare corectă va transforma acest hobby într-o sursă constantă de relaxare și satisfacție vizuală.
13:40
/P/10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 # TV Nord
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu
10:50
Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 178 din 28 ianuarie 2026, prin care a fost modificat orarul olimpiadelor raionale, municipale și zonale, organizate în baza testelor unice, pentru anul de studii 2025–2026. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management
10:30
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc generate de condițiile meteorologice nefavorabile. Salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit
10:10
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost documentați de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului. Documentarea a durat trei luni, iar în urma probelor acumulate, polițiștii, în comun
09:30
Mai puține adresări la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți. Câte persoane au fost internate # TV Nord
Numărul adresărilor la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți a înregistrat o scădere în ultimele 24 de ore, după două zile în care solicitările au crescut semnificativ, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 178 de adresări, dintre care 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către
09:20
Echipele S.A. „RED-Nord" continuă lucrările de remediere a incidentelor apărute în rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit situației operative din data de 29 ianuarie 2026, ora 08:00, se intervine la 11 deconectări avariate, pentru a reconecta la energia electrică 4.693 de consumatori din 25 de localități
09:10
Pe 29 ianuarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi noros, iar pe alocuri se va semnala ceață și polei slab. Pe drumuri se va forma ghețuș, condițiile de circulație fiind îngreunate. În nordul țării sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime la nivel național vor ajunge
28 ianuarie 2026
21:30
Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală, iar în urma măsurilor operative întreprinse, oamenii legii au stabilit circumstanțe grave ale cazului. Potrivit informațiilor acumulate de polițiștii sectorului Buiucani, victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict, bărbatul
19:20
ESENȚIAL // DIH of Moldova devine primul European Digital Innovation HUB din Republica Moldova # TV Nord
Consorțiiul Digital Innovation Hub of Moldova a fost selectat de Comisia Europeană pentru a deveni primul și unicul European Digital Innovation Hub din Republica Moldova, marcând un pas important în procesul de transformare digitală a economiei naționale. Invitatul nostru de astăzi este Ion Bodrug, președintele ACETI. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul
17:20
TV Nord a prezentat filmul documentar „Un test de democrație", un material despre alegeri, corupție și cursa electorală Participanții la eveniment au menționat că documentarul este util pentru generația tânără și cea care urmează să participe la vot „Pentru generația contemporană și cea tânără care urmează să meargă la vot, destul de informativ, pentru că
17:10
/FOTO/ Sesiune de instruire privind eficiența energetică, organizată de către CNED în satul Nihoreni, raionul Rîșcani # TV Nord
Locuitorii satului Nihoreni, raionul Rîșcani, au participat la o sesiune de instruire practică dedicată măsurilor de eficiență energetică, organizată cu scopul de a sprijini reducerea consumului de energie și îmbunătățirea confortului termic al locuințelor. În cadrul activității, reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durabilă au prezentat localnicilor soluții accesibile pentru eficientizarea energetică a gospodăriilor casnice, precum
16:50
Condamnat la închisoare pentru trafic de ființe umane, după admiterea apelului procurorilor # TV Nord
Curtea de Apel Chișinău a condamnat un bărbat pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, după ce a admis apelul depus de procurori într-un dosar examinat anterior de prima instanță. Anunțul a fost făcut de Procuratura de Circumscripție Chișinău. Inițial, prin sentința din 25 martie 2021, instanța de fond l-a condamnat pe inculpat doar
16:50
/VIDEO/ Un loc unde vârsta nu mai e o povară: centrul care aduce grijă și demnitate vârstnicilor din Corpaci # TV Nord
De mai bine de un an, în satul Corpaci, raionul Edineț, funcționează un serviciu social modern care schimbă, zi de zi, viața persoanelor în etate. Într-o clădire care altădată era abandonată, vârstnicii au acum acces la spălătorie socială, servicii de igienă personală, mese calde și activități de socializare. Pentru mulți dintre beneficiari, acest centru înseamnă
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Ministerul Educației și Cercetării informează despre modul de desfășurare a procesului educațional în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova la data de 28 ianuarie 2026. Potrivit datelor prezentate, activitatea didactică a fost organizată în mai multe formate, în funcție de condițiile locale și deciziile autorităților responsabile: Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării precizează că situația
14:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să acorde o atenție sporită prevenirii și combaterii muncii „la negru" și a practicii de achitare a salariilor „în plic". Acțiunile autorității vizează creșterea gradului de conformare fiscală în domeniile economice cu risc sporit de încălcare a legislației m
13:20
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în reparație: investiție de peste 12 milioane de lei # TV Nord
Angajații și vizitatorii Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru desfășurarea activităților culturale, odată cu demararea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirii. Edificiul este un monument de arhitectură de importanță națională și singurul teatru cu statut național din nordul Republicii Moldova. Lucrările sunt realizate în cadrul […] Acest articol Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în reparație: investiție de peste 12 milioane de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Tariful la gaze ar putea scădea după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile costuri de bază ale „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, valabile pentru anul 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit tv8.md. „E greu acum să spunem cu cât. Un leu, doi. […] Acest articol Tariful la gaze ar putea scădea în 2026, după decizia ANRE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/VIDEO/ Incendiu puternic la Mărăndeni. O familie cu doi copii a rămas fără locuință sigură # TV Nord
Un incendiu puternic a izbucnit în seara de 24 ianuarie, într-o locuință din satul Mărăndeni, Fălești provocând pagube materiale semnificative. În urma focului, acoperișul și podul casei au fost distruse complet, iar mai multe camere din interior au fost grav afectate. Potrivit informațiilor, locuința nu mai este sigură pentru trai, existând risc de prăbușire a […] Acest articol /VIDEO/ Incendiu puternic la Mărăndeni. O familie cu doi copii a rămas fără locuință sigură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/VIDEO/ Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov. Cel puțin cinci morți # TV Nord
Cel puțin cinci persoane au murit în urma unui atac cu dronă rusească asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, Ucraina. Informația a fost confirmată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a precizat că la momentul atacului în tren se aflau peste 200 de pasageri. Potrivit UNIAN, au fost înregistrate două lovituri în apropierea […] Acest articol /VIDEO/ Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov. Cel puțin cinci morți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
/FOTO/ Peste 110 utilaje și zeci de muncitori au intervenit noaptea pe drumurile naționale # TV Nord
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru a asigura siguranța participanților la trafic și menținerea viabilității drumurilor naționale. Totodată, echipele de intervenție au acționat pentru înlăturarea crengilor căzute pe carosabil, ca urmare a depunerilor de chiciură, astfel încât circulația pe rețeaua națională de drumuri să se desfășoare în […] Acest articol /FOTO/ Peste 110 utilaje și zeci de muncitori au intervenit noaptea pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Un accident rutier soldat cu decesul unui pieton s-a produs aseară la intrarea în satul Mircești, raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi A6, se deplasa din direcția Ungheni spre Cornești. La intrarea în localitate, aceasta a tamponat un pieton care se deplasa pe carosabil, în […] Acest articol Accident grav în raionul Ungheni:. Un pieton a murit după ce a fost lovit de un automobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Condițiile meteorologice nefavorabile continuă să afecteze livrarea energiei electrice în nordul Republicii Moldova. Potrivit situației operative din 28 ianuarie 2026, ora 10:00, în rețelele de distribuție gestionate de S.A. „RED-Nord” sunt înregistrate 26 deconectări avariate. În prezent, sunt afectați 18 045 de consumatori din 72 de localități, cele mai mari probleme fiind semnalate în raioanele […] Acest articol Avarii la rețeaua electrică din nordul țării. Peste 18 mii de consumatori afectați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari vamali din cadrul posturilor Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins și primit sume de […] Acest articol /FOTO/ Șapte vameși reținuți pentru corupție sistemică la Leușeni și Cahul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 ianuarie 2026
17:50
/VIDEO/ Poleiul și ghețușul îngreunează circulația în nordul țării. Șoferii, îndemnați la prudență # TV Nord
