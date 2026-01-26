Aderarea Ucrainei la UE în 2027: Planul de pace discutat de Aleksandar Vučić
Libertatea Cuvântului, 26 ianuarie 2026 11:40
Conform declarațiilor Președintelui sârb, Aleksandar Vučić, un punct central al planului pentru încheierea războiului din Ucraina ar fi aderarea accelerată a statului la
• • •
Acum 15 minute
11:40
Acum 6 ore
06:30
Ieri a fost expediat un lot de produse alimente și pachete către una dintre subunitățile Brigăzii 104 de Apărare Teritorială, unde își desfășoară
06:00
În perioada 19–23 ianuarie, la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian s-a desfășurat „Săptămâna Cărții pentru copii și tineret”. Scopul acestui eveniment a
Acum 8 ore
05:50
În regiunea Cernăuți, săptămâna curentă se anunță o încălzire simțitoare și dezgheț, comunică Centrul Hidrometeorologic Ucrainean. Cerul va fi predominant noros pe parcursul
05:40
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că documentul privind garanțiile de securitate din partea Statelor Unite este pregătit pentru semnare. Declarația a fost
05:40
Accident în Transcarpatia: Un autobuz cu copii a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat # Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 25 ianuarie, în regiunea Transcarpatia a avut loc un accident grav. Un autobuz care transporta copii a părăsit partea
05:30
Analiză ISW: Kremlinul face presiuni asupra lui Trump pentru a renunța la negocierile cu Ucraina și Europa # Libertatea Cuvântului
Kremlinul încearcă să îl forțeze pe Președintele SUA, Donald Trump, să abandoneze procesul de negociere cu Ucraina și Europa și să accepte concesiile
Acum 24 ore
17:40
Vor fi orașele Ucrainei protejate de o „cupolă de fier”? Se pregătește un nou sistem de apărare antiaeriană # Libertatea Cuvântului
Inteligența Artificială împotriva dronelor „Shahed” și proiectul „Sapsan” — ce se știe până acum. Roman Kostenko, secretarul Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și
17:20
Statistici demografice: Câte căsătorii și divorțuri au avut loc anul trecut în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
S-a aflat numărul oficial de căsătorii încheiate și desfăcute de bucovineni în anul care a trecut. În 2025, în regiunea Cernăuți au fost
17:10
Grupul „Neînvinșii” din Noua Suliță: Succese remarcabile la concursul „Izvorul Speranțelor” # Libertatea Cuvântului
Grupul „Neskoreni” („Neînvinșii”) a cucerit deja câte două Grand Prix la un singur concurs. Și alte eleve ale talentatei conducătoare artistice Alina Maeruța
15:50
De pe front a sosit o veste neagră – s-a aflat despre moartea Eroului, locuitor al orășelului Berhomet, locotenentul Andrei Troșin. Informația a
15:50
Serviciile comunale din Cernăuți au achiziționat 1.650 de tone de sare la un preț record pentru Ucraina. Întreprinderea Municipală de Întreținere a Drumurilor
Ieri
10:30
Sfântul Grigorie Teologul este pomenit, în fiecare an, atât pe 25 ianuarie (stil nou), cât și la 30 ianuarie, odată cu celebrarea Sfinților
10:10
În CT Storojineț, în urma loviturii unei drone, au fost avariate o casă de locuit și un autoturism # Libertatea Cuvântului
Glavcom precizează informația anterioară despre aceea că în noaptea de 25 ianuarie, orașul Cernăuți și regiunea Cernăuți au devenit din nou ținta unui
09:40
SUA au anunțat o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin în viitorul apropiat # Libertatea Cuvântului
Oficialii americani consideră că procesul de negociere privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei intră într-o etapă nouă. Aceștia au declarat că discuțiile de
09:40
The Telegraph: Planurile Ucrainei de aderare la UE, în pericol din cauza unei propuneri a lui Trump # Libertatea Cuvântului
Conștient sau nu, Trump propune o variantă inacceptabilă pentru Ucraina. Propunerea lui Donald Trump de a introduce un regim de comerț liber fără
09:40
Ianuarie geros: temperaturile din ultimele săptămâni în Bucovina au fost sub norma climatică # Libertatea Cuvântului
În a doua decadă a lunii ianuarie, în regiunea Cernăuți a predominat o vreme rece, autentică de iarnă, cu o distribuție neuniformă a
09:40
În Bucovina, grănicerii au reținut un bărbat care se ascundea într-un camion # Libertatea Cuvântului
Un bucovinean de 45 de ani se ascundea printre cutii goale, încercând să ajungă ilegal în zona de frontieră. Informația a fost comunicată
24 ianuarie 2026
20:10
Cernăuți: 70 de centrale termice funcționează pe generatoare; consumul zilnic este de 2.000 de litri de combustibil # Libertatea Cuvântului
Pentru a menține furnizarea de căldură în oraș, centralele termice din Cernăuți consumă zilnic peste 2.100 de litri de combustibil, conform informațiilor furnizate
20:00
Axios: A fost anunțată data următoarei runde de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia # Libertatea Cuvântului
Pe 1 februarie, în capitala Emiratelor Arabe Unite (Abu Dhabi), sunt programate noi negocieri cu participarea delegațiilor din SUA, Ucraina și Rusia. Informația
19:30
A avut loc ședința colegiului Departamentului de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți. La eveniment, adjunctul șefului AMR Cernăuți, Roman Greba,
13:40
Republica Moldova nu exclude unirea cu România dacă va fi necesară salvarea de o invazie rusă. Chișinăul ar putea pune problema unirii cu
