Top 5 sfaturi cum să-ți construiești un buget personal eficient
TV Nord, 26 ianuarie 2026 16:20
Gestionarea banilor nu este despre cât de mult câștigi, ci despre cât de bine direcționezi resursele pe care le ai deja. Un buget personal eficient funcționează ca o hartă care îți arată drumul spre libertate financiară și te ajută să elimini stresul provocat de cheltuielile neprevăzute.
• • •
Acum 10 minute
16:30
/VIDEO/ O familie cu trei copii, în pragul evacuării. Casa cumpărată legal a fost pusă sub sechestru din cauza datoriilor fostului proprietar # TV Nord
Familia Banu din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, riscă să rămână fără locuința cumpărată în anul 2021, după ce asupra imobilului a fost aplicat sechestru în cadrul unui dosar de executare silită ce vizează datoriile fostei proprietare. Deși casa nu a fost gajată la momentul vânzării, lipsa înregistrării actelor la Cadastru a permis aplicarea sechestrului automat, […]
Acum 30 minute
16:20
16:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie, depistate în bagajele de cală ale pasagerilor de la curse avia spre Londra. Valizele ticsite cu produse din tutun au fost descoperite în timpul controlului de specialitate […]
Acum 2 ore
14:40
În contextul discuțiilor publice generate de prevederile noii Legi a cetățeniei, Agenția Servicii Publice (ASP) își reafirmă deschiderea față de preocupările exprimate de cetățeni și anunță că mesajele transmise în spațiul public sunt analizate cu atenție. Potrivit instituției, autoritățile competente lucrează la identificarea unor soluții echilibrate, menite să remedieze situațiile sensibile apărute, fără a crea […]
Acum 4 ore
14:20
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au desfășurat razii de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe lacul de acumulare Costești–Stânca. Acțiunile au avut loc în colaborare cu angajații Secției Situații Excepționale Rîșcani. În cadrul controalelor, au fost verificați pescari amatori care se aflau pe malul lacului. Ca urmare a raziilor, inspectorii au depistat și […]
14:10
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească (AMU) au acordat asistență medicală urgentă pentru 2.790 de persoane, dintre care 484 au fost copii. După acordarea primului ajutor, 1.079 de pacienți – inclusiv 882 de adulți și 197 de copii – au fost transportați la spital pentru investigații și tratament […]
13:10
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, 129 de instituții de învățământ au organizat lecțiile în format online, iar alte 29 au desfășurat activitatea în regim mixt, cu prezență fizică și […]
13:00
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pagina geodata.gov.md, iar proprietarii care nu sunt de acord cu caracteristicile tehnice incluse în evaluare au la […]
Acum 6 ore
12:30
/INVESTIGAȚIE/ Prutul – între natură și ilegalitate: cum pescuitul ilegal afectează ecosistemul râului # TV Nord
Râul Prut, unul dintre cele mai mari râuri ale țării, cu o lungime de peste 950 de kilometri izvorăște în munții Carpați din Ucraina și se varsă în Dunăre, lângă Giurgiulești. Acesta delimitează natural hotarul între România și Republica Moldova. De-a lungul anilor, Prutul a fost sursă de viață – asigurând apă pentru agricultură, biodiversitate […]
11:50
/FOTO/ Zeci de arbori tăiați ilegal în raionul Edineț, prejudicii de peste 50 de mii de lei # TV Nord
Zeci de copaci de diferite specii au fost tăiați ilegal în mai multe fâșii forestiere și zone de protecție din raionul Edineț, iar prejudiciul total cauzat mediului se ridică la peste 50 de mii de lei. Cazurile au fost constatate în fâșiile forestiere aflate în gestiunea primăriilor Fetești, Lopatnic și Șofrîncani, precum și în fâșia […]
10:50
Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputată: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” # TV Nord
Deputata Anastasia Nichita a anunțat că își retrage mandatul din Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Sportiva a explicat că hotărârea vine din imposibilitatea de a îmbina rolul de mamă, cariera sportivă și responsabilitățile funcției de deputat. Potrivit acesteia, decizia nu a fost una ușoară […]
Acum 8 ore
10:30
În perioada 26–28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg. În cadrul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 […]
09:20
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață […]
09:10
Un grav accident rutier a fost înregistrat în această dimineață în raionul Fălești. Un polițist de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, a decedat în urma impactului. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, acesta a pierdut controlul volanului, a […]
Acum 24 ore
22:10
In contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani (DÎTS RÎȘCANI) informează că mâine, 26 ianuarie 2026, transportul școlar nu va fi asigurat. În instituțiile de învățământ unde sunt transportați doar o parte dintre elevi, procesul educațional se va desfășura online pentru elevii transportați. Pentru ceilalți elevi, activitățile educaționale vor avea loc conform […]
22:00
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă, la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei. O autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. În urma impactului, două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, a decedat astăzi, la ora 03:50, la spital, anunță Ministerul Apărării. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în cadrul Armatei Naționale din anul 2020. În pofida eforturilor depuse de medici, viața acestuia nu a mai […]
23 ianuarie 2026
17:20
/VIDEO/ O familie cu trei copii, fără adăpost în plină iarnă, după ce un incendiu le-a mistuit casa # TV Nord
„Aici se încălzea bucătăria și camera copiilor." O familie cu trei copii minori din satul Corpaci, raionul Edineț, a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a produs în timp ce părinții se aflau la serviciu. Potrivit mamei copiilor, Dorina Ciornîi, prima care a observat […]
17:10
