Sprijin de la Berlin pentru Chișinău. Friedrich Merz: „Vrem să păstrăm deschis drumul Moldovei către Europa”

Sprijin de la Berlin pentru Chișinău. Friedrich Merz: „Vrem să păstrăm deschis drumul Moldovei către Europa”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8