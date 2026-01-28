(video) Igor Dodon nu a aplaudat discursul Maiei Sandu la Strasbourg: Momentul în care Usatîi îi face semn să se ridice. Reacția liderului PSRM
UNIMEDIA, 28 ianuarie 2026 12:00
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a aplaudat în picioare discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la încheierea intervenției sale în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
• • •
Acum 5 minute
12:20
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Trei procurori, dați afară din sistem # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
Irina Vlah: Un nou jaf al populației! Schema PAS este simplă - majorarea impozitelor pe locuințe de 2–3 ori pentru a acoperi găurile din buget # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”: „Valoarea unor apartamente a crescut peste noapte cu peste 1 milion de lei, a altora – cu şi mai mult. Chiar dacă Guvernul spune că acestea nu sunt decizii finale şi că cetăţenii au dreptul de a verifica şi de a participa la validarea noilor cifre care indică valoarea imobilelor lor”. Guvernul nu a comentat deocamdată această siuație.
12:20
(video) „Iarna aceasta este mai dificilă decât ne-am așteptat”. Alexandru Munteanu cere sprijinul cetățenilor în contextul situației din țară: „Avem resurse limitate” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, echipelor de intervenție — salvatori, drumarilor, energeticienilor, polițiștilor și personalului medical — pentru efortul depus în condiții dificile și a îndemnat cetățenii la prudență, subliniind că iarna abia a început și că este posibil să apară noi situații dificile.
12:20
Constantin Cuiumju, deputat: Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această iarnă.
Acum 15 minute
12:10
(video) Procurorul reținut de CNA pentru corupție, în iulie 2025, a fost eliberat din funcție: CSP a luat decizia după ce i-a examinat contestația # UNIMEDIA
Procurorul Eugeniu Trocin, reținut de CNA pentru suspiciuni de corupție, în iulie 2025, urmează a fi eliberat din funcție. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Procurorilor, în ședința de astăzi, după ce a examinat, cu ușile închise, contestația formulată de acuzator împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică.
12:10
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie.
Acum 30 minute
12:00
(video) Igor Dodon nu a aplaudat discursul Maiei Sandu la Strasbourg: Momentul în care Usatîi îi face semn să se ridice. Reacția liderului PSRM # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a aplaudat în picioare discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la încheierea intervenției sale în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Acum o oră
11:50
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den” în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păstrării patrimoniului cultural bulgar din Republica Moldova.
11:50
Petr Vlah, despre situația cu alegerile din Găgăuzia: Aceste probleme trebuie soluţionate constructiv, în comun de către reprezentanţii Chişinăului şi Comratului # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultimele zile, în spaţiul public au răsunat diferite declaraţii (atât de la Comrat, cât şi de la Chişinău) despre Autonomia Găgăuză. Unii au declarat că Autonomia este în pericol şi că trebuie apărată, alţii – că „nu poate exista un stat în stat” şi trebuie de văzut ce acţiuni se impun din acest punct de vedere etc. Potrivit spuselor sale, toate aceste discuţii şi declaraţii inflamează spiritele şi fac şi mai complicată situaţia legată de Găgăuzia, de aceea că se impun câteva accente importante.
11:50
Fost senator francez condamnat la 4 ani de închisoare după ce a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual # UNIMEDIA
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care un an și jumătate cu executare, pentru că i-a administrat ecstasy unei colege parlamentare, Sandrine Josso, fără știrea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. Avocații bărbatului au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării, susținând că a fost un „gest de neatenție”, scrie digi24.ro.
11:40
„Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante”. Maia Sandu condamnă atacul asupra unui tren cu civili din Ucraina: Transporta bărbați și femei, care își vedeau de viața lor # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul asupra unui tren care transporta civili în Ucraina, calificând incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a scris șefa statului pe X.
11:30
Ultima oră! Procuroarea Elena Panfil, alungată din sistem. CSP a admis contestația ex-PG Ion Munteanu # UNIMEDIA
Procuroarea Elena Panfil urmează a fi eliberată din funcție, la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Decizia vine după ce CSP a admis, în ședința de astăzi, contestația ex-Procurorului General Ion Munteanu, și a adjunctului PG, Sergiu Rusu.
