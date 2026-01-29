UE alocă 153 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Ucraina și refugiații din Moldova
IPN, 29 ianuarie 2026 14:50
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni.… The post UE alocă 153 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Ucraina și refugiații din Moldova appeared first on ipn.md.
Acum 5 minute
15:10
Turneele de Mare Șlem, recunoscute oficial în Moldova ca echivalente ale campionatelor mondiale # IPN
Turneele din seria Marele Șlem au fost recunoscute oficial în Republica Moldova ca fiind echivalente campionatelor mondiale. Astfel, competițiile Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open vor avea acest… The post Turneele de Mare Șlem, recunoscute oficial în Moldova ca echivalente ale campionatelor mondiale appeared first on ipn.md.
Acum 15 minute
15:00
Primăria Chișinău a desemnat câștigătorii ediției 2024-2025 a „Premiului municipal de merit”. 160 de tineri au fost recompensați cu burse unice de 1 500 de lei. Distincțiile sunt oferite în… The post Burse municipale de merit pentru 160 de tineri care excelează în educație, artă și sport appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
14:50
14:40
Deputații din Partidul Socialiștilor anunță că, în noua sesiune parlamentară, vor înainta o inițiativă legislativă pentru majorarea salariilor profesorilor cu 30%. Totodată, socialiștii propun să fie introdus programul „capital matern”,… The post Majorarea salariilor și capital matern: propuneri PSRM pentru noua sesiune parlamentară appeared first on ipn.md.
Acum o oră
14:30
Consiliul Municipal Chișinău nu s-a convocat nici astăzi în ședință. Consilierii PAS și PSRM au lipsit. Reprezentanții MAN acuză cele două fracțiuni că blochează dezbaterile și pun interesele politice mai… The post Ședința CMC nu a avut loc nici azi. PAS, PSRM și MAN se acuză reciproc appeared first on ipn.md.
Acum 2 ore
14:10
Catalog electronic, grade permanente și activități de acasă, soluții MEC pentru debirocratizare # IPN
Toate școlile vor trece la catalogul electronic de la 1 septembrie 2026. În plus, profesorii vor avea grade didactice permanente și vor putea lucra de acasă în vacanțe. Măsurile fac… The post Catalog electronic, grade permanente și activități de acasă, soluții MEC pentru debirocratizare appeared first on ipn.md.
13:50
CINE: Un grup al oamenilor de afaceri CE: Conferință de presă cu genericul: „Abuzurile administratorilor de insolvență” CÂND: vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13.00 UNDE: str. Teatrului, 2/2, etajul 3,… The post Conferință de presă | Un grup al oamenilor de afaceri appeared first on ipn.md.
13:50
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după ce a fost prins băut la volan și fără permis. În 2020, acesta scăpase cu… The post Închisoare pentru un șofer prins beat la volan și fără permis appeared first on ipn.md.
13:30
Într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au fost găsite oseminte umane. Acestea au fost descoperite în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, fiind la o adâncime de aproximativ… The post Oseminte umane, descoperite în temelia unei case din Coșnița appeared first on ipn.md.
13:30
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații masive, alunecări de teren și deteriorarea gravă a clădirilor rezidențiale. Din… The post Furtuna Kristin face ravagii în Portugalia: cel puțin cinci morți și case distruse appeared first on ipn.md.
13:20
Marea Britanie și China și-au reafirmat angajamentul de a construi un parteneriat strategic pe termen lung. Declarația a fost făcută de premierul britanic, Keir Starmer, după întâlnirea sa de joi… The post Marea Britanie și China își reafirmă angajamentul pentru parteneriat strategic pe termen lung appeared first on ipn.md.
Acum 4 ore
13:10
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate 16 localități din raioanele Rezina,… The post Deconectări de lumină și în nordul țării. Sunt afectați circa 2 700 de consumatori appeared first on ipn.md.
12:40
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de… The post Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar appeared first on ipn.md.
12:40
Ministerul Energiei lansează o nouă licitație destinată marilor producători de energie regenerabilă, care include, pentru prima dată, cerința obligatorie de integrare a capacităților de stocare în baterii. Anunțul a fost… The post Moldova deschide licitație pentru energie regenerabilă și stocare, atrăgând investiții appeared first on ipn.md.
12:10
Cei 41 de militari moldoveni din contingentul KFOR 24 și-au început oficial misiunea în Kosovo, în cadrul operațiunii internaționale de menținere a păcii, transmite IPN. Contingentul este format din militari… The post Moldova trimite 41 de militari în Kosovo, la operațiune internațională de pace appeared first on ipn.md.
