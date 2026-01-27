Trafic suspendat pentru camioane la toate punctele de frontieră
TVR Moldova, 27 ianuarie 2026 09:30
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată temporar, atât la ieșire, cât și la intrare, până la îmbunătățirea situației climaterice.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
09:30
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată temporar, atât la ieșire, cât și la intrare, până la îmbunătățirea situației climaterice.
Acum o oră
09:00
Ministerul Energiei informează că, din cauza a condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș, a fost afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale republicii.
Acum 2 ore
08:20
Armata rusă a atacat Odesa și localități de la granița cu R. Moldova: sunt victime și pagube # TVR Moldova
Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra orașului Odesa și a regiunii în noaptea de 27 ianuarie, soldat cu victime și pagube la infrastructură și blocuri de locuințe.
08:20
Poliția informează că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul republicii, pe următoarele direcții: Cotova–Chișinău; Cosăuți–Chișinău; Băxani–Chișinău; Scăieni–Chișinău; Râșcani–Chișinău.
08:10
Autoritățile municipale din Chișinău sistează procesul de studii pentru ziua de marți, 27 ianuarie # TVR Moldova
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a dispus, pentru ziua de marți, 27 ianuarie, sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău pentru clasele I–XII.
Acum 4 ore
07:30
Fostul lider al administrației separatiste de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk (2011-2016), s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pe Republica Moldova și Rusia pentru că nu i-au asigurat drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În prezent, potrivit avocatului Maxim Belinschi, are loc comunicarea dintre CEDO și Guvernul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
22:30
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din Republica Moldova. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect.
21:50
Avarie la Hidrocentrala Dubăsari: localități din Zona de Securitate rămân fără curent și încălzire # TVR Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile – vânturile puternice și ploile înghețate – au deteriorat un fir la substație și, drept urmare, cinci linii electrice au fost defectate, potrivit directorului adjunct al Hidrocentralei Dubăsari, Aleksei Salamatin, citat de presa regională.
21:20
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova și-a deschis reprezentanță la București # TVR Moldova
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) și-a extins prezența regională prin lansarea oficială a reprezentanței sale la București, eveniment care a avut loc pe 23 ianuarie.
20:50
Probleme cu carburanții în Moldova? Precizările ANRE despre riscurile unei crize de combustibil # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut informații privind eventualele riscuri de aprovizionare cu combustibil a Republicii Moldova. Agenția susține că situația cu referire la stocurile și importurile petroliere este monitorizată permanent.
Acum 24 ore
20:00
FC Clic Media nu știe de înfrângere în Super Liga de Futsal din Republica Moldova. Actuala deținătoare a titlului a înregistrat o nouă victorie de zile mari. De această dată, tabela a indicat 14 la 0, iar cea care a avut de suferit a fost Infinity Chișinău.
19:30
Țintașa Anna Dulce a cucerit prima medalie în 2026. Ea a triumfat la un turneu H&N Cup, organizat la Munchen. Sportiva antrenata de Oleg Moldovan a concurat în proba de pistol, zece metri, aer comprimat, la nivel de junioare.
19:30
Mai multe localități, fără energie electrică. Consumatorii, îndemnați să raporteze incidentele # TVR Moldova
Condițiile meteo nefavorabile au continuat și astăzi, astfel încât pe liniile electrice au fost înregistrate mai multe defecțiuni. La ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a comunicat despre 11 localități parțial afectate cu un număr total de 4376 de utilizatori de sistem afectați cu un număr de 466 avize recepționate/înregistrate.
18:50
Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE, o investiție esențială în securitatea întregului continent # TVR Moldova
Președintele Maia Sandu este într-o vizita oficială la Varșovia și a declarat că Republica Moldova își consolidează suveranitatea, rezistă presiunilor rusești și își continuă ferm parcursul european, cu sprijinul deplin al Poloniei. Ea a subliniat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție esențială în securitatea și stabilitatea întregului continent.
18:40
Inițiativă de la Varșovia: Misiune în Moldova pentru dezvoltarea „instituțiilor care spun adevărul” # TVR Moldova
Am decis să trimit o misiune în Moldova care va discuta despre istorie, pe de o parte, și despre dezvoltarea relațiilor economice, pe de altă parte, a declarat președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, după întâlnirea cu omologul său moldovean, Maia Sandu, potrivit publicației niezalezna.pl.
17:50
„637.000 de lei confiscați”. 6 ani de închisoare pentru o avocată învinuită de trafic de influență # TVR Moldova
O avocată a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru că ar fi pretins bani în schimbul presupusei influențe asupra unor procurori și judecători responsabili de mai multe cauze penale.
17:10
„Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, aduse de actorii din Chișinău în fața publicului ieșean # TVR Moldova
Actorii Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău au dus pe scena Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi câteva dintre piesele lor de succes, printre care "Patimile după Iov" și "Richard al III-lea". Reprezentanţiile, care au primit aprecierea publicului iubitor de teatru din România, au făcut parte din proiectul "ReUniuni teatrale", care se desfăşoară în fiecare an în preajma zilei de 24 ianuarie, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române.