Jocul nu este doar o metodă de divertisment, ci un element vital pentru dezvoltarea armonioasă a oricărui animal de companie. O jucărie bine aleasă previne plictiseala, reduce anxietatea de separare și stimulează instinctele naturale ale micului tău prieten. Indiferent dacă ai un câine energic sau o pisică curioasă, investiția în accesorii de calitate contribuie direct […]
16:10
Polonia trimite sute de generatoare în Ucraina, grav afectată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice # TV Nord
Polonia va trimite sute de generatoare în Ucraina, au anunțat vineri autoritățile de la Varșovia și organizatorii unor campanii de strângere de fonduri, în timp ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice i-a lăsat pe cetățenii ucraineni să înfrunte o iarnă grea, fără căldură și curent electric, potrivit Reuters, citată de agerpres.ro. Atacurile rusești asupra sistemului […]
15:30
Esențial // Modernizarea și eficientizarea centrului a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere” # TV Nord
Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere" din municipiul Bălți urmează să fie modernizat și eficientizat energetic. Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de trai pentru beneficiari, dar și să reducă consumul de energie, într-un context în care eficiența energetică devine o prioritate tot mai important. Despre necesitatea și impactul acestui […]
14:50
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, potrivit IPN.md. Reprezentanții IGP au […]
12:50
Pixul sau tastatura? În era telefoanelor și a mesajelor trimise cu un click, scrisul de mână pare, pentru unii, un obicei pe cale de dispariție. Totuși, pe 23 ianuarie, de Ziua Internațională a Scrisului de mână, oamenii recunosc că pixul încă nu a fost scos definitiv din joc. „Dacă este o declarație de dragoste, atunci […]
10:50
Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru intervenții operative pe rețeaua de drumuri naționale, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. În total, 75 de utilaje speciale și 60 de muncitori rutieri au fost implicați în lucrările de combatere a lunecușului. Potrivit autorităților, pe anumite sectoare de drum […]
09:50
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l ajusta la schimbările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele actualizări vizează acordarea tichetelor pentru munca în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic al tichetelor de masă. Noile prevederi clarifică condițiile de acordare a tichetelor, […]
22 ianuarie 2026
18:30
În contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, am întrebat locuitori din mediul rural din nordul țării ce știu și ce cred despre Uniunea Europeană. Răspunsurile sunt diferite și reflectă atât lipsa de informare, cât și speranțe sau dezamăgiri legate de traiul de zi cu zi. Pentru unii, Uniunea Europeană rămâne un […]
17:40
O dronă de tip militar a fost depistată astăzi, 22 ianuarie 2026, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției Republicii Moldova, aparatul de zbor prezenta un pericol major, fiind dotat cu un dispozitiv explozibil activ. Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au intervenit prompt și au evacuat partea de luptă a dronei. Ulterior, cu sprijinul […]
16:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că nu a recepționat nicio cerere din partea SA „Energocom" privind aprobarea sau ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Potrivit ANRE, în spațiul public sunt vehiculate interpretări eronate, generate de confundarea procesului de aprobare a costurilor de bază cu cel de aprobare a prețurilor reglementate […]
15:50
Caz grav la Bălți: Conducerea unui centru de plasament a blocat controlul Ombudsmanului Copilului # TV Nord
Un caz grav care ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor aflați
15:20
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, acestea desfășurându-se cu succes. Proiectul, supranumit și Linia independenței energetice, a fost finalizat în luna decembrie, urmând ca stațiile electrice Chișinău și Vulcănești să fie finalizate în perioada următoare. Linia Electrică Aeriană are o lungime de 157 de kilometri, include peste 500 de […] Acest articol Testele pe Linia independenței energetice au început cu succes a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
/VIDEO/ Cum arată Bălțiul prin ochii localnicilor: ce poate vedea un turist în capitala de nord # TV Nord
Am întrebat locuitorii orașului ce locuri ar recomanda unui vizitator care ajunge pentru prima dată în capitala de nord „În primul rând noi avem biserici frumoase în oraș, Sfântul Nicolae, Constantin și Elena, Elizaveta de la BAM care la fel este frumoasă, deja avem parcuri frumoase care s-au mai renovat din ele, ce să vă […] Acest articol /VIDEO/ Cum arată Bălțiul prin ochii localnicilor: ce poate vedea un turist în capitala de nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc # TV Nord
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru, care va avea loc în perioada 22–25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș. Evenimentul este organizat de Senatul României. La ediția din acest an vor participa, în calitate de observatori și parteneri de dialog, […] Acest articol Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Drona depistată dimineață în raionul Ștefan Vodă, conține explozibil. Autoritățile pregătesc o explozie controlată # TV Nord
O dronă activă, care conține un dispozitiv explozibil, a fost depistată de autorități. Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului. În prezent, este evaluat nivelul de pericol. Oamenii legii întreprind acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de […] Acest articol Drona depistată dimineață în raionul Ștefan Vodă, conține explozibil. Autoritățile pregătesc o explozie controlată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
