Doi vameși de la Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție
IPN, 29 ianuarie 2026 10:10
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal într-un dosar de corupție. Potrivit anchetatorilor, din octombrie 2024 și până în prezent, cei doi inspectori vamali ar fi pretins și… The post Doi vameși de la Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție appeared first on ipn.md.
• • •
Acum 10 minute
10:20
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape… The post BERD a investit peste 500 mln euro anul trecut în Moldova, aproape dublu față de 2024 appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
10:10
10:00
Linia electrică aeriană de 110 kV Șoldănești-Florești a fost reconectată și repusă în funcțiune, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor deserviți de stația Șoldănești 110/35/10 kV a fost restabilită.… The post Linia electrică Șoldănești-Florești a fost reconectată, alimentarea a fost restabilită appeared first on ipn.md.
Acum o oră
09:50
Vremea nefavorabilă și poleiul au provocat căderi de crengi și arbori pe mai multe sectoare de drum. Administrația Națională a Drumurilor menționează că echipele au intervenit pe parcursul nopții în… The post Arbori căzuți pe șosele din cauza vremii nefavorabile appeared first on ipn.md.
09:40
Reprezentanții speciali ai Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat… The post Următoarele negocieri de pace între Rusia și Ucraina – fără emisarii speciali ai SUA appeared first on ipn.md.
09:30
Reintegrarea poate fi doar cu respectarea suveranității și a parcursului european, vicepremier # IPN
Autoritățile de la Chișinău nu vor accepta niciun document de reintegrare a regiunii transnistrene care să nu prevadă explicit respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și menținerea… The post Reintegrarea poate fi doar cu respectarea suveranității și a parcursului european, vicepremier appeared first on ipn.md.
Acum 2 ore
09:10
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit… The post Vlad Batrîncea: Vom depune moțiune de cenzură. Premierul trebuie să vină la raport appeared first on ipn.md.
09:00
Modificările Codului Electoral trebuie adoptate cel târziu până în octombrie 2026, adică cu un an înainte de următoarele alegeri locale generale. Declarația aparține vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, și a fost… The post Pavel Postica, despre reforma APL: Codul Electoral trebuie modificat până în octombrie 2026 appeared first on ipn.md.
Acum 4 ore
08:00
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până acum despăgubiri din partea statului. În… The post Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, încă nu a primit despăgubiri de la stat appeared first on ipn.md.
07:10
Republica Moldova a înregistrat 2025 cea mai rapidă creștere a intermedierii financiare din regiune, pe fondul consolidării stabilității macroeconomice și al sporirii încrederii populației și mediului de afaceri în sistemul… The post Moldova a devenit lider regional la creșterea intermedierii financiare în 2025, BNM appeared first on ipn.md.
06:30
Moldova, la a șaptea participare olimpică la biatlon și a șasea la schi fond la Milano-Cortina # IPN
Republica Moldova va marca la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a șaptea participare în proba de biatlon, după debutul din 1994, la Lillehammer, și a șasea prezență la… The post Moldova, la a șaptea participare olimpică la biatlon și a șasea la schi fond la Milano-Cortina appeared first on ipn.md.
Acum 6 ore
06:10
Teatrul din Bălți prezintă spectacolul „Retro” de Alexandr Galin, în regia lui Alexandru Cozub /Teatrul Național „Vasile Alecsandri” or. Bălți /ora 18:00/. Actorii Teatrului Național „Mihai Eminescu” prezintă publicului spectacolul-dramă… The post IPN | Agenda culturală | 29 ianuarie appeared first on ipn.md.
Acum 24 ore
20:20
Peste 360 de tone de material antiderapant sunt puse la dispoziția suburbiilor de Primăria municipiului Chișinău, pentru combaterea poleiului format pe străzile locale. De asemenea, primarii localităților vor putea solicita… The post Primăria Chișinău oferă 360 de tone de material antiderapant suburbiilor appeared first on ipn.md.
20:00
Centrul Stomatologic Municipal din Bălți va fi modernizat în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Pe lângă investiția de bază, în valoare de 990 de… The post Cabinete renovate și echipamente modernizate la Centrul Stomatologic Municipal din Bălți appeared first on ipn.md.
19:40
O sută de milioane de lei vor fi alocați, în acest an, pentru finanțarea proiectelor investiționale susținute prin Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Toate… The post 100 de milioane de lei pentru reparația instituțiilor medicale din țară appeared first on ipn.md.
