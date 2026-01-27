Vremea nefavorabilă a modificat procesul educațional în mai multe școli din țară
Realitatea.md, 27 ianuarie 2026 11:20
Condițiile meteorologice dificile de la sfârșitul săptămânii au influențat modul în care s-au desfășurat cursurile în instituțiile de învățământ din țară. La data de 27 ianuarie 2026, datele oficiale arată o distribuție clară a modului de funcționare: 265 de instituții au optat pentru desfășurarea procesului educațional online, adaptându-se rapid la condițiile nefavorabile; 54 de instituții […] Articolul Vremea nefavorabilă a modificat procesul educațional în mai multe școli din țară apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
11:20
Alegători din Crocmaz plătiți să voteze „NU” la referendum: O femeie, condamnată pentru corupere electorală # Realitatea.md
O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare pentru coruperea alegătorilor. Potrivit sentinței pronunțate luni, 26 ianuarie, șase luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat, cu un termen de probă de doi ani. „Potrivit probelor administrate, în […] Articolul Alegători din Crocmaz plătiți să voteze „NU” la referendum: O femeie, condamnată pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Condițiile meteorologice dificile de la sfârșitul săptămânii au influențat modul în care s-au desfășurat cursurile în instituțiile de învățământ din țară. La data de 27 ianuarie 2026, datele oficiale arată o distribuție clară a modului de funcționare: 265 de instituții au optat pentru desfășurarea procesului educațional online, adaptându-se rapid la condițiile nefavorabile; 54 de instituții […] Articolul Vremea nefavorabilă a modificat procesul educațional în mai multe școli din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:10
Marian Lupu reacționează după informațiile din presă: „Nu am primit nicio citație în dosarul Plahotniuc” # Realitatea.md
Președintele partidului Mișcarea Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu o reacție publică după apariția unor informații în spațiul mediatic referitoare la neprezentarea sa în instanță, în calitate de martor, în dosarul ”furtul miliardului”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Acesta susține că nu a primit nicio citație oficială și că relatările […] Articolul Marian Lupu reacționează după informațiile din presă: „Nu am primit nicio citație în dosarul Plahotniuc” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lovitură pentru Energocom: ANRE a respins peste o treime din costurile solicitate pentru 2026 # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, costurile de bază pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, prestate de S.A. „Energocom” în anul 2026, însă într-o variantă redusă față de solicitarea companiei. Energocom a cerut 114,25 milioane de lei, dar ANRE a […] Articolul Lovitură pentru Energocom: ANRE a respins peste o treime din costurile solicitate pentru 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite, iar zeci rămân blocate sub dărâmături, în urma unui atac rusesc asupra Odesei. Bombardamentele au vizat o clădire parțial distrusă, iar raidurile au afectat și alte locuințe, inclusiv o grădiniță, o biserică și un liceu din centrul orașului-port. La fața locului au intervenit mai mulți salvatori pentru […] Articolul VIDEO Atac masiv în orașul-port Odesa: zeci de persoane prinse sub ruine apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:00
Urgențele din capitală, supraîncărcate a doua zi consecutiv: 95 de pacienți au avut nevoie de gips # Realitatea.md
Pentru a doua zi la rând, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) activează în regim extrem de solicitat, din cauza numărului mare de adresări ale pacienților. Cei mai mulți sunt traumatizați, iar accidentările sunt în mare parte din cauza gheții. Luni, 26 ianuarie, au fost 342 […] Articolul Urgențele din capitală, supraîncărcate a doua zi consecutiv: 95 de pacienți au avut nevoie de gips apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Pretins coregraf și conducător artistic din Comrat, reținuți pentru trafic de migranți în UE # Realitatea.md
Trei persoane din Comrat, printre care un pretins coregraf și un conducător artistic, sunt cercetate penal după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Coregraful a fost plasat în arest pentru 30 de zile, conducătorul artistic este cercetat în stare de libertate, iar cel […] Articolul VIDEO Pretins coregraf și conducător artistic din Comrat, reținuți pentru trafic de migranți în UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ion Ceban cere convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale: „Oamenii să rămână acasă” # Realitatea.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național și mobilizarea tuturor forțelor disponibile, în contextul condițiilor meteo periculoase din întreaga țară. Edilul face apel la populație să evite deplasările și să rămână acasă în aceste zile, pentru a reduce riscurile și a permite intervenția […] Articolul Ion Ceban cere convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale: „Oamenii să rămână acasă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Tăieri ilegale masive de arbori au fost depistate în raionul Dondușeni, în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu. Cazurile vizează terenuri din fondul forestier gestionat de administrațiile publice locale și de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. În localitatea Tîrnova, în fâșia forestieră aflată în gestiunea primăriei, au fost găsite 59 de cioate, cu un […] Articolul Tăieri ilegale masive în Dondușeni. Prejudiciu de peste 110 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Armata Națională intervine în sprijinul autorităților, în contextul condițiilor meteo severe din țară # Realitatea.md
