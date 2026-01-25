Sărbători creştine. Sfântul Grigorie Teologul ocrotește văduvele

Libertatea Cuvântului, 25 ianuarie 2026 10:30

Sfântul Grigorie Teologul este pomenit, în fiecare an, atât pe 25 ianuarie (stil nou), cât și la 30 ianuarie, odată cu celebrarea Sfinților

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
10:30
Sărbători creştine. Sfântul Grigorie Teologul ocrotește văduvele Libertatea Cuvântului
Sfântul Grigorie Teologul este pomenit, în fiecare an, atât pe 25 ianuarie (stil nou), cât și la 30 ianuarie, odată cu celebrarea Sfinților
Acum o oră
10:10
În CT Storojineț, în urma loviturii unei drone, au fost avariate o casă de locuit și un autoturism Libertatea Cuvântului
Glavcom precizează informația anterioară despre aceea că în noaptea de 25 ianuarie, orașul Cernăuți și regiunea Cernăuți au devenit din nou ținta unui
Acum 2 ore
09:40
SUA au anunțat o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin în viitorul apropiat Libertatea Cuvântului
Oficialii americani consideră că procesul de negociere privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei intră într-o etapă nouă. Aceștia au declarat că discuțiile de
09:40
The Telegraph: Planurile Ucrainei de aderare la UE, în pericol din cauza unei propuneri a lui Trump Libertatea Cuvântului
Conștient sau nu, Trump propune o variantă inacceptabilă pentru Ucraina. Propunerea lui Donald Trump de a introduce un regim de comerț liber fără
09:40
Ianuarie geros: temperaturile din ultimele săptămâni în Bucovina au fost sub norma climatică Libertatea Cuvântului
În a doua decadă a lunii ianuarie, în regiunea Cernăuți a predominat o vreme rece, autentică de iarnă, cu o distribuție neuniformă a
09:40
În Bucovina, grănicerii au reținut un bărbat care se ascundea într-un camion Libertatea Cuvântului
Un bucovinean de 45 de ani se ascundea printre cutii goale, încercând să ajungă ilegal în zona de frontieră. Informația a fost comunicată
Acum 24 ore
20:10
Cernăuți: 70 de centrale termice funcționează pe generatoare; consumul zilnic este de 2.000 de litri de combustibil Libertatea Cuvântului
Pentru a menține furnizarea de căldură în oraș, centralele termice din Cernăuți consumă zilnic peste 2.100 de litri de combustibil, conform informațiilor furnizate
20:00
Axios: A fost anunțată data următoarei runde de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia Libertatea Cuvântului
Pe 1 februarie, în capitala Emiratelor Arabe Unite (Abu Dhabi), sunt programate noi negocieri cu participarea delegațiilor din SUA, Ucraina și Rusia. Informația
19:30
Instituția de învățământ – teritoriu de siguranță Libertatea Cuvântului
A avut loc ședința colegiului Departamentului de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți. La eveniment, adjunctul șefului AMR Cernăuți, Roman Greba,
13:40
Relațiile Moldova-România: Scenariul unificării în caz de agresiune Libertatea Cuvântului
Republica Moldova nu exclude unirea cu România dacă va fi necesară salvarea de o invazie rusă. Chișinăul ar putea pune problema unirii cu
13:30
La granița cu România a fost confiscat un lot de produse Apple în valoare de jumătate de milion de grivne Libertatea Cuvântului
La granița din regiunea Cernăuți cu România a fost prevenit transportul ilegal de echipamente electronice. Grănicerii, împreună cu vameșii, au oprit un autoturism
13:20
În Bucovina, salvatorii au tractat o ambulanță blocată în zăpadă Libertatea Cuvântului
Informația a fost raportată de Direcția Regională a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență în regiunea Cernăuți. În cursul nopții, personalul medical
13:10
Farmacia naturii. Plante care întăresc rezistența la viruși Libertatea Cuvântului
Încă din antichitate plantele au fost utilizate ca tratament pentru numeroase afecțiuni, inclusiv pentru infecțiile virale. Datorită concentrației ridicate de compuși activi există
13:10
Moment astrologic. Patru zodii primesc daruri cosmice pe 24 ianuarie 2026 Libertatea Cuvântului
Astăzi,  24 ianuarie 2026, cerul este martorul unei conjuncții astrale remarcabile, care influențează  într-un mod pozitiv patru dintre cele douăsprezece semne zodiacale. Universul
12:40
Va fi un al doilea Cernobyl din cauza atacurilor rusești asupra stațiilor electrice? Răspunsul expertului Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat cum funcționează protecția la stațiile atomice și de ce recenta pană de curent de la Cernobyl nu a devenit o
Ieri
07:10
Prima rundă de negocieri la Abu Dhabi s-a încheiat: care sunt rezultatele Libertatea Cuvântului