19:00
Noul regim fiscal pentru freelanceri: 680 de persoane deja înregistrate, 252 au conturi bancare # IPN
De la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a regimului simplificat de impozitare pentru persoanele care desfășoară activitate economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul. Dintre aceștia, 252… The post Noul regim fiscal pentru freelanceri: 680 de persoane deja înregistrate, 252 au conturi bancare appeared first on ipn.md.
18:10
Ministerul Energiei organizează Conferința investitorilor, eveniment dedicat desfășurării noii licitații pentru energie eoliană terestră și sisteme moderne de stocare (BESS) /Urban Business Centre /ora 08:30/. Continuă ședința Consiliului municipal Chișinău,… The post Agenda evenimentelor pentru joi, 29 ianuarie appeared first on ipn.md.
18:10
The Republic of Moldova assumes the presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe, with a firm commitment to defending democracy, human rights, and the rule of… The post Mihai Popsoi, at APCE: Moldova assumes an active role in defending European democracy appeared first on ipn.md.
18:00
Republica Moldova își asumă președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, cu un angajament ferm pentru apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept. Declarația a fost făcută de… The post Mihai Popșoi, la APCE: Moldova își asumă un rol activ în apărarea democrației europene appeared first on ipn.md.
18:00
Alegerile parlamentare din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Potrivit Jurnalului pentru… The post Alegerile parlamentare din Moldova din 2025, test pentru diplomația cibernetică a UE appeared first on ipn.md.
18:00
Numărul localităților rămase fără curent electric continuă să crească, alte opt fiind afectate în ultimele ore. Astfel, conform Premier Energy, în prezent, 19 localități, în special din raioanele Orhei și… The post Numărul localităților rămase fără curent electric crește appeared first on ipn.md.
17:50
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale se amână cu o săptămână din cauza condițiilor meteo dificile. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că probele, care trebuiau să înceapă pe 31… The post Olimpiadele școlare se amână cu o săptămână appeared first on ipn.md.
17:40
Agenția Națională Transport Auto a venit cu o reacție după ce transportatorii au invocat presupuse ilegalități, tolerate de autorități în domeniul transportului de pasageri. Instituția precizează că a acționat strict… The post ANTA respinge acuzațiile transportatorilor și reafirmă respectarea legislației în transport appeared first on ipn.md.
17:30
Trei procurori urmează a fi eliberați din funcție. Este vorba despre acuzatorii Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Decizia a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior… The post Trei procurori vor fi eliberați din funcție. Decizie CSP appeared first on ipn.md.
17:10
Cele șapte persoane care au murit marți într-un accident rutier în România erau cetățeni greci și suporteri ai unui club de fotbal, au confirmat autoritățile elene. Ca urmare a tragediei,… The post Trei zile de doliu în Grecia, după decesul suporterilor greci în accidentul de la Timiș appeared first on ipn.md.
17:00
Consiliul Europei rămâne un partener-cheie pentru Republica Moldova în consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în… The post Consiliul Europei rămâne un partener esențial pentru Republica Moldova, vicepremier appeared first on ipn.md.
17:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah, după ce autoritățile din India au confirmat două cazuri în statul Bengalul de… The post ANSP: Risc scăzut de infectare cu virusul Nipah, după două cazuri confirmate în India appeared first on ipn.md.
15:30
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă… The post Ceața se menține și joi. Codul galben a fost prelungit appeared first on ipn.md.
15:20
PPPN cere suspendarea facturării pentru ianuarie și recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz # IPN
Deputații din Partidul Politic Partidul Nostru cer revizuirea tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie. Ei au solicitat ca Energocom să adreseze urgent o… The post PPPN cere suspendarea facturării pentru ianuarie și recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz appeared first on ipn.md.
15:00
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au protestat în fața Președinției, afișând facturi pentru gaz și energie electrică din luna decembrie. Aceștia consideră că situația energetică este gravă, iar consumatorii sunt… The post Protest la Președinție: MAN cere tarife mai mici la energie, cu aplicare retroactivă appeared first on ipn.md.
15:00
România poate și trebuie să devină un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, susține președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Declarația a fost făcută în contextul în… The post România trebuie să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei, Mircea Abrudean appeared first on ipn.md.
