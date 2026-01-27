Șeful NATO a explicat de ce Ucraina a început să doboare mai puține rachete rusești

Libertatea Cuvântului, 27 ianuarie 2026 03:00

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că scăderea eficienței interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei este cauzată de lipsa rachetelor interceptoare pentru

Acum 15 minute
03:20
Starea culturilor de toamnă în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Gerurile din decembrie și ianuarie nu au afectat negativ plantațiile. În prezent, condițiile meteo pentru iernarea culturilor agricole sunt satisfăcătoare. În general, regimul
Acum 30 minute
03:10
Marți, în regiunea Cernăuți, curentul electric  va fi distribuit doar pentru 5-6 ore Libertatea Cuvântului
Unii consumatori nu au acces nici măcar la atât din cauza avariilor. La 27 ianuarie, în regiunea Cernăuți, din cauza situației critice din
Acum o oră
03:00
Șeful NATO a explicat de ce Ucraina a început să doboare mai puține rachete rusești Libertatea Cuvântului
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că scăderea eficienței interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei este cauzată de lipsa rachetelor interceptoare pentru
03:00
La Cernăuți a fost prezentat un calendar dedicat medicilor militari Libertatea Cuvântului
La 26 ianuarie, la Cernăuți a fost lansat un calendar dedicat medicilor militari. Proiectul are un scop caritabil și își propune să facă
Acum 8 ore
20:30
Frontiera cu România și Republica Moldova: Cele mai multe tentative de trecere ilegală Libertatea Cuvântului
Serviciul de Stat de Frontieră a raportat că, deși numărul tentativelor de trecere ilegală a scăzut pe timp de iarnă, zilnic sunt reținuți
20:30
Atac asupra Lavrei Pecerska din Kiev Libertatea Cuvântului
În noaptea de 24 ianuarie, atacul Rusiei cu rachete și drone a afectat obiective din cadrul Rezervației Naționale „Lavra Pecerska din Kiev”, incluse
20:30
Ajutoare de la voluntarii din satul Perebikivți Libertatea Cuvântului
Trei voluntari – Evghen Borodaci, Oleg Teteuța și Viktor Lesko – din CT Clișcăuți (Klișkivți) au călătorit șase zile pentru a distribui ajutoare
20:20
Condamnare pentru polițista care a provocat un accident mortal în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Șoferița care a provocat un accident mortal vara trecută a fost condamnată la 5 ani de închisoare. Accidentul fatal, comis de o polițistă
Acum 24 ore
11:40
Aderarea Ucrainei la UE în 2027: Planul de pace discutat de Aleksandar Vučić Libertatea Cuvântului
Conform declarațiilor Președintelui sârb, Aleksandar Vučić, un punct central al planului pentru încheierea războiului din Ucraina ar fi aderarea accelerată a statului la
06:30
Locuitorii satului Marșinți își ajută consătenii aflați pe front Libertatea Cuvântului
Ieri a fost expediat un lot de produse alimente și pachete către una dintre subunitățile Brigăzii 104 de Apărare Teritorială, unde își desfășoară
06:00
Săptămâna Cărții pentru copii și tineret Libertatea Cuvântului
În perioada 19–23 ianuarie, la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian s-a desfășurat „Săptămâna Cărții pentru copii și tineret”.  Scopul acestui eveniment a
05:50
Ploi și încălzire: Cum va fi vremea în Bucovina săptămâna curentă Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, săptămâna curentă se anunță o încălzire simțitoare și dezgheț, comunică Centrul Hidrometeorologic Ucrainean. Cerul va fi predominant noros pe parcursul
05:40
Volodymyr Zelenski: Garanțiile de securitate din partea SUA sunt gata 100% Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că documentul privind garanțiile de securitate din partea Statelor Unite este pregătit pentru semnare. Declarația a fost
05:40
Accident în Transcarpatia: Un autobuz cu copii a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 25 ianuarie, în regiunea Transcarpatia a avut loc un accident grav. Un autobuz care transporta copii a părăsit partea
05:30
Analiză ISW: Kremlinul face presiuni asupra lui Trump pentru a renunța la negocierile cu Ucraina și Europa Libertatea Cuvântului
Kremlinul încearcă să îl forțeze pe Președintele SUA, Donald Trump, să abandoneze procesul de negociere cu Ucraina și Europa și să accepte concesiile
Ieri
17:40
Vor fi orașele Ucrainei protejate de o „cupolă de fier”?  Se pregătește un nou sistem de apărare antiaeriană Libertatea Cuvântului
Inteligența Artificială împotriva dronelor „Shahed” și proiectul „Sapsan” — ce se știe până acum. Roman Kostenko, secretarul Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și
