/VIDEO/ Trei bărbați din Rîșcani, reținuți într-un dosar de droguri

De mai bine de un an, în satul Corpaci, raionul Edineț, funcționează un serviciu social modern care schimbă, zi de zi, viața persoanelor în etate. Într-o clădire care altădată era abandonată, vârstnicii au acum acces la spălătorie socială, servicii de igienă personală, mese calde și activități de socializare. Pentru mulți dintre beneficiari, acest centru înseamnă