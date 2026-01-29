Explozie puternică la o fabrică din Buenos Aires
29 ianuarie 2026 13:30
O explozie puternică s-a produs în capitala Argentinei, focul propagîndu-se la casele din apropiere.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de ziarul La Nación.{{861582}}Conform informațiilor acestuia, explozia a avut loc la o fabrică din cartierul San Fernando, la ora 01:30, ora locală. În urma exploziei, a izbucnit un incendiu puternic, care a cuprins clădirile din apropiere.Pu
Cancelarul german Friedrich Merz a respins ideea negocierilor directe între Germania și Rusia, afirmînd că Berlinul nu va juca rolul de mediator. Despre aceasta relatează revista germană Stern."Negocierile sînt necesare în primul rînd între Ucraina și Rusia. Acestea sînt cele două părți beligerante. Noi nu vom acționa ca mediator”, a declarat Merz miercuri, 28 ianuarie, după consultările din c
Opoziția cere demisia premierului. Batrîncea: „Moțiunea de cenzură este o oportunitate legală de a-l chema la raport"
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.Potrivit lui, inițiativa are drept scop evaluarea activității executivului după primele trei luni de mandat, transmite IPN.{{854791}}„Acest exercițiu este nece
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului.„Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați din buzunarele oamenilor
Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 1,5%, continuînd să crească pentru a treia zi consecutivă, pe fondul temerilor crescînde cu privire la un posibil atac al SUA asupra Iranului.Informația este transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.Astfel, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 94 de cenți, sau 1,4%, pînă la 69,34 dolari pe baril. Prețul petrolului americ
Aproape 7.000 de consumatori din mai multe localități rămîn în continuare fără energie electrică
În urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile, mai mulți consumatori din Republica Moldova continuă să fie deconectați de la energia electrică.Potrivit Ministerului Energiei, în zona centrală, la data de 29 ianuarie 2026, operatorul ÎCS Premier Energy Distribution SA a raportat că 1691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei au rămas fără curent. Localitățile afectate sunt Ma
„Nu sînt greșeli de calcul": Termoelectrica explică de ce au crescut facturile în decembrie
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile ridicate pentru luna decembrie reflectă consumul real și condițiile meteo, nu greșeli de calcul.„Facturi mari – trebuie să înțelegem cu ce comparăm. Este corect să comparăm mere cu mere”, a declarat acesta la TVR Moldova, menționînd că actualul tarif de aproximativ 2.510 lei/Gcal este în vigoare de un an, iar în
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, drumarii acționează, în continuare, în regim permanent, cu lucrări de patrulare, monitorizare și intervenție preventivă, pentru menținerea siguranței circulației rutiere, notează Noi.md.La moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară, pe alocuri, în condiții de ceață foarte densă, cu vizibilitate redusă.{{
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 29 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,83 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group.Lukoil a transmis că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele internaționale ale companiei. Act
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău.Ședințele sînt organizate de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. Primele consultări au avut loc pe 27 ianuarie 2026, la Pretura sectorului Rîșcani.La întîlnire au participat reprezentanți a
Blocarea importurilor agricole nu garantează automat sprijin pentru producătorii locali și poate genera pierderi economice suplimentare, inclusiv pe segmentul de export și tranzit.Declarațiile au fost făcute de directorul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în Moldova, Iurie Ușurelu, în cadrul podcastului „Agricultura M
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor.Circumstanțele cazului sînt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finaliz
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil, informează Noi.md.În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul Soroca, iar în alte două cazuri au acordat
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de liberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină, cu calcularea termenului începînd din 5 februarie.Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, după ce procurorii au înaintat un demers de prelungire a măsurii preventive, scrie radiomoldo
Un conațional în vîrstă de 47 de ani a fost stopat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să transporte ilicit mărfuri, la volanul unui mijloc de transport, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Autovehiculul se deplasa din Federația Rusă.În urma verificărilor, au fost găsite 116 recipiente din sticlă cu o substanță susceptibilă a fi caviar,
Numărul adresărilor la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți a înregistrat o scădere în ultimele 24 de ore, după două zile în care solicitările au crescut semnificativ, pe fondul condițiilor meteorologice grele.Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 178 de adresări, dintre care 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi, transmite tvn.md.