Armata Națională va interveni cu militari și unități de tehnică în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Centrului Operațional de Comandă, forțele și mijloacele Armatei Naționale sunt pregătite să intervină în situații excepționale cu caracter […] Articolul Armata Națională intervine în sprijinul autorităților, în contextul condițiilor meteo severe din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:30
O femeie însărcinată din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost ajutată de polițiști, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu. Pentru a nu pierde timp, polițiștii au preluat femeia de acasă și au transportat-o în siguranță până la echipajul medical, care a preluat ulterior cazul. Intervenția […] Articolul Rezina: O femeie însărcinată a fost transportată de polițiști până la ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Condițiile meteo din România au afectat râurile din județul Maramureș: vezi zonele vizate # Realitatea.md
Situație dificilă a fost înregistrată în județul Maramureș, România, unde, în cursul nopții de 27 ianuarie, pe mai multe cursuri de apă s-au format zăpoare și poduri de gheață, fiind necesare intervenții de urgență ale autorităților. Intervențiile au vizat deblocarea unor poduri afectate de acumulările de gheață, iar în localitățile Rogoz și Sighetu Marmației, pe […] Articolul VIDEO Condițiile meteo din România au afectat râurile din județul Maramureș: vezi zonele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Din cauza ghețușului format, mai multe drumuri din țară au fost închise pentru circulație. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul M-3, direcția de deplasare spre satul Răzeni, raionul Ialoveni, circulația a fost sistată. Totodată, a fost blocată circulația și pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, raionul Strășeni. „Din cauza condițiilor meteo s-au format blocaje […] Articolul FOTO, VIDEO Ghețușul paralizează traficul: Circulația pe mai multe drumuri, sistată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mai multe ambulanțe, rămase blocate din cauza ghețușului pe traseele din țară, au fost tractate luni, 26 ianuarie, de angajații IGSU. Cazurile au fost înregistrate în raioanele Cantemir și Căușeni, precum și în orașele Ialoveni și Vulcănești. Primul caz a avut loc în localitatea Acui, raionul Cantemir. O ambulanță nu se putea deplasa pe un […] Articolul FOTO Mai multe ambulanțe aflate în misiune au fost blocate din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Declarații la Realitatea TV: Istoria Ghetoului din Chișinău trebuie cunoscută ca act de dreptate istorică # Realitatea.md
Recuperarea adevărului istoric despre Holocaust este esențială pentru asumarea trecutului și prevenirea repetării crimelor motivate ideologic. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au discutat despre Holocaustul din Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și modul în care acesta este perceput astăzi. Diana Dumitru, profesoară invitată la Universitatea Georgetown din SUA, a […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Istoria Ghetoului din Chișinău trebuie cunoscută ca act de dreptate istorică apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Gripă aviară, rabie și pestă porcină: șase focare confirmate în Moldova, în ultimele cinci zile # Realitatea.md
Gripă aviară, rabie și pestă porcină africană, au fost confirmate în mai multe focare în Republica Moldova, în perioada 21–26 ianuarie 2026, potrivit ANSA. Au fost depistate două focare de gripă aviară în fauna sălbatică la Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău și Slobozia-Dușca, Criuleni. Două focare de rabie la porc – Șendreni, Nisporeni; la câine […] Articolul Gripă aviară, rabie și pestă porcină: șase focare confirmate în Moldova, în ultimele cinci zile apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Stare critică a fost raportată în Ucraina din cauza condițiilor meteorologice dificile din dimineața zilei de 27 ianuarie, care au afectat circulația feroviară la nivel național. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din țară a anunțat instituirea nivelului I de pericol și a avertizat populația asupra poleiului și riscurilor de avalanșe. Pe 27 ianuarie, […] Articolul Ucraina, sub nivel I de pericol din cauza poleiului și condițiilor meteo severe apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo și a poleiului format pe drumuri. Anunțul a fost făcut în dimineața de 27 ianuarie 2026, după o ședință a Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), la care a participat și premierul Alexandru Munteanu. […] Articolul Ședința CNMC din cauza poleiului: Munca și școala încep la 09:00, săptămâna aceasta apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