17:00
Actorii Teatrului „Mihai Eminescu” au prezentat spectacole la Iași, în cadrul „Reuniuni teatrale” # TVR Moldova
Actorii Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău au dus pe scena Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi câteva dintre piesele lor de succes, printre care "Patimile după Iov" și "Richard al III-lea". Reprezentanţiile, care au primit aprecierea publicului iubitor de teatru din România, au făcut parte din proiectul "ReUniuni teatrale", care se desfăşoară în fiecare an în preajma zilei de 24 ianuarie, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române.
16:50
Vitalie Mihalache, suspendat pentru presupuse fraude, prezent la ședința Primăriei Chișinău # TVR Moldova
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din Primăria Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat pentru o presupusă implicare în fraude la achizițiile publice, pare să fi găsit o nouă funcție publică. El a participat astăzi la ședința Primăriei Chișinău.
16:50
Valoarea bunurilor cadastrale: Proprietarii vor putea să verifice şi să depună contestaţii online # TVR Moldova
Valorile cadastrale ale caselor, terenurilor şi spaţiilor comerciale din Republica Moldova, în funcţie de care se calculează impozitele, este în plin proces de evaluare. Totul printr-un proiect finanţat de Banca Mondială, care ar trebui să fie gata în 2027. Proprietarii vor putea să verifice noile valori online şi să depună contestaţii, dacă sunt nemulţumiţi.
16:40
De mâine, toţi elevii din Chişinău vor reveni la lecţii. Decizia a fost anunţată, în această după-amiază, de reprezentanţii Direcţiei Educație, după ce serviciile specializate ale Primăriei au analizat situaţia din teren.
16:10
„Peste 370 de pacienți”. Spitalul de Urgență este copleșit de numărul mare de adresări # TVR Moldova
Medicii de la Institutul de Medicină Urgență sunt copleşiţi de numărul mare de pacienţi cu fracturi sau luxații din cauza ghețușului. Personalul a fost suplimentat, iar unii pacienţi au fost redirecționați către alte spitale. Primăria nu și-a făcut treaba peste tot iar deplasarea este dificilă în multe zone.
16:10
În spatele unei misiuni de salvare a unei vieți se află oameni, care își riscă propria viață. Spre exemplu, meseria de salvator-scafandru implică o mulțime de sacrificii. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a mers la o stație de salvare din Chișinău, unde a aflat istoria unui specialist în acest domeniu. Mai multe amănunte aflăm în următorul reportaj.
16:00
Medicii de la Institutul de Medicină Urgență sunt copleşiţi de numărul mare de pacienţi cu fracturi sau luxații din cauza ghețușului. Personalul a fost suplimentat, iar unii pacienţi au fost redirecționați către alte spitale. Primăria nu și-a făcut treaba peste tot iar deplasarea este dificilă în multe zone.
15:40
Haos din cauza ghețușului: școlile din Chișinău au fost închise, raioanele au decis individual # TVR Moldova
Şcolile din Chişinău au rămas astăzi închise din cauza drumurilor şi trotuarelor îngheţate. Decizia a fost anunţată noaptea târziu de primarul municipiului şi i-a luat prin surprindere pe mulţi părinţi care au trebuit să meargă astăzi la serviciu şi nu au avut cu cine să-şi lase copiii. Direcţiile de învăţământ din raioane au avut libertatea să decidă dacă elevii merg la şcoli, au o zi de vacanţă sau fac cursurile online.
15:40
Cazul militarului împușcat mortal la Florești a intrat în atenția Avocatului Poporului # TVR Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a sesizat din oficiu cu privire la decesul unui militar în vârstă de 24 de ani într-o garnizoană din Florești. Tânărul făcea serviciul prin contract în Armata Națională din 2020.
15:20
ANI a depistat avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei la un funcționar vamal # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat avere nejustificată în valoare totală de circa 480.000 de lei la un angajat al Serviciului Vamal, Roman Chiosa. Autoritatea va remite actul de constatare în instanța de judecată în vederea confiscării averii nejustificate.
15:10
Premieră la Teatrul Național „Satiricus”: „Macbeth”, montat de celebrul regizor japonez Motoi Miura # TVR Moldova
În această săptămână, Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale” din Chișinău prezintă premiera spectacolului „Macbeth” de William Shakespeare. Evenimentul marchează o colaborare de excepție cu regizorul japonez Motoi Miura, cunoscut pentru montările sale inovatoare și pentru reinterpretarea clasicilor printr-o estetică modernă.
14:40
Pericolul pândește și azi pe trotuarele din Chișinău. Ghețușul face deplasarea extrem de dificilă, mai ales în zonele unde nu s-a intervenit suficient cu antiderapant. Au fost multe accidentări și din cauza numărului mare de pacienți, unele spitale au luat măsuri speciale.
14:40
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni că condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară.
14:20
Pe 27 ianuarie, Sala cu Orgă invită publicul la tradiționalul concert „De Ziua lui Mozart”, un eveniment devenit reper al vieții muzicale din Chișinău. Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart – figură centrală a patrimoniului muzical universal, cu o operă care traversează epoci și generații, rămânând constant prezentă pe marile scene ale lumii.