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura Anticorupție, au reținut un avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală privind fapte de trafic de influență.Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, bănuitul ar fi pretins și primit, în calitate de avocat, suma totală de 5.000 de euro de la o persoană, susținînd că poate influența anumiți funcționari
Vlad Batrîncea, deputat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat că Republica Moldova are nevoie de soluții sistemice și concrete, nu de declarații.Potrivit acestuia, dacă autoritățile invocă modelul „lumii civilizate”, ar trebui să îl aplice în practică.{{861386}}„Misiunea guvernanților este de a aduce în țară rezultate concrete. Fiecare deplasare și fiecare întrevedere
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune, fiind restabilită alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați din stația electrică Șoldănești 110/35/10 kV.La această oră, rămîn deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din zonel
Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copiilor din municipiul Chișinău amintește părinților și elevilor că, în perioada în care procesul educațional se desfășoară la distanță, este important să fie respectate reguli simple care țin de siguranță, organizare și starea de bine a copiilor în timpul lecțiilor online.Potrivit Direcției, educația la distanță nu înseamnă doar acces la tehnolo
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo grele. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor.Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se atestă precipitații sub formă de ploaie și ceață densă. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibili
Procesul judiciar, strîns legat de „furtul secolului”, se apropie cu pași grăbiți de final: Procuratura Anticorupție declară că se așteaptă să obțină o condamnare în dosarul lui Vlad Plahotniuc în 2026. {{861172}}După șase ani în care a fost fugar, fostul lider al Partidului Democrat s-a întors în țara natală, acum în calitate de acuzat în dosarul fraudei bancare în proporții deosebit de m
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că există premise pentru inițierea unui dosar penal pe numele lui Vladimir Andronachi în legătură cu construcția ilegală a unei vile pe teritoriul Parcului „Valea Morilor”.Potrivit ministrului, deși Ministerul Mediului nu a primit încă un răspuns oficial din partea procuraturii, dacă există motive temeinice pentru inițierea unor noi anchete penale
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă.În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură local
Inspectoratul de Poliție Nisporeni anunță dispariția Ninei Vasilievici Tîlpa, născută la 04.04.1984, locuitoare a satului Milești, raionul Nisporeni.Potrivit informațiilor poliției, femeia a părăsit domiciliul la 27 ianuarie 2026, în jurul orei 06:00, îndreptîndu-se spre satul Bălănești.{{846907}}Ultima dată a fost văzută în aceeași zi, la ora 08:46, în preajma magazinului LOCAL din Bălăne
Cîte dintre casele și blocurile din țară ar rezista unui cutremur major, de peste 7 grade pe scara Richter? Un răspuns clar la această întrebare nu există, chiar dacă R. Moldova se află într-o zonă seismică activă.În ultimul secol, țara noastră a fost zguduită de trei cutremure majore - în 1940, 1977 și 1986 - toate avînd epicentrul în munții Vrancea, România.{{860681}}Primul, produs în no
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, notează Noi.md."Activitatea în cadrul Procuraturii presupune o responsabilitate majoră: conducerea și exercitarea urmăririi penale, reprezentarea acuzării în instanță, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, precum și protejarea intereselor s
Decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a se adresa la Curtea Constituțională pe marginea Legii vettingului scoate la iveală unele disensiuni între Parlament, Președinție și autoritatea de autoadministrare a sistemului judecătoresc.Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a explicat că argumentul principal este că Legislativul a votat proiec
Două cutremure s-au produs în dimineața zilei de 29 ianuarie în România, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului.Primul seism a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3:00, în zona seismică Vrancea–Buzău, la o adîncime de 121,1 km.{{861754}}Cutremurul a fost resimțit în apropierea orașelor Buzău, Ploiești, Focșani, Brașo
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat mai multe sancțiuni în privința mai multor posturi de televiziune, notează Noi.md.Membrii CA au examinat în ședința de miercuri rezultatele controlului desfășurat în privința a 19 servicii media audiovizuale de televiziune, cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Progra
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei"
Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri după-amiaza, 28 ianuarie curent, Iranul cu o intervenție militară și a amintit regimului de la Teheran de acțiunea SUA în Venezuela, scrie hotnews.ro.„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimis
Următoarea rundă de discuții pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, programată pentru duminică, 1 februarie, va avea loc în format bilateral, adică fără participarea reprezentanților americani, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio, scrie libertatea.ro.Rușii și ucrainenii „intenționează să continue negocierile în această săptămînă, de data aceasta în format bilateral. O prezență ameri
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă, de 200 de metri sau mai puțin.Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești și Nisporeni, pe traseele R14, R25, G12 și G54
Tiraspolul acuză Chișinăul de blocarea întîlnirilor reprezentanților politici. Liderul așa-numitului departament de politică externă al regiunii transnistrene, Vitalii Ignatiev, susține că Chișinău ar ignora apelurile OSCE și ar refuza organizarea întîlnirilor pe teritoriul regiunii transnistrene.Reprezentanții Biroului politici de reintegrare resping aceste acuzații și afirmă că Ignatiev înce
O groapă de gunoi neautorizată, care a apărut chiar lîngă Piața auto „Pruncul” din Chișinău, poluează mediul și amenință sănătatea oamenilor.Groapa de gunoi, aflată la cîteva zeci de metri de Piața Auto „Pruncul”, se întinde pe o suprafață de aproximativ un hectar. Mormanele de deșeuri, ce se înalță pînă la 30 de metri, conțin tone de plastic, carton, uleiuri auto și piese metalice uzate.{
Peste 360 de tone de material antiderapant sînt puse la dispoziția suburbiilor de Primăria municipiului Chișinău, pentru combaterea poleiului format pe străzile locale.De asemenea, primarii localităților vor putea solicita intervenția autospecialelor din dotarea Regiei „Exdrupo”. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comisiei municipale pentru Situații Excepționale, transmite IPN.
