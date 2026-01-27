VIDEO | Stare de urgență în Italia după furtunile care au provocat alunecări masive de teren. Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește
Ziua, 27 ianuarie 2026 14:20
Guvernul Italiei a declarat stare de urgență în regiunile Calabria, Sicilia și Sardinia, în urma pagubelor provocate de ciclonul Harry, care a lovit sudul țării săptămâna trecută și a declanșat o alunecare majoră de teren în orașul sicilian Niscemi. Potrivit autorităților, aproximativ 1.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Ministrul Protecției Civile, Nello […]
Acum 5 minute
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Ziua
Președintele Maia Sandu a susținut un discurs în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa: agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid […]
Acum 15 minute
14:30
Un nou val de adresări la Urgență. În Capitală, peste 200 de persoane au ajuns la traumatologie # Ziua
Pentru a doua zi consecutiv, Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat un val de adresări la traumatologie. Spitalul anunță că luni, 26 ianuarie, au fost examinați 214 pacienți. În urma traumatismelor suferite, 95 de persoane au ajuns în ghips, 48 de pacienți au necesitat internare, iar 16 persoane au fost supuși intervențiilor chirurgicale […]
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
13:50
Aproape jumătate din școlile din R. Moldova au fost închise marți din cauza vremii complicate # Ziua
Peste 500 de instituții de învățământ și-au sistat activitatea, marți, din cauza vremii complicate, inclusiv a avertizărilor de polei. Ministerul Educației anunță că elevii din 202 școli, inclusiv cei din Capitală, au stat acasă, urmând să recupereze orele. Alte 265 de instituții au organizat lecții online, iar 54 de școli au desfășurat activități în format […]
13:50
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Avocatul anunță că va contesta decizia # Ziua
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată astăzi de judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani. Acesta ar urma să-și ispășească pedeapta într-un penitenciar de tip semi-închis. În același timp, acesta a fost achitat pe alte trei capete de […]
Acum 2 ore
13:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor. Urmează depunerea demersului pentru revizuirea tarifului # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale Companiei „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Decizia permite furnizorului să transmită solicitarea de revizuire a tarifelor, anterior fiind discutate în spațiul public o reducere de până la 10 la sută. Costurile de bază aprobate se […]
13:10
Elevii din Chișinău vor învăța de acasă până la sfârșitul săptămânii. Decizia a fost luată de către Primăria Chișinăului, în legătură cu situația excepțională legată de poleiul și gheața de pe drumuri și trotuare. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare […]
12:50
Incident rar în Superliga. Nocturna a căzut, iar meciul Oțelul – Csikszereda a fost suspendat temporar # Ziua
Un incident neobișnuit a marcat finalul partidei dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, disputată în runda a 23-a din Superliga României, potrivit Next Media. În minutul 81, la scorul de 3-0 pentru gazde, instalația de nocturnă a Stadionul Oțelul Galați s-a stins, provocând o întrerupere prelungită. Până la incident, meciul se desfășurase fără […]
Acum 4 ore
12:30
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența […]
11:50
EDITORIAL | Cine a scos din priză mașina de coduri de la Serviciul Meteorologic și de ce am avut vid de putere două zile în R. Moldova? # Ziua
Sunt convins că la Serviciul Hidrometeorolgic de Stat nu lucrează oameni proști, nepregătiți sau neprofesioniști. Sunt absolut sigur că la banii pe care îi primesc și la condițiile de lucru pe care le au, pot fi mai degrabă compătimiți, decât blamați. Totuși, de ce această instituție a emis în aceste zile doar tăcere, în loc […]
11:40
Ambulanțe blocate pe drumuri din cazua poleiului. Salvatorii au intervenit pentru tractarea vehiculelor # Ziua
Patru ambulanțe au rămas blocat pe drumuri în timpul intervențiilor. IGSU anunță că au fost înregistrate patru cazuri în care medicii de urgență au solicitat ca autospecialele să fie tractate pentru a putea ajunge la pacienți. Un caz a fost înregistrat în localitatea Acui din raionul Cantemir, unde o ambulanță nu se putea deplasa pe […]
