„Ceasul Apocalipsei”, dat înainte cu patru secunde: Omenirea, tot mai aproape de o catastrofă globală
Ziua, 27 ianuarie 2026 18:40
Un grup de oameni de știință internaționali au mutat simbolicul „Ceas al Apocalipsei" (Doomsday Clock) cu patru secunde mai aproape de „miezul nopții nucleare". În prezent, ceasul indică 85 de secunde până la miezul nopții, respectiv ora 23:58:35, a anunțat Consiliul de experți al revistei Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic. Aceasta este cea
Acum 5 minute
19:10
Partidului Nostru a înregistrat un proiect pentru amendarea Legii cetățeniei, care prevede că certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Ziua
Fracțiunea „Partidului Nostru" a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat, potrivit
Acum 10 minute
19:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru informații despre atacul asupra rețelei electrice din Berlin # Ziua
Autoritățile germane au anunțat o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care poate conduce la identificarea și arestarea persoanelor responsabile de atacul asupra rețelei electrice din Berlin, produs la începutul lunii ianuarie. Ministerul de Interne al Germaniei a precizat că principalii suspecți sunt membri ai unei grupări anarhiste, cunoscută sub numele de
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:20
Pasagerii care zboară în Turcia riscă amenzi dacă se vor ridica de pe scaune înainte ca avionul să oprească complet # Ziua
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite
Acum 2 ore
18:10
Doi străini, prinși de polițiști pentru incendierea a trei mașini într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei # Ziua
Doi cetățeni străini, de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de Poliția Capitalei, fiind suspectați că, acum două săptămâni, au incendiat trei mașini într-o curte de pe bd. Decebal din Capitală. IGP precizează că ar fi vorba despre reglări de conturi între două rețele criminale. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 348 de
17:50
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că țara ar putea fi ocupată de Rusia # Ziua
Președintele Maia Sandu a cerut marți Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a R. Moldova la structurile blocului comunitar, întrucât – ținând cont de amploarea ingerinței Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca R. Moldova să fie ocupată de Rusia și să-și piardă libertatea, relatează EFE, citată de
17:40
O bancă comercială, amendată cu 3,1 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a unor riscuri IT # Ziua
Banca Națională anunță că a dat o amendă de peste 3,1 milioane de lei unei bănci comerciale pentru deficiențe în gestionarea riscurilor IT și a securității informației. BNM precizează că este vorba despre gestionarea deficitară a unei soluții interne a băncii, lipsa desemnării unei persoane responsabile pentru exercitarea atribuțiilor ofițerului de securitate a informației, expunerea
17:20
VIDEO | Premierul Munteanu explică reacția întârziată la criza poleiului: Nu suntem un guvern de TikTok, nu oprim tot la primul ghețuș # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a explicat marți de ce Guvernul a reacționat cu întârziere în cazul crizei provocate de polei. Potrivit lui, executivul nu poate funcționa „ca un guvern de TikTok sau de Instagram", fiind necesară mai întâi o analiză a situației. „Ședința noastră a fost convocată la 7:00 și sigur că trebuia în primul rând
Acum 4 ore
17:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit, marți, 27 ianuarie, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM). Ceremonia de decernare a avut loc în cadrul ședinței Senatului USM, „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională a lui Mircea Cărtărescu la îmbogățirea literaturii române și universale, a studiilor
17:00
Copiii sub 15 ani din Franța, fără acces la rețelele sociale. Legea susținută de Macron trece de prima cameră # Ziua
Adunarea Națională a Franței, camera inferioară a Parlamentului, a adoptat, cu o largă majoritate, un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub vârsta de 15 ani. Potrivit agenției Franceinfo, proiectul legislativ este structurat în două părți. Prima vizează restricționarea accesului adolescenților sub 15 ani la rețelele sociale, cu excepția
16:50
Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM: „Nu este o retragere, ci o încheiere responsabilă a unei etape importante” # Ziua
Actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea instituției. Declarația a fost făcută marți, în cadrul ședinței Senatului Universitar. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un nou mandat chiar la începutul perioadei
16:40
FT: SUA ar condiționa garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia. Casa Albă neagă informațiile # Ziua
Administrația președintelui Donald Trump ar fi transmis Ucrainei că oferirea unor garanții de securitate din partea Statelor Unite depinde de acceptarea unui acord de pace care ar putea include cedarea regiunii Donbas către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Potrivit publicației, Washingtonul a indicat, de asemenea, că ar putea furniza Ucrainei
16:00
India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb „istoric”, după 20 de ani de negocieri # Ziua
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord de liber schimb, punând capăt unor negocieri care au durat aproape două decenii. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, care a calificat înțelegerea drept „mama tuturor acordurilor". Potrivit acestuia, acordul acoperă aproximativ un sfert din economia mondială și o treime din comerțul global,
15:50
VIDEO | România va acorda Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziua
Republica Moldova va primi din partea României un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, informează Moldpres. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, aflat într-o vizită la Brașov. Potrivit lui, echipa de specialiști din România urmează să vină în Republica Moldova și împreună
15:40
VIDEO | Când se va încheia războiul din Ucraina? Prognozele expertului IDIS Viitorul Igor Munteanu # Ziua
Analistul geopolitic Igor Munteanu, cercetător senior la IDIS Viitorul, consideră că războiul din Ucraina se apropie de o fază decisivă, iar 2026 este anul în care ostilitățile vor înceta. Potrivit lui, negocierile pentru un posibil acord de pace sunt avansate, însă cele mai sensibile subiecte rămân încă deschise. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens.
