Corespondență Dan Alexe | Comisia Europeană aprobă noua lege franceză de interzicere a rețelelor sociale pentru copii

16:10

Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sunt îndepărtate la timp. Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și componentele expuse uzurii.