11:30
VIDEO | Șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa nu va putea, în viitorul apropiat, să-și asigure propria apărare fără sprijinul militar al Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut în fața deputaților din Parlamentul European, la Bruxelles. Referindu-se la discuțiile privind independența strategică a Europei, Rutte a respins ideea […]
11:20
FOTO | Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit clopotele bisericii românești din orașul Reni, regiunea Odesa # Ziua
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică clopotele bisericii românești „Sfântul Apostol Andrei" din orașul Reni, localitate situată în sudul regiunii Odesa, la câțiva kilometri de granița cu România și Republica Moldova. Slujba de sfințire a avut loc în prezența credincioșilor parohiei, clopotele fiind recent achiziționate pentru lăcașul de cult aflat în […]
11:10
81 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Întreaga lume comemorează astăzi victimele Holocaustului # Ziua
La 27 ianuarie este marcată, anual, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un moment de reflecție și aducere aminte a milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în urma persecuțiilor naziste. Această zi coincide cu aniversarea eliberării lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau de către Armata Sovietică, […]
11:00
Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante # Ziua
Unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români, Florin Piersic, împlinește azi 90 de ani. În ajunul aniversării, îndrăgitul artist a organizat o gală emoționantă la Teatrul Național din București, acolo unde a jucat în mii de spectacole. La „Gala Aniversară – Florin Piersic 90" pe scenă au urcat actorii Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu […]
Acum 6 ore
10:40
Bilanțul deceselor crește în SUA după furtuna de zăpadă. Cel puțin 30 de morți și mii de zboruri anulate # Ziua
Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața în Statele Unite în urma unei furtuni de iarnă deosebit de puternice, care a adus ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute în zeci de state, provocând perturbări majore în transporturi și alimentarea cu energie electrică. Potrivit agențiilor de presă, furtuna a fost asociată cu decese […]
10:20
VIDEO | Igor Munteanu: Reunirea cu România este singura cale realistă de securizare a Republicii Moldova # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, afirmă că Reunirea cu România reprezintă, în actualul context geopolitic, singura soluție realistă pentru securizarea teritoriului dintre Prut și Nistru. Potrivit lui, reunificarea este proces profund, pragmatic și necesar, mai ales în condițiile în care extinderea Uniunii Europene devine tot mai problematică. „Reunificarea este un proces […]
10:10
FOTO/VIDEO | Pericol pe șosele. Porțiuni de sute de kilometri de pe drumurile naționale și locale, închise din cauza poleiului # Ziua
Porțiuni de sute de kilometri de pe cele mai importante drumuri naționale și locale au fost închise în urma avertizărilor de polei. Circulația este blocată de polițiști la ieșirea din Chișinău spre traseul M3 Chișinău – Giurgiulești, în direcția satului Răzeni. Traficul a fost sistat și pe un alt segment periculos de pe drumul M5 […]
10:00
Lecțiile în școli, dar și programul de lucru al angajaților vor începe de la ora 09:00, pe tot parcursul acestei săptămâni # Ziua
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a decis ca ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscurilor ridicate de deplasare. Decizia a fost luată în această dimineață, în cadrul unei ședințe operative, la care a participat și […]
09:20
Camioanele, oprite în vămi din cauza poleiului. Poliția anunță sistarea circulației vehiculelor de mare tonaj # Ziua
Camioanele și alte vehicule de mare tonaj rămân blocate în vamă. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că din cauza poleiului a fost suspendată circulația atât la intrare, cât și la ieșire din Republica Moldova. „Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. Recomandăm șoferilor […]
09:20
Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Ziua
