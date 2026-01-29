(video) Un nou eșec la CMC. Moțpan: Surpriză. Consilierii PAS și socialiștii sunt prezenți în sală prin...poze
UNIMEDIA, 29 ianuarie 2026 11:30
După nenumărate eșecuri, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Tentativa nu a avut nici de data aceasta succes, din cauza lipsei de cvorum.
• • •
Acum 5 minute
11:50
(video) „Elefantul din cameră”. Un deputat ucrainean a întrebat-o pe Maia Sandu, la APCE, despre problema Transnistriei: „Este o gaură neagră în mijlocul Europei”. Ce a răspuns președinta # UNIMEDIA
În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, deputatul ucrainean, Oleksii Goncearenko, a ridicat problema Transnistriei, numind regiunea „elefantul din cameră”, și a întrebat-o direct pe președinta Maia Sandu cum intenționează autoritățile de la Chișinău să gestioneze această situație. „Este o rană deschisă a Republicii Moldova, dar infecția se răspândește nu doar în țara voastră, ci în întreaga regiune, inclusiv în Ucraina”, a spus parlamentarul. Șefa statului a venit cu un răspuns.
Acum 30 minute
11:30
(video) Un nou eșec la CMC. Moțpan: Surpriză. Consilierii PAS și socialiștii sunt prezenți în sală prin...poze # UNIMEDIA
După nenumărate eșecuri, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Tentativa nu a avut nici de data aceasta succes, din cauza lipsei de cvorum.
11:30
Cum a reacționat mama lui Cătălin Măruța după ce a aflat că fiul ei a fost concediat de Pro TV: „Copilul meu nu o să mai lucreze!” # UNIMEDIA
În cadrul unei ediții speciale din podcastul lui Cătălin Măruță, prezentată chiar de fiica lui, Eva Măruță, cei doi au vorbit deschis despre momentul în care familia a aflat că prezentatorul nu va mai avea emisiune la Pro TV. Discuția a scos la iveală emoții puternice, mai ales din partea mamei lui Cătălin Măruță, care a trăit vestea ca pe un adevărat șoc, scrie cancan.ro.
11:20
Steven Seagal își vinde conacul din Moscova: Suma pe care o cere pentru reședința din zona exclusivistă # UNIMEDIA
Steven Seagal a decis să vândă conacul său din Rublyovka, o zonă exclusivistă din Moscova, la prețul de 700 de milioane de ruble, echivalentul a circa 7,5 milioane de dolari, conform observatornews.ro.
Acum o oră
11:10
(video) „Rușine!” Consilierii MAN, protest la Primărie cu fotografiile aleșilor PAS și PSRM: „„Tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din CMC” # UNIMEDIA
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au organizat astăzi, 29 ianuarie, un flashmob la intrarea în sediul Primăriei capitalei. Aceștia au acuzat aleșii Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor că „intenționat blochează activitatea CMC”.
11:00
(video) „Rușine!” Consilierii MAN, protest cu fotografiile aleșilor PAS și PSRM la intrarea în Primăria capitalei: „Intenționat blochează CMC, de 2 luni” # UNIMEDIA
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au organizat astăzi, 29 ianuarie, un flashmob la intrarea în sediul Primăriei capitalei. Aceștia au acuzat aleșii Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor că „intenționat blochează activitatea CMC”.
11:00
(live) CMC, o nouă încercare de a se întruni în ședință. Moțpan: Surpriză. Consilierii PAS și socialiștii sunt prezenți în sală prin...poze # UNIMEDIA
După nenumărate eșecuri, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi, 29 ianuarie, într-o nouă ședință.
11:00
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează.
11:00
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm # UNIMEDIA
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027. Aceste informaţii se vehiculează în contextul discuţiilor ce au loc despre finalizarea războiului din ţara vecină. Astfel, Ucraina ar urma să obţină garanţii de securitate suplimentare, fiind parte a blocului comunitar. Deocamdată nu se cunoaşte cu certitudine dacă acest punct se va regăsi în varianta finală a documentului ce va pune capăt războiului, dar Republica Moldova trebuie să trateze cu maximă atenţie subiectul respectiv, deoarece ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm” - a constatat Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”.
Acum 2 ore
10:50
Un avocat din Ungheni, încătușat de CNA: Ar fi primit 5.000 de euro pentru a obține „o decizie favorabilă” într-un dosar pe violență în familie # UNIMEDIA
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut, fiind vizat într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție.
10:40
(video) Consilierii MAN, protest cu fotografiile aleșilor PAS și PSRM la intrarea în Primăria capitalei: „Blochează CMC de 2 luni, rușine” # UNIMEDIA
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au organizat astăzi, 29 ianuarie, un flashmob la intrarea în sediul Primăriei capitalei. Aceștia au acuzat aleșii Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor că „intenționat blochează activitatea CMC”.
10:40
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # UNIMEDIA
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori din mediul de afaceri din Republica Moldova.
10:30
(video) CMC, o nouă încercare de a se întruni în ședință: Consilierii, așteptați cu pozele pe masă # UNIMEDIA
După nenumărate eșecuri, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi, 29 ianuarie, într-o nouă ședință.
10:20
Când vorbim despre imobiliare, nu contează doar metrii pătrați sau planurile etajelor — contează logica orașului, direcția dezvoltării sale și capacitatea proiectului de a fi nu doar o locuință, ci un activ.
10:20
Șoferul, care a doborât un brad aseară la Ciocana, mort de beat la volan: A fost reținut, iar mașina, ridicată la parcarea specială # UNIMEDIA
Șoferul care a doborât un brad aseară, 28 ianuarie, în sectorul Ciocana se afla în stare de ebrietate avansată, având o alcoolemie de 1,19 mg/l alcool în aerul expirat, potrivit testului alcoolscopic efectuat de poliție. Acesta a fost reținut de oamenii legii, iar mașina a fost ridicată la parcarea specială.
10:20
(live) CMC, o nouă încercare de a se întruni în ședință: Consilierii, așteptați cu pozele pe masă # UNIMEDIA
După nenumărate eșecuri, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi, 29 ianuarie, într-o nouă ședință.
10:10
Lukoil a vândut cea mai mare parte a activelor internaționale: Fondul american care a pus mâna pe companie # UNIMEDIA
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group. Este așteptată aprobarea din partea guvernului SUA, scrie Reuters, potrivit adevarul.ro.
10:00
Vrei să lansezi un magazin online în câteva zile, fără să blochezi zeci de mii de euro în dezvoltare? ECOM îți oferă o platformă e-commerce completă, cu integrări gata de utilizare, suport inclus și un abonament lunar clar.
Acum 4 ore
09:50
„Operațiunea Buletinul”: România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni # UNIMEDIA
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o casă în orașele din țară, ocazie cu care și-au făcut cărți de identitate având domiciliul stabilit la prieteni sau cunoscuți. Astfel, mulți dintre cei care s-au stabilit în România au luat la rândul lor în spațiu studenți, medici, ingineri, profesori care au decis să-și continue viața în România. Lucrurile au devenit însă extrem de dificile după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români. După modificările aduse, peste 100.000 de români din moldoveni s-au trezit peste noapte că buletinul nu mai este „legal”. Digi24.ro explică cum s-a ajuns aici și oferă datele oficiale ale autorităților.
09:50
Nordul țării, în beznă: Peste 4600 de locuitori așteaptă curentul electric, după avariile cauzate de vremea nefavorabilă # UNIMEDIA
Condițiile meteorologice nefavorabile continuă să afecteze rețelele de distribuție a energiei electrice din nordul Republicii Moldova. Potrivit S.A. „RED-Nord”, la data de 29 ianuarie 2026, ora 08:00, se înregistrează 11 deconectări avariate, care au lăsat fără curent electric 4.693 de consumatori din 25 de localități ale raioanelor Rezina, Ocnița și Dondușeni.
09:50
(live) Consilierii MAN, protest cu fotografiile aleșilor PAS și PSRM la intrarea în Primăria capitalei: „Blochează CMC de 2 luni, rușine” # UNIMEDIA
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău organizează astăzi, 29 ianuarie, un flashmob la intrarea în sediul Primăriei capitalei.
09:30
(video) „Два рубля и пошёл”. Anchetă la vama Giurgiulești: Doi inspectori, cercetați penal, după ce ar fi luat sistematic mită până la 500$ de la transportatori # UNIMEDIA
Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), anunță că au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, manifestate prin pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori.
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
09:10
Atenție, șoferi, ceață densă și ghețuș pe traseele din țară: Drumarii, care intervin în teren, îndeamnă la prudență maximă # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor avertizează șoferii că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare se semnalează ghețuș și polei.
