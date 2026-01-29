/VIDEO/ Trei bărbați din Rîșcani, reținuți într-un dosar de droguri
TV Nord, 29 ianuarie 2026 10:10
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost documentați de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului. Documentarea a durat trei luni, iar în urma probelor acumulate, polițiștii, în comun […] Acest articol /VIDEO/ Trei bărbați din Rîșcani, reținuți într-un dosar de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:30
Mai puține adresări la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți. Câte persoane au fost internate # TV Nord
Numărul adresărilor la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți a înregistrat o scădere în ultimele 24 de ore, după două zile în care solicitările au crescut semnificativ, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 178 de adresări, dintre care 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către […] Acest articol Mai puține adresări la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți. Câte persoane au fost internate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
09:20
Echipele S.A. „RED-Nord” continuă lucrările de remediere a incidentelor apărute în rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit situației operative din data de 29 ianuarie 2026, ora 08:00, se intervine la 11 deconectări avariate, pentru a reconecta la energia electrică 4.693 de consumatori din 25 de localități […] Acest articol Avarii electrice în nordul Moldovei: 4.693 de consumatori afectați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Pe 29 ianuarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi noros, iar pe alocuri se va semnala ceață și polei slab. Pe drumuri se va forma ghețuș, condițiile de circulație fiind îngreunate. În nordul țării sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime la nivel național vor ajunge […] Acest articol /METEO/ Vreme instabilă pe 29 ianuarie: ceață, polei și lapoviță în nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 12 ore
21:30
Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală, iar în urma măsurilor operative întreprinse, oamenii legii au stabilit circumstanțe grave ale cazului. Potrivit informațiilor acumulate de polițiștii sectorului Buiucani, victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict, bărbatul […] Acest articol Crimă în capitală: un bărbat dispărut a fost găsit mort lângă Vadul lui Vodă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
19:20
ESENȚIAL // DIH of Moldova devine primul European Digital Innovation HUB din Republica Moldova # TV Nord
Consorțiiul Digital Innovation Hub of Moldova a fost selectat de Comisia Europeană pentru a deveni primul și unicul European Digital Innovation Hub din Republica Moldova, marcând un pas important în procesul de transformare digitală a economiei naționale. Invitatul nostru de astăzi este Ion Bodrug, președintele ACETI. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul […] Acest articol ESENȚIAL // DIH of Moldova devine primul European Digital Innovation HUB din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
TV Nord a prezentat filmul documentar „Un test de democrație”, un material despre alegeri, corupție și cursa electorală Participanții la eveniment au menționat că documentarul este util pentru generația tânără și cea care urmează să participe la vot „Pentru generația contemporană și cea tânără care urmează să meargă la vot, destul de informativ, pentru că […] Acest articol /VIDEO/ TV Nord a prezentat filmul documentar „Un test de democrație” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/FOTO/ Sesiune de instruire privind eficiența energetică, organizată de către CNED în satul Nihoreni, raionul Rîșcani # TV Nord
Locuitorii satului Nihoreni, raionul Rîșcani, au participat la o sesiune de instruire practică dedicată măsurilor de eficiență energetică, organizată cu scopul de a sprijini reducerea consumului de energie și îmbunătățirea confortului termic al locuințelor. În cadrul activității, reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durabilă au prezentat localnicilor soluții accesibile pentru eficientizarea energetică a gospodăriilor casnice, precum […] Acest articol /FOTO/ Sesiune de instruire privind eficiența energetică, organizată de către CNED în satul Nihoreni, raionul Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Condamnat la închisoare pentru trafic de ființe umane, după admiterea apelului procurorilor # TV Nord
Curtea de Apel Chișinău a condamnat un bărbat pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, după ce a admis apelul depus de procurori într-un dosar examinat anterior de prima instanță. Anunțul a fost făcut de Procuratura de Circumscripție Chișinău. Inițial, prin sentința din 25 martie 2021, instanța de fond l-a condamnat pe inculpat doar […] Acest articol Condamnat la închisoare pentru trafic de ființe umane, după admiterea apelului procurorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Un loc unde vârsta nu mai e o povară: centrul care aduce grijă și demnitate vârstnicilor din Corpaci # TV Nord
