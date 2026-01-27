De ce trebuie să dezactivezi URGENT WiFi-ul telefonului când ieși din casă

Ziarul National, 27 ianuarie 2026 19:00

Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
19:00
Germania pune la bătaie un milion de euro pentru prinderea sabotorilor care au lăsat Berlinul în beznă Ziarul National
Guvernul german a anunţat marţi o recompensă de un milion de euro pentru prinderea autorilor sabotajului care a provocat o pană de curent generaliz...
19:00
De ce trebuie să dezactivezi URGENT WiFi-ul telefonului când ieși din casă Ziarul National
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați...
Acum o oră
18:30
Portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Arctica la exerciţiul militar Orion 26, pe fondul tensiunilor din Atlanticul de Nord Ziarul National
Portavionul francez Charles de Gaulle a plecat marţi într-o misiune de desfăşurare în Oceanul Atlantic, în cadrul unui exerciţiu militar multinaţio...
Acum 2 ore
17:30
ULTIMA ORĂ // Igor Șarov, omul care a avut curajul să-i INTERZICĂ ex-președintelui Dodon să-și facă campanie în instituțiile de învățământ, NU va mai candida pentru un nou mandat în fruntea USM. Explicațiile actualului rector Ziarul National
Actualul rector al Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector. Decizia a fos...
17:15
China își întărește axa strategică cu Rusia pe fondul negocierilor de pace și al presiunilor Occidentului Ziarul National
Ministrul chinez al apărării i-a transmis marţi omologului său rus, în cadrul unei videoconferinţe, că ţările lor ar trebui să „îşi consolideze coo...
Acum 4 ore
16:30
SUA ajută Calea Ferată din Moldova să deschidă un nou centru de monitorizare video pentru securitatea infrastructurii feroviare Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la ceremonia de dare în exploatare a Centrului...
16:30
Escroc din Chișinău, condamnat la 12 ani de închisoare pentru șapte fraude de peste 5 milioane de lei Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie. Instanța...
16:30
Chișinău lansează grup de lucru agroalimentar pentru integrarea pe Piața Unică europeană Ziarul National
27 ianuarie 2026, Chișinău – A avut loc lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), o platformă consultativă cre...
15:30
Gherasimov inspectează trupele ruse din estul Ucrainei și revendică noi câștiguri teritoriale înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi Ziarul National
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherassimov, a efectuat o vizită la trupele angajate în luptele din estul Ucrainei, a anunţat marţi Mi...
15:30
Ex-deputat din Parlamentul Republicii Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență, plasat în arest preventiv până la decizia definitivă Ziarul National
CHIȘINĂU – La 27 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui ex-deputat, pentru săvârșirea...
15:30
Dan Perciun marchează Săptămâna Memoriei Victimelor Holocaustului la Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova Ziarul National
Ministrul Educatiei si Cercetarii, Dan Perciun, a participat marți, 27 ianuarie, la acțiunea de comemorare „Fiecare flacără e un nume”, desfășurată...
Acum 6 ore
14:30
Autoritățile activează protocoalele de criză și intervin pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului și siguranța traficului Ziarul National
La această oră, echipele de drumari intervin pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului și menținerea siguranței circulației. În ulti...
14:30
Maia Sandu avertizează la Strasbourg: Europa, prinsă între războiul din Ucraina și războiul hibrid împotriva democrațiilor Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu prilejul exercitării de ...
14:30
Maia Sandu avertizează la Consiliul Europei asupra celor două războaie care amenință democrațiile europene: agresiunea Rusiei și războiul hibrid al dezinformării Ziarul National
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră,Domnule Secretar General Alain Berset,Stimați membri...
13:15
Atac masiv cu drone rusești la Odesa și Harkov: zeci de clădiri distruse, 23 de răniți și 80% din regiunea Harkov fără curent electric Ziarul National
Dronele şi rachetele ruseşti au lovit luni seara al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, provocând întreruperi de curent în plină iarnă geroa...
