Calitate verificată în timp: Locuințe moderne în suburbie
UNIMEDIA, 27 ianuarie 2026 09:40
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
Acum 5 minute
10:00
10:00
10:00
Acum 15 minute
09:50
09:50
09:50
09:50
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
Acum 30 minute
09:40
09:40
09:40
Ultima oră! Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la 09:00, în această săptămână, din cauza vremii nefavorabile # UNIMEDIA
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul ședinței operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor.
Acum o oră
09:20
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale: Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # UNIMEDIA
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron, scrie digi24.ro.
09:20
09:10
09:10
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată temporar, atât la ieșire, cât și la intrare, până la îmbunătățirea situației climaterice.
Acum 2 ore
09:00
09:00
Eliberarea lagărului de la Auschwitz și semnarea Tratatului privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic au marcat momente cruciale în istoria mondială.
08:50
08:50
08:40
08:30
08:20
Direcția Generală Educație Ialoveni informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune organizarea procesului educațional la distanță, în toate instituțiile din subordine.
08:10
Acum 4 ore
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
07:40
Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei: Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie # UNIMEDIA
Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie, scrie digi24.ro.
07:30
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant mohorâtă, cu precipitații intermitente pe parcursul zilei, cerul fiind acoperit de nori în majoritatea timpului, iar temperaturile se vor menține scăzute.
07:10
Acum 12 ore
22:20
22:10
22:10
21:50
Poliția Națională informează că, în condițiile meteorologice actuale, pe suprafețele de circulație se formează chiciură și polei, fapt ce îngreunează traficul rutier și deplasarea pietonilor, crescând riscul producerii accidentelor.
21:30
21:30
Acum 24 ore
21:00
20:40
20:10
19:50
19:20
19:00
18:40
18:30
18:10
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul internaționalul panamez Kevin Berkeley. Acesta s-a alăturat clubului de fotbal din postura de agent liber de contract, ultima sa echipă fiind Veraguas United FC (Panama).
18:00
17:50
17:40
17:40
17:30
17:20
17:10
