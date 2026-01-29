LIVE TEXT/ SBU a arestat un soldat acuzat că a colectat date pentru Rusia despre dronele navale ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1436
Ziarul de Garda, 29 ianuarie 2026 16:30
UPDATE 16:21 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un soldat din brigada de sisteme fără pilot a Marinei ucrainene, care ar fi acționat ca informator rus și ar fi colectat date despre dronele navale, a anunțat agenția pe 29 ianuarie. Principalele ținte ale spionului erau dronele Sea Baby și Magura utilizate de SBU...
• • •
UPDATE 16:21 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un soldat din brigada de sisteme fără pilot a Marinei ucrainene, care ar fi acționat ca informator rus și ar fi colectat date despre dronele navale, a anunțat agenția pe 29 ianuarie. Principalele ținte ale spionului erau dronele Sea Baby și Magura utilizate de SBU...
Activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. Astfel, activele au revenit în proprietatea statului conform deciziei...
„Astfel de decizii denotă o iresponsabilitate gravă și o lipsă de discernământ inadmisibilă pentru funcția pe care o exercită”, asta a scris ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, despre directorul școlii care a permis vlogger-ul „Dima White”, să intre într-o școală din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a da un...
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară s-a desfășurat fără inculpatul Vladimir Plahotniuc și fără prezența martorilor, joi, 29 ianuarie 2026. Doi dintre martorii apărării au refuzat să fie audiați, ei fiind vizați în alte dosare penale referitoare la circumstanțe similare cu cele examinate în dosarul Plahotniuc, unul este de negăsit, iar altul...
Activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. Astfel, activele au revenit în proprietatea statului conform deciziei...
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat că a propus Guvernului „examinarea posibilității” de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. Decizia a fost luată „în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie”. CNMC...
O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii. Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de...
Cancerul de col uterin este una dintre puținele forme de cancer care poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening cervical. Și totuși, continuă să afecteze viața multor femei, familii și comunități. În Săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin, reamintim că prevenția funcționează atunci când informația corectă, serviciile de sănătate...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat organizarea audierii publice a judecătorului Corneliu Guzun, aflat în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani. Audierea este programată pentru luni, 2 februarie, începând cu ora 10:00, la sediul Comisiei din Chișinău, și va fi condusă de Completul D, căruia i-a fost repartizată evaluarea, alcătuit...
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Acesta prevede soluții pentru „îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru...
Moldova este în prezent președinta Comitetului de Miniștri (CM) al Consiliului Europei (CoE). R. Moldova deține pentru a doua oară președinția acestei structuri europene în cele 3 decenii de când este membră a CoE. Prima dată a fost în 2003, când Voronin era președinte. În ultima săptămână a lunii ianuarie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei...
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 28 ianuarie, la Berlin, că relația României cu Republica Moldova este „una specială” și că deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar reprezenta „cel mai mare câștig” pentru R. Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe comune cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care a reiterat...
UPDATE 13:00 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 28 ianuarie că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată. „Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz la Berlin, potrivit agenției de știri DPA, citată de presa...
Oseminte umane au fost descoperite într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case, a anunțat Poliția joi, 29 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, Poliția din Dubăsari a fost sesizată pe 28 ianuarie, după ce proprietarii terenului au găsit oase umane la o adâncime de circa 50–60 de...
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915 194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei,...
Guvernul de la Tallinn a solicitat oficial Uniunii Europene activarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) pentru a bloca accesul a peste 1,5 milioane de ruși care au luptat în Ucraina, potrivit Reuters și serviciului public estonian ERR News. Propunerea a fost prezentată oficial de ministrul de Externe, Margus Tsahkna, pe 20 ianuarie, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE de...
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Știrea se actualizează… Acuzațiile aduse de procurori Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de...
Vlogger-ul „Dima White”, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a publicat un clip video pe rețelele de socializare făcut într-o școală din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a da un telefon unui elev. Acesta a spus că „se afla în cabinetul directorului adjunct,...
Vlogger-ul „Dima White”, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a publicat un clip video pe rețelele de socializare dintr-o școală din raionul Cahul în timpul lecției, unde a mers pentru a da un telefon unui elev. Acesta a spus că „se află în cabinetul directorului adjunct, iar...
Pe 29 ianuarie, în R. Moldova este marcată Ziua lucrătorului procuraturii. Cu această ocazie, procurorul general interimar Alexandru Machidon și-a felicitat colegii. Rolul organelor Procuraturii a fost consemnat de Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), șeful Procuraturii Anticorupție Marcel Dumbravan, Inspectoratul General al Poliției (IGP), precum și Poliția de Frontieră. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a...
Asociația Presei Independente (API) a lansat „Carta Parlamentului Curat 2025”, un document de analiză și recomandări pentru asigurarea integrității și bunei guvernări în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a. „Carta Parlamentului Curat 2025” analizează activitatea Legislativului din două perspective principale: pe de o parte, modul de construire și utilizare a instrumentelor anticorupție, iar pe de...
Investigația sub acoperire „Armata digitală a Kremlinului”, publicată de Ziarul de Gardă, a fost nominalizată printre cele mai bune anchete jurnalistice ale anului 2025 din Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz, de rețeaua globală a jurnaliștilor de investigație GIJN – Global Investigative Journalism Network. Autorii menționează că jurnaliștii ZdG și-au continuat în 2025 munca...
LUKOIL a anunțat că a semnat un acord cu firma americană de investiții de capital privat Carlyle Group pentru vânzarea LUKOIL International GmbH, compania care deține activele internaționale ale grupului. Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare, inclusiv din partea autorităților americane. Lukoil a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale...
