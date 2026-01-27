/VIDEO/ Ar fi racolat alegători pentru un bloc electoral: O femeie și-a aflat sentința pentru corupere electorală

TV8, 27 ianuarie 2026 22:50

/VIDEO/ Ar fi racolat alegători pentru un bloc electoral: O femeie și-a aflat sentința pentru corupere electorală

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
23:40
/VIDEO/ Flacăra olimpică a ajuns la Cortina d’Ampezzo: Câte zile au mai rămas până la startul competiției TV8
Acum 30 minute
23:30
/VIDEO/ Stare de urgență în Italia: Alunecările de teren au făcut pagube de peste un miliard de euro TV8
Acum o oră
23:10
Aur pentru Republica Moldova: Anna Dulce a câștigat la turneul H&N Cup la Munchen TV8
Acum 2 ore
22:50
/VIDEO/ Ar fi racolat alegători pentru un bloc electoral: O femeie și-a aflat sentința pentru corupere electorală TV8
22:40
/FOTO/ Costiuc, prins cu minciuna? Poliția, cu precizări după focurile de armă de la Botanica TV8
22:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1434: Tren atacat, minciună deconspirată și supărarea lui Orban. Kievul acuză Rusia de terorism nuclear TV8
22:10
/VIDEO/ Amenzi pentru gheața necurățată: Unii oameni se tem să mai iasă din casă TV8
Acum 4 ore
21:50
/VIDEO/ Flori și lumânări pentru cei uciși în Holocaust: „Lecțiile sunt mai actuale ca niciodată” TV8
21:40
/VIDEO/ Riscuri la un click distanță: Cum ne protejăm datele personale în era digitală - la „Alo, TV8” TV8
21:40
/VIDEO/ Monumentul lui Lenin de la Moldexpo a fost vandalizat: Ce riscă făptașii TV8
21:10
/VIDEO/ Pericol pe străzi, aglomerație la Urgențe: „Am făcut un pas și s-a dus piciorul sub mine” TV8
20:40
Aprobat de CSM: 19 magistrați de la Judecătoria Chișinău, specializați în cauze de corupție, vor fi supuși Vettingului TV8
Acum 6 ore
19:50
Prețul benzinei depășește pragul de 23 de lei: Cât vor costa carburanții pe 28 ianuarie 2026 TV8
19:20
/VIDEO/ Mașini cuprinse de flăcări în Chișinău: Doi bărbați, trimiși în arest pentru 30 de zile TV8
18:30
/VIDEO/ Ucraina și Moldova pot adera la UE în 2030? Ambasadorul Paun Rohovei: „Nu termenul e esența aici” TV8
18:30
Ucraina ar trebuie să adere la Uniunea Europeană până în 2027: Anunțul lui Volodimir Zelenski TV8
18:20
Înțelegere istorică: Uniunea Europeană și India au încheiat „mama tuturor acordurilor comerciale” TV8
Acum 8 ore
17:50
Judecătorul de la CSJ, prins cu orz pe terenul armatei, sancționat de CSM: Ghenadie Eremciuc s-a ales cu mustrare TV8
17:20
/VIDEO/ Ucraina și Moldova pot adera la UE în 2030? Ambasadorul Paun Rahovei: „Nu termenul e esența aici” TV8
16:50
Reguli mai stricte pentru pasagerii care zboară spre Turcia: Pentru ce se vor aplica amenzi TV8
16:30
/VIDEO/ Linia anticorupție 1520 a MAI: Cum poți raporta faptele ilegale ale angajaților TV8
16:30
/EXCLUSIV/ Ce se întâmplă acum în dosarul Bismobil Kitchen: Mihail Șaran, tot mai aproape de sentință TV8
16:20
Ce se întâmplă acum în dosarul Bismobil Kitchen: Mihail Șaran, tot mai aproape de sentință TV8
16:00
7 ani de Repromed: medicina care începe cu grija pentru pacient /P/ TV8
Acum 12 ore
15:30
/PROMO/ Monumentul lui Lenin de la Moldexpo a fost vandalizat: Detalii, la știrile TV8 de la 17:00 și 19:00 TV8
15:20
Atenție, consumatori: Lapte praf pentru sugari, retras din comerț TV8
15:00
/VIDEO/ Elevii din Chișinău vor învăța online până la sfârșitul săptămânii: Ce se întâmplă cu celelalte școli TV8
14:40
/VIDEO/ „Europa e în două războaie”: Cum va ajuta Moldova în lupta UE contra amenințărilor Rusiei TV8
14:30
/HARTĂ/ Alertă meteo. Cod galben de ceață în toată Moldova: Perioada vizată TV8
14:30
/VIDEO/ Vortexul polar a lovit SUA: 23 de morți, mii de zboruri anulate și temperaturi de -30 de grade TV8
14:00
/VIDEO/ Cancerul de col uterin în Moldova: Cât de important este testul Papanicolau și vaccinul HPV TV8
12:40
/VIDEO/ Polei extrem la Chișinău: „N-am mai văzut așa ceva”. Cum arată strada Alba-Iulia paralizată TV8
12:30
„Așteptările sunt foarte mari”: Patru judecători, numiți în funcție de Maia Sandu, au depus jurământul TV8
12:00
Marian Lupu spune că nu a fost citat ca martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc: „Nu am dispărut nicăieri” TV8
12:00
Delucru: Top Angajatori Ediția 2025 /P/ TV8
11:40
Fără panică: Armata Națională va interveni cu militari și tehnică în cele mai afectate zone de condițiile meteo TV8
11:10
Constantin Țuțu își află sentința astăzi: Riscă 15 ani de pușcărie TV8
11:00
/PROMO/ Riscuri la un click distanță: Cum ne protejăm datele personale în era digitală - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
Acum 24 ore
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1434: Minciună deconspirată, carne de tun și supărarea lui Orban. Kievul acuză Rusia de terorism nuclear TV8
10:40
/VIDEO/ Business ilegal la Comrat: Coregraf și conducător artistic falși ar fi plătit șoferi pentru transportul migranților TV8
09:40
/VIDEO/ Bunurile imobile din Moldova, reevaluate: Proprietarii pot verifica și contesta noile prețuri cadastrale TV8
09:40
Măsuri de criză, aprobate oficial: Ziua de lucru și lecțiile vor începe de la ora 9:00 TV8
09:20
/FOTO/ Noapte sângeroasă la Odesa: Cel puțin 22 de răniți și mai multe clădiri avariate, inclusiv o grădiniță TV8
09:10
Circulație sistată la frontieră pentru camioane: Cât timp va fi valabilă interdicția TV8
08:50
/VIDEO/ Cum circulă troleibuzele din Chișinău: Recomandări pentru călători pe timp de ghețuș TV8
08:40
/VIDEO/ Accident violent la Botanica: O ambulanță în misiune și o mașină s-au ciocnit. Sunt 3 răniți TV8
08:40
Chiciură, copaci căzuți și fire rupte: Peste 20.000 de consumatori afectați de întreruperi de curent TV8
08:20
Condiții extreme pe drumurile din Moldova: Se circulă cu dificultate din cauza poleiului. Avertismentul autorităților TV8
07:40
Horoscop 27 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii primesc un răspuns, Leii sunt în centrul atenției, Peștii își ascultă intuiția TV8
07:20
Ce faci ca să nu cazi pe gheață: Sfaturi și trucuri pentru siguranță pe străzi alunecoase TV8
