Reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani, interzise în Franța
Noi.md, 27 ianuarie 2026 14:30
După ani de controverse pe tema efectelor negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale şi fizice a minorilor şi a tehnicilor de reglementare, Adunarea Naţională franceză a adoptat luni-seara, în primă lectură, un text care interzice folosirea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.În noaptea de luni spre marţi, deputaţii au adoptat cu 130 de voturi pentru şi 21 împotrivă pro
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
14:30
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începînd cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a pasagerilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.Astfel, pasagerilor le este strict interzis: să se ridice de pe scaun; să decupleze centura de si
14:30
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea temporară a programului de lucru, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al dificultăților de circulație înregistrate în aceste zile.Astfel, pe parcursul săptămînii curente, ASP va activa după un program special. Programul de lucru al instituției va fi între orele 09:00 și 17:30, iar programul de deservire a publicului va fi stabilit în
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță instituirea unui Cod Galben de ceață, notează Noi.md.Pe arii extinse, se va forma ceață densă, cu vizibilitate de 200 m și mai puțin. Avertizarea meteo este valabilă pentru zilele de 27–28 ianuarie.Temperaturile sub 0°C favorizează poleiul. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență maximă, să reducă viteza și să folosească luminile de ce
14:30
După ani de controverse pe tema efectelor negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale şi fizice a minorilor şi a tehnicilor de reglementare, Adunarea Naţională franceză a adoptat luni-seara, în primă lectură, un text care interzice folosirea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.În noaptea de luni spre marţi, deputaţii au adoptat cu 130 de voturi pentru şi 21 împotrivă pro
Acum o oră
14:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, notează Noi.md.O astfel de decizie a fost pronunțată astăzi de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Constantin Țuțu nu a fost prezent la ședință.Verdictul instanței a venit pe un dosar penal complex, în care fostul deputat este acuzat de trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită
14:00
Сînd va fi pronunțată decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu # Noi.md
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfîrșitul acestei săptămîniAnunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amînat deja de trei ori anunțarea verdictului, scrie moldova1.m
Acum 2 ore
13:30
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca pînă la sfîrșitul săptămînii copiii să învețe în regim online.Măsura vine în contextul problemelor generate de condițiile actuale și are drept scop asigurarea siguranței elevilor și continuitatea procesului educațional.{{861246}}Totodată, edilul a făcut apel către autoritățile centrale, solicitînd o abordare com
13:30
Pe 27 ianuarie, SUA s-au retras oficial din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Este deja a doua oară cînd președintele Donald Trump se retrage din pactul care obligă aproape 200 de țări să mențină încălzirea globală la un nivel cu cel mult 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial.Potrivit Bloomberg, în al doilea mandat prezidențial, liderul american a intensificat retragerea
13:00
În toată țara, instituțiile statului sînt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.Despre acest lucru a anunțat premierul Alexandru Munteanu, transmite Noi.md.{{861307}}„Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în
13:00
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, transmite Noi.md.Declarația vine pe fundalul condițiilor meteo grele din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din întreaga țară, în contextul apelurilor tot mai frecvente ca autoritățile să intervină mai eficient pentru gestionarea situației.{{861251}}„
13:00
Proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei, înregistrată în Parlament # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vîrsta persoanei.Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În prezent, legea adopt
13:00
Condițiile meteo severe continuă să creeze probleme pe drumurile din Republica Moldova, iar autoritățile au trecut la măsuri de urgență pentru a menține circulația și a reduce riscurile pentru populație.Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în ultimele 24 de ore, drumarii au ieșit pe trasee în toată țara și au împrăștiat aproximativ 1.050 de tone de sare tehnic
13:00
Trei șoferi au fost documentați de autoritățile vamale după ce au încercat să introducă în Republica Moldova diverse mărfuri fără a le declara, încălcînd legislația în vigoare. Toate cazurile au fost depistate în urma controalelor de specialitate efectuate la frontieră.Primul incident a avut loc la postul vamal Leușeni, unde funcționarii au supus verificărilor un automobil, care se deplasa din
Acum 4 ore
12:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor.La 26 ianuarie 2026, instanța de judecată a pronunțat sentința prin care inculpata a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condi
12:30
Apelul Primăriei capitalei: "Manifestați prudență maximă la deplasarea pe trotuare!" # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, în prezent, toate serviciile municipale lucrează în regim de alertă, intervenind neîntrerupt cu întreg efectivul de autospeciale și personal pentru a asigura funcționalitatea orașului.În acest context, municipalitatea face un apel repetat către populație pentru a preveni incidentele neplăcute, notează Noi.md.{{861303}}Pietonii sînt sfătuiți să manifeste o p