Acum 2 ore
11:20
(video) Ședința Guvernului: Un aviz pentru modificarea legii declarațiilor de avere, respins de miniștri # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
11:10
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Cea a ex-Procurorului General, Ion Munteanu, printre ele # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:10
(video) Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele, după o furtună care a schimbat complet peisajul # UNIMEDIA
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia. Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci, scrie observatornews.ro.
11:10
(video) „ E un nonsens.” Dispute aprinse între Caraman, Mitrofan și Miron la CSM, pe Legea pe vettingul magistraților „anticorupție”: Încalcă independența judecătorilor # UNIMEDIA
Dispute la ședința de ieri a CSM, între președintele Sergiu Caraman și membrele Livia Mitrofan și Aliona Miron. Mărul discordiei l-a constituit subiectul privind remiterea către Comisia de evaluare externă a Listei judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chişinău care, începând cu 1 ianuarie 2017, au fost şi/sau sunt membri ai completelor specializate în cauze de corupţie şi în cele conexe corupției.
11:00
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs la Ungheni. Potrivit informațiilor, acesta a fost lovit mortal de un Audi, în timp ce se deplasa pe carosabil.
11:00
(video) „Regret”. Prima reacție a ministrului Apărării, după ce un militar din Florești s-a împușcat în timpul serviciului # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comentat cazul militarului din Florești, care s-a împușcat în timpul serviciului, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat.
10:50
Cabinetul de miniștri a votat în cadrul ședinței de astăzi pentru mai multe schimbări de personal în cadrul administrației publice centrale, deciziile urmând să intre în vigoare începând cu 29 ianuarie 2026.
10:40
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Cea a Procurorului General, printre ele # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru luare de mită # UNIMEDIA
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită de la oficiali ai Bisericii Unite, în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
Acum 4 ore
10:20
(live) Guvernul, în ședință. Munteanu: Suntem la mijlocul iernii, cred că ne vom mai confrunta cu asemenea situații # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
10:10
Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă, după ce 7 angajați ai instituției au fost reținuți pentru corupție: „Colaborăm cu organele de urmărire penală” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal a venit cu o reacție publică, după ce șapte angajați de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți, fiind suspectați de corupție sistemică. Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă internă.
10:10
Ceață densă și carosabil alunecos în mai multe zone din țară: Șoferii, îndemnați să evită deplasările # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, pe teritoriul țării, în mai multe zone, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar carosabilul este alunecos.
10:10
Peste 15 mii de case din întreaga țară, fără lumină din cauza chiciurei: Zeci de stâlpi căzuți la sol și conductoare rupte. Ce spune ministrul Energiei # UNIMEDIA
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități nu au energie electrică astăzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care persistă și îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice afectate. „În timp ce unele localități sunt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei”, informează Ministerul Energiei.
10:10
(live) Guvernul, în ședință: Un aviz la proiectul de lege privind importul mijloacelor de transport, pe agendă # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
10:00
Prima reacție a Serviciului Vamal, după ce 7 angajați de la posturile Leușeni și Cahul au fost reținuți: „Sunt vizate episoade documentate pe parcursul anului trecut. Am inițiat o anchetă internă" # UNIMEDIA
Serviciul Vamal a venit cu o reacție publică, după ce șapte angajați de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți, fiind suspectați de corupție sistemică. Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă internă.
09:50
Un actor celebru din filmul Spiderman s-a stins din viață la vârsta de doar 38 de ani. Cauza morții sale la această vârstă nu a fost făcută publică de către familia lui, scrie spynews.ro.
09:50
Campionatul Mondial de fotbal, în pericol să nu se dispute: Trei țări europene discută boicotarea competiției de la vară # UNIMEDIA
Cupa Mondială de fotbal, găzduită de SUA, Canada și Mexic, este amestecată tot mai des cu politica, intersecție pe care FIFA și UEFA o interzice în mod special. Tot mai multe țări europene iau în considerare boicotarea evenimentului nord-american, în urma evoluțiilor recente în relațiile cu Statele Unite, scrie adevarul.ro.
