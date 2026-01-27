Alegători din Crocmaz plătiți să voteze „NU” la referendum: O femeie, condamnată pentru corupere electorală

08:40

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Bruxelles, în Parlamentul European, că Europa nu ar putea să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite. „Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu […]