Școlile din Chișinău rămân închise și azi, din cauza poleiului. Ion Ceban cere extinderea măsurii la nivel național

Întrebarea corectă în cazul soldatului apatrid Pavel Voicu nu e de ce a fost încorporat nevând buletin, dar de ce i-a fost retrasă cetățenia moldovenească! Și cum e posibil ca un copil al acestui petec de pământ să devină apatrid?! Putea să nu facă armata, nu aici e buba. Cum să-i retragi bre cetățenia? Voi […]