Poleiul și gheața fac ravagii: un mort și 11 răniți în accidente rutiere în ultimele 24 de ore

14:20

Pe 27 ianuarie, Sala cu Orgă invită publicul la tradiționalul concert „De Ziua lui Mozart”, un eveniment devenit reper al vieții muzicale din Chișinău. Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart – figură centrală a patrimoniului muzical universal, cu o operă care traversează epoci și generații, rămânând constant prezentă pe marile scene ale lumii.