13:15
235 de sportivi moldoveni vor primi burse lunare de performanță de până la 69.600 de lei Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista actualizată a sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în...
13:15
ULTIMA ORĂ // Scolile din Chișinău rămând ÎNCHISE toată săptămâna. Se trece la învățământul online Ziarul National
Școlile din municipiul Chișinău vor rămâne închise toată săptămâna, din cauza ghețușului. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei. Ion Ce...
13:15
Guvernul mută programul la ora 09:00 și mobilizează armata, IGSU și drumarii pentru trafic, polei și energie, în condiții meteo extreme Ziarul National
Pe parcursul săptămânii curente, programul de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, măsură menită să reducă riscurile asociate depla...
Acum 8 ore
12:15
Femeie din Telenești, condamnată la închisoare pentru cumpărarea voturilor la prezidențiale și referendum în raionul Ștefan Vodă Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de coruper...
Acum 12 ore
09:15
Horoscopul zilei 27.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub presiunea termenelor, energia crește și permite depășirea unor blocaje profesionale. O discuție directă poate clarifica un conflict m...
Acum 24 ore
03:15
Rutte avertizează în Parlamentul European: fără SUA, Europa nu se poate apăra și își pierde „garantul ultim al libertății” Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat luni, la Bruxelles, în Parlamentul European, unde a venit să răspundă întrebărilor eurodeputaţi...
26 ianuarie 2026
22:15
Lapoviță și nori deasupra Republicii Moldova marți, 27 ianuarie 2026 Ziarul National
Marți, 27 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne în câmpul unei vremi de iarnă umede, cu temperaturi în ușoară scădere față de ziua precedentă. Ma...
21:15
Peste 1.000 de oameni evacuați în Sicilia după prăbușirea unei faleze de 4 km în urma furtunii Harry Ziarul National
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, după surparea, duminică, a unei porţiuni de aproximativ patru kilometri a unei faleze în timpu...
20:15
Portavionul USS Abraham Lincoln întărește prezența militară americană în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul Ziarul National
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronaval au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata Statelor Unite, care îşi cons...
Ieri
19:00
Israelul a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic din Gaza, marcând încheierea crizei răpirilor din enclavă Ziarul National
Armata israeliană a anunţat luni că a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic israelian decedat din Fâşia Gaza, moment ce marchează prima dată din 2...
18:00
Rezultatele primei ediții a Concursului „Tânărul cercetător” pentru elevii minorităților etnice din Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță rezultatele primei ediții a Concursului de eseuri pentru elevii minorităților etnice „Tânărul cercetător”...
18:00
Avocată din Chișinău, condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare penale Ziarul National
CHIȘINĂU – La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență...
18:00
Până la 100 000 EUR pentru capital circulant prin IFAD VIII pentru producătorii agricoli din Moldova Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Producătorii agricoli pot accesa în această perioadă un mecanism de sprijin financiar care le permite să își asigure c...
18:00
Român de 37 de ani, reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren și a rănit o polițistă Ziarul National
Un român în vârstă de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria Infer...
18:00
Cristina Pereteatcu promovează la ECOSOC 2026 digitalizarea ca pilon al modernizării și securității energetice a Republicii Moldova Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei al Republicii Moldova, a participat la un panel de discuții în cadrul Forumului pentr...
18:00
Maia Sandu, vizită oficială la Varșovia: consolidarea parteneriatului moldo-polonez, sprijin pentru aderarea la UE și cooperare în domeniul apărării Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. V...
17:00
Elevii școlilor de arte vor susține din 2026 examen de absolvire cu certificat național de competență artistică Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instit...
16:00
Vicepremierul Osmochescu și ambasadoarea Austriei discută intensificarea cooperării economice moldo-austriece Ziarul National
26 ianuarie 2026 – Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Aval...
16:00
UE impune interdicţie totală la gazul rusesc până în 2027, în pofida opoziţiei Slovaciei şi Ungariei, care anunţă contestarea la CJUE Ziarul National
Ţările Uniunii Europene au aprobat definitiv, luni, interzicerea importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027, transformând angajamentu...
