Viitorul zgârie-nori din capitală va deveni centrul vieții de afaceri

17:15

În ultimii doi ani, rata sărăciei în Ucraina aproape s-a dublat, inflația rămâne ridicată, iar hrivna își pierde stabilitatea. În același timp, proprietățile imobiliare devin rapid mai scumpe: acestea sunt unul dintre cele mai scumpe active de pe piață. De ce cumpără ucrainenii locuințe din ce în ce mai scumpe, în contextul unei scăderi generale a nivelului de trai? Există o „bulă” și când ar trebui să ne așteptăm la o stagnare a pieței?