FORUM | Alegeri sub presiune și reguli ajustate din mers: Vulnerabilitățile procesului electoral din R. Moldova, evidențiate de experți
Moldova1, 28 ianuarie 2026 15:00
Procesul electoral din Republica Moldova se desfășoară într-un context tot mai complex, marcat de presiuni externe, riscuri de securitate și adaptări accelerate ale cadrului normativ. Deși alegerile recente au respectat standardele democratice de bază, frecvența intervențiilor legislative și modul de aplicare a unor reguli au generat dezbateri privind stabilitatea, predictibilitatea și echitatea competiției electorale.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
15:10
Consiliul Europei își reafirmă sprijinul ferm pentru R. Moldova, într-un context regional marcat de provocări # Moldova1
Republica Moldova poate miza pe sprijinul ferm al Consiliului Europei, a reafirmat, pe 28 ianuarie, la Strasbourg, secretarul general al organizației, Alain Berset, la întrevederea cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
15:00
FORUM | Alegeri sub presiune și reguli ajustate din mers: Vulnerabilitățile procesului electoral din R. Moldova, evidențiate de experți # Moldova1
Procesul electoral din Republica Moldova se desfășoară într-un context tot mai complex, marcat de presiuni externe, riscuri de securitate și adaptări accelerate ale cadrului normativ. Deși alegerile recente au respectat standardele democratice de bază, frecvența intervențiilor legislative și modul de aplicare a unor reguli au generat dezbateri privind stabilitatea, predictibilitatea și echitatea competiției electorale.
Acum o oră
14:40
Croația este aproape de calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin # Moldova1
Selecționata Croației a făcut un pas uriaș spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Vicecampioana mondială a învins Slovenia cu scorul de 29:25, în penultimul său meci din grupa a II-a principală. Conduși din teren de Tin Lučin, autor a 7 goluri și David Mandić David, jucător care a punctat de 6 ori, croații au câștigat la 4 goluri diferență.
14:40
Circa 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională, dar că, în același timp, această limitare încurajează creșterea nivelului de trai. Acest paradox a fost scos în evidență de o cercetare făcută de INSCOP în perioada 12 - 14 ianuarie.
Acum 2 ore
14:30
Guvernul face un prim pas în lansarea arhivei electronice a Republicii Moldova, prin aprobarea conceptului sistemului informațional e-Arhiva, care va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital.
14:30
Reguli noi: Minimum două note pe semestru. Profesorii au libertatea de a stabili numărul evaluărilor sumative # Moldova1
Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități. În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.
14:20
ANALIZĂ | Alegerile parlamentare din R. Moldova din 2025 au devenit un test pentru capacitatea UE de a răspunde ingerințelor hibride ale Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, au reprezentat nu doar un moment crucial pentru viitorul politic al țării, ci și un test fără precedent pentru capacitatea Uniunii Europene de a răspunde războiului hibrid purtat de Rusia în vecinătatea sa estică. Potrivit unei analize publicate de [Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown (GIJA),](Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown scrutinul din R. Moldova a marcat o nouă etapă în diplomația cibernetică a UE.
14:10
Munca „la negru”: Companiile vizitate de fisc în 2025 au plătit obligații salariale de 1.6 miliarde de lei la bugetul de stat # Moldova1
Lupta împotriva fenomenului muncii nedeclarate și a salariilor plătite „în plic” a generat rezultate financiare-record în anul 2025. Potrivit celor mai recente date furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), companiile vizate de măsurile de conformare fiscală în 2025 au declarat obligații salariale totale de 1.6 miliarde de lei, cu 36.6% mai mult față de anul precedent.
13:40
Guvernul aprobă noi numiri: Ion Ciumac la APP, Lilian Apostol și Denis Lungul – secretari de stat # Moldova1
Agenția Proprietății Publice (APP) va avea, din 29 ianuarie, un nou director adjunct. Este vorba despre Ion Ciumac, eliberat, începând cu 28 ianuarie, din funcția de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. Deciziile au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului.
Acum 4 ore
13:30
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: echipele de top luptă pentru un loc în optimile de finală sau în barajul de calificare # Moldova1
Seară decisivă în Liga Campionilor! Ultima etapă din grupa unică este programată pentru astăzi, iar toate cele 18 meciuri vor începe concomitent la ora exactă 22. Miza este uriașă pentru majoritatea echipelor forțează calificarea directă în optimile de finală sau cel puțin în play-off. Arsenal Londra și Bayern Munchen sunt singurele echipe care și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.