09:00
Feodor al III-lea a devenit Țar al Rusiei și Marea Britanie a recunoscut statul Israel pe 29 ianuarie.
08:50
Merz, în discuție cu Bolojan despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” # UNIMEDIA
Premierul României, Ilie Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, miercuri, despre aderarea Republicii Moldova la UE, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Berlin, scrie adevarul.ro.
08:40
Atac cu drone în Ucraina: Trei persoane au murit, după un bombardament rus în regiunea Zaporojie # UNIMEDIA
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia, scrie adevarul.ro.
08:30
Racii ar putea găsi soluții la problemele profesionale, iar nativii Berbec sunt sfătuiți să își controleze ego-ul: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Peștii vor lega prietenii cu persoane care îi vor ține captivați cu conversații pline de viață. Profitați de această oportunitate pentru a învăța și a vă inspira. Fiți voluntari în planificarea excursiilor de familie pentru a vizita locurile dorite.
08:10
(video) Accident nocturn la Ciocana: Un automobil a doborât un brad la pământ, la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs aseară, 28 ianuarie, la intersecția străzilor Studenților și Mihail Sadoveanu, în sectorul Ciocana al capitalei, unde un automobil a ieșit de pe carosabil și a doborât un brad.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 6 ore
07:40
Atenție, consumatori: Mai multe blocuri din capitală și de la Bubuieci rămân astăzi fără apă la robinete # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din capitală, dar și din comuna Bubuieci, vor rămâne temporar fără apă potabilă astăzi, 29 ianuarie 2026. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
07:30
Extaz în Portugalia, după ce portarul Benficăi a dat gol cu Real Madrid: „Ce nebunie! A mai văzut cineva așa ceva?!” # UNIMEDIA
Benfica a câștigat meciul cu Real Madrid, scor 4-2, din etapa a opta în UEFA Champions League. La ultima fază a meciului, Benfica avea 3-2, însă era pe locul 25, chiar sub linie, din cauza golaverajului egal cu cei de la Marseille. Francezii aveau un gol marcat mai mult și la departajare erau mai bine clasați, scrie digisport.ro.
07:20
În Moldova, vremea de astăzi se caracterizează printr-o atmosferă predominant noroasă, cu condiții de ceață și precipitații slabe în anumite intervale orare.
07:10
Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că țara sa nu se va alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de preşedintele Donald Trump. Acesta a precizat că așteaptă ca UE să-şi armonizeze poziţia în această problemă, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:20
„Fie vă asumați funcția și guvernați, fie vă retrageți”. Filat îl critică pe Munteanu, la 100 de zile de activitate: Moldova e condusă de un premier absent # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat un apel public către actualul șef al Guvernului, Alexandru Munteanu, la aproape 100 de zile de la învestirea acestuia, acuzând lipsa de implicare și gestionarea defectuoasă a crizelor. „Vă chem să luați o decizie matură și responsabilă, dacă mai are rost să rămâneți în această funcție. Fie vă asumați pe deplin rolul de prim-ministru și începeți să guvernați efectiv, fie faceți un pas înapoi și vă retrageți”, a scris Filat pe rețele.
21:50
(video) „Ești clovnul țării". Soţul Anastasiei Nichita dă de pământ cu Crețu, după comentariile pe plecarea din Parlament: Emiliana, închideţi guriţa botoxată. Ai fost făcut să distrezi oameni # UNIMEDIA
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a venit cu o reacție publică pe rețelele de socializare, după ce actorul Emilian Crețu a criticat anterior decizia sportivei de a-și depune mandatul de deputat și a declarat că nu înțelege persoanele care acceptă funcția de parlamentar pentru doar câteva luni. „De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să ieși să vorbești despre o valoare, o emblemă a țării?”, a menționat Mircea pe rețele.
21:40
Ilia Vasilievici a semnat cu Zimbru Chișinău: Fotbalistul belarus, cotat la 150 de mii de euro # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul fotbalistului belarus Ilia Vasilevici. Jucătorul, liber de contract, a semnat cu clubul de fotbal după despărțirea de Torpedo Zhodino (Belarus).