15:30
În a treia zi de vreme complicată provocată de polei, Serviciul Meteorologic a emis prima avertizare: Cod galben de ceață # Ziua
Serviciul Meteorologic a emis pentru noaptea ce vine și pentru dimineața de mâine cod galben de ceață care va contribui în continuare la formarea poleiului. Este prima avertizare a instituției, după ce ploile și ceața din ultimele două nopți au provocat vreme complicată cu polei. Astfel, specialiștii de la SHS anunță că din cauza ceții
Acum 6 ore
15:00
Șase morți într-un accident grav în România. Elicopterele SMURD nu au putut interveni din cauza vremii # Ziua
Șase persoane și-au pierdut viața, marți, într-un accident rutier deosebit de grav produs pe DN6 – E70, în județul Timiș, din România, în apropierea localității Lugojelul, la intrarea pe centura municipiului Lugoj. Alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit primelor informații furnizate de poliție, un microbuz care se deplasa dinspre Caransebeș
14:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa urmărește aderarea la Uniunea Europeană în anul 2027, subliniind că integrarea europeană reprezintă una dintre cele mai importante garanții de securitate, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Declarația a fost făcută în contextul unei convorbiri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, în cadrul
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Ziua
Președintele Maia Sandu a susținut un discurs în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa: agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid
14:30
Un nou val de adresări la Urgență. În Capitală, peste 200 de persoane au ajuns la traumatologie # Ziua
Pentru a doua zi consecutiv, Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat un val de adresări la traumatologie. Spitalul anunță că luni, 26 ianuarie, au fost examinați 214 pacienți. În urma traumatismelor suferite, 95 de persoane au ajuns în ghips, 48 de pacienți au necesitat internare, iar 16 persoane au fost supuși intervențiilor chirurgicale
14:20
VIDEO | Stare de urgență în Italia după furtunile care au provocat alunecări masive de teren. Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește # Ziua
Guvernul Italiei a declarat stare de urgență în regiunile Calabria, Sicilia și Sardinia, în urma pagubelor provocate de ciclonul Harry, care a lovit sudul țării săptămâna trecută și a declanșat o alunecare majoră de teren în orașul sicilian Niscemi. Potrivit autorităților, aproximativ 1.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Ministrul Protecției Civile, Nello
13:50
Aproape jumătate din școlile din R. Moldova au fost închise marți din cauza vremii complicate # Ziua
Peste 500 de instituții de învățământ și-au sistat activitatea, marți, din cauza vremii complicate, inclusiv a avertizărilor de polei. Ministerul Educației anunță că elevii din 202 școli, inclusiv cei din Capitală, au stat acasă, urmând să recupereze orele. Alte 265 de instituții au organizat lecții online, iar 54 de școli au desfășurat activități în format
13:50
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Avocatul anunță că va contesta decizia # Ziua
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată astăzi de judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani. Acesta ar urma să-și ispășească pedeapta într-un penitenciar de tip semi-închis. În același timp, acesta a fost achitat pe alte trei capete de
13:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor. Urmează depunerea demersului pentru revizuirea tarifului # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale Companiei „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Decizia permite furnizorului să transmită solicitarea de revizuire a tarifelor, anterior fiind discutate în spațiul public o reducere de până la 10 la sută. Costurile de bază aprobate se
Acum 8 ore
13:10
Elevii din Chișinău vor învăța de acasă până la sfârșitul săptămânii. Decizia a fost luată de către Primăria Chișinăului, în legătură cu situația excepțională legată de poleiul și gheața de pe drumuri și trotuare. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare
12:50
Incident rar în Superliga. Nocturna a căzut, iar meciul Oțelul – Csikszereda a fost suspendat temporar # Ziua
Un incident neobișnuit a marcat finalul partidei dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, disputată în runda a 23-a din Superliga României, potrivit Next Media. În minutul 81, la scorul de 3-0 pentru gazde, instalația de nocturnă a Stadionul Oțelul Galați s-a stins, provocând o întrerupere prelungită. Până la incident, meciul se desfășurase fără
