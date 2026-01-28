Directorul Institutului de Seismologie: Un cutremur major ar putea cauza pagube de un miliard de dolari în Chișinău
Republica Moldova se află într-o zonă de risc seismic ridicat, iar statisticile indică faptul că un cutremur major are loc o dată la două generații, regiunea fiind expusă unui seism puternic la un interval mediu de 36 - 37 de ani. Pregătirea instituțională și educarea populației sunt esențiale pentru reducerea riscurilor unor cutremure, a afirmat directorul Institutului de Geologie și Seismologie (IGS), Igor Nicoară, la Moldova 1.
Mihai Popșoi, la APCE: „O Europă a păcii și a rezilienței” – direcția Președinției R. Moldova la Consiliul Europei # Moldova1
Republica Moldova își exercită președinția la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) sub deviza „O Europă a păcii și a rezilienței”, având drept priorități sprijinul ferm pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crimele de agresiune comise de Federația Rusă, susținerea Noului Pact pentru Democrație și consolidarea răspunsului european la dezinformare.
Trei camioane pline cu 22.6 tone de deșeuri electronice, exportate de la începutul anului # Moldova1
R. Moldova a exportat, de la începutul anului curent, 22.6 de tone de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori și ambalaje. Deșeurile au fost sortate, verificate și documentate prin Sistemul de Colectare a Responsabilității Extinse a Producătorului, Pro Rep, autorizat să asigure colectarea, trasabilitatea, raportarea și transferul deșeurilor către reciclare, conform legislației naționale și cerințelor europene.
APOTA amenință cu proteste dacă nu este stopat transportul din Calea Moșilor: „Termenele au fost depășite” # Moldova1
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează cu organizarea unui protest, pe care îl va anunța săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor soluționa până atunci problema transportului ilegal de pasageri din strada Calea Moșilor 2A din capitală.
Trei procurori, demiși de CSP: Cauze penale tărăgănate și presiuni pentru a adopta soluții cu dedicație # Moldova1
Au ignorat probatoriu, au tărăgănat nemotivat cauze penale sau au exercitat presiuni pentru a emite soluții favorabile în anumite dosare. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) i-a demis, în ședința din 28 ianuarie, pe procurorii Elena Panfil, Veaceslav Vacari și Eugeniu Trocin.
Elvețianul Loic Meillard a câștigat slalomul uriaș masculin desfășurat în Austria. Sportivul din Țara Cantoanelor a obținut cu această ocazie a doua sa victorie în actuala ediție a Cupei Mondiale de schi alpin. Meillard, dublu campion mondial în 2025, s-a clasat pe locul 2 în prima manșă a concursului, dar a reușit apoi o performanță solidă în manșa secundă, impunându-se cu timpul total de 2 minute, 14 secunde și 38 de sutimi de secundă.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului: Amenzile actuale pentru pescuit ilegal nu descurajează braconajul # Moldova1
Amenzile aplicate pentru pescuitul ilegal sunt prea mici și nu îi descurajează pe cei care practică braconajul în zone cu regim special de protecție, precum râul Prut sau lacul de acumulare Costești–Stânca. În prezent, chiar și în cazul capturării ilegale a unor cantități mari de pește, inclusiv în scop de comercializare, sancțiunea contravențională nu depășește 600 de lei.
Kievul salută inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare: „Securitatea Ucrainei și a Moldovei sunt inseparabile” # Moldova1
Kievul a salutat inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene, care ar putea avea la bază un fond de convergență, autoritățile ucrainene declarându-se pregătite să analizeze o eventuală solicitare de sprijin.
Semifinală de foc în competiția masculină de la Australian Open. Italianul Jannik Sinner îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic. Campionul ultimelor două ediții își continuă marșul triumfal spre al treilea trofeu consecutiv la Melbourne. Jucătorul clasat pe locul doi în ierarhia mondială s-a calificat în semifinale, după ce a trecut în minimum de seturi de favoritul numărul 8, americanul Ben Shelton, scor 6:3, 6:4, 6:4.
Justiția fără oameni | Cum pot fi aduși judecători noi în sistem: „Majorarea salariilor cu circa 20% în 2025 este un pas necesar, dar insuficient” # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o criză severă de personal în sistemul judecătoresc, iar soluțiile nu pot veni doar prin eliminarea judecătorilor compromiși, ci mai ales din capacitatea statului de a face profesia atractivă pentru o nouă generație de magistrați. Potrivit Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), fără salarii competitive, condiții decente de muncă și proceduri de recrutare credibile, sistemul riscă să rămână blocat într-un deficit structural.
Deputații PN cer reducerea imediată și retroactivă a tarifului la gaze. ANRE: „Solicitările au caracter strict declarativ” # Moldova1
Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru (PN) solicită reducerea „urgentă” a tarifului la gazele naturale și aplicarea retroactivă a acestuia, începând cu 1 ianuarie 2026. În replică, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că solicitarea parlamentarilor nu poate fi realizată din punct de vedere juridic.
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: pate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Moldova1
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
Cel puțin 79 de persoane au fost supuse, în ultima zi, intervențiilor chirurgicale la spitalele din R. Moldova, după ce au căzut pe gheață. În cazul a trei pacienți, inclusiv unul de la Ștefan Vodă, politraumatismele erau grave.
Noi măsuri pentru creșterea porcilor: fermierii, încurajați să nu mai taie coada animalelor # Moldova1
Producătorii care cresc porci vor fi încurajați să nu mai taie coada animalelor, o practică aplicată frecvent în fermele din Republica Moldova, deși este contrară recomandărilor Uniunii Europene. Reducerea codotomiei, adică a tăierii cozii porcilor, este reglementată printr-o decizie aprobată de Guvern în ședința din 28 decembrie.
Consiliul Europei își reafirmă sprijinul ferm pentru R. Moldova, într-un context regional marcat de provocări # Moldova1
Republica Moldova poate miza pe sprijinul ferm al Consiliului Europei, a reafirmat, pe 28 ianuarie, la Strasbourg, secretarul general al organizației, Alain Berset, la întrevederea cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
FORUM | Alegeri sub presiune și reguli ajustate din mers: Vulnerabilitățile procesului electoral din R. Moldova, evidențiate de experți # Moldova1
Procesul electoral din Republica Moldova se desfășoară într-un context tot mai complex, marcat de presiuni externe, riscuri de securitate și adaptări accelerate ale cadrului normativ. Deși alegerile recente au respectat standardele democratice de bază, frecvența intervențiilor legislative și modul de aplicare a unor reguli au generat dezbateri privind stabilitatea, predictibilitatea și echitatea competiției electorale.
Croația este aproape de calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin # Moldova1
Selecționata Croației a făcut un pas uriaș spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Vicecampioana mondială a învins Slovenia cu scorul de 29:25, în penultimul său meci din grupa a II-a principală. Conduși din teren de Tin Lučin, autor a 7 goluri și David Mandić David, jucător care a punctat de 6 ori, croații au câștigat la 4 goluri diferență.
Circa 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională, dar că, în același timp, această limitare încurajează creșterea nivelului de trai. Acest paradox a fost scos în evidență de o cercetare făcută de INSCOP în perioada 12 - 14 ianuarie.
Guvernul face un prim pas în lansarea arhivei electronice a Republicii Moldova, prin aprobarea conceptului sistemului informațional e-Arhiva, care va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital.
Reguli noi: Minimum două note pe semestru. Profesorii au libertatea de a stabili numărul evaluărilor sumative # Moldova1
Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități. În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.
ANALIZĂ | Alegerile parlamentare din R. Moldova din 2025 au devenit un test pentru capacitatea UE de a răspunde ingerințelor hibride ale Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, au reprezentat nu doar un moment crucial pentru viitorul politic al țării, ci și un test fără precedent pentru capacitatea Uniunii Europene de a răspunde războiului hibrid purtat de Rusia în vecinătatea sa estică. Potrivit unei analize publicate de [Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown (GIJA),](Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown scrutinul din R. Moldova a marcat o nouă etapă în diplomația cibernetică a UE.