12:30
Salvatorii IGSU au fost solicitați în patru situații pentru tractarea-deblocarea ambulanțelor aflate în dificultate # Noi.md
Salvatorii IGSU au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în sprijinul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, pentru tractarea mai multor ambulanțe rămase blocate din cauza ghețușului pe traseele din țară.Un caz a fost înregistrat în localitatea Acui din raionul Cantemir, unde o ambulanță nu se putea deplasa pe un porțiune de drum dificil, acoperită cu polei. La fața locului a i
12:30
Deputatul PSRM Petru Burduja a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă cu provocări socio-economice majore, iar populația ar fi fost lăsată singură în fața creșterii tarifelor și a prețurilor, fără protecție suficientă din partea statului, informează Noi.md.Parlamentarul a atras atenția asupra creșterii datoriei publice și a afirmat că, la sfîrșitul lunii decembrie 2
12:30
Inspectorii de mediu din raionul Dondușeni au descoperit pistat mai multe cazuri de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase în fondul forestier gestionat de autoritățile publice locale și de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.Prejudiciul total estimat se ridică la 110 690 de lei, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului.{{861144}}Cele mai multe cazuri au fost documentate în lo
12:00
Președintele partidului Mișcarea Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu o reacție publică după apariția unor informații în spațiul mediatic referitoare la neprezentarea sa în instanță, în calitate de martor, în dosarul ”furtul miliardului”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. {{860684}}Acesta susține că nu a primit nicio citație oficială și că relatările apărute ar
12:00
WhatsApp are o securitate foarte slabă, precum și multe lacune în protecție și este foarte vulnerabil la atacurile cibernetice.Potrivit Oxu.Az, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a comentat articolul despre acțiunea colectivă a utilizatorilor împotriva Meta pe rețeaua de socializare X.{{860967}}Reclamanții au afirmat că WhatsApp poate stoca, analiza și accesa practic toate corespondențele p
12:00
Poliția a fost anunțată despre un nou caz de escrocherie comis în capitală, notează Noi.md.Persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații și, sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, au transmis victimei un link.{{860957}}Accesarea acestuia a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele bancare și să sustragă pes
12:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din cursul zilei de astăzi, Grădina Zoologică din Chișinău și-a suspendat temporar activitatea pentru vizitatori.Administrația instituției a anunțat că decizia a fost luată din motive de siguranță, pentru a evita eventuale incidente provocate de vremea rea. Astfel, porțile Grădinii Zoologice rămîn închise pe parcursul zilei de astăzi.Repreze
12:00
Alexandru Munteanu, despre măsurile dispuse la nivel național, în contextul condițiilor meteo periculoase # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat mai multe deciziii luate în contextul condițiilor meteo grele, notează Noi.md.Pe parcursul săptămînii curente, ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 pentru a reduce riscurile asociate deplasării în condiții dificile de circulație. De asemenea, în funcție de atribuțiile exercitate, conducătorii autorităților vor decide posibilita
12:00
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează conducătorii auto ai camioanelor de mare tonaj care traversează frontiera de stat la intrarea în Republica Moldova că circulația este permisă doar cu prudență maximă, în contextul condițiilor de iarnă existente.Autoritățile precizează că situația rutieră rămîne dificilă din cauza carosabilului alunecos, iar șoferii sînt îndemnați să își adapte
12:00
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud, scrie protv.ro.Preşedintele Statelor Unite acuză întîrzierea ratificării acordului comercial bilateral de către parlamentul de la Seul. Decizia, comunicată public pe reţeaua Truth Social, vizează în special automobilele, cheresteaua şi produsele farmaceutice, dar şi alte taxe con
11:30
În Transnistria, instituțiile de învățămînt vor funcționa la distanță pînă la sfîrșitul săptămînii # Noi.md
Pînă la sfîrșitul săptămînii, copiii din instituțiile de învățămînt din regiunea transnistreană vor învăța la distanță.Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, procesul de învățămînt în școli, colegii și universități din regiune se va desfășura la distanță. Această decizie a autorităților locale este legată de gheața care s-a format pe drumuri, ceea ce creează un pericol crescut pentr
11:30
Lichidarea procuraturilor militare în Moldova a fost o greșeală, dar la acest sistem trebuie să revenim – ca instrument de prevenire, control și responsabilitate. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, moartea militarului, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare într-o garnizoană din Florești, este un eșec
11:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național și mobilizarea întregului efectiv din țară, în contextul condițiilor meteo extrem de dificile provocate de ghețuș și polei. Totodată, edilul a făcut apel către cetățeni să evite deplasările și să rămînă acasă în aceste zile, pentru a reduce riscurile.
