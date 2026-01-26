„Mama tuturor acordurilor”. India va reduce taxele pentru automobilele din UE la 40% în cadrul acordului comercial
Ziua, 26 ianuarie 2026 13:10
India intenționează să reducă taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană până la 40%, de la niveluri actuale de până la 110%, în cadrul unui viitor acord de liber schimb cu blocul comunitar, au declarat surse apropiate negocierilor pentru Reuters. Măsura ar reprezenta cea mai amplă deschidere de până acum a pieței auto indiene
• • •
Acum 30 minute
13:10
Ion Ceban, despre refuzul PAS și PSRM de a vota bugetul municipal: Vor să negocieze funcții și să obțină proiecte pentru PR
Primăria Capitalei dispune în continuare de buget pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, în pofida refuzului consilierilor PAS și ai PSRM de a vota proiectul celui mai important act financiar. Asigurările vin din partea edilului Ion Ceban, care precizează că aleșii din cele două fracțiuni ar încerca să negocieze funcții, acesta fiind și motivul pentru care
13:10
„Mama tuturor acordurilor". India va reduce taxele pentru automobilele din UE la 40% în cadrul acordului comercial
India intenționează să reducă taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană până la 40%, de la niveluri actuale de până la 110%, în cadrul unui viitor acord de liber schimb cu blocul comunitar, au declarat surse apropiate negocierilor pentru Reuters. Măsura ar reprezenta cea mai amplă deschidere de până acum a pieței auto indiene
Acum o oră
12:50
Gheața și vremea rea au creat probleme și în sistemele de aprovizionare cu energie termică și electrică
13 localități și un total de 3549 de consumatori au rămas fără curect, duminică, din cauza gheții care s-a depus pe liniile de electricitate. Un număr record de deconectări neprogramate s-au înregistrat în localitățile din nordul Republicii Moldova. Potrivit RED-Nord, în perioada 25-26 ianuarie, căderile de curent au avut de aproximativ 3 minute sau mai
12:30
VIDEO | Un alpinist a escaladat un zgârie-nori de peste 100 de etaje fără echipament de protecție. Ascensiunea a fost transmisă live
Alpinistul american Alex Honnold a ajuns pe vârful zgârie-norului Taipei 101 din capitala Taiwanului fără corzi și fără echipament de protecție, după o ascensiune de aproximativ 90–91 de minute, transmisă live pe Netflix. Evenimentul a fost amânat cu 24 de ore din cauza ploii, iar transmisiunea a inclus o întârziere de 10 secunde, pe fondul
Acum 2 ore
12:00
Echipe de urgență ajutate de salvatori să ajungă la pacienți. Mai multe ambulanțe, blocate din cauza poleiului
Mai multe ambulanțe au rămas blocate, duminică, din cauza poleiului în timp ce se deplasau spre pacienți. În trei cazuri, angajații IGSU au intervenit pentru a debloca și a tracta ambulanțele care au derapat de pe drumuri. Pe o stradă din orașul Stăuceni, din cauza poleiului vehiculul cu echipa de medici a intrat într-un gard.
Acum 4 ore
11:20
Trei angajate ale unei fabrici de biscuiți din orașul Trikala, Grecia, și-au pierdut viața în urma unui incendiu devastator, izbucnit în zorii zilei de luni, în urma unei explozii puternice, potrivit autorităților locale. Incendiul a cuprins fabrica Violanta, în jurul orei 4:00 dimineața. Potrivit primelor informații, focul a fost declanșat de o explozie violentă, auzită
10:50
Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, originar din Basarabia
Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi, 26 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, fost Mitropolit al Moldovei, basarabean de la Soroca, una dintre marile personalități duhovnicești ale secolului al 19-lea din spațiul românesc. Mitropolitul Iosif Naniescu s-a născut în satul Răzălăi, ţinutul Soroca în Basarabia, pe 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan.