12:00
Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, urmează să vină joia viitoare în Parlament. Pe ordinea de zi a ședinței planare, a fost inclusă examinarea moțiunii simple, înaintate în decembrie… The post Moțiunea simplă împotriva Ministerului Agriculturii va fi dezbătută săptămâna viitoare appeared first on ipn.md.
11:20
Compania rusă Lukoil a ajuns la un acord cu o firmă americană pentru vânzarea activelor sale externe, ca urmare a sancțiunilor aplicate de SUA. Tranzacția așteaptă aprobarea guvernului american, transmite… The post Activele Lukoil ar putea fi vândute unei firme americane. SUA trebuie să aprobe tranzacția appeared first on ipn.md.
11:20
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate… The post În jur de 1 700 de consumatori rămâneau joi dimineața fără curent electric appeared first on ipn.md.
Acum 6 ore
11:00
Un avocat din Ungheni a fost reținut, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 5 mii de euro pentru a influența funcționari și a obține… The post Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență într-un dosar de violență în familie appeared first on ipn.md.
10:20
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape… The post BERD a investit peste 500 mln euro anul trecut în Moldova, aproape dublu față de 2024 appeared first on ipn.md.
10:10
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal într-un dosar de corupție. Potrivit anchetatorilor, din octombrie 2024 și până în prezent, cei doi inspectori vamali ar fi pretins și… The post Doi vameși de la Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție appeared first on ipn.md.
10:00
Linia electrică aeriană de 110 kV Șoldănești-Florești a fost reconectată și repusă în funcțiune, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor deserviți de stația Șoldănești 110/35/10 kV a fost restabilită.… The post Linia electrică Șoldănești-Florești a fost reconectată, alimentarea a fost restabilită appeared first on ipn.md.
09:50
Vremea nefavorabilă și poleiul au provocat căderi de crengi și arbori pe mai multe sectoare de drum. Administrația Națională a Drumurilor menționează că echipele au intervenit pe parcursul nopții în… The post Arbori căzuți pe șosele din cauza vremii nefavorabile appeared first on ipn.md.
09:40
Reprezentanții speciali ai Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat… The post Următoarele negocieri de pace între Rusia și Ucraina – fără emisarii speciali ai SUA appeared first on ipn.md.
09:30
Reintegrarea poate fi doar cu respectarea suveranității și a parcursului european, vicepremier # IPN
Autoritățile de la Chișinău nu vor accepta niciun document de reintegrare a regiunii transnistrene care să nu prevadă explicit respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și menținerea… The post Reintegrarea poate fi doar cu respectarea suveranității și a parcursului european, vicepremier appeared first on ipn.md.
Acum 8 ore
09:10
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit… The post Vlad Batrîncea: Vom depune moțiune de cenzură. Premierul trebuie să vină la raport appeared first on ipn.md.
09:00
Modificările Codului Electoral trebuie adoptate cel târziu până în octombrie 2026, adică cu un an înainte de următoarele alegeri locale generale. Declarația aparține vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, și a fost… The post Pavel Postica, despre reforma APL: Codul Electoral trebuie modificat până în octombrie 2026 appeared first on ipn.md.
08:00
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până acum despăgubiri din partea statului. În… The post Ferma din Roșcani, afectată de pesta porcină, încă nu a primit despăgubiri de la stat appeared first on ipn.md.
Acum 12 ore
07:10
Republica Moldova a înregistrat 2025 cea mai rapidă creștere a intermedierii financiare din regiune, pe fondul consolidării stabilității macroeconomice și al sporirii încrederii populației și mediului de afaceri în sistemul… The post Moldova a devenit lider regional la creșterea intermedierii financiare în 2025, BNM appeared first on ipn.md.
06:30
Moldova, la a șaptea participare olimpică la biatlon și a șasea la schi fond la Milano-Cortina # IPN
Republica Moldova va marca la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a șaptea participare în proba de biatlon, după debutul din 1994, la Lillehammer, și a șasea prezență la… The post Moldova, la a șaptea participare olimpică la biatlon și a șasea la schi fond la Milano-Cortina appeared first on ipn.md.
06:10
Teatrul din Bălți prezintă spectacolul „Retro” de Alexandr Galin, în regia lui Alexandru Cozub /Teatrul Național „Vasile Alecsandri” or. Bălți /ora 18:00/. Actorii Teatrului Național „Mihai Eminescu” prezintă publicului spectacolul-dramă… The post IPN | Agenda culturală | 29 ianuarie appeared first on ipn.md.
Acum 24 ore
20:20
Peste 360 de tone de material antiderapant sunt puse la dispoziția suburbiilor de Primăria municipiului Chișinău, pentru combaterea poleiului format pe străzile locale. De asemenea, primarii localităților vor putea solicita… The post Primăria Chișinău oferă 360 de tone de material antiderapant suburbiilor appeared first on ipn.md.
