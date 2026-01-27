VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ

14:20

Un vameș deținea nejustificat peste 479.000 de lei. Veniturile funcționarului au fost verificate de către Autoritatea Națională pentru Integritate, după ce familia sa a procurat două terenuri pentru construcții. Averea nejustificată ar fi fost acumulată pe parcursul anilor 2022 și 2023. În 2022, diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei sale au constituit 406.565 de lei, […] Articolul Un vameș deținea peste 479.000 de lei nejustificați. ANI i-a verificat veniturile, după ce a cumpărat 2 terenuri apare prima dată în Realitatea.md.