FOTO, VIDEO Ghețușul paralizează traficul. Mai multe drumuri au fost închise circulației # Realitatea.md
Din cauza ghețușului format, mai multe drumuri din țară au fost închise pentru circulație. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul M-3, direcția de deplasare spre satul Răzeni, raionul Ialoveni, circulația a fost sistată. Totodată, a fost blocată circulația și pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, raionul Strășeni. „Din cauza condițiilor meteo s-au format blocaje […] Articolul FOTO, VIDEO Ghețușul paralizează traficul. Mai multe drumuri au fost închise circulației apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:10
În toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este temporar suspendată, atât la ieșire, cât și la intrare, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, până la ameliorarea acestora. Despre acest lucru informează Poliția. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm șoferilor transportului […] Articolul Circulația camioanelor suspendată la frontiere din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Un tânăr de 19 ani aflat la volanul unui BMW a intrat în coliziune cu o ambulanță care se deplasa cu semnalele luminoase speciale în funcțiune transportând un pacient. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 23:30, pe bulevardul […] Articolul VIDEO Trei răniți după un accident între un BMW și o ambulanță în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Moldova comemorează victimele Holocaustului. Maia Sandu: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” # Realitatea.md
Pe 27 ianuarie, Republica Moldova comemorează victimele Holocaustului – „o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază”, a transmis președinta Maia Sandu într-un mesaj public. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar pentru că erau considerați […] Articolul Moldova comemorează victimele Holocaustului. Maia Sandu: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Poleiul creează pericol pe mai multe drumuri din țară. Trafic îngreunat în suburbii și pe drumurile naționale # Realitatea.md
Situație dificilă în suburbii și pe mai multe artere rutiere din Republica Moldova, unde s-au format chiciură și polei. Drumurile și trotuarele sunt extrem de alunecoase, iar riscul de accidente rutiere și căderi în rândul pietonilor este sporit. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a atenționat că poleiul afectează mai multe direcții importante: drumul spre Comrat, […] Articolul Poleiul creează pericol pe mai multe drumuri din țară. Trafic îngreunat în suburbii și pe drumurile naționale apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Bruxelles, în Parlamentul European, că Europa nu ar putea să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite. „Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu […] Articolul Șeful NATO avertizează: Fără Statele Unite, Europa nu se poate apăra singură apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Mii de moldoveni au rămas fără curent din cauza poleiului: Avarii majore în rețelele electrice # Realitatea.md
Condițiile meteorologice severe din 27 ianuarie 2026, marcate de polei și depuneri masive de ghețuș, au afectat funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Operatorii de sistem raportează avarii extinse și mii de consumatori rămași fără energie electrică. ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care gestionează zona Centru-Sud, a anunțat […] Articolul Mii de moldoveni au rămas fără curent din cauza poleiului: Avarii majore în rețelele electrice apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Circulație suspendată temporar pe rute interurbane din nord din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Circulația pe mai multe rute interurbane din nordul țării a fost suspendată temporar, anunță Poliția Națională, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe următoarele direcții: Cotova–Chișinău; Cosăuți–Chișinău; Băxani–Chișinău; Scăieni–Chișinău; Rîșcani–Chișinău. „Recomandăm cetățenilor: să evite deplasările și să rămână acasă, dacă acestea nu sunt strict necesare sau nu constituie o urgență. Colegii noștri sunt în teren și monitorizează […] Articolul Circulație suspendată temporar pe rute interurbane din nord din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii sunt încurajați să ducă la bun sfârșit planurile și intențiile începute. Multe detalii vor ieși la iveală fără voia lor, așa că este important să fie atenți și să acționeze cu calm. Astrele recomandă prudență în exprimarea emoțiilor și răbdare în relațiile cu ceilalți. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Ai nevoie de răbdare în […] Articolul Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ # Realitatea.md
Serviciile speciale acționează în continuare pe toate străzile, aplicând în mod repetat material antiderapant, transmite presa.După ploaia din această seară și scăderea bruscă a temperaturii, pe drumuri se creează un nou strat de ghețuș. „Este a patra zi consecutivă în care întreg efectivul din toate subdiviziunile lucrează continuu. Prioritar se intervine pe carosabil, trotuare, în […] Articolul VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase # Realitatea.md
