/VIDEO/ Ședință cu „portrete” la CMC: MAN acuză PAS și PSRM că blochează intenționat votarea bugetului

/VIDEO/ Ședință cu „portrete” la CMC: MAN acuză PAS și PSRM că blochează intenționat votarea bugetului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8