12:30
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența
11:50
EDITORIAL | Cine a scos din priză mașina de coduri de la Serviciul Meteorologic și de ce am avut vid de putere două zile în R. Moldova? # Ziua
Sunt convins că la Serviciul Hidrometeorolgic de Stat nu lucrează oameni proști, nepregătiți sau neprofesioniști. Sunt absolut sigur că la banii pe care îi primesc și la condițiile de lucru pe care le au, pot fi mai degrabă compătimiți, decât blamați. Totuși, de ce această instituție a emis în aceste zile doar tăcere, în loc
11:40
Ambulanțe blocate pe drumuri din cazua poleiului. Salvatorii au intervenit pentru tractarea vehiculelor # Ziua
Patru ambulanțe au ră
11:30
VIDEO | Șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa nu va putea, în viitorul apropiat, să-și asigure propria apărare fără sprijinul militar al Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut în fața deputaților din Parlamentul European, la Bruxelles. Referindu-se la discuțiile privind independența strategică a Europei, Rutte a respins ideea […] Articolul VIDEO | Șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
FOTO | Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit clopotele bisericii românești din orașul Reni, regiunea Odesa # Ziua
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică clopotele bisericii românești „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Reni, localitate situată în sudul regiunii Odesa, la câțiva kilometri de granița cu România și Republica Moldova. Slujba de sfințire a avut loc în prezența credincioșilor parohiei, clopotele fiind recent achiziționate pentru lăcașul de cult aflat în […] Articolul FOTO | Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit clopotele bisericii românești din orașul Reni, regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
11:10
81 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Întreaga lume comemorează astăzi victimele Holocaustului # Ziua
La 27 ianuarie este marcată, anual, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un moment de reflecție și aducere aminte a milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în urma persecuțiilor naziste. Această zi coincide cu aniversarea eliberării lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau de către Armata Sovietică, […] Articolul 81 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Întreaga lume comemorează astăzi victimele Holocaustului apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante # Ziua
Unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români, Florin Piersic, împlinește azi 90 de ani. În ajunul aniversării, îndrăgitul artist a organizat o gală emoționantă la Teatrul Național din București, acolo unde a jucat în mii de spectacole. La „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” pe scenă au urcat actorii Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu […] Articolul Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Bilanțul deceselor crește în SUA după furtuna de zăpadă. Cel puțin 30 de morți și mii de zboruri anulate # Ziua
Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața în Statele Unite în urma unei furtuni de iarnă deosebit de puternice, care a adus ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute în zeci de state, provocând perturbări majore în transporturi și alimentarea cu energie electrică. Potrivit agențiilor de presă, furtuna a fost asociată cu decese […] Articolul Bilanțul deceselor crește în SUA după furtuna de zăpadă. Cel puțin 30 de morți și mii de zboruri anulate apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Igor Munteanu: Reunirea cu România este singura cale realistă de securizare a Republicii Moldova # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, afirmă că Reunirea cu România reprezintă, în actualul context geopolitic, singura soluție realistă pentru securizarea teritoriului dintre Prut și Nistru. Potrivit lui, reunificarea este proces profund, pragmatic și necesar, mai ales în condițiile în care extinderea Uniunii Europene devine tot mai problematică. „Reunificarea este un proces […] Articolul VIDEO | Igor Munteanu: Reunirea cu România este singura cale realistă de securizare a Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
FOTO/VIDEO | Pericol pe șosele. Porțiuni de sute de kilometri de pe drumurile naționale și locale, închise din cauza poleiului # Ziua
