Donează sînge, dăruiește viață: unde va avea loc o nouă acțiune de donare

13:00

Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 1,5%, continuînd să crească pentru a treia zi consecutivă, pe fondul temerilor crescînde cu privire la un posibil atac al SUA asupra Iranului.Informația este transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.Astfel, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 94 de cenți, sau 1,4%, pînă la 69,34 dolari pe baril. Prețul petrolului americ