13:30
Locuri de muncă vacante: Cea mai mare economie europeană are nevoie urgent de angajați străini # Moldova1
Germania, cea mai mare economie europeană, are nevoie urgent de angajați străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul Muncii, Barbel Bas, transmite DPA.
13:20
REFORMĂ | CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri: Căile ferate rămân obiectiv strategic, dau asigurări autoritățile # Moldova1
Reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și divizarea acesteia în CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri nu va afecta fondatorul, iar statul va continua să investească în modernizare și întreținere, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
13:00
Peste 500 de persoane care desfășoară activități economice independente, așa-numiții freelanceri, s-au înregistrat până în prezent pentru a putea accesa regimul simplificat de impozitare, introdus din 1 ianuarie 2026. Cifrele au fost comunicate în ședința Guvernului din 28 ianuarie, în cadrul căreia a fost aprobat și pachetul de protecție socială destinat acestei categorii.
12:50
Peste 500 de persoane care desfășoară activități economice independente, așa-numiții freelanceri, s-au înregistrat până în prezent pentru a putea accesa regimul simplificat de impozitare, introdus din 1 ianuarie 2026. Cifrele au fost comunicate în ședința Guvernului din 28 ianuarie, în cadrul căreia a fost aprobat și pachetul de protecție socială destinat acestei categorii.
12:50
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: Poate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Moldova1
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
12:40
Persoanele strămutate din Ucraina în Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară încă un an, până pe 1 martie 2027. Perioada a fost prelungită prin decizie de Guvern, însă nu se va aplica în mod automat, așa cum a fost între anii 2024–2025, ci în baza cererilor depuse.
12:30
„Este prematur să vorbim despre scumpiri”: Sistarea importurilor de carne din Ucraina, oportunitate pentru a spori producția internă # Moldova1
Piața din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre de aproximativ 30%, după suspendarea temporară a importurilor din Ucraina, însă acesta poate fi acoperit atât prin diversificarea importurilor, cât și prin sporirea producției interne, afirmă Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare.
12:20
S-a stabilit careul de ași în concursul feminin la Australian Open! Elena Rîbakina și Jessica Pegula au devenit ultimele semifinaliste ale primului turneu de Mare Șlem al anului. Rîbakina a eliminat-o din competiție pe Iga Swiatek, iar Pegula s-a impus în fața Amandei Anisimova. Rîbakina, favorita numărul 6 a turneului de la Melbourne, a învins-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 în clasamentul mondial, cu scorul d 7:5, 6:1, într-o partidă ce a durat o oră și 36 de minute.
12:20
Fostul șef al IGP, condamnat la închisoare, de negăsit: Ministra de Interne admite că Pînzari ar fi fugit în regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, condamnat pe 19 ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), este de negăsit de nouă zile. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, admite că acesta ar fi putut fugi în regiunea transnistreană.
12:00
Persoanele strămutate din Ucraina în Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară încă un an, până pe 1 martie 2027. Perioada a fost prelungită prin decizie de Guvern, însă nu se va aplica în mod automat, așa cum a fost între anii 2024–2025, ci în bază de cerere.
11:50
Energocom va transmite ANRE cererea privind ajustarea tarifelor la gaze până la finele săptămânii: „Un leu – doi, e greu să spunem” # Moldova1
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie.
Acum 6 ore
11:20
Bărbatul de la Rezina, care a trimis din Spania un televizor cu droguri, riscă până la 15 ani de pușcărie # Moldova1
A trimis în R. Moldova, prin intermediul unui microbuz care transporta colete din Spania, un televizor plin cu cocaină în valoare de circa un milion de lei. La patru ani de la captură, organizatorul schemei a fost dat pe mâna judecătorilor.
11:00
Număr mare de victime ale ghețușului: Autoritățile au pus în aplicare un sistem de distribuire a pacienților între spitale # Moldova1
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău este, în ultimele zile, supraaglomerat, holurile Unității de Primiri Urgențe fiind pline cu pacienți care au suferit accidente pe drumurile acoperite cu gheață. Situația a determinat autoritățile să suplimenteze personalul medical și să organizeze un sistem de distribuire a pacienților între instituțiile spitalicești.