Porțiuni de sute de kilometri de pe cele mai importante drumuri naționale și locale au fost închise în urma avertizărilor de polei. Circulația este blocată de polițiști la ieșirea din Chișinău spre traseul M3 Chișinău – Giurgiulești, în direcția satului Răzeni. Traficul a fost sistat și pe un alt segment periculos de pe drumul M5 […] Articolul FOTO/VIDEO | Pericol pe șosele. Porțiuni de sute de kilometri de pe drumurile naționale și locale, închise din cauza poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Lecțiile în școli, dar și programul de lucru al angajaților vor începe de la ora 09:00, pe tot parcursul acestei săptămâni # Ziua
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a decis ca ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscurilor ridicate de deplasare. Decizia a fost luată în această dimineață, în cadrul unei ședințe operative, la care a participat și […] Articolul Lecțiile în școli, dar și programul de lucru al angajaților vor începe de la ora 09:00, pe tot parcursul acestei săptămâni apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Camioanele, oprite în vămi din cauza poleiului. Poliția anunță sistarea circulației vehiculelor de mare tonaj # Ziua
Camioanele și alte vehicule de mare tonaj rămân blocate în vamă. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că din cauza poleiului a fost suspendată circulația atât la intrare, cât și la ieșire din Republica Moldova. „Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. Recomandăm șoferilor […] Articolul Camioanele, oprite în vămi din cauza poleiului. Poliția anunță sistarea circulației vehiculelor de mare tonaj apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Ziua
24 de localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități, rămâneau parțial fără energie electrică în această dimineață, anunță operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution”. Situația a fost provocată de precipitațiile înregistrate pe parcursul zilei de ieri și al nopții, însoțite de temperaturi scăzute, […] Articolul Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Zeci de răniți la Odesa după un atac masiv al Rusiei. Peste 80% din Harkov a rămas fără electricitate # Ziua
Un atac masiv al forțelor ruse asupra Ucrainei, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie, a provocat zeci de victime și distrugeri importante în regiunile Odesa și Harkov. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Lisak, orașul a fost atacat cu drone kamikaze, iar în urma loviturilor au fost rănite 22 de persoane. Dintre acestea, […] Articolul VIDEO | Zeci de răniți la Odesa după un atac masiv al Rusiei. Peste 80% din Harkov a rămas fără electricitate apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Trafic dificil pe drumuri din cauza poleiului. Multe porțiuni au fost închise, iar pe unele șosele nici utilajele nu pot ajunge # Ziua
Poleiul format în urma ploii din timpul nopții a făcut dificil traficul pe mai multe drumuri naționale și locale. Pe unele șosele, în special pe cele în pantă, nici utilajele speciale nu pot interveni pentru a împrăștia material antiderapant, lucrările fiind efectuate manual. Administrația Națională a Drumurilor susține că, în pofida intervențiilor, pe multe drumuri […] Articolul Trafic dificil pe drumuri din cauza poleiului. Multe porțiuni au fost închise, iar pe unele șosele nici utilajele nu pot ajunge apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
Școlile din Chișinău rămân închise și azi, din cauza poleiului. Ion Ceban cere extinderea măsurii la nivel național # Ziua
Școlile din Chișinău rămân închise și marți, 27 ianuarie, din cauza poleiului care continuă să se formeze pe drumuri, îngreunând semnificativ circulația în oraș. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că serviciile municipale specializate lucrează de trei zile fără întrerupere, însă condițiile meteo fac imposibilă menținerea drumurilor în siguranță. […] Articolul Școlile din Chișinău rămân închise și azi, din cauza poleiului. Ion Ceban cere extinderea măsurii la nivel național apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:00
EDITORIAL | ASP confirmă: copiii deveniți apatrizi n-au comis nicio ilegalitate. Totuși, anume ei sunt sancționați și încă în ultimul hal. De ce?! # Ziua
Haideți să clarificăm un lucru, în opinia mea cel mai important, în toată această istorie stupidă legată de copiii noștri deveniți peste noapte apatrizi. Ca să nu se spună că suntem „rău intenționați” sau că am crea „rețele frauduloase”, cum s-a exprimat ASP, în comunicatul său defensiv, ne oprim la un singur lucru pe care […] Articolul EDITORIAL | ASP confirmă: copiii deveniți apatrizi n-au comis nicio ilegalitate. Totuși, anume ei sunt sancționați și încă în ultimul hal. De ce?! apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:10