10:40
Deputatul PAS Anastasia Nichita renunță la mandat. Sportiva a constatat că nu reușește să se dedice deplin funcției de parlamentar
Încă un deputat PAS renunță la mandat. Este vorba de sportiva Anastasia Nichita, care a ajuns în legislativ în urma alegerilor parlamentare din septembrie 2025. Anastasia Nichita precizează că funcția de deputat cere prezență totală și dedicare deplină, ceea ce „nu pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales". „În ultima perioadă am încercat
10:40
VIDEO | Cel puțin 18 morți după naufragiul unui feribot în Filipine. Operațiunile de salvare continuă
Cel puțin 18 persoane au murit, iar alte 24 sunt date dispărute după ce un feribot s-a scufundat în largul insulei Basilan, în sudul Filipinelor, în noaptea de duminică spre luni, potrivit autorităților locale. La bord se aflau aproximativ 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului. Guvernatorul provinciei Basilan, Mujiv Hataman, a declarat
09:50
Peste un milion de americani au rămas fără curent din cauza unei furtuni de zăpadă. 11 persoane au murit
Peste un milion de locuințe și întreprinderi din Statele Unite au rămas fără energie electrică în urma unei puternice furtuni de zăpadă, care a afectat în special statele din sud și estul țării. Potrivit CNN și Reuters, intemperiile au provocat moartea a cel puțin 11 persoane. Cele mai grave întreruperi de curent s-au înregistrat în
09:40
ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând riscuri majore pentru siguranța alimentară
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina, pentru protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova. Decizia vine după investigații complexe declanșate în urma depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. Potrivit ANSA, au
09:30
Un polițist din Fălești a murit, după ce mașina pe care o conducea a derapat și a intrat într-un copac
Un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier. În drum spre serviciu, mașina personală a polițistului a derapat de pe șosea și a intrat într-un copac. Inspectorul a fost transportat de urgență la spital, dar a decedat la scurt timp în
Acum 6 ore
09:10
Intervenții din noapte pe trotuarele și străzile din Capitală. Muncitorii au împrăștiat material antiderapant în cele mai periculoase zone
Angajații serviciilor municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții pe străzi și trotuare, acolo unde poleiul prezintă cel mai mare pericol. Primăria Chișinău anunță că și la această oră muncitorii lucrează la capacitate maximă, fiind împrăștiate nisip și sare pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate. „Întreg efectivul de profil este mobilizat
08:50
Adresări în creștere la spital din cauza poleiului. Doar la Spitalul de Urgență din Capitală au ajuns 250 de pacienți cu luxații și fracturi
Zeci de locuitori ai Capitalei au ajuns duminică la Institutul de Medicină Urgentă din cauza poleiului de pe străzi și trotuare. Instituția anunță că aseară, până la ora 18.00, au fost înregistrați 250 de pacienți care au solicitat consultația medicului traumatolog, cei mai mulți având luxații și fracturi. „Personalul medical este implicat la capacitate
Acum 24 ore
22:30
Alertă în Capitală! Intervenție în forță a pompierilor, după ce o casă din sectorul Centru a fost cuprinsă de flăcări
Un incendiu a izbucnit în această seară într-o casă la sol de pe strada Valea Trandaficirilor din capitală. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00. La fața locului au intervenit trei echipaje ale pompierilor, însoțiți de poliție și o ambulanță. Potrivit informațiilor preliminare, locatarul imobilului nu a avut de suferit. Focul a fost stins
22:00
VIDEO | Școlile din Chișinău nu vor activa luni din cauza poleiului, anunță primarul Ion Ceban
Școlile din Chișinău nu vor activa luni, 26 ianuarie. Măsura a fost luată de către Primăria Chișinăului, în condițiile vremii nefavorabile și a poleiului de drumuri. Decizia a fost anunțată de primarul Ion Ceban. „Ținând cont de recomandările Ministerului Educației, în condițiile vremii nefavorabile pe întreg teritoriul țării, municipalitatea a luat decizia ca mâine școlile
20:50
Regim special în școli, din cauza poleiului. Ministerul Educației recomandă trecerea la lecții online
Din cauza poleiului și a ghețușului, luni, 26 ianuarie, ar putea fi organizate lecții online. Este recomandarea făcută de Ministerul Educației și Cercetării în contextul condițiilor meteorologice dificile. Într-o circulară, emisă de MEC duminică seara, se arată că fiecare instituție poate decide regimul în care va activa. MEC recomandă trecerea pe online, transmite IPN. „Deciziile
16:10
Oficialii americani spun că negocierile de pace în Ucraina dau rezultate peste așteptări. O întâlnire Putin-Zelenski, tot mai probabilă