24 de localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități, rămâneau parțial fără energie electrică în această dimineață, anunță operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution". Situația a fost provocată de precipitațiile înregistrate pe parcursul zilei de ieri și al nopții, însoțite de temperaturi scăzute, […]
08:50
VIDEO | Zeci de răniți la Odesa după un atac masiv al Rusiei. Peste 80% din Harkov a rămas fără electricitate # Ziua
Un atac masiv al forțelor ruse asupra Ucrainei, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie, a provocat zeci de victime și distrugeri importante în regiunile Odesa și Harkov. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Lisak, orașul a fost atacat cu drone kamikaze, iar în urma loviturilor au fost rănite 22 de persoane. Dintre acestea, […]
Acum 8 ore
08:30
Trafic dificil pe drumuri din cauza poleiului. Multe porțiuni au fost închise, iar pe unele șosele nici utilajele nu pot ajunge # Ziua
Poleiul format în urma ploii din timpul nopții a făcut dificil traficul pe mai multe drumuri naționale și locale. Pe unele șosele, în special pe cele în pantă, nici utilajele speciale nu pot interveni pentru a împrăștia material antiderapant, lucrările fiind efectuate manual. Administrația Națională a Drumurilor susține că, în pofida intervențiilor, pe multe drumuri […]
07:40
Școlile din Chișinău rămân închise și azi, din cauza poleiului. Ion Ceban cere extinderea măsurii la nivel național # Ziua
Școlile din Chișinău rămân închise și marți, 27 ianuarie, din cauza poleiului care continuă să se formeze pe drumuri, îngreunând semnificativ circulația în oraș. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că serviciile municipale specializate lucrează de trei zile fără întrerupere, însă condițiile meteo fac imposibilă menținerea drumurilor în siguranță. […]
Acum 24 ore
21:00
EDITORIAL | ASP confirmă: copiii deveniți apatrizi n-au comis nicio ilegalitate. Totuși, anume ei sunt sancționați și încă în ultimul hal. De ce?! # Ziua
Haideți să clarificăm un lucru, în opinia mea cel mai important, în toată această istorie stupidă legată de copiii noștri deveniți peste noapte apatrizi. Ca să nu se spună că suntem „rău intenționați" sau că am crea „rețele frauduloase", cum s-a exprimat ASP, în comunicatul său defensiv, ne oprim la un singur lucru pe care […]
18:10
WSJ: Europa ar avea nevoie de circa 1 trilion de dolari pentru a înlocui armamentul și trupele SUA # Ziua
Europa ar avea nevoie de aproximativ 1 trilion de dolari pentru a-și înlocui capacitățile militare și prezența trupelor americane pe continent, potrivit unei evaluări realizate de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), relatează The Wall Streat Journal, transmite The Moscow Times. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina și tensiunile tot mai mari cu administrația președintelui […]
17:50
Adresări record în Chișinău în urma căzăturilor provocate de polei. 175 de pacienți au ajuns în ghips, iar 21 au fost operați # Ziua
Institutul de Medicină Urgentă anunță un număr record de adresări zilnice provocate de condiții meteo. În 25 ianuarie, 284 de persoane au ajuns la traumatolog, după ce au căzut din cauza poleiului. Instituția susține că 21 de pacienți au avut fracturi deschise la picioare și mâini și au avut nevoie de o intervenție chirurgicală. În […]
17:30
Speranță pentru legenda F1. Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, după 12 ani de la accident # Ziua
La aproximativ 12 ani distanță de la momentul cumplitului accident din stațiunea Méribel, în Alpii francezi, s-a produs o evoluție încurajatoare în cazul lui Michael Schumacher. Legenda Ferrari și marele campion din Formula 1, în vârstă de 57 de ani, nu mai este țintuit la pat, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii britanici de la Daily […]
17:10
CONTRASENS | Igor Munteanu: Mutațiile pe frontul geopolitic și șansa de supraviețuire a R. Moldova într-o lume tot mai incertă # Ziua
Forumul de la Davos, cu totul altfel, de această dată; Consiliul Păcii lansat de Donald Trump, în contrapunere cu un Consiliu de Securitate al ONU devenit total inert; Războ
17:10
Avocatul Poporului bate obrazul instituțiilor statului în cazul tânărului declarat apatrid: Neperfectarea actelor nu atrage pierderea cetățeniei # Ziua
