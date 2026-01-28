Protecția temporară pentru ucraineni, prelungită până pe 1 martie 2027: doar la cerere

17:20

Partidele politice vor primi, pe parcursul anului 2026, de la bugetul de stat, puțin peste 1 leu lunar pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La aceste sume se adaugă alocațiile speciale pentru fiecare tânăr și femeie aleasă efectiv, precum și alocațiile aferente voturilor obținute la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024 și la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Cuantumul a fost stabilit de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 27 ianuarie.