Negocierile privind războiul din Ucraina, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au depășit așteptările inițiale, fiind caracterizate de oficiali americani drept „foarte constructive". La Washington se discută tot mai deschis despre posibilitatea unei întâlniri directe între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, relatează Axios și CNN. Surse diplomatice susțin că Statele Unite au lucrat luni la rând
15:20
SUA vor avea suveranitate asupra terenului unde vor fi amplasate bazele militare americane în Groenlanda, anunță Donald Trump
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE. Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă SUA
14:50
Când începe Postul Paștelui? În acest an, Învierea Domnului va fi prăznuită în data de 12 aprilie
În aproximativ o lună, mai exact în data de 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, numit și Postul Mare. Asta deoarece praznicul Învierii Domnului va fi anul acesta în data de 12 aprilie. Potrivit Basilica, în data de 1 februarie începe perioada liturgică a Triodului, care cuprinde trei săptămâni pregătitoare pentru Postul Mare,
14:10
Zeci de mii de oameni îngheață în case la Kiev, după atacurile rusești asupra infrastructurii critice
Peste 1 600 de blocuri rezidențiale din Kiev au rămas fără energie termică, în urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore asupra infrastructurii critice. Informația a fost transmisă de primarul capitalei u
13:40
FOTO | O mașină s-a răsturnat, pentru că nu avea cauciucuri de iarnă. Poliția avertizează repetat șoferii să nu circule cu mașini neechipate # Ziua
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat, din cauză că nu era echipată cu roți de iarnă. Poliția anunță că nu au fost raportate victime, dar avertizează repetat șoferii să să nu pornească la drum dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător. De menționat că poleiul format pe străzile din Chișinău și pe […] Articolul FOTO | O mașină s-a răsturnat, pentru că nu avea cauciucuri de iarnă. Poliția avertizează repetat șoferii să nu circule cu mașini neechipate apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:10
VIDEO | Doru Petruți: Guvernul Munteanu a început cu un start fals. Premierii anteriori propuși de PAS o să ni se pară super # Ziua
Directorul IMAS, Doru Petruți, critică activitatea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, pe care-l acuză de lipsa unui plan concret de guvernare și absența unor priorități clare. Potrivit sociologului, actualul executiv nu a prezentat până acum un program coerent de activitate, fapt semnalat atât mediul de afaceri, cât și o parte a opoziției. „În declarațiile domnului […] Articolul VIDEO | Doru Petruți: Guvernul Munteanu a început cu un start fals. Premierii anteriori propuși de PAS o să ni se pară super apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Polonia nu intenționează, deocamdată, să adere la zona euro, afirmă ministrul Finanţelor de la Varşovia # Ziua
Ministrul polonez al Finanţelor susține că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro. Într-un interviu publicat duminică de Financial Times, citat de news.ro, Andrzej Domanski a declarat că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar. „Economia noastră are acum performanţe clar […] Articolul Polonia nu intenționează, deocamdată, să adere la zona euro, afirmă ministrul Finanţelor de la Varşovia apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
DOC | Universitatea din Oradea critică decizia de a desființa Universitatea din Cahul și cere respectarea autonomiei universitare # Ziua
Universitatea din Oradea, România, a transmis un punct de vedere oficial în care își exprimă îngrijorarea față de intenția de comasare a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Instituția subliniază necesitatea respectării autonomiei universitare și a continuității instituționale, în spiritul valorilor și practicilor europene. În documentul semnat de […] Articolul DOC | Universitatea din Oradea critică decizia de a desființa Universitatea din Cahul și cere respectarea autonomiei universitare apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Economiile României și Republicii Moldova evoluează aparent în tandem, însă diferențele de scară rămân uriașe. O analiză publicată de Profit.ro arată că Republica Moldova are o dimensiune economică similară cu cea a unui singur județ mai mare din România, cum ar fi Timiș. Potrivit sursei citate, schimburile comerciale bilaterale dintre cele două state s-au dublat […] Articolul Analiză comparativă: economia Republicii Moldova, echivalentă cu a unui județ din România apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Gata cu sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun din Chișinău se încheie astăzi, printr-un concert și o tombolă cu premii # Ziua