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență, a anunțat în dimineața zilei de joi, 29 ianuarie, Procuratura Anticorupție. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în...
Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției din timpul guvernării Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, completează lista condamnaților celebri care au fugit după sau cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței pe numele lor. S-a întâmplat în pofida faptului că judecătorul a dispus arestarea lui imediată, până când sentința va fi definitivă....
Peste 570 de solicitări medicale pentru traumatisme, sute de intervenții ale autorităților și mii de consumatori afectați temporar de pene de curent – acesta este bilanțul prezentat de Guvern după ultimele 24 de ore de vreme nefavorabilă. Autoritățile spun că continuă intervențiile „în regim 24/24, pe întreg teritoriul țării.” Partea carosabilă a drumurilor naționale și...
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori, se arată într-un comunicat de presă emis de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA). Potrivit materialelor cauzei, începând din octombrie 2024, aceștia ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin...
UPDATE 09:25 În noaptea de 29 ianuarie (de la ora 18:00 pe 28 ianuarie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 105 drone. Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 84 de drone inamice, în nordul, sudul, centrul și estul țării. Au fost înregistrate 18 lovituri ale dronelor de atac în...
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în R. Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Aceștia nu aveau o casă...
UPDATE 08:23 În raionul Zaporijjea, trei persoane au murit, iar alte trei a fost rănite, în urma bombardamentelor rusești. Pe 29 ianuarie, în jurul miezului nopții, trupele ruse au atacat una dintre localitățile din regiune, au transmis pompierii. Trei persoane au murit: un bărbat de 62 de ani și două femei de 26 și 50...
UPDATE 22:08 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat pe 28 ianuarie o compilație video a ceea ce susține că ar fi distrugerea unor aeronave militare rusești în valoare de peste 1 miliard de dolari în cadrul unor atacuri cu drone de lungă distanță efectuate de Centrul său de Operațiuni Speciale „A”, cunoscut și...
Un bărbat din capitală ar fi fost omorât, iar cadavrul său ar fi fost dus și abandonat în afara orașului. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți de oamenii legii, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în seara zilei de miercuri, 28 ianuarie. Inițial, conform IGP, Poliția a fost sesizată despre dispariția unui...
Sunt în curs de desfășurare discuții active pentru a soluționa problema teritorială a Donețkului în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a declarat miercuri, 28 ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio, descriind dezacordul ca fiind o problemă cheie rămasă nerezolvată, care este „foarte dificil” de soluționat, scrie...
UPDATE 20:10 Armata rusă a atacat cu o dronă zona centrală a orașului Herson, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin. În urma loviturii dronei, geamurile unui bloc au fost sparte. „Așa arată unul dintre cartierele rezidențiale din centrul orașului Herson, care a fost bombardat masiv de armata rusă în această dimineață. Numeroase lovituri au distrus...
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma unei...
Fiul unui comandant adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. ZdG a investigat cazul, a discutat cu tatăl învinuitului și cu părțile vătămate și vă...
Parlamentul se va convoca în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie. În ședința plenară din 5 februarie va fi examinată moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintată de un grup de deputați din opoziție. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat hotărârea care prevede convocarea...
Mai multe televiziuni și radiouri au fost amendate după ce Consiliul Audiovizualului (CA) a constat mai multe neconformități în perioada de control, 3 – 9 noiembrie 2025, anunță miercuri, 28 ianuarie, printr-un comunicat CA. Potrivit CA, cele 19 servicii media audiovizuale de televiziune au fost verificate cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor articolul...
UPDATE 17:20 Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene, care generează în mod constant avarii suplimentare, anunță Premier Energy Distribution. „La ora 17:00, erau înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități, preponderent din raioanele...
Mai multe servicii pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă, vor fi extinse cu sprijinul financiar nerambursabil, de 10 milioane de lei, al Guvernului Germaniei, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. Susținută de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului...
UPDATE 17:20 Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene, care generează în mod constant avarii suplimentare, anunță Premier Energy Distribution. „La ora 17:00, erau înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități, preponderent din raioanele...
Mai multe servicii pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă, vor fi extinse cu sprijinul financiar nerambursabil, de 10 milioane de lei, al Guvernului Germaniei, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. Susținută de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului...
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificarea Orarului de desfășurare a olimpiadelor raionale, municipale și regionale organizate în baza testelor unice, pentru anul de studii 2025-2026, în contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 7 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul MEC din...
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din R. Moldova susțin că monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură „implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare”. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în...
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, unde a fost prezentate constatările finale ale Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În deschidere, organizatorii au menționat că evenimentul este menit să identifice lecțiile scrutinului parlamentar din 2025 și să contureze prioritățile pentru...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să călătorească la Moscova dacă dorește să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, pe 28 ianuarie, potrivit Kyiv Independent. Comentariul vine în urma remarcilor ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, care a declarat că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu...
În contextul unor declarații și solicitări publice pentru reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că instituția „a făcut uz de prevederile legale privind urgentarea procesului de transparență decizională”, iar solicitările „unor actori politici” au „un caracter strict declarativ”. „ANRE a informat...
După ce i-a fost respinsă solicitarea de a fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, Veaceslva Platon, ascuns la Londra de justiția din R. Moldova, cere recunoașterea sa în proces drept parte civilă. Despre aceasta a anunțat președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, în ședința din 28 ianuarie...
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, care a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. În cadrul Forumului au fost prezentate și constatările finale...
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat miercuri, 28 ianuarie, autoritățile din Iran să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord privind armele nucleare, avertizând că următorul atac al Statelor Unite ar fi mult mai dur, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Sperăm că Iranul va veni rapid (la masa negocierilor, n.r.)...
