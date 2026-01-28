/VIDEO/ Bacul de la Molovata, în continuare indisponibil: Când ar putea fi reluate cursele pe Nistru

/VIDEO/ Bacul de la Molovata, în continuare indisponibil: Când ar putea fi reluate cursele pe Nistru

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8