De mai bine de un an, în satul Corpaci, raionul Edineț, funcționează un serviciu social modern care schimbă, zi de zi, viața persoanelor în etate. Într-o clădire care altădată era abandonată, vârstnicii au acum acces la spălătorie socială, servicii de igienă personală, mese calde și activități de socializare. Pentru mulți dintre beneficiari, acest centru înseamnă […] Acest articol /VIDEO/ Un loc unde vârsta nu mai e o povară: centrul care aduce grijă și demnitate vârstnicilor din Corpaci a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Ministerul Educației și Cercetării informează despre modul de desfășurare a procesului educațional în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova la data de 28 ianuarie 2026. Potrivit datelor prezentate, activitatea didactică a fost organizată în mai multe formate, în funcție de condițiile locale și deciziile autorităților responsabile: Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării precizează că situația […] Acest articol Situația instituțiilor de învățământ la 28 ianuarie 2026: formate diferite de activitate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să acorde o atenție sporită prevenirii și combaterii muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”. Acțiunile autorității vizează creșterea gradului de conformare fiscală în domeniile economice cu risc sporit de încălcare a legislației muncii. Pe parcursul celor 12 luni ale anului 2025, SFS a […] Acest articol Lupta cu salariile „în plic”. Bilanțul Serviciului Fiscal pentru 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în reparație: investiție de peste 12 milioane de lei # TV Nord
Angajații și vizitatorii Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru desfășurarea activităților culturale, odată cu demararea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirii. Edificiul este un monument de arhitectură de importanță națională și singurul teatru cu statut național din nordul Republicii Moldova. Lucrările sunt realizate în cadrul […] Acest articol Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în reparație: investiție de peste 12 milioane de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Tariful la gaze ar putea scădea după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile costuri de bază ale „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, valabile pentru anul 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit tv8.md. „E greu acum să spunem cu cât. Un leu, doi. […] Acest articol Tariful la gaze ar putea scădea în 2026, după decizia ANRE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/VIDEO/ Incendiu puternic la Mărăndeni. O familie cu doi copii a rămas fără locuință sigură # TV Nord
Un incendiu puternic a izbucnit în seara de 24 ianuarie, într-o locuință din satul Mărăndeni, Fălești provocând pagube materiale semnificative. În urma focului, acoperișul și podul casei au fost distruse complet, iar mai multe camere din interior au fost grav afectate. Potrivit informațiilor, locuința nu mai este sigură pentru trai, existând risc de prăbușire a […] Acest articol /VIDEO/ Incendiu puternic la Mărăndeni. O familie cu doi copii a rămas fără locuință sigură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/VIDEO/ Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov. Cel puțin cinci morți # TV Nord
Cel puțin cinci persoane au murit în urma unui atac cu dronă rusească asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, Ucraina. Informația a fost confirmată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a precizat că la momentul atacului în tren se aflau peste 200 de pasageri. Potrivit UNIAN, au fost înregistrate două lovituri în apropierea […] Acest articol /VIDEO/ Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov. Cel puțin cinci morți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
/FOTO/ Peste 110 utilaje și zeci de muncitori au intervenit noaptea pe drumurile naționale # TV Nord
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru a asigura siguranța participanților la trafic și menținerea viabilității drumurilor naționale. Totodată, echipele de intervenție au acționat pentru înlăturarea crengilor căzute pe carosabil, ca urmare a depunerilor de chiciură, astfel încât circulația pe rețeaua națională de drumuri să se desfășoare în […] Acest articol /FOTO/ Peste 110 utilaje și zeci de muncitori au intervenit noaptea pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Un accident rutier soldat cu decesul unui pieton s-a produs aseară la intrarea în satul Mircești, raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi A6, se deplasa din direcția Ungheni spre Cornești. La intrarea în localitate, aceasta a