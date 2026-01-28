Crimă în capitală: un bărbat dispărut a fost găsit mort lângă Vadul lui Vodă

17:20

„Aici se încălzea bucătăria și camera copiilor.” O familie cu trei copii minori din satul Corpaci, raionul Edineț, a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a produs în timp ce părinții se aflau la serviciu. Potrivit mamei copiilor, Dorina Ciornîi, prima care a observat […] Acest articol /VIDEO/ O familie cu trei copii, fără adăpost în plină iarnă, după ce un incendiu le-a mistuit casa a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.