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni desfășoară astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, având drept prioritate siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor asigura […] Articolul Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează # Realitatea.md
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că, situația Republicii Moldova nu este una singulară, fiind întâlnită și în cazul […] Articolul Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:30
VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius # Realitatea.md
Pentru a demonstra impactul real al temperaturilor extreme, o meteoroloagă a recurs la un experiment neobișnuit, care a atras rapid atenția publicului. La minus 29 de grade Celsius, aceasta a scos afară o farfurie cu paste, surprinzând momentul în care mâncarea a înghețat imediat. Jennifer McDermed a făcut demonstrația în Minneapolis, unde temperaturile au coborât […] Articolul VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 27 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab. Toată ziua va ploua, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime diurne vor urca până la +4 grade Celsius, iar pe timpul nopții vor coborî până la –3 grade. În nordul țării, valorile termice maxime vor atinge +2 grade, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 27 ianuarie 2026: Ploi, ceață și risc de ghețuș în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Primarul general Ion Ceban cere Guvernului să permită cetățenilor să rămână acasă pentru o zi. ”Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească.Chiar dacă acum 2 ore străzile […] Articolul VIDEO Ceban, solicitare către Guvern: Opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 27 ianuarie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 98 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 85 bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Articolul Curs valutar 27 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII. Decizia a fost luată acum, în urma ședinței a serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a […] Articolul Copiii din Chișinău rămân și astăzi acasă: Decizia autorităților municipale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis # Realitatea.md
Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe cel supranumit țarul frontierelor, Tom Homan, după ce un asistent medical de 37 de ani, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali ICE, transmit știrileprotv.ro. Președintele american a promis că administrația sa „revizuiește totul”, în privința împușcăturilor fatale. Din imaginile filmate de martori […] Articolul Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia, pagube de 740 milioane de euro # Realitatea.md
Guvernul Italiei a declarat luni, 26 ianuarie curent, stare de urgență pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promițând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile și companiile afectate de vremea severă, informează antena3.ro. Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice și valuri înalte de până la nouă metri s-au […] Articolul Italia declară stare de urgență în regiunile din sud, după furtuna violentă. În Sicilia, pagube de 740 milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Drumuri alunecoase și riscuri sporite de accidente. Recomandările Poliției pentru siguranță # Realitatea.md
Chiciura și poleiul afectează circulația pe mai multe drumuri din Republica Moldova, iar Poliția Națională recomandă prudență sporită, pentru a preveni accidentele rutiere și incidentele pietonale. Poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să nu parcheze sub arbori sau linii de tensiune înaltă. Pietonii trebuie să circule cu atenție pe trotuarele […] Articolul Drumuri alunecoase și riscuri sporite de accidente. Recomandările Poliției pentru siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Satul Răuțel ar putea face pasul spre amalgamare cu satul vecin Pârlița, ambele din raionul Fălești. O eventuală unire ar însemna pentru locuitorii din Pârlița acces la servicii publice deja funcționale în Răuțel: transport public, salubrizare și servicii de apă oferite de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”. Anunțul a fost făcut de primarul satului Răuțel, Tudor […] Articolul O singură primărie pentru două localități din Fălești: Răuțel și Pârlița apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Liderul MAN, Ion Ceban, a făcut o retrospectivă a evenimentelor politice din ultimele zile și a comentat acțiunile guvernării. El a subliniat că săptămâna trecută a fost una complexă, cu numeroase evenimente și declarații care au influențat scena politică din țară, dar care au fost trecute cu vederea de cei care ar trebui să tragă […] Articolul Ion Ceban trage un semnal de alarmă: critici dure la adresa guvernării și PAS apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Panica în Chișinău: locuințe afectate de scurtcircuite, cetățenii își fac griji pentru siguranța aparatelor # Realitatea.md