Munca „la negru”: Companiile vizitate de fisc în 2025 au plătit obligații salariale de 1.6 miliarde de lei la bugetul de stat # Moldova1
Lupta împotriva fenomenului muncii nedeclarate și a salariilor plătite „în plic” a generat rezultate financiare-record în anul 2025. Potrivit celor mai recente date furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), companiile vizate de măsurile de conformare fiscală în 2025 au declarat obligații salariale totale de 1.6 miliarde de lei, cu 36.6% mai mult față de anul precedent.
Guvernul aprobă noi numiri: Ion Ciumac la APP, Lilian Apostol și Denis Lungul – secretari de stat # Moldova1
Agenția Proprietății Publice (APP) va avea, din 29 ianuarie, un nou director adjunct. Este vorba despre Ion Ciumac, eliberat, începând cu 28 ianuarie, din funcția de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. Deciziile au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului.
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: echipele de top luptă pentru un loc în optimile de finală sau în barajul de calificare # Moldova1
Seară decisivă în Liga Campionilor! Ultima etapă din grupa unică este programată pentru astăzi, iar toate cele 18 meciuri vor începe concomitent la ora exactă 22. Miza este uriașă pentru majoritatea echipelor forțează calificarea directă în optimile de finală sau cel puțin în play-off. Arsenal Londra și Bayern Munchen sunt singurele echipe care și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.
Locuri de muncă vacante: Cea mai mare economie europeană are nevoie urgent de angajați străini # Moldova1
Germania, cea mai mare economie europeană, are nevoie urgent de angajați străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul Muncii, Barbel Bas, transmite DPA.
REFORMĂ | CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri: Căile ferate rămân obiectiv strategic, dau asigurări autoritățile # Moldova1
Reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și divizarea acesteia în CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri nu va afecta fondatorul, iar statul va continua să investească în modernizare și întreținere, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Peste 500 de persoane care desfășoară activități economice independente, așa-numiții freelanceri, s-au înregistrat până în prezent pentru a putea accesa regimul simplificat de impozitare, introdus din 1 ianuarie 2026. Cifrele au fost comunicate în ședința Guvernului din 28 ianuarie, în cadrul căreia a fost aprobat și pachetul de protecție socială destinat acestei categorii.
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: Poate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Moldova1
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
„Este prematur să vorbim despre scumpiri”: Sistarea importurilor de carne din Ucraina, oportunitate pentru a spori producția internă # Moldova1
Piața din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre de aproximativ 30%, după suspendarea temporară a importurilor din Ucraina, însă acesta poate fi acoperit atât prin diversificarea importurilor, cât și prin sporirea producției interne, afirmă Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare.
S-a stabilit careul de ași în concursul feminin la Australian Open! Elena Rîbakina și Jessica Pegula au devenit ultimele semifinaliste ale primului turneu de Mare Șlem al anului. Rîbakina a eliminat-o din competiție pe Iga Swiatek, iar Pegula s-a impus în fața Amandei Anisimova. Rîbakina, favorita numărul 6 a turneului de la Melbourne, a învins-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 în clasamentul mondial, cu scorul d 7:5, 6:1, într-o partidă ce a durat o oră și 36 de minute.
Fostul șef al IGP, condamnat la închisoare, de negăsit: Ministra de Interne admite că Pînzari ar fi fugit în regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, condamnat pe 19 ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), este de negăsit de nouă zile. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, admite că acesta ar fi putut fugi în regiunea transnistreană.
Persoanele strămutate din Ucraina în Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară încă un an, până pe 1 martie 2027. Perioada a fost prelungită prin decizie de Guvern, însă nu se va aplica în mod automat, așa cum a fost între anii 2024–2025, ci în bază de cerere.
Energocom va transmite ANRE cererea privind ajustarea tarifelor la gaze până la finele săptămânii: „Un leu – doi, e greu să spunem” # Moldova1
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie.