Târgul de Crăciun din centrul capitalei acest an se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale, dar și o tombolă, unde premiul mare va fi o motocicletă. De asemenea, pe scena din PMAN vor evolua DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu. Programul începe la ora 18:00. La tombolă pot […] Articolul Gata cu sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun din Chișinău se încheie astăzi, printr-un concert și o tombolă cu premii apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Autoritățile avertizează șoferii să circule cu prudență # Ziua
Administrația Națională a Drumurilor și Poliția avertizează participanții la trafic că, în această dimineață, pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova se circulă în condiții dificile, din cauza ceții dense și a poleiului format pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, vizibilitatea este redusă pe mai multe sectoare de drum, în special în zona […] Articolul Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Autoritățile avertizează șoferii să circule cu prudență apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Schema cu „ruda implicată în accident” funcționează în continuare. O femeie din capitală a fost păgubită de 100.000 de lei # Ziua
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat, prin schema cunoscută ca „ruda implucată în accident”. În seara zilei de sâmbătă, o femeie din Chișinău a sesizat poliția, după ce a căzut victimă a unei înșelăciuni telefonice. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentându-se în limba rusă drept […] Articolul Schema cu „ruda implicată în accident” funcționează în continuare. O femeie din capitală a fost păgubită de 100.000 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Întrebarea corectă în cazul soldatului apatrid Pavel Voicu nu e de ce a fost încorporat nevând buletin, dar de ce i-a fost retrasă cetățenia moldovenească! Și cum e posibil ca un copil al acestui petec de pământ să devină apatrid?! Putea să nu facă armata, nu aici e buba. Cum să-i retragi bre cetățenia? Voi […] Articolul SCURT PE DOI | Să fie clar: nu PAS ți-a dat cetățenia și nu PAS e cel care ți-o poate lua apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Sărbători ortodoxe pe 25 ianuarie: Sfântul Grigorie, în calendarul îndreptat, și Sfânta Tatiana, pe stil vechi # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, mare părinte al Bisericii și apărător al Sfintei Treimi, iar credincioșii care țin de vechiul calendar o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Tatiana, ocrotitoarea studenților. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul Sfântul Ierarh Grigorie Teologul este unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii creștine. […] Articolul Sărbători ortodoxe pe 25 ianuarie: Sfântul Grigorie, în calendarul îndreptat, și Sfânta Tatiana, pe stil vechi apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Zelenski califică drept „constructive” negocierile de pace de la Abu Dhabi. O nouă rundă urmează săptămâna viitoare # Ziua
Negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina, la Abu Dhabi, între delegațiile ucraineană, rusă și americană s-au încheiat. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a fost singurul, deocamdată, care a comentat întrevederea. Potrivit acestuia, delegația ucraineană a apreciat discuțiile ca fiind constructive, iar părțile au convenit că următoarea rundă ar putea avea loc săptămâna viitoare. Nici […] Articolul Zelenski califică drept „constructive” negocierile de pace de la Abu Dhabi. O nouă rundă urmează săptămâna viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
24 ianuarie 2026
18:10
În România vor fi instalate garduri electrice, pentru a proteja oamenii de urși și alte animale sălbatice # Ziua
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în contact cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde se înregistrează frecvent incidente cu implicarea urșilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Mediului de la București, Diana Buzoianu, care a precizat că aceste garduri reduc semnificativ […] Articolul În România vor fi instalate garduri electrice, pentru a proteja oamenii de urși și alte animale sălbatice apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
OPINII | Dr. Andrei Olaru, despre ieșirea SUA din OMS: Acest model nu mai răspunde necesităților noii ere # Ziua
Faptul că SUA ies din OMS nu este un detaliu administrativ. Este un semnal. Nu vorbim despre negarea științei. Nu este despre sfârșitul cooperării globale. Vorbim despre contestarea guvernanței. Mulți vor vedea în această decizie în cheie politică. Dar miza reală este mai profundă: se schimbă modul în care lumea înțelege autoritatea în sănătate. OMS […] Articolul OPINII | Dr. Andrei Olaru, despre ieșirea SUA din OMS: Acest model nu mai răspunde necesităților noii ere apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Academia Română și cea a Moldovei, mesaj comun de Ziua Unirii: Reîntregirea poporului român, imperativ strategic al secolului 21 # Ziua