20:00
Centrul Stomatologic Municipal din Bălți va fi modernizat în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Pe lângă investiția de bază, în valoare de 990 de… The post Cabinete renovate și echipamente modernizate la Centrul Stomatologic Municipal din Bălți appeared first on ipn.md.
19:40
O sută de milioane de lei vor fi alocați, în acest an, pentru finanțarea proiectelor investiționale susținute prin Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Toate… The post 100 de milioane de lei pentru reparația instituțiilor medicale din țară appeared first on ipn.md.
19:00
Noul regim fiscal pentru freelanceri: 680 de persoane deja înregistrate, 252 au conturi bancare # IPN
De la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a regimului simplificat de impozitare pentru persoanele care desfășoară activitate economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul. Dintre aceștia, 252… The post Noul regim fiscal pentru freelanceri: 680 de persoane deja înregistrate, 252 au conturi bancare appeared first on ipn.md.
18:10
Ministerul Energiei organizează Conferința investitorilor, eveniment dedicat desfășurării noii licitații pentru energie eoliană terestră și sisteme moderne de stocare (BESS) /Urban Business Centre /ora 08:30/. Continuă ședința Consiliului municipal Chișinău,… The post Agenda evenimentelor pentru joi, 29 ianuarie appeared first on ipn.md.
18:10
The Republic of Moldova assumes the presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe, with a firm commitment to defending democracy, human rights, and the rule of… The post Mihai Popsoi, at APCE: Moldova assumes an active role in defending European democracy appeared first on ipn.md.
18:00
Republica Moldova își asumă președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, cu un angajament ferm pentru apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept. Declarația a fost făcută de… The post Mihai Popșoi, la APCE: Moldova își asumă un rol activ în apărarea democrației europene appeared first on ipn.md.
18:00
Alegerile parlamentare din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Potrivit Jurnalului pentru… The post Alegerile parlamentare din Moldova din 2025, test pentru diplomația cibernetică a UE appeared first on ipn.md.
18:00
Numărul localităților rămase fără curent electric continuă să crească, alte opt fiind afectate în ultimele ore. Astfel, conform Premier Energy, în prezent, 19 localități, în special din raioanele Orhei și… The post Numărul localităților rămase fără curent electric crește appeared first on ipn.md.
17:50
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale se amână cu o săptămână din cauza condițiilor meteo dificile. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că probele, care trebuiau să înceapă pe 31… The post Olimpiadele școlare se amână cu o săptămână appeared first on ipn.md.
17:40
Agenția Națională Transport Auto a venit cu o reacție după ce transportatorii au invocat presupuse ilegalități, tolerate de autorități în domeniul transportului de pasageri. Instituția precizează că a acționat strict… The post ANTA respinge acuzațiile transportatorilor și reafirmă respectarea legislației în transport appeared first on ipn.md.
17:30
Trei procurori urmează a fi eliberați din funcție. Este vorba despre acuzatorii Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Decizia a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior… The post Trei procurori vor fi eliberați din funcție. Decizie CSP appeared first on ipn.md.
17:10
Cele șapte persoane care au murit marți într-un accident rutier în România erau cetățeni greci și suporteri ai unui club de fotbal, au confirmat autoritățile elene. Ca urmare a tragediei,… The post Trei zile de doliu în Grecia, după decesul suporterilor greci în accidentul de la Timiș appeared first on ipn.md.
17:00
Consiliul Europei rămâne un partener-cheie pentru Republica Moldova în consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în… The post Consiliul Europei rămâne un partener esențial pentru Republica Moldova, vicepremier appeared first on ipn.md.
17:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah, după ce autoritățile din India au confirmat două cazuri în statul Bengalul de… The post ANSP: Risc scăzut de infectare cu virusul Nipah, după două cazuri confirmate în India appeared first on ipn.md.
15:30
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă… The post Ceața se menține și joi. Codul galben a fost prelungit appeared first on ipn.md.
15:20
PPPN cere suspendarea facturării pentru ianuarie și recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz # IPN
Deputații din Partidul Politic Partidul Nostru cer revizuirea tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie. Ei au solicitat ca Energocom să adreseze urgent o… The post PPPN cere suspendarea facturării pentru ianuarie și recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz appeared first on ipn.md.
Ieri
15:00
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au protestat în fața Președinției, afișând facturi pentru gaz și energie electrică din luna decembrie. Aceștia consideră că situația energetică este gravă, iar consumatorii sunt… The post Protest la Președinție: MAN cere tarife mai mici la energie, cu aplicare retroactivă appeared first on ipn.md.
15:00
România poate și trebuie să devină un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, susține președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Declarația a fost făcută în contextul în… The post România trebuie să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei, Mircea Abrudean appeared first on ipn.md.
