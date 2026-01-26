Aproape 100 de milioane de lei au ajuns la buget din impozitul pe chirii în 2025
Omniapres, 26 ianuarie 2026 14:40
Bugetul de stat a încasat mai mulți bani din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările au ajuns la 95,3 milioane de lei, în creștere cu 27,2% față de anul precedent. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de […] The post Aproape 100 de milioane de lei au ajuns la buget din impozitul pe chirii în 2025 appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
14:40
Bugetul de stat a încasat mai mulți bani din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările au ajuns la 95,3 milioane de lei, în creștere cu 27,2% față de anul precedent. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de […] The post Aproape 100 de milioane de lei au ajuns la buget din impozitul pe chirii în 2025 appeared first on Omniapres.
Acum o oră
14:10
Suspiciuni privind bullyingul în armată, după moartea unui militar. Avocatul Poporului s-a autosesizat # Omniapres
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract din Armata Națională, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a decedat pe 24 ianuarie 2026, după ce, pe 20 ianuarie, s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare. Sesizarea din oficiu a fost inițiată „având […] The post Suspiciuni privind bullyingul în armată, după moartea unui militar. Avocatul Poporului s-a autosesizat appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
13:40
Ministerul Apărării a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații despre cazul unui tânăr care a fost încorporat în Armata Națională fără a deține buletin de identitate, iar ulterior ar fi fost declarat apatrid. Instituția precizează că încorporarea în serviciul militar nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate. Potrivit […] The post Tânăr încorporat fără buletin și declarat apatrid: Ce spune Ministerul Apărării appeared first on Omniapres.
13:10
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni, […] The post Cine este tânăra de pe lista PAS care va lua locul Anastasiei Nichita în Parlament appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
12:30
Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, critică activitatea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), acuzând instituția că nu a avut o reacție vizibilă în contextul dificultăților provocate de condițiile meteo din ultima perioadă. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a amintit că instituția a fost creată toamna trecută, iar pentru funcționarea acesteia au fost alocate […] The post Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” appeared first on Omniapres.
12:10
Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Chișinău înregistrează în prezent scurgeri nedeterminate de agent termic, estimate la 16–18 metri cubi pe oră, după o avarie produsă în rețeaua electrică, anunță Termoelectrica S.A. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 25 ianuarie, la ora 07:23, când o cădere de […] The post Scurgeri de agent termic în Chișinău după o avarie electrică appeared first on Omniapres.
11:30
Condițiile de polei din 25 ianuarie 2026 au afectat grav intervențiile serviciilor de urgență din Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 47 de situații de risc, o parte semnificativă dintre acestea vizând sprijinirea echipajelor de ambulanță, care nu […] The post Poleiul a blocat ambulanțele: zeci de intervenții ale salvatorilor în toată țara appeared first on Omniapres.
11:10
Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea # Omniapres
Nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la energia electrică luni dimineață, la ora 09:30, din cauza defecțiunilor apărute în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit operatorului, întreruperile au fost provocate de avarii produse în urma intemperiilor, iar echipele […] The post Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
10:10
Republica Moldova a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina, în urma unor investigații care au ridicat semne de întrebare privind siguranța acestor produse. Măsura a fost aplicată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe […] The post Moldova suspendă temporar importurile de carne de pasăre din Ucraina appeared first on Omniapres.
10:10
Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” # Omniapres
Deputata PAS și vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a anunțat că își retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde sportiva a explicat motivele care au stat la baza deciziei. „Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat”, a transmis […] The post Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” appeared first on Omniapres.
