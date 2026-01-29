(doc) Aviz negativ pe amendamentele opoziției la legea pe avere: Guvernul nu vrea ca jurnaliștii finanțați din fonduri publice să își declare veniturile

11:00

„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027. Aceste informaţii se vehiculează în contextul discuţiilor ce au loc despre finalizarea războiului din ţara vecină. Astfel, Ucraina ar urma să obţină garanţii de securitate suplimentare, fiind parte a blocului comunitar. Deocamdată nu se cunoaşte cu certitudine dacă acest punct se va regăsi în varianta finală a documentului ce va pune capăt războiului, dar Republica Moldova trebuie să trateze cu maximă atenţie subiectul respectiv, deoarece ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm” - a constatat Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”.