17:20
Statistici demografice: Câte căsătorii și divorțuri au avut loc anul trecut în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
S-a aflat numărul oficial de căsătorii încheiate și desfăcute de bucovineni în anul care a trecut. În 2025, în regiunea Cernăuți au fost
17:10
Grupul „Neînvinșii” din Noua Suliță: Succese remarcabile la concursul „Izvorul Speranțelor” Libertatea Cuvântului
Grupul „Neskoreni” („Neînvinșii”) a cucerit deja câte două Grand Prix la un singur concurs. Și alte eleve ale talentatei conducătoare artistice Alina Maeruța
15:50
Veste dureroasă: s-a aflat că ofițerul Andrii Troșin a căzut la datorie Libertatea Cuvântului
De pe front a sosit o veste neagră – s-a aflat despre moartea Eroului, locuitor al orășelului Berhomet, locotenentul Andrei Troșin. Informația a
15:50
Sarea de drum din Cernăuți s-a dovedit a fi cea mai scumpă din țară Libertatea Cuvântului
Serviciile comunale din Cernăuți au achiziționat 1.650 de tone de sare la un preț record pentru Ucraina. Întreprinderea Municipală de Întreținere a Drumurilor
10:30
Sărbători creştine. Sfântul Grigorie Teologul ocrotește văduvele Libertatea Cuvântului
Sfântul Grigorie Teologul este pomenit, în fiecare an, atât pe 25 ianuarie (stil nou), cât și la 30 ianuarie, odată cu celebrarea Sfinților
10:10
În CT Storojineț, în urma loviturii unei drone, au fost avariate o casă de locuit și un autoturism Libertatea Cuvântului
Glavcom precizează informația anterioară despre aceea că în noaptea de 25 ianuarie, orașul Cernăuți și regiunea Cernăuți au devenit din nou ținta unui
09:40
SUA au anunțat o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin în viitorul apropiat Libertatea Cuvântului
Oficialii americani consideră că procesul de negociere privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei intră într-o etapă nouă. Aceștia au declarat că discuțiile de
09:40
The Telegraph: Planurile Ucrainei de aderare la UE, în pericol din cauza unei propuneri a lui Trump Libertatea Cuvântului
Conștient sau nu, Trump propune o variantă inacceptabilă pentru Ucraina. Propunerea lui Donald Trump de a introduce un regim de comerț liber fără
09:40
Ianuarie geros: temperaturile din ultimele săptămâni în Bucovina au fost sub norma climatică Libertatea Cuvântului
În a doua decadă a lunii ianuarie, în regiunea Cernăuți a predominat o vreme rece, autentică de iarnă, cu o distribuție neuniformă a
09:40
În Bucovina, grănicerii au reținut un bărbat care se ascundea într-un camion Libertatea Cuvântului
Un bucovinean de 45 de ani se ascundea printre cutii goale, încercând să ajungă ilegal în zona de frontieră. Informația a fost comunicată
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Cernăuți: 70 de centrale termice funcționează pe generatoare; consumul zilnic este de 2.000 de litri de combustibil Libertatea Cuvântului
Pentru a menține furnizarea de căldură în oraș, centralele termice din Cernăuți consumă zilnic peste 2.100 de litri de combustibil, conform informațiilor furnizate
20:00
Axios: A fost anunțată data următoarei runde de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia Libertatea Cuvântului
Pe 1 februarie, în capitala Emiratelor Arabe Unite (Abu Dhabi), sunt programate noi negocieri cu participarea delegațiilor din SUA, Ucraina și Rusia. Informația
19:30
Instituția de învățământ – teritoriu de siguranță Libertatea Cuvântului
A avut loc ședința colegiului Departamentului de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți. La eveniment, adjunctul șefului AMR Cernăuți, Roman Greba,
13:40
Relațiile Moldova-România: Scenariul unificării în caz de agresiune Libertatea Cuvântului
Republica Moldova nu exclude unirea cu România dacă va fi necesară salvarea de o invazie rusă. Chișinăul ar putea pune problema unirii cu
13:30
La granița cu România a fost confiscat un lot de produse Apple în valoare de jumătate de milion de grivne Libertatea Cuvântului
La granița din regiunea Cernăuți cu România a fost prevenit transportul ilegal de echipamente electronice. Grănicerii, împreună cu vameșii, au oprit un autoturism
13:20
În Bucovina, salvatorii au tractat o ambulanță blocată în zăpadă Libertatea Cuvântului
Informația a fost raportată de Direcția Regională a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență în regiunea Cernăuți. În cursul nopții, personalul medical
13:10
Farmacia naturii. Plante care întăresc rezistența la viruși Libertatea Cuvântului
Încă din antichitate plantele au fost utilizate ca tratament pentru numeroase afecțiuni, inclusiv pentru infecțiile virale. Datorită concentrației ridicate de compuși activi există
13:10