11:30
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev.Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vîrstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sens
11:00
„Niciodată din nou e o responsabilitate zilnică”: apelul Maiei Sandu, de Ziua Holocaustului # Noi.md
Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată pe 27 ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de comemorare în memoria victimelor uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii.Șefa statului a subliniat că Holocaustul rămîne o rană deschisă a istoriei, amintind că șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru iden
11:00
Armata Națională va interveni, alături de celelalte instituții ale statului, în sprijinul autorităților centrale și locale, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Hotărîrea a fost luată la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).Potrivit Centrului Operațional de Comandă, forțele și mijloacele Armatei Naționale sînt în stare de pregătire și pot fi
11:00
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale.Două focare de gripa aviară:1 focar, în fauna sălbatică, în mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă;1 focar, în fauna sălbatică, în raionul Criuleni, localitatea Slobozia-DușcaDouă focare de rabie:1 focar, la porcină, în raionul Nisporeni, Șendreni;1 focar, la cî
Acum 6 ore
10:30
Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30, pe sectorul Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă, informează autoritățile.Măsura a fost dispusă în contextul condițiilor nefavorabile de circulație, pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic.Șoferii sînt îndemnați să respecte indicațiile autorităților, să e
10:30
Institutul de Medicină Urgentă, suprasolicitat din cauza numărului mare de pacienți traumatizați # Noi.md
Personalul medical din cadrul Institutul de Medicină Urgentă activează, pentru a doua zi consecutiv, în regim extrem de solicitat, pe fondul unui număr foarte mare de adresări la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Situația este determinată în principal de condițiile meteorologice nefavorabile, care au dus la creșterea semnificativă a cazurilor de traumatisme.Potrivit instituției, luni, 26 ianu
10:30
Pe fundalul condițiilor meteo dificile, care îngreunează circulația în capitală, Poliția anunță redirecționări de trafic în sectorul Botanica.Potrivit oamenilor legii, traficul de pe strada Grenoble este redirecționat la sensul giratoriu Valea Crucii, în direcția bulevardului Dacia.Totodată, a fost modificat și traseul transportului public. Astfel, transportul de pe ruta M-3 este redirecți
10:30
De calitate, de rea-credință, și toate celelalte: cum UE schimbă regulile pentru mass-media din Moldova # Noi.md
În Moldova, a vorbi despre mass-media de calitate și de rea-credință nu este o figură de stil. Aceste definiții corespund criteriilor stabilite de Uniunea Europeană în martie 2024, cu aprobarea primului regulament UE privind sfera mass-media. Cum a început totul{{835470}}Legea europeană privind libertatea presei (EMFA) are o istorie lungă. Punctul de plecare formal poate fi considerat
10:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță cercetarea penală a trei persoane din Comrat, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa.Migranții îi așteptau la hotarul Sud-Estic al Uniunii Europene pe șoferii racolați de cei trei bănuiți cu vîrste de 30, 35 și 33 ani. Șoferii îi preluau pe migranț
10:30
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu urmează să afle astăzi, 27 ianuarie, verdictul instanței într-un dosar penal complex, în care este vizat pentru trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și fals în declarații.Dosarele au fost inițiate în perioade diferite. Cauzele privind traficul de influență și escrocheria au fost trimise în instanță în anul 2020, iar dosarul ce vizează îmb
10:30
În spatele fiecărei intervenții de ajutor, dispusă de operatorii 112, se află oameni care gestionează, clipă de clipă, situații limită și decizii complicate.Pentru a-i sprijini pe cei din prima linie, Centrul de preluare a apelurilor de urgență nr. 2 a inaugurat un spațiu modern dedicat recuperării și stării de bine a personalului. Este un loc în care angajații pot să se detașeze de situații s