14:30
Mai multe linii electrice de înaltă tensiune au fost afectate din cauza depunerilor masive de chiciură. Moldelectrica precizează că depunerile, care în unele zone ating până la 10 centimetri, au… The post Mai multe linii electrice de înaltă tensiune, afectate de depunerile de chiciură appeared first on ipn.md.
14:10
Autoritățile iau în calcul varianta ca fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea… The post Autoritățile nu exclud că Alexandru Pînzari ar fi părăsit țara prin regiunea transnistreană appeared first on ipn.md.
13:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto avertizează că va organiza proteste de săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor lua măsuri pentru a opri ce consideră a fi ilegalități în… The post APOTA amenință cu proteste și acuză MIDR și ANTA de protejarea unor activități ilegale appeared first on ipn.md.
13:50
Alegerile din 2025 au arătat că Moldova poate organiza scrutinuri chiar și în condiții dificile, cu presiuni politice și provocări neașteptate. Totuși, regulile actuale nu sunt suficiente pentru a combate… The post Moldova poate organiza alegeri libere în condiții dificile, constatări la Forumul Electoral appeared first on ipn.md.
13:40
O mină marină a fost găsită pe o plajă din apropierea poligonului Capu Midia din România. Autoritățile au securizat zona, iar specialiștii Ministerului Apărării Naționale au intervenit pentru identificarea și… The post Mină marină eșuată, găsită pe o plajă din România appeared first on ipn.md.
13:30
După o lună de la condamnarea în lipsă a lui Dmitri Constantinov, autoritățile nu au informații despre locul unde se află. Potrivit ministrei de interne, Daniella Misail-Nichitin, în continuare se… The post Dmitri Constantinov rămâne de negăsit. S-ar putea afla în regiunea transnistreană, ministra appeared first on ipn.md.
13:10
Un bărbat din Rezina, acuzat că a organizat contrabanda cu cocaină de un milion de lei, a fost trimis în fața instanței. Potrivit anchetei, în mai 2022, drogurile au fost… The post Bărbat din Rezina, judecat pentru contrabandă cu droguri de un milion de lei appeared first on ipn.md.
13:00
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat în șase județe pentru evacuarea… The post Inundații în 17 localități din România. Cod portocaliu și galben în câteva județe appeared first on ipn.md.
13:00
Consiliul Superior al Magistraturii sesizează Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse Legii privind evaluarea extraordinară a judecătorilor. Amendamentul contestat prevede includerea membrilor completelor specializate în materie penală în categoria… The post CSM sesizează Curtea Constituțională cu privire la vettingul judecătorilor specializați appeared first on ipn.md.
12:50
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea… The post Noi reguli pentru creșterea porcilor appeared first on ipn.md.
12:40
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost aprobat miercuri, în ședința cabinetului… The post În Moldova va fi creată e-Arhiva, care va înlocui documentele pe hârtie cu cele digitale appeared first on ipn.md.
12:20
Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și jaf, după ce Curtea de Apel Chișinău a admis apelul procurorilor. În martie 2021,… The post Opt ani de închisoare pentru trafic de ființe, după achitarea în prima instanță appeared first on ipn.md.
12:20
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da… The post Tariful la gaz va scădea, dar reducerea exactă e greu de estimat și depinde de ANRE, ministru appeared first on ipn.md.
12:00
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul… The post Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional din cauza condițiilor meteo appeared first on ipn.md.
12:00
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și… The post Subdiviziune nouă în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor appeared first on ipn.md.
11:40
Vicepremierul statului Maharashtra din India, Ajit Pawar, a decedat, miercuri, după ce avionul său charter s-a prăbușit. Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile din India, la bord se aflau, pe… The post Un vicepremier indian a murit într-un accident aviatic: charterul său s-a prăbușit appeared first on ipn.md.
11:30
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și… The post Freelancerii înregistrați vor avea dreptul la prestații sociale appeared first on ipn.md.
11:20
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină la intrarea în satul Mircești, în direcția spre Cornești, raionul Ungheni, transmite… The post Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină la Mircești appeared first on ipn.md.
11:10
Protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina va fi prelungită până la 1 martie 2027. Hotărârea a fost aprobată miercuri, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri. Totodată, din acest an,… The post Protecția temporară pentru ucraineni, prelungită până în martie 2027 appeared first on ipn.md.
