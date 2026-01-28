/VIDEO/ „Te-ai ferit de aici!” Scandal la ușa bisericii din Dereneu: Enoriașii au blocat accesul preotului
TV8, 28 ianuarie 2026 21:10
/VIDEO/ „Te-ai ferit de aici!” Scandal la ușa bisericii din Dereneu: Enoriașii au blocat accesul preotului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:40
19:50
Acum 4 ore
19:20
18:30
17:50
Acum 6 ore
17:20
17:00
16:50
16:50
16:30
Acum 8 ore
15:40
15:30
15:00
14:30
Acum 12 ore
13:30
13:30
13:10
13:10
13:00
12:40
12:10
11:20
11:20
10:50
10:10
09:10
Acum 24 ore
07:40
07:00
04:20
27 ianuarie 2026
23:40
23:30
22:50
22:40
22:10
21:50
Ieri
21:40
21:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.