Noi detalii în dosarul crimelor în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Oamenii legii anchetează șase victime și nu trei, cum era inițial. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că încă se așteaptă rezultatele expertizelor.„Sunt în proces de desfășurare expertizele. Sunt expertize complete. Se așteaptă rezultatele acestor expertize. Urm
De la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a regimului simplificat de impozitare pentru persoanele care desfășoară activitate economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul.Dintre aceștia, 252 dețin conturi bancare, iar nouă au achiziționat deja echipamente de casă și de control, transmite IPN.Datele au fost prezentate în cadrul unei discuții dedicate nou
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0440 lei pentru un euro (+3,14 bani)
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 29 ianuarie sînt:29 ianuarie — a 29-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 336 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:16 29 Cinstirea lanţului Sf. Apostol PetruCe se sărbătorește în l
Astăzi, pe întreg teritoriul țării cerul va fi înnorat. În partea de nord a țării sînt posibile precipitații slabe în fază mixtă.În acest context, vor apărea condiții de polei, pe drumuri se va semnala ghețuș. Cetățenii sînt îndemnați să fie foarte atenți la deplasare.Condițiile meteorologice vor fi complicate și de ceață, care izolat va reduce vizibilitatea.Vîntul va sufla dinspre est
Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile: Cum aflați care este prețul actualizat al acestora
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC), împreună cu Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”(IPCBI), au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare.Pe de o parte, s-a realizat evaluarea în masă pentru bunurile care nu au avut niciodată o valoare oficială, cum sîn
Victor Josu: „Trebuie să ne stabilim scopurile în mod realist și să nu visăm cu ochii deschiși"
Guvernarea din Moldova trebuie să-și stabilească obiectivele în mod realist și să nu viseze cu ochii deschiși, să încerce să păstreze tot ce a fost realizat pozitiv, să lucreze la remedierea greșelilor și să aibă grijă de oameni.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televizi
Vîntul extrem și ploile abundente au paralizat mari zone din Portugalia, lăsînd sute de mii de gospodării fără electricitate.Ploile torențiale și vînturile violente care au lovit Portugalia în noaptea de marți spre miercuri au provocat cel puțin două decese și pagube importante, în special în regiunea Lisabonei și în centrul țării, potrivit mediafax.roFurtuna Kristin a adus averse puternic
Austria pregătește o interdicție privind accesul minorilor sub 14 ani la rețelele de socializare, autoritățile de la Viena intenționînd ca măsura să intre în vigoare odată cu începutul anului școlar 2026–2027.Guvernul austriac lucrează la un proiect de lege care va fi discutat împreună cu experți și partide politice, urmînd să stabilească inclusiv modalitatea tehnică de aplicare a restricțiilo
NASA devansează testul critic de alimentare cu combustibil al rachetei misiunii Artemis 2 pentru 31 ianuarie
NASA a anunţat că devansează pentru data de 31 ianuarie testul crucial de alimentare cu combustibil al giganticei rachete Space Launch System (SLS), care va propulsa capsula Orion, cu patru astronauți la bord, în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis 2, după ce anterior comunicase că acesta urma să aibă loc pe 2 februarie.Dacă racheta SLS va trece cu succes acest test esențial, lan
Moldova poate organiza alegeri libere în condiții dificile, constatări la Forumul Electoral
Alegerile din 2025 au arătat că Moldova poate organiza scrutinuri chiar și în condiții dificile, cu presiuni politice și provocări neașteptate.Totuși, regulile actuale nu sînt suficiente pentru a combate finanțarea ilegală și manipularea procesului electoral. Pentru a ajuta autoritățile să prevină astfel de probleme și repetarea greșelilor, societatea civilă pune la dispoziție date și analize
Parteneriatul moldo-german cu UNICEF va extinde serviciile pentru copii în întreaga Republică Moldova
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF lansează faza a II-a a unui amplu parteneriat destinat extinderii serviciilor esențiale pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă.Proiectul, susținut de un grant de 10 milioane de euro, va fi implementat în perioada 2026–2028 și are ca obi
Frigul anormal și ploaia înghețată au lovit nordul și estul Germaniei: cel mai mare lac german, Müritz, din regiunea Mecklenburg-Vorpommern, a înghețat în totalitate, iar din cauza gheții formate pe drumuri și șine, în mai multe regiuni au fost închise școlile și oprită circulația trenurilor.{{860806}}Potrivit meteorologilor, cel mai mare lac de apă dulce din Germania, lacul Müritz, cu o supra