09:50
(foto) Adio, burlăcie! Marco Ballerini și Capitolina Cașu, oficial soț și soție: „Unele întâlniri nu țin cont de timp. Nu întreabă câți ani sunt între două suflete” # UNIMEDIA
Arhitectul italian Marco Ballerini și-a unit oficial destinul cu aleasa inimii sale, moldoveanca Capitolina Cașu. Mai multe imagini de la ceremonie au fost publicate pe rețelele de socializare.
09:40
(foto/video) Natalia Morari a primit documentul oficial pe interdicția de intrare în România. Jurnalista, oprită la vama Albița: „Aveți o alertă” # UNIMEDIA
Jurnalistei Natalia Morari nu i s-a permis accesul pe teritoriul României. Aceasta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Gheorghe Gonța, surprins chiar în momentul în care ajung la punctul de trecere a frontierei.
09:20
Ultima oră! 7 vameși, reținuți pentru corupție sistemică la posturile Leușeni și Cahul: Sunt bănuiți că luau până la 1.000 € pentru a trece ilegal mărfurile # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
09:10
Pe 28 ianuarie, istoria a fost marcată de urcarea pe tron a primului conducător protestant al Angliei și de înființarea Ateneului Român.
09:10
(video) Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: Cinci morți și zeci de răniți # UNIMEDIA
Un tren de pasageri pe ruta Barvinkove–Lviv–Chop a fost atacat de drone rusești în regiunea Harkov, provocând moartea a cinci persoane și rănind alte zeci, potrivit autorităților locale. La momentul atacului, în tren se aflau peste 200 de pasageri, scrie adevărul.ro.
08:50
(stop cadru) Chicu: „Noi cumpărăm gaz cu prețul libertății. Plătiți, proștilor, că aveți de unde” # UNIMEDIA
Fostul premier, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, a criticat dur tarifele la gaz și modul în care autoritățile justifică menținerea acestora. „Reacția lor este foarte clară - noi cumpărăm gaz cu prețul libertății. Plătiți, proștilor, că aveți de unde”, a declarat acesta la emisiunea „Sfatul țării” de la Agro TV Moldova.
08:40
Iranul amenință UE cu „consecințe distrugătoare” dacă Gardienii Revoluției sunt declarați organizație teroristă # UNIMEDIA
Iranul a amenințat marți cu „consecințe distrugătoare” dacă Uniunea Europeană va desemna Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă, potrivit presei de stat iraniene, scrie protv.ro.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi ne invită la introspecție și la reevaluarea deciziilor noastre. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, fiind îndemnat să îmbrățișeze arhetipurile astrologice relevante. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi despre calea voastră? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin această zi plină de promisiuni și provocări.
Acum 6 ore
08:10
(video) Hotel de lux, în flăcări în Franța: Peste 80 de turiști evacuați din celebra stațiune de schi Courchevel # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în noapte de marți la acoperișul hotelului Grandes Alpes, din stațiunea franceză Courchevel 1850, a anunțat prefectura Savoie. 83 de persoane au fost evacuate, scrie adevărul.ro.
08:00
Euro avansează cu 2 bani, în timp ce Dolarul pierde teren: Cursul valutar de astăzi afișat de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat mișcări mixte în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
(video) Spania monitorizează un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei. Nava are probleme tehnice în Marea Mediterană # UNIMEDIA
Autorităţile spaniole au anunţat marţi, 27 ianuarie, că urmăresc situaţia unui petrolier care se confruntă cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine aşa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a exporta petrol ocolind sancţiunile occidentale, scrie adevărul.ro.
07:30
Doliu la USM. Academicianul Alexei Simașchevici a trecut în neființă: „Un mentor dedicat și un coleg de înaltă ținută morală” # UNIMEDIA
Doctorul habilitat, academicianul Alexei Simașchevici, a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de administrația Universității de Stat din Moldova (USM).