09:20
Un polițist din Fălești a decedat într-un grav accident rutier produs din cauza poleiului # Omniapres
Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel, când, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul […] The post Un polițist din Fălești a decedat într-un grav accident rutier produs din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
09:10
Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă din cauza poleiului format pe străzi și trotuare, potrivit informațiilor oferite de serviciile de urgență, anunță Poliția. Oamenii legii avertizează că situația este periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi, și îndeamnă populația la maximă prudență. Polițiștii sunt mobilizați în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și […] The post VIDEO // Chișinăul sub gheață: Serviciile intervin continuu, autoritățile cer prudență appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Ziua vine cu un accent clar pe finanțe, proiecte și repoziționare profesională. Pentru multe zodii, se echilibrează bugete, se recuperează sume așteptate sau se iau decizii legate de credite, investiții și colaborări care pot aduce bani și recunoaștere. Contextul este favorabil inițiativelor curajoase, asocierilor inspirate și pașilor făcuți cu capul limpede spre stabilitate și creștere. […] The post Horoscop 26 ianuarie. Apar câștiguri financiare și decizii legate de investiții appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
22:00
Școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, iar lecțiile vor fi recuperate ulterior, pe parcursul semestrului. Anunțul a fost făcut de către primarul general, Ion Ceban, ținând cont de recomandările Ministerului Educației, în condițiile vremii nefavorabile. Totodată, Ceban vine cu recomandare către Guvern și către angajatori să fie înțelegători cu părinții ale căror copii […] The post ULTIMA ORĂ / Școlile din Chișinău nu vor activa luni, din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
20:30
Consecințele poleiului: Sute de oameni au ajuns la urgență. fluxul de pacienți este în continuă creștere # Omniapres
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău se confruntă, pe parcursul zilei de astăzi, cu un aflux extrem de mare de pacienți, majoritatea prezentând traumatisme produse în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Până la ora 18:00, la UPU au fost deserviți 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului […] The post Consecințele poleiului: Sute de oameni au ajuns la urgență. fluxul de pacienți este în continuă creștere appeared first on Omniapres.
20:00
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor să decidă singure dacă luni e nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor, de exemplu online. Ministerul a emis o circulară, duminică seara, în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei. ”Deciziile trebuie să aibă drept prioritate siguranța și sănătatea elevilor și cadrelor didactice”, precizează Ministerul. The post Din cauza poleiului, unele școli ar putea desfășura luni lecțiile online appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Poliția a confirmat afirmațiile lui Costiuc despre focuri de armă la Botanica, dar îl acuză indirect că a scăpat un suspect din cauza ”difuzării premature a unor informații în spațiul public” # Omniapres
La două zile după ce un tânăr a fost rănit prin împușcare, în sectorul Botanica al capitalei, Poliția a confirmat incidentul. ”La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capital. La fața locului s-a stabilit că un tânăr de 26 de […] The post Poliția a confirmat afirmațiile lui Costiuc despre focuri de armă la Botanica, dar îl acuză indirect că a scăpat un suspect din cauza ”difuzării premature a unor informații în spațiul public” appeared first on Omniapres.
10:20
Militarul Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare în cap în data de 20 ianuarie, a murit la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. ”Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Tânărul avea 24 […] The post Militarul care s-a împușcat în cap la începutul săptămânii, a murit la spital appeared first on Omniapres.
10:00
După decizia CtCEDO în favoarea sa, Valeriu Cojocaru, într-o intervenție video din Berlin, anunță că a depus dosarul pentru azil politic în Germania # Omniapres
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Valeriu Cojocaru a venit cu o nouă reacție după ce Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpol o cerere de darea în căutare internațională a sa și a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5 a Inspectoratului Național de Investigații. Cojocaru […] The post După decizia CtCEDO în favoarea sa, Valeriu Cojocaru, într-o intervenție video din Berlin, anunță că a depus dosarul pentru azil politic în Germania appeared first on Omniapres.
23 ianuarie 2026
17:40
VIDEO // Un tânăr ar fi ajuns la spital după împușcături în Botanica. Costiuc: Domnule Cernăuțeanu, cine a tras? # Omniapres
Un tânăr ar fi ajuns la spital după ce, în noaptea de joi spre vineri, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, ar fi fost trase mai multe focuri de armă. Despre aceasta a declarat deputatul Vasile Costiuc, care solicită explicații din partea Poliției cu privire la circumstanțele producerii incidentului. Potrivit politicianului, victima, născută […] The post VIDEO // Un tânăr ar fi ajuns la spital după împușcături în Botanica. Costiuc: Domnule Cernăuțeanu, cine a tras? appeared first on Omniapres.
17:10
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată la 23 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a mai dispus aplicarea unei amenzi de 300 000 de lei, precum și privarea de dreptul de a ocupa […] The post Polițist, condamnat la închisoare și amendă de 300 de mii de lei pentru corupție appeared first on Omniapres.
16:50
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. Nu este niciun audit […] The post Gazprom cere demisia lui Vadim Ceban de la conducerea Moldovagaz appeared first on Omniapres.
