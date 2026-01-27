Germania pune la bătaie un milion de euro pentru prinderea sabotorilor care au lăsat Berlinul în beznă
Ziarul National, 27 ianuarie 2026 19:00
Guvernul german a anunţat marţi o recompensă de un milion de euro pentru prinderea autorilor sabotajului care a provocat o pană de curent generaliz...
• • •
Acum 15 minute
19:00
19:00
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați...
Acum o oră
18:30
Portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Arctica la exerciţiul militar Orion 26, pe fondul tensiunilor din Atlanticul de Nord # Ziarul National
Portavionul francez Charles de Gaulle a plecat marţi într-o misiune de desfăşurare în Oceanul Atlantic, în cadrul unui exerciţiu militar multinaţio...
Acum 2 ore
17:30
ULTIMA ORĂ // Igor Șarov, omul care a avut curajul să-i INTERZICĂ ex-președintelui Dodon să-și facă campanie în instituțiile de învățământ, NU va mai candida pentru un nou mandat în fruntea USM. Explicațiile actualului rector # Ziarul National
Actualul rector al Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector. Decizia a fos...
17:15
China își întărește axa strategică cu Rusia pe fondul negocierilor de pace și al presiunilor Occidentului # Ziarul National
Ministrul chinez al apărării i-a transmis marţi omologului său rus, în cadrul unei videoconferinţe, că ţările lor ar trebui să „îşi consolideze coo...
Acum 4 ore
16:30
SUA ajută Calea Ferată din Moldova să deschidă un nou centru de monitorizare video pentru securitatea infrastructurii feroviare # Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la ceremonia de dare în exploatare a Centrului...
16:30
Escroc din Chișinău, condamnat la 12 ani de închisoare pentru șapte fraude de peste 5 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie. Instanța...
16:30
Chișinău lansează grup de lucru agroalimentar pentru integrarea pe Piața Unică europeană # Ziarul National
27 ianuarie 2026, Chișinău – A avut loc lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), o platformă consultativă cre...
15:30
Gherasimov inspectează trupele ruse din estul Ucrainei și revendică noi câștiguri teritoriale înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi # Ziarul National
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherassimov, a efectuat o vizită la trupele angajate în luptele din estul Ucrainei, a anunţat marţi Mi...
15:30
Ex-deputat din Parlamentul Republicii Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență, plasat în arest preventiv până la decizia definitivă # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 27 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui ex-deputat, pentru săvârșirea...
15:30
Dan Perciun marchează Săptămâna Memoriei Victimelor Holocaustului la Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova # Ziarul National
Ministrul Educatiei si Cercetarii, Dan Perciun, a participat marți, 27 ianuarie, la acțiunea de comemorare „Fiecare flacără e un nume”, desfășurată...
Acum 6 ore
14:30
Autoritățile activează protocoalele de criză și intervin pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului și siguranța traficului # Ziarul National
La această oră, echipele de drumari intervin pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului și menținerea siguranței circulației. În ulti...
14:30
Maia Sandu avertizează la Strasbourg: Europa, prinsă între războiul din Ucraina și războiul hibrid împotriva democrațiilor # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu prilejul exercitării de ...
14:30
Maia Sandu avertizează la Consiliul Europei asupra celor două războaie care amenință democrațiile europene: agresiunea Rusiei și războiul hibrid al dezinformării # Ziarul National
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră,Domnule Secretar General Alain Berset,Stimați membri...
13:15
Atac masiv cu drone rusești la Odesa și Harkov: zeci de clădiri distruse, 23 de răniți și 80% din regiunea Harkov fără curent electric # Ziarul National
Dronele şi rachetele ruseşti au lovit luni seara al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, provocând întreruperi de curent în plină iarnă geroa...
13:15
235 de sportivi moldoveni vor primi burse lunare de performanță de până la 69.600 de lei # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista actualizată a sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în...
13:15
ULTIMA ORĂ // Scolile din Chișinău rămând ÎNCHISE toată săptămâna. Se trece la învățământul online # Ziarul National
Școlile din municipiul Chișinău vor rămâne închise toată săptămâna, din cauza ghețușului. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei. Ion Ce...
13:15
Guvernul mută programul la ora 09:00 și mobilizează armata, IGSU și drumarii pentru trafic, polei și energie, în condiții meteo extreme # Ziarul National
Pe parcursul săptămânii curente, programul de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, măsură menită să reducă riscurile asociate depla...
Acum 8 ore
12:15
Femeie din Telenești, condamnată la închisoare pentru cumpărarea voturilor la prezidențiale și referendum în raionul Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de coruper...
Acum 12 ore
09:15
Acum 24 ore
03:15
Rutte avertizează în Parlamentul European: fără SUA, Europa nu se poate apăra și își pierde „garantul ultim al libertății” # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat luni, la Bruxelles, în Parlamentul European, unde a venit să răspundă întrebărilor eurodeputaţi...
26 ianuarie 2026
22:15
Marți, 27 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne în câmpul unei vremi de iarnă umede, cu temperaturi în ușoară scădere față de ziua precedentă. Ma...
21:15
Peste 1.000 de oameni evacuați în Sicilia după prăbușirea unei faleze de 4 km în urma furtunii Harry # Ziarul National
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, după surparea, duminică, a unei porţiuni de aproximativ patru kilometri a unei faleze în timpu...
20:15
Portavionul USS Abraham Lincoln întărește prezența militară americană în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronaval au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata Statelor Unite, care îşi cons...