Negocierile privind războiul din Ucraina vor continua a doua zi: părțile au încheiat sesiunea din prima zi. Prima rundă de negocieri trilaterale, cu
23 ianuarie 2026
23:10
La Coteleu a fost condus pe ultimul drum Eroul Taras Cuțac Libertatea Cuvântului
La 23 ianuarie în Coteleu din CT Noua Suliță, probabil tot satul s-a adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe apărătorul și
22:50
Numărul țărilor NATO care se opun aderării Ucrainei este în scădere, iar Franța și Germania și-au schimbat poziția Libertatea Cuvântului
În prezent, împotriva aderării Ucrainei la NATO se pronunță cel mai mic număr de state membre din întreaga istorie a Alianței. Declarația a
22:40
Președintele român, Nicușor Dan: Unificarea cu Moldova este posibilă doar dacă majoritatea populației țării vecine o va dori Libertatea Cuvântului
Președintele român, Nicușor Dan, a declarat că scenariul unificării României cu Moldova va fi posibil în momentul în care majoritatea populației țării vecine
22:40
A fost numit noul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina Libertatea Cuvântului
Moldova a aprobat noi ambasadori în patru țări, inclusiv în Ucraina. Potrivit NewsMaker, citat de Ukrinform, Republica Moldova a aprobat numirea unor noi
22:30
O stârc a fost salvat datorită unui bărbat inimos Libertatea Cuvântului
Informația a fost raportată de Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile  de Urgență din regiunea Cernăuți. După cum s-a aflat, un
22:30
Cum iernează zimbrii din țarcul de pe teritoriul Ocolului Silvic Bănila Libertatea Cuvântului
Teritoriul țarcului este montan, având o suprafață de 80,3 hectare. Acest spațiu, care găzduiește un efectiv de reproducție, este unic în Ucraina. A
22:30
„Eneida” pe proteze: la Cernăuți, veterani cu răni grave vor învinge durerea prin intermediul artei Libertatea Cuvântului
„Teatrul Veteranilor”, condus de Ahtem Seitablaiev, va pune în scenă pe 4 martie, la Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți, o viziune modernă
22:20
Comunitatea Ceahor a primit premiul pentru cea mai bună colindă autentică Libertatea Cuvântului
Grupul „Molodiiskyi Peredzvin” („Răsunetul din Molodia”) a devenit învingător la festivalul regional „Colindă Iarna” din Cernăuți, informează Comunitatea Teritorială Ceahor. Pe 16 ianuarie,
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Sfatul psihologului. Cum dezvoltăm la copil independența și responsabilitatea Libertatea Cuvântului
Responsabilitatea și independența sunt  două calități interdependente, prima nu apare fără cea de-a doua. Iar procesul de apariție a responsabilității nu e atât
07:50
Kremlinul confirmă negocierile trilaterale din Abu Dhabi și anunță continuarea ostilităților în Ucraina Libertatea Cuvântului
Pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, va avea loc prima ședință a grupului de lucru trilateral pentru probleme de securitate, cu participarea reprezentanților
06:50
Donald Trump susține că Volodymyr Zelenski este gata să încheie un acord Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-ar dori să încheie un acord. Conform RBC-Ucraina, Donald Trump a făcut
22 ianuarie 2026
23:10
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump a durat aproape o oră, a avut loc și un scurt tête-à-tête Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele SUA, Donald Trump, au încheiat întâlnirea de la Davos, desfășurată în marja Forumului Economic Mondial. Informația a
23:00
Osypenko a evaluat dacă Bucovina este pregătită pentru posibilele blackout-uri Libertatea Cuvântului
Bucovina nu este suficient de pregătită pentru eventualele perioade de blackout, așa că mai sunt încă multe de pus la punct. Declarația a
23:00
Foști angajați ai unei întreprinderi cernăuțene au raportat cheltuieli care, în realitate, fuseseră acoperite din ajutoare caritabile Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Procuratura Regională Cernăuți, transmite BUK media. Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Orășenești Cernăuți, doi foști
22:50
Drum nou către frontieră „Porubne – Siret”: Ucraina și România au convenit proiectul Libertatea Cuvântului
Ucraina și România au convenit asupra proiectului unui nou drum către graniță pe direcția „Porubne – Siret”. Anunțul a fost făcut de Ministerul
22:50
Primăria Herța și toți locuitorii comunității cinstesc memoria apărătorului Ion Buliga Libertatea Cuvântului
Au trecut doi ani de la ziua în care inima comunității noastre s-a strâns din nou de durere. Doi ani fără unul dintre
22:50
UN PARTENERIAT DE CIRCA DOUĂ DECENII – ÎN DESFĂȘURARE ȘI PERFECȚIONARE Libertatea Cuvântului
Săptămâna trecută, la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun” cu limba română de predare din Cernăuți au avut loc concomitent două evenimente importante: deschiderea