16:20
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fiica sa. Anunțul despre incident a fost postat pe rețele de socializare de către politician, care nu a oferit detalii. Furtună a scris doar că fiica sa a fost speriată de situație. ”Dacă o mamă ajunge să-și […] The post Furtună, reținută la aeroport, împreună cu copilul său appeared first on Omniapres.
15:10
IGP solicită Interpolului căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul angajărilor fictive # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, scrie IPN. Reprezentanții IGP au […] The post IGP solicită Interpolului căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul angajărilor fictive appeared first on Omniapres.
14:40
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Potrivit documentului, Vladislav Schimbin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, Ion Bocan […] The post Maia Sandu a numit cinci judecători în instanțe din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Cum a fost înșelată o pensionară cu 550 000 de lei: doi cetățeni străini, în arest # Omniapres
O femeie în vârstă de 75 de ani a devenit victima unei escrocherii de proporții, după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au dat drept angajați ai instituțiilor de drept. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare, necunoscuții au convins-o să transmită suma de 550 de mii de lei. În urma investigațiilor desfășurate […] The post VIDEO // Cum a fost înșelată o pensionară cu 550 000 de lei: doi cetățeni străini, în arest appeared first on Omniapres.
14:10
Tragedia produsă la sfârșitul lunii noiembrie 2023 pe un traseu din raionul Căușeni a avut o continuare neașteptată la aproape doi ani distanță. Procuratura a oferit detalii care nu au fost făcute publice anterior. Potrivit răspunsului Procuraturii Generale la solicitarea Omniapres, dosarul penal nu doar că a fost inițiat, ci a și deja transmis în […] The post EXCLUSIV // Detalii despre dosarul cuplului decedat în nămeți în 2023 appeared first on Omniapres.
13:40
Alimentarea mașinii va costa mai mult în zilele următoare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o nouă ajustare a prețurilor la carburanți. Noile valori maxime de referință vor fi aplicate în perioada 24–26 ianuarie. Conform deciziei ANRE, un litru de benzină COR 95 va fi vândut cu cel mult 22,94 lei, […] The post Noi ajustări la pompă: cresc prețurile la carburanți în weekend appeared first on Omniapres.
13:10
Cazul „spionului” moldovean la Moscova: bărbatul ar fi fost reținut inițial pentru huliganism # Omniapres
Documente ale instanțelor din Moscova indică faptul că Serghei Mișin ar fi fost reținut inițial pentru huliganism, cu aproape două săptămâni înainte ca autoritățile ruse să anunțe public un dosar de spionaj. Informațiile contrazic parțial versiunea prezentată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei și au fost făcute publice de canalul de Telegram SPPOT, care […] The post Cazul „spionului” moldovean la Moscova: bărbatul ar fi fost reținut inițial pentru huliganism appeared first on Omniapres.
12:20
O avarie tehnică a fost raportată din nou la Centrala electrică Moldovenească (MGRES), fapt care ar putea provoca întreruperi temporare de energie electrică în unele zone ale regiunii. Potrivit unui anunț publicat pe canalul de Telegram al rețelelor unificate de distribuție a energiei electrice, incidentul s-a produs la unul dintre blocurile energetice ale centralei. În […] The post Avarie nouă la MGRES: posibile întreruperi temporare de electricitate în unele raioane appeared first on Omniapres.
12:10
Începând cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare, iar cetățenii vor putea preda textilele uzate în mod responsabil, fără a le mai arunca la gunoi. Hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi reutilizate sau transformate în produse noi, precum alte materiale textile sau […] The post Hainele uzate ar putea fi colectate separat, începând cu 2028 appeared first on Omniapres.
11:40
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, după participarea la Consiliul European informal de la Bruxelles, că România va respecta suveranitatea Republicii Moldova și voința exprimată de cetățenii acesteia, indiferent de evoluțiile viitoare. Răspunzând unei întrebări privind ipoteza unirii României cu Republica Moldova — temă readusă recent în discuție de președinta de la Chișinău — […] The post Nicușor Dan, despre unirea cu Moldova: „Respectăm voința cetățenilor” appeared first on Omniapres.