tamponat un pieton care se deplasa pe carosabil, în […] Acest articol Accident grav în raionul Ungheni:. Un pieton a murit după ce a fost lovit de un automobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Condițiile meteorologice nefavorabile continuă să afecteze livrarea energiei electrice în nordul Republicii Moldova. Potrivit situației operative din 28 ianuarie 2026, ora 10:00, în rețelele de distribuție gestionate de S.A. „RED-Nord” sunt înregistrate 26 deconectări avariate. În prezent, sunt afectați 18 045 de consumatori din 72 de localități, cele mai mari probleme fiind semnalate în raioanele […] Acest articol Avarii la rețeaua electrică din nordul țării. Peste 18 mii de consumatori afectați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
10:20
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari vamali din cadrul posturilor Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins și primit sume de […] Acest articol /FOTO/ Șapte vameși reținuți pentru corupție sistemică la Leușeni și Cahul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 ianuarie 2026
17:50
/VIDEO/ Poleiul și ghețușul îngreunează circulația în nordul țării. Șoferii, îndemnați la prudență # TV Nord
Condițiile meteorologice nefavorabile au creat polei și ghețuș pe drumurile din nordul Republicii Moldova, îngreunând considerabil traficul rutier și deplasarea pietonilor. În acest context, Poliția Republicii Moldova face apel la prudență maximă atât din partea șoferilor, cât și a pietonilor. LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În satul Glinjeni din raionul Fălești se circulă greu, poleiul […] Acest articol /VIDEO/ Poleiul și ghețușul îngreunează circulația în nordul țării. Șoferii, îndemnați la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Depunerile de chiciură continuă să afecteze rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, precipitațiile au continuat să se depună, ceea ce a provocat avarii pe mai multe porțiuni ale rețelelor electrice gestionate de S.A. RED-Nord. Conform situației operative din de 27.01.2026, ora 14:00, au fost înregistrate 27 deconectări avariate, fiind afectați […] Acest articol Chiciura continuă să afecteze rețelele electrice. Situația operativă de la ora 14:00 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Poleiul și ghețușul au transformat trotuarele din municipiul Bălți într-un adevărat pericol pentru pietoni. În ultimele două zile, zeci de oameni au alunecat și s-au ales cu traumatisme, unii chiar cu fracturi. Locuitorii spun că deplasarea prin oraș este extrem de dificilă, chiar și pe segmentele unde s-a intervenit cu material antiderapant. „Of, este greu. […] Acest articol /VIDEO/ Poleiul face victime la Bălți: 44 de persoane, cu traumatisme și fracturi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Din cauza înrăutățirii condițiilor meteo și a ghețușului puternic, autoritățile municipiului Bălți au anunțat un set de măsuri suplimentare de siguranță, menite să reducă riscurile pentru copii și adulți. Deciziile vor fi aplicate începând cu data de 28 ianuarie și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul săptămânii curente. Astfel, toate instituțiile de învățământ din […] Acest articol Școlile din Bălți trec pe online din cauza ghețușului. Cum vor activa grădinițele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Militarii în termen din cadrul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au fost trecuți în rezervă în cadrul unei ceremonii solemne, desfășurate în prezența comandanților, dar și a celor care i-au așteptat cu nerăbdare timp de un an – părinți, rude și apropiați. Pentru familii, momentul a fost încărcat de emoții greu de descris. Bucuria revederii […] Acest articol /VIDEO/ Militarii în termen, trecuți în rezervă. Un an de disciplină, curaj și maturizare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu # TV Nord
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost recunoscut vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie zdg.md. Decizia a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa lui Țuțu, care nu a fost escortat de la […] Acest articol Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența unei interdicții de intrare valabile până în anul 2030, transmite Știri.md. Potrivit actelor emise de autoritățile române, măsura a fost aplicată în temeiul legislației privind regimul […] Acest articol Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Poliția a fost sesizată cu privire la un nou caz de escrocherie, comis în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, suspecții au transmis victimei un link, care, odată accesat, a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele […] Acest articol Escrocherie în capitală: peste 100 de mii de lei sustrași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/P/ BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova # TV Nord
