Poleiul și gheața fac ravagii: un mort și 11 răniți în accidente rutiere în ultimele 24 de ore
TVR Moldova, 27 ianuarie 2026 14:10
Poleiul şi gheaţa continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova, un om a murit şi 11 au fost răniți în urma unor accidente rutiere. Zeci de sosele au fost blocate din cauza poleiului. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat de urgenţă o ședință şi a luat mai multe măsuri. Poliţia, pompierii, armata naţională și drumarii trebuie să intervnină în orice situaţie de risc.
• • •