11:10
Accesul salariaților la tichetele de masă a fost extins, după ce autoritățile au actualizat Regulamentul care stabilește modul de acordare și utilizare a acestui beneficiu. Noile prevederi vizează, în special, includerea angajaților care lucrează în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic al tichetelor de masă. Documentul revizuit clarifică condițiile în care pot […] The post Tichetele de masă, extinse pentru munca de noapte și trec complet în format electronic appeared first on Omniapres.
11:00
VIDEO // Deputat PN: Guvernul a anunțat că reintegrarea țării e o prioritate, dar nu a venit cu niciun plan în acest sens # Omniapres
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] The post VIDEO // Deputat PN: Guvernul a anunțat că reintegrarea țării e o prioritate, dar nu a venit cu niciun plan în acest sens appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Igor Grosu critică lipsa de atenție a unor consilieri PAS la ședința CMC: „Foarte rău și urât acest lucru” # Omniapres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a comentat ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie, afirmând că unii consilieri au părut mai preocupați de telefoanele mobile decât de subiectele de pe ordinea de zi. Potrivit lui Igor Grosu, în timpul ședinței au fost surprinse două consiliere PAS, una făcând cumpărături online, iar cealaltă jucându-se […] The post VIDEO // Igor Grosu critică lipsa de atenție a unor consilieri PAS la ședința CMC: „Foarte rău și urât acest lucru” appeared first on Omniapres.
10:10
Drumarii, mobilizați pe drumurile naționale: 75 de utilaje au intervenit pe timpul nopții # Omniapres
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, pe mai multe sectoare de drum din țară, circulația se desfășoară în condiții dificile, din cauza ceții – pe alocuri dense – și a precipitațiilor specifice sezonului rece. Potrivit datelor meteo, pe parcursul zilei sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsori, iar pe carosabil se poate forma […] The post Drumarii, mobilizați pe drumurile naționale: 75 de utilaje au intervenit pe timpul nopții appeared first on Omniapres.
09:40
Junghietu despre motorina cu parafină: „A venit un lot cu parametri ieșiți din standard” # Omniapres
Un lot de motorină care nu ar respecta pe deplin standardele de calitate ar fi ajuns la unele benzinării din Republica Moldova, iar autoritățile au inițiat verificări pentru a stabili amploarea și impactul situației, în urma sesizărilor venite din partea consumatorilor. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că motorina destinată sezonului de iarnă trebuie să […] The post Junghietu despre motorina cu parafină: „A venit un lot cu parametri ieșiți din standard” appeared first on Omniapres.
09:10
Republica Moldova ia în calcul achiziția unui nou radar de supraveghere aeriană, după ce sistemul cumpărat anterior nu mai acoperă pe deplin riscurile actuale de securitate. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul creșterii amenințărilor în regiune. Oficialul a subliniat că schimbarea mediului de securitate obligă autoritățile să-și adapteze capacitățile de […] The post Ministerul Apărării vrea un nou radar: sistemele actuale nu acoperă toate riscurile appeared first on Omniapres.
22 ianuarie 2026
18:10
Ambasadoarea Uniunea Europeană în Republica Moldova, Iwona Piórko, avertizează că amenințările hibride la adresa țării rămân serioase și de durată, însă subliniază că răspunsul instituțiilor și al societății este pe măsură. Declarația a fost făcută la Chișinău, în cadrul celei de-a 14-a reuniuni a HUB-ului de Securitate al UE, un eveniment dedicat schimbului de informații […] The post Ambasadoarea UE: Republica Moldova se confruntă cu amenințări hibride persistente appeared first on Omniapres.
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde sâmbătă o vizită oficială în Polonia, axată pe aprofundarea relațiilor bilaterale, în special în domeniile securității și rezilienței. Șefa statului a anunțat deplasarea în cadrul unei conferințe de presă, unde a subliniat rolul important al Poloniei ca partener al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, cooperarea dintre cele două țări […] The post Maia Sandu merge în Polonia: cooperarea în domeniul securității, pe agenda vizitei appeared first on Omniapres.
17:10
Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat # Omniapres
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. […] The post Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat appeared first on Omniapres.
