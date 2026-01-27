Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante

08:50

Zeci de locuitori ai Capitalei au ajuns duminică la Institutul de Medicină Urgentă din cauza poleiului de pe străzi și trotuare. Instituția anunță că aseară, până la ora 18.00, au fost înregistrați 250 de pacienți care au solicitat consultația medicului traumatolog, cei mai mulți având luxații și fracturi. „Personalul medical este implicat la capacitate