22:40
Poligon pentru atacurile hibride rusești Libertatea Cuvântului
Zecile de mesaje primite în aceste zile despre presupuse acte teroriste planificate împotriva școlarilor, care ar urma să aibă loc pe teritoriul școlilor
08:00
Ruslan Osypenko, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, a participat la ședința Consiliului Bisericilor Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii, noul șef al AMR Cernăuți a făcut cunoștință cu liderii spirituali ai regiunii și a discutat chestiuni cheie privind interacțiunea
08:00
Contrabandă cu lemn interzis către UE, oprită în Bucovina Libertatea Cuvântului
La punctul vamal „Vadul-Siret” din cadrul Vămii Cernăuți, oamenii legii au stopat o tentativă de export ilegal de materiale lemnoase interzise către Uniunea
07:40
Keith  Kellogg, la Davos: Sper ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să fie oprit până la vară Libertatea Cuvântului
Fostul trimis special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg, a declarat la Davos că speră într-o încetare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei
07:40
Situație critică în regiunea Cernăuți: doar 6 ore de curent electric pe zi Libertatea Cuvântului
Locuitorii din regiunea Cernăuți se confruntă cu o situație fără precedent. Joi, 22 ianuarie, din cauza vremii reci și a bombardamentelor rusești, vor
07:30
Comunitatea Mămăliga și-a luat rămas bun de la un apărător căzut din Podvirne Libertatea Cuvântului
Vasyl Gherasimciuk a fost înmormântat cu onoruri militare; comunitatea l-a întâmpinat pe erou în genunchi, cu candele aprinse, a comunicat  Consiliul sătesc Mămăliga.
07:20
Case în flăcări și oameni care și-au pierdut viața: în regiunea Cernăuți numărul incendiilor a crescut drastic Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, de la începutul anului 2026, numărul incendiilor a crescut de mai bine de două ori față de anul trecut. În
01:20
Cât vor costa alegerile în Ucraina și cine va plăti pentru ele: răspuns din Rada Supremă Libertatea Cuvântului
Următoarele alegeri ar putea deveni cele mai scumpe din istoria Ucrainei, însă Parlamentul mizează pe sprijinul partenerilor occidentali. Desfășurarea scrutinului în Ucraina ar
00:00
„NOR DE AUR” DE ASUPRA CERNĂUȚIULUI Libertatea Cuvântului
La 15 ianuarie s-au împlinit 176 de ani de la nașterea poetului nostru național, Mihai Eminescu O coincidență fericită: la 15 ianuarie 1870,
21 ianuarie 2026
23:50
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost vernisată o expoziție de peisaje de iarnă Libertatea Cuvântului
La Muzeul Regional de Artă din Cernăuți s-a deschis expoziția de pictură și grafică „Iarna la Cernăuți”. Sunt expuse 31 de lucrări din
23:40
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți a declarat când vor avea loc numirile de personal Libertatea Cuvântului
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, nu se va grăbi cu deciziile de personal. Acesta dorește să observe modul în
08:20
Lingouri de aur în șosete și lanțuri în cartea de rugăciuni: vameșii bucovineni au reținut două femei Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret”, vameșii din Cernăuți au confiscat metale prețioase de la două cetățene ale Ucrainei care
08:10
Gitanas Nausėda: Rusia negociază în „limbajul rachetelor” Libertatea Cuvântului
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că Ucraina și partenerii săi – SUA și Europa – dau dovadă de disponibilitate pentru pace, însă
07:50
Trump a explicat de ce nu s-a reușit încă obținerea păcii în Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina și Rusia nu dau dovadă de o disponibilitate simultană pentru încheierea păcii. În cadrul unei
07:30
Fisticul – un ingredient versatil și nutritiv pentru micul dejun.  Beneficiile extraordinare pentru sănătate recomandate de experți Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment nutritiv, bogat în antioxidanți și nutrienți esențiali, care poate deveni un ingredient esențial al unui mic dejun sănătos. Acesta
20 ianuarie 2026
21:50
A început deja prima etapă a lucrărilor de modernizare a Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret” Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a efectuat o vizită de lucru la Punctul internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret”. Vizita a
21:50
Declarațiile lui Budanov la Davos despre încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Budanov a declarat un „optimism rezervat” cu privire la încheierea războiului din Ucraina Șeful Oficiului Președintelui, Kirilo Budanov, a raportat progrese în direcția
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.