Bărbatul de la Rezina, care a trimis din Spania un televizor cu droguri, riscă până la 15 ani de pușcărie # Moldova1
A trimis în R. Moldova, prin intermediul unui microbuz care transporta colete din Spania, un televizor plin cu cocaină în valoare de circa un milion de lei. La patru ani de la captură, organizatorul schemei a fost dat pe mâna judecătorilor.
Număr mare de victime ale ghețușului: Autoritățile au pus în aplicare un sistem de distribuire a pacienților între spitale # Moldova1
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău este, în ultimele zile, supraaglomerat, holurile Unității de Primiri Urgențe fiind pline cu pacienți care au suferit accidente pe drumurile acoperite cu gheață. Situația a determinat autoritățile să suplimenteze personalul medical și să organizeze un sistem de distribuire a pacienților între instituțiile spitalicești.
Bacul de la Molovata nu-și va relua activitatea în următoarea lună: Probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din regiune # Moldova1
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova din raionul Dubăsari, situate pe malul stâng al Nistrului, sunt asigurați cu produsele necesare, însă există probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din zonă. Autoritățile promit să rezolve această situație „în următoarele zile”.
Acces mai larg la transplant: mai multe instituții medicale vor fi autorizate drept centre de prelevare # Moldova1
Numărul instituțiilor medicale care vor fi autorizate drept centre de prelevare de organe și țesuturi umane va fi majorat, pentru a spori accesibilitatea sistemului de transplant pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Centrele vor fi propuse Ministerului Sănătății de către Agenția de Transplant și vor fi integrate într-o rețea unică de coordonare.
Olivia Sanduleac, unicul specialist chinolog din R. Moldova: Cine a inspirat-o să-și aleagă profesia # Moldova1
Olivia Sanduleac conduce, la doar 27 de ani, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din Republica Moldova cu studii de specialitate în Chinologie. Povestea ei este una despre pasiune, vocație și continuitate profesională, transmise din generație în generație.
Corespondență Dan Alexe | Comisia Europeană aprobă noua lege franceză de interzicere a rețelelor sociale pentru copii # Moldova1
Adunarea Națională franceză a adoptat în noaptea de luni spre marți, 26–27 ianuarie, un proiect de lege care interzice rețelele de socializare pentru copiii și tinerii sub 15 ani, inclusiv Snapchat, Instagram, TikTok și Facebook, o măsură ce vizează protejarea sănătății adolescenților, susținută din toate puterile de guvern și de Emmanuel Macron.
Mii de consumatori fără energie electrică și sute de apeluri de urgență: Autoritățile continuă intervențiile # Moldova1
Mii de consumatori din R. Moldova au rămas fără energie electrică, iar serviciile de urgență au fost solicitate în sute de situații cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore. Autoritățile centrale dau asigurări că situația este gestionată, iar intervențiile continuă.
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă de la stat în universități și colegii de pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului.
Indemnizații lunare pentru sportivii de performanță: Burse de până la 69 de mii de lei pe lună # Moldova1
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
Transportatori „obligați” să plătească până la 1.000 de euro, la intrarea în țară: Șapte vameși, reținuți # Moldova1
Șapte funcționari vamali de la punctele de trecere a frontierei Leușeni - Albița și Cahul - Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Vameșii sunt suspectați că ar fi cerut bani de la transportatorii de pasageri și colete.
Budanov: China profită de situația Rusiei - o aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Urmează dependența politică # Moldova1
China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.
Centrul de monitorizare al Căii Ferate din Moldova, inaugurat cu sprijinul Guvernului SUA: 14 tone de motorină, economisite într-o lună # Moldova1
Republica Moldova face un pas important în consolidarea securității infrastructurii feroviare prin instalarea de camere video în depouri, pe locomotivele aflate în circulație, precum și în alte obiective strategice, care vor permite monitorizarea în timp real a situației pe întreg teritoriul țării.
