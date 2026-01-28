PPPN cere suspendarea facturării pentru ianuarie și recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz
IPN, 28 ianuarie 2026 15:20
Deputații din Partidul Politic Partidul Nostru cer revizuirea tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie. Ei au solicitat ca Energocom să adreseze urgent o…
Acum 15 minute
15:30
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă…
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au protestat în fața Președinției, afișând facturi pentru gaz și energie electrică din luna decembrie. Aceștia consideră că situația energetică este gravă, iar consumatorii sunt…
15:00
România poate și trebuie să devină un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, susține președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Declarația a fost făcută în contextul în…
Acum 2 ore
14:30
Mai multe linii electrice de înaltă tensiune au fost afectate din cauza depunerilor masive de chiciură. Moldelectrica precizează că depunerile, care în unele zone ating până la 10 centimetri, au…
14:10
Autoritățile iau în calcul varianta ca fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea…
13:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto avertizează că va organiza proteste de săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor lua măsuri pentru a opri ce consideră a fi ilegalități în…
13:50
Alegerile din 2025 au arătat că Moldova poate organiza scrutinuri chiar și în condiții dificile, cu presiuni politice și provocări neașteptate. Totuși, regulile actuale nu sunt suficiente pentru a combate…
Acum 4 ore
13:40
O mină marină a fost găsită pe o plajă din apropierea poligonului Capu Midia din România. Autoritățile au securizat zona, iar specialiștii Ministerului Apărării Naționale au intervenit pentru identificarea și…
13:30
După o lună de la condamnarea în lipsă a lui Dmitri Constantinov, autoritățile nu au informații despre locul unde se află. Potrivit ministrei de interne, Daniella Misail-Nichitin, în continuare se…
13:10
Un bărbat din Rezina, acuzat că a organizat contrabanda cu cocaină de un milion de lei, a fost trimis în fața instanței. Potrivit anchetei, în mai 2022, drogurile au fost…
13:00
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat în șase județe pentru evacuarea…
13:00
Consiliul Superior al Magistraturii sesizează Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse Legii privind evaluarea extraordinară a judecătorilor. Amendamentul contestat prevede includerea membrilor completelor specializate în materie penală în categoria…
12:50
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea…
12:40
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost aprobat miercuri, în ședința cabinetului…
12:20
Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și jaf, după ce Curtea de Apel Chișinău a admis apelul procurorilor. În martie 2021,…
12:20
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da…
12:00
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata" nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul…
12:00
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și…
Acum 6 ore
11:40
Vicepremierul statului Maharashtra din India, Ajit Pawar, a decedat, miercuri, după ce avionul său charter s-a prăbușit. Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile din India, la bord se aflau, pe…
11:30
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și…
11:20
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină la intrarea în satul Mircești, în direcția spre Cornești, raionul Ungheni, transmite…
11:10
Protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina va fi prelungită până la 1 martie 2027. Hotărârea a fost aprobată miercuri, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri. Totodată, din acest an,…
11:00
Consiliul Superior al Magistraturii propune repetat numirea a 17 candidați la funcția de judecător, care au fost anterior respinși în procedura de desemnare. Decizia survine după ce instituția prezidențială a…
10:40
Peste 15 000 de consumatori din aproximativ 100 de localități au rămas fără energie electrică. Majoritatea, circa 11 400 de consumatori, sunt deserviți de zona de operare RED-Nord, alți peste…
10:40
Un tren cu aproape 200 de pasageri a fost lovit marți seara de drone în regiunea Harkov, provocând un incendiu. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale din Ucraina a anunțat…
10:20
Anul trecut, 856 de tineri din regiunea transnistreană au obținut locuri finanțate de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Dintre aceștia, 511 au fost admiși…
10:10
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori. Mita ar fi fost pretinsă…
Acum 8 ore
09:30
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în această dimineață în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și ghețuș pe alocuri. Autoritățile avertizează că pe unele sectoare de drum, condițiile…
09:30
Pe parcursul nopții și până în prezent, serviciile municipale din Chișinău intervin pentru combaterea ghețușului format în mai multe zone din capitală. Acțiunile sunt desfășurate în regim continuu, în special…
Acum 12 ore
07:10
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un context excepțional, generat de un val masiv de cereri venite din…
06:20
Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea…
06:10
Teatrul Național „Mihai Eminescu" prezintă spectacolul „Take, Ianke și Cadâr" /TNME /ora 18:00/. Tetrul dramatic rus de stat „A.P.Cehov" prezintă spectacolul „Călugărul negru" /Teatrul „A.P.Cehov" /ora 19:00/. Continuă expoziția documentară…
Acum 24 ore
20:00
Mesajul „WeRemember" (în traducere, „Ne amintim") a fost proiectat pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova în seara de 27 ianuarie, ca parte a inițiativei de aliniere la campania internațională de…
19:30
Un centru de supraveghere video a fost pus în funcțiune la întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM). Sistemul de monitorizare a fost implementat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite…
19:00
Rețeaua rutieră din țară este complet funcțională, deși se circulă în condiții specifice sezonului de iarnă, a anunțat, marți seara, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Echipele de drumari rămân mobilizate…
18:40
O autospecială achiziționată în cadrul proiectului EU4Moldova a ajuns în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Valoarea achiziției este de 280 de mii de euro, transmite IPN. Autospeciala…
17:30
Militarii Armatei Naționale au fost mobilizați pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea efectelor condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție au fost dislocate în Chișinău, în satele Coșnița, Cocieri, Molovata…
17:30
Deputații urmează să se întrunească pe 3 februarie în ședință solemnă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că ședința este prilejuită de vizita oficială a omologilor săi din statele baltice,…
17:30
Ucraina va crește etapizat importul de gaze din Polonia, începând cu luna februarie. Măsura este menită să asigure o alimentare stabilă cu energie termică pentru locuințe, spitale, instituții de învățământ…
17:20
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie…
17:20
Comunicat de presă Echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile financiare vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a…
17:00
Pe numeroase trasee naționale, circulația se desfășoară cu dificultate, mai ales în zonele în pantă, pe curbe, în nodurile rutiere și pe drumurile intens circulate. Pe anumite sectoare, traficul a…
16:50
Trei persoane au fost găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile armatei ruse din noaptea trecută, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei. Alte 25 de persoane…
16:40
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo", a fost vandalizat de persoane necunoscute. Poliția s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru infracțiune de vandalism,…
15:50
Șapte persoane au murit și patru au fost rănite marți într-un accident rutier în județul Timiș, după ce un microbuz pe ruta Grecia–Franța a intrat în coliziune cu un TIR.…
Ieri
15:40
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale…
15:40
Doi bărbați, cetățeni străini, au fost reținuți după ce au dat foc la trei automobile parcate într-o curte din capitală. Potrivit oamenilor legii, fapta a fost comisă pe timp de…
15:20
Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 # IPN
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor
15:10
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. De asemenea, magistrații… The post Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Constantin Țuțu a primit o amendă de 450 de mii de lei appeared first on ipn.md.