10:00
Atenție, șoferi! Evitați deplasarea: drumuri blocate și trafic paralizat în mai multe raioane # Noi.md
În mai multe raioane din țară, circulația rutieră este afectată de condițiile meteo, iar carosabilul extrem de alunecos crește semnificativ riscul de accidente rutiere și de alunecări pentru pietoni.În raionul Strășeni, traficul pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, este temporar blocat. Totodată, circulația transportului a fost sistată pe traseul M-5, în perimet
10:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, o ședință operativă de coordonare. La reuniune a participat prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză.În urma evaluării situației operative, autoritățile au decis activarea protocolelor d
10:00
Numărul bolnavilor cu infecții respiratorii este în continuă creștere în țara noastră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, timp de o săptămînă, numărul cazurilor s-a dublat, ajungînd la peste 3.000.La Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, în secția de pneumologie, toate paturile sînt ocupate.{{860387}}”Pacienți care au fost tratați ambulator cu preparate an
10:00
Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat.Oferta este valabilă pentru modelele anului 2025 și se adresează clienților care își doresc o mașină sigură, bine echipată și gata de drum chiar și în cele mai dificile condiții de iarnă.Reducerea se aplică ex
10:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, serviciile specializate ale Primăriei municipiului Chișinău acționează neîntrerupt pentru a asigura funcționarea optimă a instituțiilor medicale municipale și siguranța pacienților.Echipele de intervenție au fost mobilizate încă din primele ore ale dimineții pentru combaterea poleiului format ca urmare a precipitațiilor și a temperaturilor s
10:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat legile prin care prelungește perioada de acțiune a stării de război și a mobilizării generale.Documentele corespunzătoare au fost publicate pe site-ul Radei Supreme.Conform deciziilor adoptate, starea de război și mobilizarea vor fi în vigoare încă 90 de zile, pînă la 4 mai 2026, informează Noi.md, cu referire la caliber.az.Reamintim
10:00
Circulația rutieră este momentan blocată la ieșirea din localitatea Șireți, raionul Strășeni, pe direcția către șoseaua M-5, informează autoritățile.Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile agenților de circulație, aflați în zonă pentru dirijarea traficului și prevenirea incidentelor.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite sectorul afect
09:30
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin toate punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova a fost sistată temporar, atît la intrare, cît și la ieșire, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, informează Poliția Republicii Moldova.Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafi
09:30
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării ghețușului pe mai multe sectoare de drum, șoferii camioanelor de mare tonaj care traversează frontiera de stat la intrarea în țară vor fi înștiințați în prealabil despre drumurile impracticabile sau cu grad sporit de risc din cauza ghețușului.Totodată, conducători
09:30
Indiferent de oră sau de vreme, echipa de intervenție este gata să te ajute. Oferim servicii de tractări auto profesionale, rapide și sigure în Chișinău și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciile de evacuare auto sunt esențiale atunci când o defecțiune sau un accident blochează deplasarea, iar accesul rapid la un evacuator reduce semnificativ timpul de așteptare.Evacuatormold
09:30
„Regia Transport Electric” îndeamnă călătorii să manifeste atenție sporită la îmbarcarea și debarcarea din troleibuze, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit întreprinderii, există risc sporit de alunecare, notează Noi.md.În acest context, RTEC atenționează cetățenii:- să urce și să coboare cu atenție;- să folosească barele de sprijin;- să nu să se grăbească.Pentr
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.