Mai mulți locuitori ai capitalei anunță pe rețelele de socializare că se confruntă cu scurtcircuite la rețeaua electrică, înregistrate pe mai multe adrese din oraș. Potrivit mesajelor publicate online, incidentele ar fi apărut în cursul zilei de astăzi, afectând locuințe din diferite sectoare. Unii cetățeni susțin că problemele au apărut brusc, fiind însoțite de fluctuații […] Articolul Panica în Chișinău: locuințe afectate de scurtcircuite, cetățenii își fac griji pentru siguranța aparatelor apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
WhatsApp, supus unor reguli mai dure în UE, după atingerea pragului de 45 milioane de utilizatori # Realitatea.md
Comisia Europeană a hotărât luni, 26 ianuarie, că aplicația de mesagerie WhatsApp va fi supusă unor reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Decizia vine după ce funcționalitatea „Channels/Canale” a platformei a atins pragul de cel puțin 45 de milioane de utilizatori în statele membre ale UE, potrivit Agerpres. În conformitate cu Legea privind serviciile digitale […] Articolul WhatsApp, supus unor reguli mai dure în UE, după atingerea pragului de 45 milioane de utilizatori apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Sprijin din România: Republica Moldova va primi 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor # Realitatea.md
România va oferi 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluari complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin […] Articolul Sprijin din România: Republica Moldova va primi 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Bulgaria ar putea înregistra aproximativ 14 milioane de vizitatori în acest an, potrivit estimărilor făcute de Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT). Specialistul susține că sectorul turismului își menține o evoluție pozitivă, în pofida temerilor legate de scumpiri, transmite BANI.MD. Potrivit directorului IAAT, în următoarele luni sunt așteptate […] Articolul Bulgaria se așteaptă la 14 milioane de turiști în 2026, în ciuda scumpirilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Din nou pană de curent! Centrale termice din Dubăsari, deconectate din cauza lipsei de energie electrică # Realitatea.md
Centralele termice din Dubăsari au fost deconectate din cauza lipsei de energie electrică și energie termică. Motivul deconectării ar fi condițiile meteo. Deconectarea a afectat centrala termică nr. 6 din Tiraspol și centrala nr. 1 din Rîbnița, potrivit autorităților din regiune. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că joi, 22 […] Articolul Din nou pană de curent! Centrale termice din Dubăsari, deconectate din cauza lipsei de energie electrică apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, urmează să afle marți, 27 ianuarie 2026, verdictul instanței într-un dosar penal complex, în care este vizat pentru mai multe infracțiuni grave. Acesta este judecat pentru trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și fals în declarații, transmite Jurnal.md. Dosarele au fost inițiate în perioade diferite: cele privind traficul de influență […] Articolul Va rămâne după gratii? Constantin Țuțu își va afla marți sentința apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Pene de curent în 11 localități din cauza condițiilor meteo: 4.376 de utilizatori, afectați # Realitatea.md
Astăzi seara, 26 ianuarie, 11 localități din țară au înregistrat pene parțiale de curent, afectând 4.376 de utilizatori, cu 466 de avize recepționate și înregistrate, potrivit Ministerului Energiei. „La ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat că 11 localități sunt parțial afectate de pene de curent, cu un […] Articolul Pene de curent în 11 localități din cauza condițiilor meteo: 4.376 de utilizatori, afectați apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O tânără de 18 ani, aflată la a doua sarcină și în 38 de săptămâni, a născut un bebeluș sănătos în ambulanță. Cazul a avut loc duminică seara, 25 ianuarie, într-o localitate din raionul Glodeni. La ora 21:02, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei […] Articolul Primele țipete s-au auzit în ambulanță! O tânără a născut un băiețel sănătos apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Deputată PAS, autoare a legii cetățeniei, recunoaște că e non-sens. Lasă de înțeles că ASP e de vină? # Realitatea.md
Veronica Roșca, președintă a Comisiei juridice numiri și imunități din Legislativ, care a fost și autoare responsabilă de modificarea Legii cetățeniei, recunoaște că există non-sens în reglementări. Parlamentara din fracțiunea PAS a declarat pentru Ziarul de Gardă că dacă va fi nevoie de intervenție pe reglementări, se va reveni la acestea. Oficiala a menționat că […] Articolul Deputată PAS, autoare a legii cetățeniei, recunoaște că e non-sens. Lasă de înțeles că ASP e de vină? apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Franța suspendă importul alimentelor din Moldova și din afara UE dacă conțin pesticide neaprobate # Realitatea.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din țări din afara Uniunii Europene, dacă în acestea sunt detectabile reziduuri ale unor substanțe active neaprobate în UE, precizează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Măsura de urgență se aplică atât produselor proaspete, cât […] Articolul Franța suspendă importul alimentelor din Moldova și din afara UE dacă conțin pesticide neaprobate apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.