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, afirmă că apropierea celor două maluri ale Prutului trebuie să conducă, în mod firesc, la reîntregirea poporului român, obiectiv pe care îl definesc drept un imperativ strategic al secolului 21. Într-un mesaj comun, cei doi academicieni subliniază avertizează că amânarea deciziilor […] Articolul Academia Română și cea a Moldovei, mesaj comun de Ziua Unirii: Reîntregirea poporului român, imperativ strategic al secolului 21 apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | Doru Petruți: Referendumul pe tema Reunirii trebuie să fie finalul unui proces, nu punctul de pornire # Ziua
Sociologul și analistul politic Doru Petruți consideră inoportună invocarea unui potențial referendum pentru Reunirea cu România, înainte ca despre asta să se discute la modul serios. Potrivit lui, un asemenea demers trebuie să fie rezultatul unui proces amplu de dezbatere publică, pregătire conceptuală și în coordonare cu Bucureștiul. El a subliniat, în cadrul emisiunii Contrasens, […] Articolul VIDEO | Doru Petruți: Referendumul pe tema Reunirii trebuie să fie finalul unui proces, nu punctul de pornire apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Incendiul din Crans-Montana: Giorgia Meloni consideră drept „o insultă” eliberarea proprietarului localului care a ars # Ziua
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu. „Consider acest lucru o insultă la adresa memoriei victimelor tragediei de Anul Nou şi o insultă la adresa familiilor lor, îndoliate de pierderea celor […] Articolul Incendiul din Crans-Montana: Giorgia Meloni consideră drept „o insultă” eliberarea proprietarului localului care a ars apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Afirmația precum că cetățenii moldoveni ar fi împotriva Unirii este exagerată și forțată, spune Doru Petruți: Cifrele arată altceva # Ziua
Afirmația potrivit căreia cetățenii Republicii Moldova ar fi majoritar împotriva Reunirii cu România reprezintă o exagerare forțată, care nu este susținută de datele sociologice din ultimii ani. Concluzia aparține sociologului român Doru Petruți, care a prezentat o analiză detaliată privind evoluția sprijinului pentru ideea unionistă. „Legat de procentul de unioniști, haideți să facem niște precizări […] Articolul VIDEO | Afirmația precum că cetățenii moldoveni ar fi împotriva Unirii este exagerată și forțată, spune Doru Petruți: Cifrele arată altceva apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Basarabia și Unirea Principatelor. Românii de la est de Prut, parte la marele eveniment # Ziua
Acum 167 de ani, românii din Basarabia nu au fost simpli martori ai Unirii Principatelor Române, ci chiar parte a procesului. În ianuarie 1859, un teritoriu de 9 mii de kilometri pătrați din sudul Basarabiei, inclusiv părți din actualele raioane Leova, Cantemir, Cahul, Taraclia, cu o comunitate de peste 140 de mii de oameni, a […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Basarabia și Unirea Principatelor. Românii de la est de Prut, parte la marele eveniment apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Un nou atac masiv cu rachete asupra Kievului și altor orașe din Ucraina. Cel puțin un mort și peste 20 de răniți # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, vizând în special cele mai mari orașe ale țării, Kiev și Harkov. Potrivit Forțelor de Apărare Antiaeriană ale Ucrainei, armata rusă a folosit aproximativ 400 de rachete și drone de diferite tipuri, dintre care 372 au fost doborâte sau […] Articolul Un nou atac masiv cu rachete asupra Kievului și altor orașe din Ucraina. Cel puțin un mort și peste 20 de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
SUA publică noua Strategie Națională de Apărare. Prioritatea este descurajarea Chinei. Rusia, calificată drept „amenințare gestionabilă” # Ziua
Statele Unite au publicat noua Strategie Națională de Apărare pentru 2026, document prezentat de Departamentul Apărării al SUA la 23 ianuarie, care marchează o reconfigurare majoră a priorităților militare americane și vine să completeze Strategia de Securitate Națională de luna trecută. Accentul cade pe apărarea teritoriului național și pe descurajarea Chinei, în paralel cu o […] Articolul SUA publică noua Strategie Națională de Apărare. Prioritatea este descurajarea Chinei. Rusia, calificată drept „amenințare gestionabilă” apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Tânăr rănit în urma unor focuri de armă pe bd. Dacia. Poliția cere sprijinul populației pentru identificarea principalului suspect # Ziua