Această finanțare va consolida competitivitatea și reziliența afacerilor locale: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut în valoare de 20 de milioane EUR OCN Microinvest SRL – cea mai mare organizație de creditare nebancară din Moldova. Finanțarea va fi direcționată către acordarea creditelor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), contribuind la […] Acest articol /P/ BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Tăieri ilegale masive de arbori au fost depistate în raionul Dondușeni, în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu conform planului de lucru. Cazurile documentate vizează fondul forestier gestionat de administrațiile publice locale și de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. În fâșia forestieră de protecție gestionată de Primăria Tîrnova, inspectorii au identificat 59 […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale masive depistate în raionul Dondușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Avertizările meteorologice privind ploile cu depunere de chiciură rămân în vigoare, iar condițiile meteo nefavorabile continuă să afecteze funcționarea rețelelor electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova. Potrivit situației operative din data de 27 ianuarie 2026, ora 09:00, în rețelele gestionate de S.A. „RED-Nord” au fost înregistrate 10 deconectări avariate, fiind afectați 20 665 de […] Acest articol /FOTO/ Peste 20 de mii de consumatori afectați de avarii electrice din cauza poleiului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați au depistat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar de cursă internațională, care se deplasa din București spre Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și […] Acest articol Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pentru ziua de astăzi, 26 ianuarie, meteorologii prognozează vreme instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros, iar pe arii extinse se vor semnala precipitații sub formă de ploaie. Din cauza temperaturilor apropiate de limita înghețului, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat este posibilă apariția ceții și a poleiului slab, ceea […] Acest articol /METEO/ Ceață și polei în toată țara. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:20
Primăria comunei Pepeni anunță sistarea activităților educaționale în toate instituțiile de învățământ primar, secundar și în grădinițe, pentru ziua de 27 ianuarie 2026, respectiv pentru clasele I–XII. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a serviciilor specializate ale Primăriei, în contextul agravării situației meteorologice, caracterizată prin formarea extinsă a poleiului, risc sporit de alunecare […] Acest articol Primăria Pepeni sistează activitățile educaționale din cauza poleiului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
26 ianuarie 2026
20:20
Condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei și chiciură, au provocat avarii în rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii Moldova, gestionate de S.A. „RED-Nord”. Potrivit situației operative din data de 26 ianuarie 2026, ora 20:00, au fost înregistrate 14 deconectări avariate cu durata mai mare de trei minute. În total, 4 055 de consumatori din […] Acest articol Poleiul a provocat întreruperi de curent în patru raioane din nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești # TV Nord
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul decesului unui militar prin contract, aflat în serviciu într-o unitate a Armatei Naționale din garnizoana Florești. Decizia a fost luată în contextul importanței sociale a cazului și al existenței unor suspiciuni rezonabile privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței […] Acest articol Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar din garnizoana Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
/VIDEO/ O familie cu trei copii, în pragul evacuării. Casa cumpărată legal a fost pusă sub sechestru din cauza datoriilor fostului proprietar # TV Nord
Familia Banu din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, riscă să rămână fără locuința cumpărată în anul 2021, după ce asupra imobilului a fost aplicat sechestru în cadrul unui dosar de executare silită ce vizează datoriile fostei proprietare. Deși casa nu a fost gajată la momentul vânzării, lipsa înregistrării actelor la Cadastru a permis aplicarea sechestrului automat, […] Acest articol /VIDEO/ O familie cu trei copii, în pragul evacuării. Casa cumpărată legal a fost pusă sub sechestru din cauza datoriilor fostului proprietar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Gestionarea banilor nu este despre cât de mult câștigi, ci despre cât de bine direcționezi resursele pe care le ai deja. Un buget personal eficient funcționează ca o hartă care îți arată drumul spre libertate financiară și te ajută să elimini stresul provocat de cheltuielile neprevăzute. Acest articol Top 5 sfaturi cum să-ți construiești un buget personal eficient a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie, depistate în bagajele de cală ale pasagerilor de la curse avia spre Londra. Valizele ticsite cu produse din tutun au fost descoperite în timpul controlului de specialitate […] Acest articol Țigări și rezerve de tutun, depistate în bagaje la două curse spre Londra a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