15:00
IRENA confirmă: energiile regenerabile deschid tot mai multe locuri de muncă în Republica Moldova Ziarul National
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului Energi...
15:00
Comisia Europeană investighează X pentru imaginile sexuale deepfake generate de Grok AI asupra femeilor și copiilor Ziarul National
Compania X, detinută de Elon Musk, este anchetată de Comisia Europeană din cauza îngrijorărilor că nu a reuşit să împiedice chatbotul său Grok AI s...
14:00
Cele mai grele cinci funcţii de la Bruxelles: luptele nevăzute ale lui Rutte cu Trump, Pinho cu „buncărul” Ursulei, Kallas cu o şefă „dictatoare”, diplomatul lui Orbán şi „Domnul Fix It” al UE Ziarul National
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în pofida vizibilităţii, a salariului ridicat şi a altor avantaje, notează presa internaţională, care pr...
14:00
Maia Sandu, la Varșovia: Parteneriatul cu Polonia întărește drumul european, securitatea și reziliența Republicii Moldova Ziarul National
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia și să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordi...
13:00
Rusia condiționează orice acord de pace de cedarea întregului Donbas de către Ucraina Ziarul National
Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne esenţială pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord de încetare a luptelor din Ucr...
13:00
AIPA a acordat 680 de mii de lei plăți în avans pentru agricultori, în perioada 19–23 ianuarie 2026 Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - În perioada 19–23 ianuarie, AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei, sumă aferentă formei de plată în avans, din...
12:00
Franța înăsprește regulile: din februarie 2026, interdicții la importul mai multor produse agroalimentare cu reziduuri de pesticide neaprobate în UE Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri ...
11:00
FOTO // Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor Ziarul National
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobili...
10:45
ULTIMA ORĂ // Vicecampioana olimpică, Anastasia Nichita, PĂRĂSEȘTE Parlamentul R. Moldova: „Aleg să fiu mamă cu toată inima... Încă mai visez la Los Angeles 2028” Ziarul National
Deputata Anastasia Nichita a decis să-și depună mandatul după trei luni, pentru ca să-și dedice timpul copilului născut de curând, dar și carier...
10:00
Atac cu drone în Rusia: incendii la două întreprinderi din Krasnodar, o persoană rănită și țintirea unei rafinării de către ucraineni Ziarul National
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, în regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o...
09:00
Horoscopul zilei 26.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, energia crește și aduce curaj în decizii profesionale. O conversație directă poate lămuri un conflict mai...
08:00
Rusia, acuzată că abuzează de sistemul Interpol pentru a urmări opozanți și judecători ai Curții Penale Internaționale în străinătate Ziarul National
Mii de dosare furnizate de un informator din interiorul Interpol scot la iveală, pentru prima dată, amploarea folosirii evidente de către Rusia a a...
08:00
Avion privat Bombardier Challenger 600 se prăbușește în flăcări la decolare pe aeroportul Bangor din Maine, cu opt persoane la bord Ziarul National
Un avion privat s-a prăbuşit şi a luat foc la decolare pe un aeroport din Maine, având la bord opt persoane, a anunţat autoritatea aviatică america...
25 ianuarie 2026
20:45
Orașul Severomorsk, principala bază navală a Rusiei, paralizat de o pană majoră de curent după prăbușirea stâlpilor de înaltă tensiune Ziarul National
Oraşul Severomorsk, unde se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă pe generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi...
19:45
Zelenski anunță că acordul de securitate cu Statele Unite este finalizat și așteaptă doar semnarea Ziarul National
Un document al Statelor Unite privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este finalizat în totalitate, iar Kievul aşteaptă acum doar stabilire...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:45
Vreme schimbătoare în Republica Moldova, 26 ianuarie – 1 februarie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează zile cu vreme schimbătoare: început cu ploi și lapoviță la valori ușor pozitive, apoi trecere la ninsori și răcire acc...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.