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice variabile, fără precipitații semnificative, cu ceață persistentă dimineața și cer noros după-amiază.
07:10
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite, în contextul unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară și a lăsat peste 530.000 de gospodării fără electricitate, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
23:30
(video) Cum explică Radu Marian faptul că procesul de revizuire a tarifului la gaz durează atât de mult, iar facturile rămân mari # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, explică de ce procesul de revizuire a tarifului la gaz, așteptat de consumatori, durează atât de mult. „Energocom pentru prima dată a devenit furnizor, se face un audit, trimite solicitare, prezintă cheltuielile, iar ANRE spune dacă e ok sau nu. E un exercițiu complex, foarte serios. În alte cazuri, în trecut, acest proces dura 3-6 luni, acum a durat o lună și jumătate”, a precizat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la Realitatea.
Acum 24 ore
23:20
„Un prost căruia i se dă puterea.” Ex-premier spaniol, despre Donald Trump: Tratează lumea întreagă ca și cum i-ar fi „servitoare” # UNIMEDIA
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marți că Donald Trump este un președinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca și cum ar fi „servitoarea sa” și a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacționeze și să încerce să impună respect, relatează agenția EFE, citată de Agerpres și HotNews.
22:50
(video) „Ca în anii 90, l-au pus la contor.” Costiuc susține că tânărul împușcat la Botanica a fost șantajat. Poliția: Speculații, victima figurează în 19 procese # UNIMEDIA
Poliția vine cu precizări, vineri noapte, după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat, într-un video pe rețele, detalii care ar viza cazul tânărului împușcat la Botanica, la 22 ianuarie. „Conflictul între infractori și victimă a apărut din cauza unei datorii fictive, inventate de infractori, tânărul s-a adresat anterior poliției, precum că a fost amenințat cu răfuială fizică de infractori, dar plângerea i-a fost neglijată”, susține parlamentarul. În replică, oamenii legii îl acuză pe Costiuc că „operează cu speculații și nu solicită informații instituțiilor de drept, pentru a putea informa veridic cetățenii”.
22:00
Mai multe focare de boli la animale, înregistrate pe teritoriul RM: Avertizarea ANSA pentru cei care vor să procure carne de porc din țările vecine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu avertizări pentru cetățeni, să solicite de urgență asistență medicală, în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal și să spele imediat rana cu multă apă și săpun. Anunțul vine în contextul în care, în perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. Totodată, ANSA anunță populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în țară, deoarece vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.
21:40
„Am pierdut un profesionist dedicat, respectat de colegi și devotat familiei”. Uniunea Avocaților, în doliu: Apărătorul Ion Leca s-a stins din viață # UNIMEDIA
Avocatul Ion Leca s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Uniunea Avocaților din Republica Moldova, care a transmis un mesaj de profunde condoleanțe familiei, rudelor și colegilor răpsatului.
21:20
(foto/video) Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron: ce replică i-a dat președintele francez # UNIMEDIA
Premierul britanic Keir Starmer s-a amuzat pe seama ochelarilor de soare purtaţi în ultimele zile de preşedintele francez Emmanuel Macron, care i-a răspuns marţi pe un ton plin de umor, totul sub forma unei trimiteri la filmul Top Gun (1986), scrie AFP, preluată de Agerpres și Hotnews.ro.
20:40
(galerie foto) Cum a petrecut Nicoleta Nucă la 32 de ani. Alte vedete fug în Maldive, ea nici n-a vrut să audă: „Au fost prea multe schimbări” # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă a împlinit 32 de ani, iar această vârstă a găsit-o mai implicată ca oricând în proiectele profesionale. Deși cariera rămâne prioritară, artista se bucură și de echilibrul din viața personală și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Anton, în liniștea de la Valea Călugărească. Cum a petrecut de ziua ei, ce planuri are pentru perioada următoare și ce spune despre nuntă, aflăm din declarațiile sale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cât de complicat a fost pentru ea anul trecut, dar și ce țeluri are de atins anul acesta.