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, bate obrazul instituțiilor statului și așteaptă explicații în cazul fostului soldat al Armatei Naționale, în vârstă de 20 de ani, obligat de autorități să-și redobândească cetățenia Republicii Moldova pe motiv că până la 18 ani nu și-a perfectat buletinul de identitate. Avocatul poporului precizează că neperfectarea actelor nu atrage „pierderea cetățeniei” […] Articolul Avocatul Poporului bate obrazul instituțiilor statului în cazul tânărului declarat apatrid: Neperfectarea actelor nu atrage pierderea cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Un partid parlamentar anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei! Berlinschii: „Azi, tinerii din R. Moldova riscă să rămână apatrizi” # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru” anunță inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS. Deputatul Alexandr Berlinschii a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor afectate de noua lege și al celor care s-ar putea confrunta […] Articolul Un partid parlamentar anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei! Berlinschii: „Azi, tinerii din R. Moldova riscă să rămână apatrizi” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Elevii din peste 300 de școli din Republica Moldova au stat azi acasă din cauza avertizărilor de polei. Ministerul Educației susține că în 129 de instituții elevii administrațiile au decis organizarea orelor în regim online, iar alte 174 de școli, inclusiv din municipiul Chișinău, vor recupera orele ulterior. Amintim că, în contextul condițiilor meteo dificile […] Articolul Aproximativ 30 la sută din școli au fost închise azi din cauza avertizărilor de polei apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina se pregătește pentru o nouă rundă de negocieri trilaterale cu Rusia și Statele Unite, care urmează să aibă loc „în această săptămână”. Anunțul a fost făcut pe Telegram, unde liderul ucrainean a informat despre raportul delegației Ucrainei privind rezultatele primelor negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA de la începutul războiului, […] Articolul Volodimir Zelenski confirmă o nouă rundă de negocieri trilaterale în această săptămână apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Directorul Școlii de Management în Sănătate Publică a demisionat în contextul conflictului privind lichidarea instituției # Ziua
Greva japoneză de la Școala de Management în Sănătate Publică s-a încheiat cu demisionarea directorului instituției, Oleg Lozan, și a altor trei colegi. Aceștia au anunțat că pleacă din funcție fiind în dezacord cu lichidarea școlii. Pe lângă Oleg Lozan, au demisionat conferențiarul universitar Mihai Pîsla și asistenții universitari Alina Timotin și Valentin Mîța. „Aceasta […] Articolul Directorul Școlii de Management în Sănătate Publică a demisionat în contextul conflictului privind lichidarea instituției apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Scandalul cetățeniei: ASP caută „soluții echilibrate”, dar aruncă responsabilitatea pe umerii părinților # Ziua
Agenția Servicii Publice reacționează pentru prima dată după izbucnirea scandalului legat de tânărul de 18 ani care a devenit apatrid în statul în care s-a născut. Într-o declarație postată pe pagina de Facebook a instituției, ASP anunță că „mesajele transmise în spațiul public au fost auzite și sunt analizate cu atenție” și că lucrează la […] Articolul Scandalul cetățeniei: ASP caută „soluții echilibrate”, dar aruncă responsabilitatea pe umerii părinților apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic # Ziua
Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah din Gaza către Egipt pentru trecerea persoanelor numai după finalizarea operaţiunii de localizare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă. Operaţiunea vizează recuperarea rămăşiţelor ofiţerului de poliţie Ran Gvili, singurul ostatic încă decedat nerecuperat, după ce toate celelalte persoane reţinute de facţiunile militante palestiniene au fost returnate. […] Articolul Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Un deputat de la Partidul Nostru se întreabă unde-i Centrul de Management al Crizelor, când populația se confruntă cu atâtea probleme # Ziua