WSJ: Europa ar avea nevoie de circa 1 trilion de dolari pentru a înlocui armamentul și trupele SUA # Ziua
Europa ar avea nevoie de aproximativ 1 trilion de dolari pentru a-și înlocui capacitățile militare și prezența trupelor americane pe continent, potrivit unei evaluări realizate de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), relatează The Wall Streat Journal, transmite The Moscow Times. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina și tensiunile tot mai mari cu administrația președintelui […] Articolul WSJ: Europa ar avea nevoie de circa 1 trilion de dolari pentru a înlocui armamentul și trupele SUA apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Adresări record în Chișinău în urma căzăturilor provocate de polei. 175 de pacienți au ajuns în ghips, iar 21 au fost operați # Ziua
Institutul de Medicină Urgentă anunță un număr record de adresări zilnice provocate de condiții meteo. În 25 ianuarie, 284 de persoane au ajuns la traumatolog, după ce au căzut din cauza poleiului. Instituția susține că 21 de pacienți au avut fracturi deschise la picioare și mâini și au avut nevoie de o intervenție chirurgicală. În […] Articolul Adresări record în Chișinău în urma căzăturilor provocate de polei. 175 de pacienți au ajuns în ghips, iar 21 au fost operați apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Speranță pentru legenda F1. Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, după 12 ani de la accident # Ziua
La aproximativ 12 ani distanță de la momentul cumplitului accident din stațiunea Méribel, în Alpii francezi, s-a produs o evoluție încurajatoare în cazul lui Michael Schumacher. Legenda Ferrari și marele campion din Formula 1, în vârstă de 57 de ani, nu mai este țintuit la pat, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii britanici de la Daily […] Articolul Speranță pentru legenda F1. Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, după 12 ani de la accident apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CONTRASENS | Igor Munteanu: Mutațiile pe frontul geopolitic și șansa de supraviețuire a R. Moldova într-o lume tot mai incertă # Ziua
Forumul de la Davos, cu totul altfel, de această dată; Consiliul Păcii lansat de Donald Trump, în contrapunere cu un Consiliu de Securitate al ONU devenit total inert; Războiul din Ucraina – ultima fază, cea mai complicată. Și locul Republicii Moldova în această lume nebună, care se schimbă într-un ritm amețitor. Deja nu mai vorbim […] Articolul CONTRASENS | Igor Munteanu: Mutațiile pe frontul geopolitic și șansa de supraviețuire a R. Moldova într-o lume tot mai incertă apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Avocatul Poporului bate obrazul instituțiilor statului în cazul tânărului declarat apatrid: Neperfectarea actelor nu atrage pierderea cetățeniei # Ziua
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, bate obrazul instituțiilor statului și așteaptă explicații în cazul fostului soldat al Armatei Naționale, în vârstă de 20 de ani, obligat de autorități să-și redobândească cetățenia Republicii Moldova pe motiv că până la 18 ani nu și-a perfectat buletinul de identitate. Avocatul poporului precizează că neperfectarea actelor nu atrage „pierderea cetățeniei” […] Articolul Avocatul Poporului bate obrazul instituțiilor statului în cazul tânărului declarat apatrid: Neperfectarea actelor nu atrage pierderea cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Un partid parlamentar anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei! Berlinschii: „Azi, tinerii din R. Moldova riscă să rămână apatrizi” # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru” anunță inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS. Deputatul Alexandr Berlinschii a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor afectate de noua lege și al celor care s-ar putea confrunta […] Articolul Un partid parlamentar anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei! Berlinschii: „Azi, tinerii din R. Moldova riscă să rămână apatrizi” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Elevii din peste 300 de școli din Republica Moldova au stat azi acasă din cauza avertizărilor de polei. Ministerul Educației susține că în 129 de instituții elevii administrațiile au decis organizarea orelor în regim online, iar alte 174 de școli, inclusiv din municipiul Chișinău, vor recupera orele ulterior. Amintim că, în contextul condițiilor meteo dificile […] Articolul Aproximativ 30 la sută din școli au fost închise azi din cauza avertizărilor de polei apare prima dată în ZIUA.md.