Ieri
19:00
Israelul a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic din Gaza, marcând încheierea crizei răpirilor din enclavă # Ziarul National
Armata israeliană a anunţat luni că a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic israelian decedat din Fâşia Gaza, moment ce marchează prima dată din 2...
18:00
Rezultatele primei ediții a Concursului „Tânărul cercetător” pentru elevii minorităților etnice din Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță rezultatele primei ediții a Concursului de eseuri pentru elevii minorităților etnice „Tânărul cercetător”...
18:00
Avocată din Chișinău, condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare penale # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență...
18:00
Până la 100 000 EUR pentru capital circulant prin IFAD VIII pentru producătorii agricoli din Moldova # Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Producătorii agricoli pot accesa în această perioadă un mecanism de sprijin financiar care le permite să își asigure c...
18:00
Român de 37 de ani, reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren și a rănit o polițistă # Ziarul National
Un român în vârstă de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria Infer...
18:00
Cristina Pereteatcu promovează la ECOSOC 2026 digitalizarea ca pilon al modernizării și securității energetice a Republicii Moldova # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei al Republicii Moldova, a participat la un panel de discuții în cadrul Forumului pentr...
18:00
Maia Sandu, vizită oficială la Varșovia: consolidarea parteneriatului moldo-polonez, sprijin pentru aderarea la UE și cooperare în domeniul apărării # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. V...
17:00
Elevii școlilor de arte vor susține din 2026 examen de absolvire cu certificat național de competență artistică # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instit...
16:00
Vicepremierul Osmochescu și ambasadoarea Austriei discută intensificarea cooperării economice moldo-austriece # Ziarul National
26 ianuarie 2026 – Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Aval...
16:00
UE impune interdicţie totală la gazul rusesc până în 2027, în pofida opoziţiei Slovaciei şi Ungariei, care anunţă contestarea la CJUE # Ziarul National
Ţările Uniunii Europene au aprobat definitiv, luni, interzicerea importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027, transformând angajamentu...
15:00
IRENA confirmă: energiile regenerabile deschid tot mai multe locuri de muncă în Republica Moldova # Ziarul National
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului Energi...
15:00
Comisia Europeană investighează X pentru imaginile sexuale deepfake generate de Grok AI asupra femeilor și copiilor # Ziarul National
Compania X, detinută de Elon Musk, este anchetată de Comisia Europeană din cauza îngrijorărilor că nu a reuşit să împiedice chatbotul său Grok AI s...
14:00
Cele mai grele cinci funcţii de la Bruxelles: luptele nevăzute ale lui Rutte cu Trump, Pinho cu „buncărul” Ursulei, Kallas cu o şefă „dictatoare”, diplomatul lui Orbán şi „Domnul Fix It” al UE # Ziarul National
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în pofida vizibilităţii, a salariului ridicat şi a altor avantaje, notează presa internaţională, care pr...
14:00
Maia Sandu, la Varșovia: Parteneriatul cu Polonia întărește drumul european, securitatea și reziliența Republicii Moldova # Ziarul National
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia și să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordi...
13:00
Rusia condiționează orice acord de pace de cedarea întregului Donbas de către Ucraina # Ziarul National
Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne esenţială pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord de încetare a luptelor din Ucr...
13:00
AIPA a acordat 680 de mii de lei plăți în avans pentru agricultori, în perioada 19–23 ianuarie 2026 # Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - În perioada 19–23 ianuarie, AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei, sumă aferentă formei de plată în avans, din...
12:00
Franța înăsprește regulile: din februarie 2026, interdicții la importul mai multor produse agroalimentare cu reziduuri de pesticide neaprobate în UE # Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri ...
11:00
FOTO // Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor # Ziarul National
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobili...
10:45
ULTIMA ORĂ // Vicecampioana olimpică, Anastasia Nichita, PĂRĂSEȘTE Parlamentul R. Moldova: „Aleg să fiu mamă cu toată inima... Încă mai visez la Los Angeles 2028” # Ziarul National
Deputata Anastasia Nichita a decis să-și depună mandatul după trei luni, pentru ca să-și dedice timpul copilului născut de curând, dar și carier...
10:00
Atac cu drone în Rusia: incendii la două întreprinderi din Krasnodar, o persoană rănită și țintirea unei rafinării de către ucraineni # Ziarul National
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, în regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o...
09:00
08:00
Rusia, acuzată că abuzează de sistemul Interpol pentru a urmări opozanți și judecători ai Curții Penale Internaționale în străinătate # Ziarul National
Mii de dosare furnizate de un informator din interiorul Interpol scot la iveală, pentru prima dată, amploarea folosirii evidente de către Rusia a a...
08:00
Avion privat Bombardier Challenger 600 se prăbușește în flăcări la decolare pe aeroportul Bangor din Maine, cu opt persoane la bord # Ziarul National
Un avion privat s-a prăbuşit şi a luat foc la decolare pe un aeroport din Maine, având la bord opt persoane, a anunţat autoritatea aviatică america...
25 ianuarie 2026
20:45
Orașul Severomorsk, principala bază navală a Rusiei, paralizat de o pană majoră de curent după prăbușirea stâlpilor de înaltă tensiune # Ziarul National
Oraşul Severomorsk, unde se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă pe generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi...
19:45
Zelenski anunță că acordul de securitate cu Statele Unite este finalizat și așteaptă doar semnarea # Ziarul National
Un document al Statelor Unite privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este finalizat în totalitate, iar Kievul aşteaptă acum doar stabilire...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:45
În Republica Moldova urmează zile cu vreme schimbătoare: început cu ploi și lapoviță la valori ușor pozitive, apoi trecere la ninsori și răcire acc...