16:50
Avarie la MGRES: mai multe raioane din regiunea transnistreană, afectate de întreruperi de curent # Omniapres
Unele raioane din regiunea transnistreană se confruntă cu întreruperi temporare de energie electrică, după ce la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (Centrala Termoelectrică Moldovenească) s-a produs o avarie tehnică la unul dintre blocurile energetice. Potrivit autorităților de facto din regiune, alimentarea cu energie poate fi sistată pe durata intervențiilor de remediere și a procesului […] The post Avarie la MGRES: mai multe raioane din regiunea transnistreană, afectate de întreruperi de curent appeared first on Omniapres.
16:40
Noi reguli și pedepse mai dure pentru circulația ilegală a armelor, propuse în Codul penal # Omniapres
Un proiect de lege care propune modificarea Codului penal urmărește întărirea cadrului legal de combatere a circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora, pe fondul riscurilor tot mai mari pentru securitatea publică. Inițiativa vizează prevenirea infracțiunilor comise cu violență și arme de foc, precum și armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale asumate […] The post Noi reguli și pedepse mai dure pentru circulația ilegală a armelor, propuse în Codul penal appeared first on Omniapres.
16:10
Locuitorii din Comrat s-ar putea confrunta, în 2026, cu facturi mai mari pentru serviciile de apă tehnologică, canalizare și epurare a apelor uzate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a scos la consultări publice proiectul noilor tarife aplicabile întreprinderii municipale ÎM ”Su-Canal” Comrat, document care prevede scumpiri considerabile față de nivelurile actuale. Astfel, pentru alimentarea […] The post Tarifele la apă și canalizare ar putea crește semnificativ în Comrat appeared first on Omniapres.
15:50
Economiile populației merg spre stat: 152 milioane de lei investite în prima rundă de subscriere din 2026 # Omniapres
Prima subscriere din 2026 a confirmat apetitul ridicat al populației pentru investiții. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au plasat 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, potrivit datelor oficiale. Cea mai mare parte a sumelor — 140,75 milioane de lei — a fost direcționată către obligațiunile cu maturitate de 1 an, […] The post Economiile populației merg spre stat: 152 milioane de lei investite în prima rundă de subscriere din 2026 appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // O trupă rusă reacționează la „Viva, Moldova!”: „S-au gândit la noi, ne puteți trece coautori” # Omniapres
Trupa rusă Discoteca Avaria a comentat public discuțiile apărute în mediul online privind piesa „Viva, Moldova!”, cu care artistul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision. Muzicienii ruși spun că melodia moldovenească ar avea anumite asemănări cu piesa lor „Opa”, lansată anterior, însă tratează situația într-o notă relaxată. Potrivit declarațiilor făcute presei, membrii trupei afirmă […] The post VIDEO // O trupă rusă reacționează la „Viva, Moldova!”: „S-au gândit la noi, ne puteți trece coautori” appeared first on Omniapres.
14:40
Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, nu a promovat evaluarea de integritate # Omniapres
Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Vasile Plevan, fost procuror-șef adjunct al Veronica Dragalin la conducerea Procuraturii Anticorupție, nu corespunde criteriilor de integritate etică. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul A și a fost transmis astăzi atât subiectului evaluării, cât […] The post Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, nu a promovat evaluarea de integritate appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Focuri de armă într-un sat din Hîncești: un tânăr a fost rănit, poliția a găsit arme și muniții ilegale # Omniapres
Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat cu o armă de foc pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Incidentul a fost raportat Poliției, iar victima a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, în urma […] The post VIDEO // Focuri de armă într-un sat din Hîncești: un tânăr a fost rănit, poliția a găsit arme și muniții ilegale appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Maia Sandu: Decizia privind unirea aparține cetățenilor, iar sprijin majoritar nu există # Omniapres
Președinta Maia Sandu afirmă că inițiativa unirii cu România nu este susținută, în prezent, de majoritatea cetățenilor, potrivit sondajelor de opinie. Declarațiile au fost făcute joi, 22 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este un stat democratic, iar direcțiile strategice ale țării pot fi stabilite doar în […] The post VIDEO // Maia Sandu: Decizia privind unirea aparține cetățenilor, iar sprijin majoritar nu există appeared first on Omniapres.
13:30
Drona, depistată în localitatea Crocmaz din Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, iar autoritățile au instituit imediat măsuri sporite de securitate. Potrivit anunțului Poliția Republicii Moldova, situația este calificată drept un pericol iminent. În aceste condiții, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului. În prezent, […] The post Drona din Ștefan Vodă conține explozibil: localnicii au fost evacuați appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.