10:50
Bacul de la Molovata nu-și va relua activitatea în următoarea lună: Probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din regiune # Moldova1
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova din raionul Dubăsari, situate pe malul stâng al Nistrului, sunt asigurați cu produsele necesare, însă există probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din zonă. Autoritățile promit să rezolve această situație „în următoarele zile”.
10:50
Acces mai larg la transplant: mai multe instituții medicale vor fi autorizate drept centre de prelevare # Moldova1
Numărul instituțiilor medicale care vor fi autorizate drept centre de prelevare de organe și țesuturi umane va fi majorat, pentru a spori accesibilitatea sistemului de transplant pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Centrele vor fi propuse Ministerului Sănătății de către Agenția de Transplant și vor fi integrate într-o rețea unică de coordonare.
10:40
Olivia Sanduleac, unicul specialist chinolog din R. Moldova: Cine a inspirat-o să-și aleagă profesia # Moldova1
Olivia Sanduleac conduce, la doar 27 de ani, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din Republica Moldova cu studii de specialitate în Chinologie. Povestea ei este una despre pasiune, vocație și continuitate profesională, transmise din generație în generație.
10:30
Corespondență Dan Alexe | Comisia Europeană aprobă noua lege franceză de interzicere a rețelelor sociale pentru copii # Moldova1
Adunarea Națională franceză a adoptat în noaptea de luni spre marți, 26–27 ianuarie, un proiect de lege care interzice rețelele de socializare pentru copiii și tinerii sub 15 ani, inclusiv Snapchat, Instagram, TikTok și Facebook, o măsură ce vizează protejarea sănătății adolescenților, susținută din toate puterile de guvern și de Emmanuel Macron.
10:10
Mii de consumatori fără energie electrică și sute de apeluri de urgență: Autoritățile continuă intervențiile # Moldova1
Mii de consumatori din R. Moldova au rămas fără energie electrică, iar serviciile de urgență au fost solicitate în sute de situații cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore. Autoritățile centrale dau asigurări că situația este gestionată, iar intervențiile continuă.
10:00
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă de la stat în universități și colegii de pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului.
10:00
Vremea nefavorabilă a afectat alimentarea cu energie electrică și traficul: mii de consumatori debranșați și sute de apeluri de urgență # Moldova1
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au avut consecințe directe asupra alimentării cu energie electrică, mobilității și siguranței populației, mii de consumatori rămânând temporar fără curent, iar serviciile de urgență fiind solicitate în sute de cazuri. Autoritățile anunță că situația este gestionată, iar intervențiile continuă.
09:40
Indemnizații lunare pentru sportivii de performanță: Burse de până la 69 de mii de lei pe lună # Moldova1
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
09:40
Transportatori „obligați” să plătească până la 1.000 de euro, la intrarea în țară: Șapte vameși, reținuți # Moldova1
Șapte funcționari vamali de la punctele de trecere a frontierei Leușeni - Albița și Cahul - Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Vameșii sunt suspectați că ar fi cerut bani de la transportatorii de pasageri și colete.
Acum 8 ore
09:30
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
09:30
Budanov: China profită de situația Rusiei - o aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Urmează dependența politică # Moldova1
China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.
09:20
Centrul de monitorizare al Căii Ferate din Moldova, inaugurat cu sprijinul Guvernului SUA: 14 tone de motorină, economisite într-o lună # Moldova1
Republica Moldova face un pas important în consolidarea securității infrastructurii feroviare prin instalarea de camere video în depouri, pe locomotivele aflate în circulație, precum și în alte obiective strategice, care vor permite monitorizarea în timp real a situației pe întreg teritoriul țării.
09:00
Președintele Volodimir Zelenski este pregătit să se întâlnească personal cu Vladimir Putin pentru a discuta două subiecte esențiale în cadrul negocierilor de pace: situația teritoriilor ocupate și viitorul control asupra Centralei Nucleare Zaporojie.
09:00
Condiții mai bune pentru viitorii veterinari din R. Moldova. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, a fost dotat cu echipamente IT și veterinare moderne, în cadrul proiectului „ProMILK: Promovarea modernizării și industrializării sectorului produselor lactate prin educație și cunoaștere”.
08:30
Drumuri ca patinoarul: salvatorii au intervenit în 92 de situații de risc în doar 24 de ore # Moldova1
Poleiul și ghețușul au pus stăpânire pe drumurile din țară în ultimele 24 de ore, transformând fiecare deplasare într-o provocare. În fața situațiilor de risc, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit prompt, realizând 92 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor condițiilor meteo nefavorabile.
