IPN | Agenda culturală | 29 ianuarie

10:10

Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori. Mita ar fi fost pretinsă… The post Șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție. Percheziții la Leușeni și Cahul appeared first on ipn.md.