Moment astrologic. Patru zodii primesc daruri cosmice pe 24 ianuarie 2026 Libertatea Cuvântului
Astăzi,  24 ianuarie 2026, cerul este martorul unei conjuncții astrale remarcabile, care influențează  într-un mod pozitiv patru dintre cele douăsprezece semne zodiacale. Universul
12:40
Va fi un al doilea Cernobyl din cauza atacurilor rusești asupra stațiilor electrice? Răspunsul expertului Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat cum funcționează protecția la stațiile atomice și de ce recenta pană de curent de la Cernobyl nu a devenit o
07:10
Prima rundă de negocieri la Abu Dhabi s-a încheiat: care sunt rezultatele Libertatea Cuvântului
Negocierile privind războiul din Ucraina vor continua a doua zi: părțile au încheiat sesiunea din prima zi. Prima rundă de negocieri trilaterale, cu
23 ianuarie 2026
23:10
La Coteleu a fost condus pe ultimul drum Eroul Taras Cuțac Libertatea Cuvântului
La 23 ianuarie în Coteleu din CT Noua Suliță, probabil tot satul s-a adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe apărătorul și
22:50
Numărul țărilor NATO care se opun aderării Ucrainei este în scădere, iar Franța și Germania și-au schimbat poziția Libertatea Cuvântului
În prezent, împotriva aderării Ucrainei la NATO se pronunță cel mai mic număr de state membre din întreaga istorie a Alianței. Declarația a
22:40
Președintele român, Nicușor Dan: Unificarea cu Moldova este posibilă doar dacă majoritatea populației țării vecine o va dori Libertatea Cuvântului
Președintele român, Nicușor Dan, a declarat că scenariul unificării României cu Moldova va fi posibil în momentul în care majoritatea populației țării vecine
22:40
A fost numit noul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina Libertatea Cuvântului
Moldova a aprobat noi ambasadori în patru țări, inclusiv în Ucraina. Potrivit NewsMaker, citat de Ukrinform, Republica Moldova a aprobat numirea unor noi
22:30
O stârc a fost salvat datorită unui bărbat inimos Libertatea Cuvântului
Informația a fost raportată de Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile  de Urgență din regiunea Cernăuți. După cum s-a aflat, un
22:30
Cum iernează zimbrii din țarcul de pe teritoriul Ocolului Silvic Bănila Libertatea Cuvântului
Teritoriul țarcului este montan, având o suprafață de 80,3 hectare. Acest spațiu, care găzduiește un efectiv de reproducție, este unic în Ucraina. A
22:30
„Eneida” pe proteze: la Cernăuți, veterani cu răni grave vor învinge durerea prin intermediul artei Libertatea Cuvântului
„Teatrul Veteranilor”, condus de Ahtem Seitablaiev, va pune în scenă pe 4 martie, la Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți, o viziune modernă
22:20
Comunitatea Ceahor a primit premiul pentru cea mai bună colindă autentică Libertatea Cuvântului
Grupul „Molodiiskyi Peredzvin” („Răsunetul din Molodia”) a devenit învingător la festivalul regional „Colindă Iarna” din Cernăuți, informează Comunitatea Teritorială Ceahor. Pe 16 ianuarie,
08:00
Sfatul psihologului. Cum dezvoltăm la copil independența și responsabilitatea Libertatea Cuvântului
Responsabilitatea și independența sunt  două calități interdependente, prima nu apare fără cea de-a doua. Iar procesul de apariție a responsabilității nu e atât
07:50
Kremlinul confirmă negocierile trilaterale din Abu Dhabi și anunță continuarea ostilităților în Ucraina Libertatea Cuvântului
Pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, va avea loc prima ședință a grupului de lucru trilateral pentru probleme de securitate, cu participarea reprezentanților
06:50
Donald Trump susține că Volodymyr Zelenski este gata să încheie un acord Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-ar dori să încheie un acord. Conform RBC-Ucraina, Donald Trump a făcut
22 ianuarie 2026
23:10
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump a durat aproape o oră, a avut loc și un scurt tête-à-tête Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele SUA, Donald Trump, au încheiat întâlnirea de la Davos, desfășurată în marja Forumului Economic Mondial. Informația a
23:00
Osypenko a evaluat dacă Bucovina este pregătită pentru posibilele blackout-uri Libertatea Cuvântului
Bucovina nu este suficient de pregătită pentru eventualele perioade de blackout, așa că mai sunt încă multe de pus la punct. Declarația a
23:00
Foști angajați ai unei întreprinderi cernăuțene au raportat cheltuieli care, în realitate, fuseseră acoperite din ajutoare caritabile Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Procuratura Regională Cernăuți, transmite BUK media. Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Orășenești Cernăuți, doi foști