08:30
Președinții legislativelor din statele baltice vor efectua săptămâna viitoare o vizită în R. Moldova # Moldova1
Cei trei președinți ai legislativelor din Letonia, Lituania și Estonia vor efectua, săptămâna viitoare, o vizită în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu.
08:10
Într-o singură lună de război, Rusia a pierdut de două ori mai mulți soldați decât într-un deceniu de conflict în Afganistan, a menționat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ar fi vorba de 35 de mii de ruși care au murit pe front numai în luna decembrie 2025.
08:10
Centrul de monitorizare al Căii Ferate din Moldova, inaugurat cu sprijinul Guvernului SUA # Moldova1
Republica Moldova face un pas important în consolidarea securității infrastructurii feroviare. La Chișinău a fost inaugurat Centrul de monitorizare și supraveghere al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), un proiect finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA.
07:50
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit pe timpul nopții în mai multe raioane # Moldova1
Circulația pe drumurile naționale, în dimineața zilei de miercuri, 28 ianuarie, se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș, informează Administrația Națională a Drumurilor. În contextul condițiilor meteorologice actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive pentru combaterea lunecușului și menținerea siguranței rutiere.
Acum 12 ore
07:30
Atacuri rusești cu drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei: morți în regiunea Kiev, incendii la Odesa și Zaporojie # Moldova1
Armata rusă a lansat noi atacuri cu drone asupra Ucrainei, în noaptea de marți spre miercuri, 28 ianuarie, vizate fiind mai multe regiuni ale țării, inclusiv Kiev, Odesa, Zaporojie și regiunea Harkov. În urma loviturilor, au fost raportate victime, incendii și distrugeri ale infrastructurii civile, potrivit autorităților ucrainene, notează DW.
Acum 24 ore
22:40
ÎN CONTEXT | „Rusia aplică în Armenia ce a încercat să facă în R. Moldova, chiar mai agresiv" # Moldova1
Republica Moldova se află în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici de securitate Andrei Curăraru în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, cu referire la discursul președintei Maia Sandu susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).
22:10
Republica Moldova se află în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici de securitate Andrei Curăraru în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, cu referire la discursul președintei Maia Sandu susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).
22:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy a anunțat că țara sa își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027, scrie Euronews. Obiectivul ambițios al lui Zelenski îl depășește pe cel al autorităților de la Chișinău care și-au propus semnarea tratatului de aderare în 2028 și aderarea propriu-zisă a R. Moldova la UE în 2030.
21:40
Ploi, ceață, ghețuș și temperaturi de până la -18 grade Celsius: Cât se vor menține condițiile meteo complicate # Moldova1
Vremea instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații, temperaturi oscilante și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri, se va menține și în următoarele zile. Potrivit șefei Secției prognoze de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), Nadejda Stolear, în următoarele zile vor fi înregistrate ploi slabe pe arii extinse, însoțite local de ceață, iar valorile termice apropiate de pragul înghețului vor favoriza formarea ghețușului.
21:30
Spitalele, pline cu pacienți care au căzut pe gheață: „Am căzut cu capul și în cot, nu mai țin minte nimic” # Moldova1
Spitalele din Chișinău sunt arhipline din cauza poleiului. La Institutul de Medicină Urgentă (IMU), numărul personalului a fost suplimentat, dar holurile Unității Primiri Urgențe sunt oricum pline de pacienți. Poleiul format pe trotuare a creat dificultăți serioase în toată țara. Pe străzile din Bălți nu a fost împrăștiat suficient material antiderapant, spre nemulțumirea locuitorilor. Cei mai ghinioști au ajuns la spital cu fracturi. Și medicii de la Edineț vorbesc despre un flux sporit de pacienți.
21:10
Maia Sandu a reiterat, la Strasbourg, angajamentul autorităților de la Chișinău de a reforma justiția # Moldova1
Autoritățile R. Moldova sunt determinate să ducă la bun sfârșit reforma justiției, să combată corupția și să fortifice instituțiile statului, elemente considerate nu doar priorități esențiale pentru cetățeni, ci și condiții fundamentale pentru aderarea la Uniunea Europeană.
21:00
Peste 320 de mii de rețete electronice, valorificate în decembrie: 122 de milioane de lei pentru medicamente compensate # Moldova1
Peste 190 de mii de cetățeni au beneficiat, în decembrie 2025, de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului digitalizat „eRețeta”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.