O dronă de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, iar autoritățile au intervenit pentru examinarea incidentului. Astăzi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. La fața […] Acest articol Dronă descoperită într-o grădină din Crocmaz. MAE condamnă incidentul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Opt cetățeni ucraineni au fost depistați ascunși în compartimentul marfar al unui camion, în urma unei tentative de migrație ilegală dejucate de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali. Fapta a fost descoperită în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care, conform actelor prezentate, transporta marfă din Ucraina spre Republica Moldova. Incidentul a […] Acest articol /FOTO/ Opt migranți ilegali, descoperiți într-un camion a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026, în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11. Potrivit informațiilor, o ambulanță care […] Acest articol Ambulanțe blocate de ghețuș, tractate de salvatori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a discutat cu Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, despre măsurile întreprinse de Guvernul de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri […] Acest articol Discuții la Davos despre progresele Republicii Moldova în parcursul european a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26–30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul […] Acest articol Școlile, invitate să comemoreze victimele Holocaustului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 ianuarie 2026
18:00
Arestul preventiv în privința fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost prelungit cu încă 30 de zile. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Potrivit instituției, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor și a dispus menținerea măsurii preventive, astfel încât Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie […] Acest articol Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Incendiu la o locuință din apropierea frontierei, stins cu ajutorul polițiștilor de frontieră # TV Nord
Polițiștii de frontieră au intervenit astăzi, 21 ianuarie 2026, la stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat. Potrivit informațiilor oficiale, incendiul a fost semnalat în urma unui apel telefonic recepționat de la populația locală. La fața locului s-au deplasat imediat angajații Sectorului Poliției de […] Acest articol Incendiu la o locuință din apropierea frontierei, stins cu ajutorul polițiștilor de frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Sfârșitul anului 2025 a fost marcat de o avalanșă de dezinformări și mesaje care instigă la ură, distribuite intens pe rețelele sociale și pe canale de Telegram. În luna noiembrie au circulat mai multe falsuri care au creat confuzie și au stârnit îngrijorare în rândul populației. Printre cele mai răspândite […] Acest articol /VIDEO/ Cele mai răspândite narative și dezinformări din luna noiembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
/VIDEO/ Ziua Îmbrățișărilor. Ce spun bălțenii despre acest gest simplu, dar plin de afecțiune # TV Nord
De Ziua Internațională a Îmbrățișărilor, am întrebat Bălțenii cât de des îmbrățișează persoanele dragi și ce înseamnă pentru ei acest gest „Foarte des. – Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră când îmbrățișați pe cei apropiați? Înseamnă că îi iubesc pe toți pe care îi îmbrățișez. – Contează mul o îmbrățișare? Da, absolut, îi apropii.” Unii spun […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Îmbrățișărilor. Ce spun bălțenii despre acest gest simplu, dar plin de afecțiune a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 12–18 ianuarie, au fost înregistrate 3.181 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Numărul cazurilor este în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă. […] Acest articol Peste 3.100 de cazuri de infecții respiratorii acute, raportate într-o săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Doi bărbați, în vârstă de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit hotărârilor instanței, primul inculpat a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, […] Acest articol Doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști […] Acest articol Clubul Tinerilor Makeri – oportunitate gratuită STEM pentru elevii din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Incendiu într-un centru de plasament din raionul Dubăsari: 42 de persoane evacuate de pompieri # TV Nord
42 de persoane au fost evacuate în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la […] Acest articol Incendiu într-un centru de plasament din raionul Dubăsari: 42 de persoane evacuate de pompieri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Trei pasageri care intenționau să se îmbarce pe rutele Chișinău–Londra și Chișinău–Tel Aviv au încercat să transporte ilicit produse de tutungerie, selectând culoarul verde „nimic de declarat”. Tentativele au fost dejucate în urma controalelor efectuate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu Poliția de Frontieră. În urma verificărilor bagajelor de cală, echipa […] Acest articol /FOTO/ Tentative de contrabandă cu țigări, dejucate pe Aeroportul Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Polițiștii din raionul Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete aflate în desfășurare. În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe obiecte periculoase. Printre bunurile găsite […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Telenești: arme și muniții depistate la Zgărdești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei # TV Nord
Rusia a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat astăzi că aceste presupuse planuri ar fi „distructive pentru statalitatea Republicii Moldova”. Lavrov a criticat guvernarea de la Chișinău, arătându-se indignat de folosirea termenului de „limba română” pe teritoriul țării și […] Acest articol Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea ilegală la răspundere penală a unei persoane nevinovate # TV Nord
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie de Judecătoria Cahul, sediul Central. Potrivit instanței, faptele au fost […] Acest articol Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea ilegală la răspundere penală a unei persoane nevinovate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