Condițiile meteorologice nefavorabile au creat polei și ghețuș pe drumurile din nordul Republicii Moldova, îngreunând considerabil traficul rutier și deplasarea pietonilor. În acest context, Poliția Republicii Moldova face apel la prudență maximă atât din partea șoferilor, cât și a pietonilor. LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În satul Glinjeni din raionul Fălești se circulă greu, poleiul […] Acest articol /VIDEO/ Poleiul și ghețușul îngreunează circulația în nordul țării. Șoferii, îndemnați la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Depunerile de chiciură continuă să afecteze rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, precipitațiile au continuat să se depună, ceea ce a provocat avarii pe mai multe porțiuni ale rețelelor electrice gestionate de S.A. RED-Nord. Conform situației operative din de 27.01.2026, ora 14:00, au fost înregistrate 27 deconectări avariate, fiind afectați […] Acest articol Chiciura continuă să afecteze rețelele electrice. Situația operativă de la ora 14:00 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Poleiul și ghețușul au transformat trotuarele din municipiul Bălți într-un adevărat pericol pentru pietoni. În ultimele două zile, zeci de oameni au alunecat și s-au ales cu traumatisme, unii chiar cu fracturi. Locuitorii spun că deplasarea prin oraș este extrem de dificilă, chiar și pe segmentele unde s-a intervenit cu material antiderapant. „Of, este greu. […] Acest articol /VIDEO/ Poleiul face victime la Bălți: 44 de persoane, cu traumatisme și fracturi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Din cauza înrăutățirii condițiilor meteo și a ghețușului puternic, autoritățile municipiului Bălți au anunțat un set de măsuri suplimentare de siguranță, menite să reducă riscurile pentru copii și adulți. Deciziile vor fi aplicate începând cu data de 28 ianuarie și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul săptămânii curente. Astfel, toate instituțiile de învățământ din […] Acest articol Școlile din Bălți trec pe online din cauza ghețușului. Cum vor activa grădinițele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Militarii în termen din cadrul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au fost trecuți în rezervă în cadrul unei ceremonii solemne, desfășurate în prezența comandanților, dar și a celor care i-au așteptat cu nerăbdare timp de un an – părinți, rude și apropiați. Pentru familii, momentul a fost încărcat de emoții greu de descris. Bucuria revederii […] Acest articol /VIDEO/ Militarii în termen, trecuți în rezervă. Un an de disciplină, curaj și maturizare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu # TV Nord
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost recunoscut vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie zdg.md. Decizia a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa lui Țuțu, care nu a fost escortat de la […] Acest articol Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența unei interdicții de intrare valabile până în anul 2030, transmite Știri.md. Potrivit actelor emise de autoritățile române, măsura a fost aplicată în temeiul legislației privind regimul […] Acest articol Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Poliția a fost sesizată cu privire la un nou caz de escrocherie, comis în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, suspecții au transmis victimei un link, care, odată accesat, a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele […] Acest articol Escrocherie în capitală: peste 100 de mii de lei sustrași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/P/ BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova # TV Nord
Această finanțare va consolida competitivitatea și reziliența afacerilor locale: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut în valoare de 20 de milioane EUR OCN Microinvest SRL – cea mai mare organizație de creditare nebancară din Moldova. Finanțarea va fi direcționată către acordarea creditelor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), contribuind la […] Acest articol /P/ BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Tăieri ilegale masive de arbori au fost depistate în raionul Dondușeni, în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu conform planului de lucru. Cazurile documentate vizează fondul forestier gestionat de administrațiile publice locale și de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. În fâșia forestieră de protecție gestionată de Primăria Tîrnova, inspectorii au identificat 59 […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale masive depistate în raionul Dondușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Avertizările meteorologice privind ploile cu depunere de chiciură rămân în vigoare, iar condițiile meteo nefavorabile continuă să afecteze funcționarea rețelelor electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova. Potrivit situației operative din data de 27 ianuarie 2026, ora 09:00, în rețelele gestionate de S.A. „RED-Nord” au fost înregistrate 10 deconectări avariate, fiind afectați 20 665 de […] Acest articol /FOTO/ Peste 20 de mii de consumatori afectați de avarii electrice din cauza poleiului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați au depistat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar de cursă internațională, care se deplasa din București spre Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și […] Acest articol Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pentru ziua de astăzi, 26 ianuarie, meteorologii prognozează vreme instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros, iar pe arii extinse se vor semnala precipitații sub formă de ploaie. Din cauza temperaturilor apropiate de limita înghețului, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat este posibilă apariția ceții și a poleiului slab, ceea […] Acest articol /METEO/ Ceață și polei în toată țara. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