Un incident armat grav a avut loc pe 22 ianuarie, în sectorul Botanica al capitalei. Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost rănit prin împușcare […] Articolul Tânăr rănit în urma unor focuri de armă pe bd. Dacia. Poliția cere sprijinul populației pentru identificarea principalului suspect apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Doru Petruți: Aluzia Maiei Sandu la Reunire pare un mesaj cinic transmis Europei, pe fondul incertitudinii privind integrarea în UE # Ziua
Sociologul Doru Petruți Petruți consideră că declarația Maiei Sandu, cu privire la Reunirea cu România, făcut într-un podcast al unor jurnaliști britanici, poate fi interpretată ca o formă de presiune asupra Uniunii Europene, în contextul blocajelor în negocierile de integrare europeană. Petruți a sugerat, în cadrul emisiunii Contrasens, că această ieșire publică nu a fost […] Articolul VIDEO | Doru Petruți: Aluzia Maiei Sandu la Reunire pare un mesaj cinic transmis Europei, pe fondul incertitudinii privind integrarea în UE apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie, potrivit IPN. Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel […] Articolul Concurs pentru funcția de rector la USM. A început depunerea dosarelor apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Episcopia Basarabiei de Sud, în dezvoltare continuă. Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor # Ziua
Episcopia Basarabiei de Sud a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o evoluție pastorală vizibilă și o implicare mai activă a tinerilor în viața eparhiei, arată datele din raportul de activitate al eparhiei, citate de Basilica. Anul trecut, aici au fost săvârșite 889 de botezuri, 350 de cununii și 870 de înmormântări, numărul celor botezați fiind […] Articolul Episcopia Basarabiei de Sud, în dezvoltare continuă. Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat la închisoare, solicită azil politic în Germania # Ziua
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la trei ani de închisoare, anunță că a inițiat procedura de solicitare a azilului politic în Germania. Declarația a fost făcută într-un mesaj public, transmis de la Berlin, citat de IPN. Potrivit lui Valeriu Cojocaru, acesta se află legal pe […] Articolul Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat la închisoare, solicită azil politic în Germania apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
27 de antreprenori au primit granturi municipale în cadrul programului „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Ziua
Primăria Chișinău a înmânat certificatele de grant pentru 27 de beneficiari ai Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”, destinat sprijinirii tinerilor și persoanelor care au migrat aici, inclusiv din Ucraina, și care doresc să lanseze sau să dezvolte afaceri pe teritoriul capitalei. Potrivit administrației municipale, în cadrul ediției din acest an au fost depuse […] Articolul 27 de antreprenori au primit granturi municipale în cadrul programului „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Încă o „mică unire” între localitățile din R. Moldova și România. Orașul Sângera și comuna Ciurea din județul Iași s-au înfrățit # Ziua
Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași, au semnat un acord de înfrățire, în ajunul celebrării a 167 de ani de la „Mica Unire” din 1859. Anunțul a fost făcut de liderul PSD România în Republica Moldova, Iurie Ciocan. Documentul a fost semnat de primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, și de […] Articolul Încă o „mică unire” între localitățile din R. Moldova și România. Orașul Sângera și comuna Ciurea din județul Iași s-au înfrățit apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Militarul din unitatea din Florești, care s-a împușcat din greșeală, a decedat la spital, anunță Ministerul Apărării # Ziua
Militarul prin Armatei Naționale, rănit grav după un incident produs în timpul serviciului într-o unitate din garnizoana Florești, a decedat astăzi, la ora 03:50, la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților și a exprimat regretul profund pentru pierderea suferită. „Ministerul Apărării regretă profund […] Articolul Militarul din unitatea din Florești, care s-a împușcat din greșeală, a decedat la spital, anunță Ministerul Apărării apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Gerul bate în retragere. În următoarele zile, vremea se încălzește simțitor și sunt prognozate ploi # Ziua
Meteorologii anunță că vremea se încălzește în următoarele zile. Duminică, luni și marți vor cădea ploi slabe. Presiunea atmosferică va fi normală, iar cerul va fi predominant noros. Izolat se va forma ceață și polei. Pe drumuri se va menține gheața, în special noaptea și dimineața. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă ziua, temperaturile vor […] Articolul Gerul bate în retragere. În următoarele zile, vremea se încălzește simțitor și sunt prognozate ploi apare prima dată în ZIUA.md.
