/VIDEO/ „Două ruble și te-ai pornit”: Angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru mită
TV8, 29 ianuarie 2026 10:10
/VIDEO/ „Două ruble și te-ai pornit”: Angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru mită
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
09:40
Acum 2 ore
09:10
08:40
Acum 4 ore
08:20
07:50
Acum 12 ore
23:20
22:50
22:40
22:10
21:50
Acum 24 ore
21:20
21:10
20:40
19:50
19:20
18:30
17:50
17:20
17:00
16:50
16:50
16:30
15:40
15:30
15:00
14:30
13:30
13:30
13:10
13:10
13:00
12:40
12:10
11:20
11:20
10:50
Ieri
10:10
09:10
07:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.