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, va depune o intepelare oficială pentru a cere explicații cu privire la activitatea Centrul Național de Management al Crizelor, instituție creată de guvernul precedent și finanțată cu aproape 20 de milioane de lei din bugetul de stat. Asta în condițiile în care cetățenii se confruntă cu multiple crize de care […] Articolul Un deputat de la Partidul Nostru se întreabă unde-i Centrul de Management al Crizelor, când populația se confruntă cu atâtea probleme apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Alți doi martori în dosarul lui Plahotniuc urmează să fie aduși silit la audieri. Este vorba de Marian Lupu și Emma Tăbârță # Ziua
Judecătoria Chișinău a dispus aducerea silită a altor doi martori din partea apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale, Emma Tăbîrță. Aducerea silită a fost dispusă, după ce cei doi martori nu s-au prezentat la ședință pentru […] Articolul Alți doi martori în dosarul lui Plahotniuc urmează să fie aduși silit la audieri. Este vorba de Marian Lupu și Emma Tăbârță apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
UE aprobă definitiv interzicerea importurilor de gaz rusesc, deși Slovacia și Ungaria s-au opus # Ziua
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală planului de interzicere a importurilor de gaz din Rusia până la sfârșitul anului 2027, deschizând astfel calea pentru transformarea acestuia în lege. Măsura este parte a strategiei blocului de a renunța la dependența energetică față de vechiul său principal furnizor, aproape patru ani după invazia Rusiei în Ucraina […] Articolul UE aprobă definitiv interzicerea importurilor de gaz rusesc, deși Slovacia și Ungaria s-au opus apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:30
Certificatele auto de înmatriculare vor fi suspendate în cazul în care mașinile prezintă riscuri pentru siguranța rutieră # Ziua
Vehiculele care prezintă un risc imediat pentru siguranța rutieră ar putea fi scoase temporar din trafic prin suspendarea înmatriculării. Ulterior, după remedierea deficiențelor tehnice interdicția va putea fi ridicată fără ca șoferul să fie obligat să facă o nouă înmatriculare. Ministerul de Interne a inițiat procesul de elaborare a unui proiect ce prevede modificarea Legii […] Articolul Certificatele auto de înmatriculare vor fi suspendate în cazul în care mașinile prezintă riscuri pentru siguranța rutieră apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Kremlinul: Negocierile privind Ucraina la Abu Dhabi nu au fost „prietenoase” și nu trebuie așteptate rezultate rapide # Ziua
Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile privind reglementarea conflictului din Ucraina, desfășurate recent la Abu Dhabi, nu pot fi considerate „prietenoase” și că ar fi o greșeală să se aștepte rezultate rapide în această etapă, relatează Vedomosti și Kommersant. „Negocierile într-un astfel de format direct se află într-o […] Articolul Kremlinul: Negocierile privind Ucraina la Abu Dhabi nu au fost „prietenoase” și nu trebuie așteptate rezultate rapide apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
SONDAJ | Majoritatea românilor ar susține, în cazul unui referendum, reunirea cu Republica Moldova # Ziua
Romania Majoritatea cetățenilor români din dreapta Prutului s-ar pronunța în favoarea reunificării R. Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum în următoarea perioadă. 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru PENTRU, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS). În același timp, 37% afirmă că nu ar […] Articolul SONDAJ | Majoritatea românilor ar susține, în cazul unui referendum, reunirea cu Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Ministerul Apărării, despre scandalul fostului soldat în termen ajuns apatrid în propriul stat: Lipsa buletinului nu poate fi interpretată ca lipsă a cetățeniei # Ziua
Ministerul Apărării vine cu detalii în scandalul fostului militar în termen Pavel Vicol, care a rămas fără cetățenia R. Moldova pe motiv că nu a reușit să-și perfecteze vreun act de identitate până la 18 ani. Instituția susține că soldatul a fost înrolat în baza certificatului de naștere și a actului de evidență militară și […] Articolul Ministerul Apărării, despre scandalul fostului soldat în termen ajuns apatrid în propriul stat: Lipsa buletinului nu poate fi interpretată ca lipsă a cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Ion Ceban, despre refuzul PAS și PSRM de a vota bugetul municipal: Vor să negocieze funcții și să obțină proiecte pentru PR # Ziua