21:30
Ultima oră! Un bărbat de 35 de ani a fost ucis în capitală, după ce fusese dat dispărut. Suspecții, care sunt reținuți, au ascuns cadavrul lângă Vadul lui Vodă # UNIMEDIA
Un bărbat de 35 de ani a fost ucis în capitală, după ce fusese dat dispărut. Potrivit Poliției, patru bărbați și o femeie au fost reținuți de oamenii legii.
21:20
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat violent o fată de 15 ani în apropiere de Lyon, scrie adevărul.ro.
21:10
Faceți rezerve de apă: Se anunță deconectări în mai multe blocuri din capitală și de la Bubuieci, mâine # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din capitală, dar și din comuna Bubuieci, vor rămâne temporar fără apă potabilă joi, 29 ianuarie 2026. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
20:40
(foto) Peste 200 de sportivi au concurat pentru titlul de campion naționa la lupte greco-romane, libere și feminine: Cine sunt câștigătorii # UNIMEDIA
Peste 200 de sportivi au concurat pentru titlul de campion național în cadrul Campionatului național de lupte U-23. Competiția s-a desfășurat la Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
20:20
Sora lui Hailey Bieber, în fața justiției după un scandal într-un club din Georgia. Riscă până la un an de închisoare # UNIMEDIA
Alaia Baldwin Aronow, sora mai mare a modelului și soției lui Justin Bieber, Hailey Bieber, se confruntă cu probleme serioase în justiție, după ce procurorii din statul Georgia au formulat mai multe acuzații penale împotriva sa în urma unui incident petrecut într-un club de noapte, scrie profm.ro.
20:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Austriei, Stella Avallone. Care a fost agenda discuțiilor # UNIMEDIA
Beneficiile parteneriatului moldo-austriac și modalitățile de sporire a cooperării dintre cele două state au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Republicii Austria, Stella Avallone, anunță Guvernul, într-un comunicat.
19:50
Suedia vrea să interzică telefoanele mobile în școli, „o victorie atât pentru predare, cât și pentru sănătatea mintală” # UNIMEDIA
Guvernul suedez a anunțat miercuri că propune interzicerea telefoanelor mobile în școlile primare și gimnaziale astfel încât elevii să se poată concentra asupra studiului în sala de clasă, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
19:40
(video) Percheziții în sectorul Rîșcani: Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri. Ce au găsit oamenii legii la domiciliile lor # UNIMEDIA
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și respectiv 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost documentați de polițiștii Inspectoratului Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului.
19:10
(video) Nina Crețu are magnet la hoți! Bloggerița, jefuită din nou în Italia: „Iar am rămas cu buza umflată” # UNIMEDIA
Bloggerița Nina Crețu a trecut din nou printr-un episod neplăcut în Italia. După ce a fost jefuită anul trecut de hoți într-un tren, influencerița a anunțat că a pățit-o din nou, de această dată rămânând fără o valiză cu lucruri personale, furată direct din portbagajul mașinii prietenului său, Dima, scrie shok.md.
19:00
Lacrimi și durere la Fălești. Polițistul de 30 de ani decedat într-un accident tragic, înmormântat: „Drum lin spre îngeri și lumină, scumpul nostru” # UNIMEDIA
Durere fără margini în localitatea Scumpia, din raionul Fălești: Vitalie Popovici, polițistul de 30 de ani, decedat într-un accident rutier tragic, a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și zeci de localnici. „Drum lin spre îngeri și lumină, scumpul și dragul nostru”, au scris apropiații pe rețele.
19:00
(video) Momentul în care un avion British Airways pierde o roată imediat după decolare. Ce s-a întâmplat după # UNIMEDIA
O înregistrare video arată momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra, relatează Sky News, citată de protv.ro.
18:40
„Timpul s-a oprit în loc” la Fălești: Polițistul de 30 de ani decedat într-un accident tragic, petrecut pe ultimul drum: Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină # UNIMEDIA
Durere fără margini în localitatea Scumpia, din raionul Fălești: Vitalie Popovici, polițistul de 30 de ani, decedat într-un accident rutier tragic, a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și zeci de localnici. „Drum lin spre îngeri și lumină, scumpul și dragul nostru”, au scris apropiații pe rețele.
18:30
Kremlinul e dispus să îl primească pe Zelenski pentru o întâlnire cu Putin: „Îi garantăm securitatea” # UNIMEDIA
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat miercuri că orice întâlnire care ar putea avea loc între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să fie bine pregătită și orientată spre rezultate, informează Reuters, citată de HotNews.ro.