În contextul discuțiilor publice generate de prevederile noii Legi a cetățeniei, Agenția Servicii Publice (ASP) își reafirmă deschiderea față de preocupările exprimate de cetățeni și anunță că mesajele transmise în spațiul public sunt analizate cu atenție. Potrivit instituției, autoritățile competente lucrează la identificarea unor soluții echilibrate, menite să remedieze situațiile sensibile apărute, fără a crea […] Acest articol ASP: Autoritățile analizează ajustări la Legea cetățeniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au desfășurat razii de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe lacul de acumulare Costești–Stânca. Acțiunile au avut loc în colaborare cu angajații Secției Situații Excepționale Rîșcani. În cadrul controalelor, au fost verificați pescari amatori care se aflau pe malul lacului. Ca urmare a raziilor, inspectorii au depistat și […] Acest articol /FOTO/ Razii anti-braconaj pe lacul de acumulare Costești–Stânca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească (AMU) au acordat asistență medicală urgentă pentru 2.790 de persoane, dintre care 484 au fost copii. După acordarea primului ajutor, 1.079 de pacienți – inclusiv 882 de adulți și 197 de copii – au fost transportați la spital pentru investigații și tratament […] Acest articol În ultimele 24 de ore aproape 2.800 de persoane au primit ajutor medical a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, 129 de instituții de învățământ au organizat lecțiile în format online, iar alte 29 au desfășurat activitatea în regim mixt, cu prezență fizică și […] Acest articol Cum s-au desfășurat orele în școlile din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pagina geodata.gov.md, iar proprietarii care nu sunt de acord cu caracteristicile tehnice incluse în evaluare au la […] Acest articol /VIDEO/ Noile valori cadastrale ale bunurilor imobile pot fi verificate online a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/INVESTIGAȚIE/ Prutul – între natură și ilegalitate: cum pescuitul ilegal afectează ecosistemul râului # TV Nord
Râul Prut, unul dintre cele mai mari râuri ale țării, cu o lungime de peste 950 de kilometri izvorăște în munții Carpați din Ucraina și se varsă în Dunăre, lângă Giurgiulești. Acesta delimitează natural hotarul între România și Republica Moldova. De-a lungul anilor, Prutul a fost sursă de viață – asigurând apă pentru agricultură, biodiversitate […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Prutul – între natură și ilegalitate: cum pescuitul ilegal afectează ecosistemul râului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/FOTO/ Zeci de arbori tăiați ilegal în raionul Edineț, prejudicii de peste 50 de mii de lei # TV Nord
Zeci de copaci de diferite specii au fost tăiați ilegal în mai multe fâșii forestiere și zone de protecție din raionul Edineț, iar prejudiciul total cauzat mediului se ridică la peste 50 de mii de lei. Cazurile au fost constatate în fâșiile forestiere aflate în gestiunea primăriilor Fetești, Lopatnic și Șofrîncani, precum și în fâșia […] Acest articol /FOTO/ Zeci de arbori tăiați ilegal în raionul Edineț, prejudicii de peste 50 de mii de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputată: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” # TV Nord
Deputata Anastasia Nichita a anunțat că își retrage mandatul din Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Sportiva a explicat că hotărârea vine din imposibilitatea de a îmbina rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile funcției de deputat. Potrivit acesteia, decizia nu a fost una ușoară […] Acest articol Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputată: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
În perioada 26–28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg. În cadrul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 […] Acest articol Mihai Popșoi, vizită de lucru la Strasbourg în calitate de președinte APCE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață […] Acest articol ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Un grav accident rutier a fost înregistrat în această dimineață în raionul Fălești. Un polițist de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, a decedat în urma impactului. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, acesta a pierdut controlul volanului, a […] Acest articol /FOTO/ Polițist de 30 de ani a murit într-un accident rutier la Fălești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