Primăria Capitalei dispune în continuare de buget pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, în pofida refuzului consilierilor PAS și ai PSRM de a vota proiectul celui mai important act financiar. Asigurările vin din partea edilului Ion Ceban, care precizează că aleșii din cele două fracțiuni ar încerca să negocieze funcții, acesta fiind și motivul pentru care […] Articolul Ion Ceban, despre refuzul PAS și PSRM de a vota bugetul municipal: Vor să negocieze funcții și să obțină proiecte pentru PR apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
„Mama tuturor acordurilor”. India va reduce taxele pentru automobilele din UE la 40% în cadrul acordului comercial # Ziua
India intenționează să reducă taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană până la 40%, de la niveluri actuale de până la 110%, în cadrul unui viitor acord de liber schimb cu blocul comunitar, au declarat surse apropiate negocierilor pentru Reuters. Măsura ar reprezenta cea mai amplă deschidere de până acum a pieței auto indiene […] Articolul „Mama tuturor acordurilor”. India va reduce taxele pentru automobilele din UE la 40% în cadrul acordului comercial apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Gheața și vremea rea au creat probleme și în sistemele de aprovizionare cu energie termică și electrică # Ziua
13 localități și un total de 3549 de consumatori au rămas fără curect, duminică, din cauza gheții care s-a depus pe liniile de electricitate. Un număr record de deconectări neprogramate s-au înregistrat în localitățile din nordul Republicii Moldova. Potrivit RED-Nord, în perioada 25-26 ianuarie, căderile de curent au avut de aproximativ 3 minute sau mai […] Articolul Gheața și vremea rea au creat probleme și în sistemele de aprovizionare cu energie termică și electrică apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Un alpinist a escaladat un zgârie-nori de peste 100 de etaje fără echipament de protecție. Ascensiunea a fost transmisă live # Ziua
Alpinistul american Alex Honnold a ajuns pe vârful zgârie-norului Taipei 101 din capitala Taiwanului fără corzi și fără echipament de protecție, după o ascensiune de aproximativ 90–91 de minute, transmisă live pe Netflix. Evenimentul a fost amânat cu 24 de ore din cauza ploii, iar transmisiunea a inclus o întârziere de 10 secunde, pe fondul […] Articolul VIDEO | Un alpinist a escaladat un zgârie-nori de peste 100 de etaje fără echipament de protecție. Ascensiunea a fost transmisă live apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Echipe de urgență ajutate de salvatori să ajungă la pacienți. Mai multe ambulanțe, blocate din cauza poleiului # Ziua
Mai multe ambulanțe au rămas blocate, duminică, din cauza poleiului în timp ce se deplasau spre pacienți. În trei cazuri, angajații IGSU au intervenit pentru a debloca și a tracta ambulanțele care au derapat de pe drumuri. Pe o stradă din orașul Stăuceni, din cauza poleiului vehiculul cu echipa de medici a intrat într-un gard. […] Articolul Echipe de urgență ajutate de salvatori să ajungă la pacienți. Mai multe ambulanțe, blocate din cauza poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Trei angajate ale unei fabrici de biscuiți din orașul Trikala, Grecia, și-au pierdut viața în urma unui incendiu devastator, izbucnit în zorii zilei de luni, în urma unei explozii puternice, potrivit autorităților locale. Incendiul a cuprins fabrica Violanta, în jurul orei 4:00 dimineața. Potrivit primelor informații, focul a fost declanșat de o explozie violentă, auzită […] Articolul Tragedie în Grecia. Trei morți și doi dispăruți după o explozie la o fabrică de biscuiți apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, originar din Basarabia # Ziua
Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi, 26 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, fost Mitropolit al Moldovei, basarabean de la Soroca, una dintre marile personalități duhovnicești ale secolului al 19-lea din spațiul românesc. Mitropolitul Iosif Naniescu s-a născut în satul Răzălăi, ţinutul Soroca în Basarabia, pe 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan. […] Articolul Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, originar din Basarabia apare prima dată în ZIUA.md.