14:10
Poleiul şi gheaţa au făcut victime, în ultimele 24 de ore, în Republica Moldova. S-au produs peste 130 de accidente rutiere iar cel mai grav a fost dimineaţă, în raionul Făleşti, în urma căruia un poliţist a murit după ce a intrat cu mașina în copac.
13:00
Președintele Maia Sandu în Polonia: întâlnire oficială la Palatul Prezidențial din Varșovia # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns în Polonia, unde și-a început vizita oficială la Palatul Prezidențial din Varșovia. Șefa statului a fost întâmpinată de omologul său polonez, președintele Karol Nawrocki.
12:40
Fostul preşedinte al Parlamentului, Marian Lupu, şi fosta vice-guvernatoare BNM, Emma Tabîrţă, vor fi aduşi forţat la judecătorie pentru a depune mărturii în dosarul "Frauda Bancară" în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Ei au fost citaţi de instanţă, dar nu s-au prezentat la ședinte.
11:30
Nouă localități din RM au fost afectate parțial de pene de curent din cauza vremii nefavorabile # TVR Moldova
Astăzi, 26 ianuarie, la ora 9:30, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la sursa de energie electrică din cauza vremii nefavorabile, informează Premier Energy Distribution.
11:10
Cinci angajaţi ai unei fabrici de biscuiţi au fost daţi dispăruţi, iar alte opt persoane au fost rănite într-o explozie urmată de un incendiu survenite luni la facilitatea din centrul Greciei, a anunţat poliţia greacă, scrie TVRInfo.ro.
11:10
O călătorie promoțională organizată de un lanț de magazine de îmbrăcăminte în celebra stațiune de schi franceză a stârnit o controversă majoră în Rusia, pe fondul restricțiilor legate de războiul din Ucraina, potrivit lefigaro.fr.
10:50
La noapte: troleibuzele vor circula pe rute speciale pentru prevenirea chiciurii pe rețea # TVR Moldova
Regia Transport Electric Chișinău informează că, în această noapte, mai multe troleibuze de serviciu vor circula pe anumite rute, cu itinerare speciale, pentru a preveni depunerile de chiciură pe firele rețelei de contact.
10:30
Pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos, informează luni dimineață Administraţia Națională a Drumurilor (AND).
10:20
ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina. Chișinăul acuză Kievul de certificate false # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre decizia de suspendare a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre originare din Ucraina.
10:20
Pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos, informează luni dimineață Administraţia Națională a Drumurilor (AND).
10:20
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat. „Am vrut să fiu peste tot, pentru toți" # TVR Moldova
Anastasia Nichita anunță că a luat decizia de a-și retrage mandatul de deputat.
Ieri
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina.
09:30
Accident tragic la Fălești. Un polițist a murit, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac # TVR Moldova
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești.
09:10
Forțele armate rămân un indicator esențial al puterii statelor într-o lume dominată de crize de securitate și tensiuni geopolitice. În 2025/2026, Statele Unite continuă să domine bugetele militare, cheltuind aproape 1 trilion de dolari pe apărare, o sumă care reprezintă aproximativ 37% din totalul cheltuielilor militare globale și mult peste al doilea clasat, China, cu circa 314 miliarde de dolari.
08:20
Martorii de astăzi ai lui Plahotniuc sunt Marian Lupu și Serghei Sîrbu. Ce îi leagă de oligarh? # TVR Moldova
Astăzi, 26 ianuarie, ora 9:30, se va desfășura o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. În calitate de martori citați la solicitarea avocaților oligarhului, sunt așteptați foștii fruntași ai Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu și Serghei Sîrbu. Marian Lupu l-a susținut pe Plahotniuc în perioada în care a vrut să devină premier, a fost acuzat că a luat bani de la oliharh, iar Serghei Sîrbu a fost învinuit că a jucat în rol central în formarea Platformei Social-Democrată pentru Moldova din cei 34 de deputaţi, reprezentând fracţiunea PDM şi grupul deputaţilor transfugi.
25 ianuarie 2026
22:20
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor să decidă înseși dacă pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, este nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor - de exemplu online.
22:00
La Sirota, Orhei, o autospecială a derapat și a intrat într-un șanț de pe marginea drumului # TVR Moldova
Duminică seară, la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea drumului.
21:50
România investește în cultura R. Moldova. Lista cuprinde obiective emblematice pentru Chișinău # TVR Moldova
România rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova şi în domeniul culturii. De la investiții în infrastructură, până la susținerea marilor evenimente artistice, sprijinul de peste Prut se reflectă în teatre modernizate, festivaluri internaționale, care aduc emoție pentru publicul de la Chișinău și din întreaga ţară.
20:10
România rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova şi în domeniul culturii. De la investiții în infrastructură, până la susținerea marilor evenimente artistice, sprijinul de peste Prut se reflectă în teatre modernizate, festivaluri internaționale, care aduc emoție pentru publicul de la Chișinău și din întreaga ţară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.