13:30
La granița cu România a fost confiscat un lot de produse Apple în valoare de jumătate de milion de grivne # Libertatea Cuvântului
La granița din regiunea Cernăuți cu România a fost prevenit transportul ilegal de echipamente electronice. Grănicerii, împreună cu vameșii, au oprit un autoturism
13:20
Informația a fost raportată de Direcția Regională a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență în regiunea Cernăuți. În cursul nopții, personalul medical
13:10
Încă din antichitate plantele au fost utilizate ca tratament pentru numeroase afecțiuni, inclusiv pentru infecțiile virale. Datorită concentrației ridicate de compuși activi există
13:10
Astăzi, 24 ianuarie 2026, cerul este martorul unei conjuncții astrale remarcabile, care influențează într-un mod pozitiv patru dintre cele douăsprezece semne zodiacale. Universul
12:40
Va fi un al doilea Cernobyl din cauza atacurilor rusești asupra stațiilor electrice? Răspunsul expertului # Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat cum funcționează protecția la stațiile atomice și de ce recenta pană de curent de la Cernobyl nu a devenit o
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Negocierile privind războiul din Ucraina vor continua a doua zi: părțile au încheiat sesiunea din prima zi. Prima rundă de negocieri trilaterale, cu
23 ianuarie 2026
23:10
La 23 ianuarie în Coteleu din CT Noua Suliță, probabil tot satul s-a adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe apărătorul și
22:50
Numărul țărilor NATO care se opun aderării Ucrainei este în scădere, iar Franța și Germania și-au schimbat poziția # Libertatea Cuvântului
În prezent, împotriva aderării Ucrainei la NATO se pronunță cel mai mic număr de state membre din întreaga istorie a Alianței. Declarația a
22:40
Președintele român, Nicușor Dan: Unificarea cu Moldova este posibilă doar dacă majoritatea populației țării vecine o va dori # Libertatea Cuvântului
Președintele român, Nicușor Dan, a declarat că scenariul unificării României cu Moldova va fi posibil în momentul în care majoritatea populației țării vecine
22:40
Moldova a aprobat noi ambasadori în patru țări, inclusiv în Ucraina. Potrivit NewsMaker, citat de Ukrinform, Republica Moldova a aprobat numirea unor noi
22:30
Informația a fost raportată de Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din regiunea Cernăuți. După cum s-a aflat, un
22:30
Teritoriul țarcului este montan, având o suprafață de 80,3 hectare. Acest spațiu, care găzduiește un efectiv de reproducție, este unic în Ucraina. A
22:30
„Eneida” pe proteze: la Cernăuți, veterani cu răni grave vor învinge durerea prin intermediul artei # Libertatea Cuvântului
„Teatrul Veteranilor”, condus de Ahtem Seitablaiev, va pune în scenă pe 4 martie, la Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți, o viziune modernă
22:20
Grupul „Molodiiskyi Peredzvin” („Răsunetul din Molodia”) a devenit învingător la festivalul regional „Colindă Iarna” din Cernăuți, informează Comunitatea Teritorială Ceahor. Pe 16 ianuarie,
08:00
Sfatul psihologului. Cum dezvoltăm la copil independența și responsabilitatea # Libertatea Cuvântului
Responsabilitatea și independența sunt două calități interdependente, prima nu apare fără cea de-a doua. Iar procesul de apariție a responsabilității nu e atât
07:50
Kremlinul confirmă negocierile trilaterale din Abu Dhabi și anunță continuarea ostilităților în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, va avea loc prima ședință a grupului de lucru trilateral pentru probleme de securitate, cu participarea reprezentanților
06:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-ar dori să încheie un acord. Conform RBC-Ucraina, Donald Trump a făcut
22 ianuarie 2026
23:10
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump a durat aproape o oră, a avut loc și un scurt tête-à-tête # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele SUA, Donald Trump, au încheiat întâlnirea de la Davos, desfășurată în marja Forumului Economic Mondial. Informația a
23:00
Osypenko a evaluat dacă Bucovina este pregătită pentru posibilele blackout-uri # Libertatea Cuvântului
Bucovina nu este suficient de pregătită pentru eventualele perioade de blackout, așa că mai sunt încă multe de pus la punct. Declarația a
23:00
Foști angajați ai unei întreprinderi cernăuțene au raportat cheltuieli care, în realitate, fuseseră acoperite din ajutoare caritabile # Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Procuratura Regională Cernăuți, transmite BUK media. Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Orășenești Cernăuți, doi foști
22:50
Drum nou către frontieră „Porubne – Siret”: Ucraina și România au convenit proiectul # Libertatea Cuvântului
Ucraina și România au convenit asupra proiectului unui nou drum către graniță pe direcția „Porubne – Siret”. Anunțul a fost făcut de Ministerul
22:50
Primăria Herța și toți locuitorii comunității cinstesc memoria apărătorului Ion Buliga # Libertatea Cuvântului
Au trecut doi ani de la ziua în care inima comunității noastre s-a strâns din nou de durere. Doi ani fără unul dintre
22:50
Săptămâna trecută, la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun” cu limba română de predare din Cernăuți au avut loc concomitent două evenimente importante: deschiderea
22:40
Zecile de mesaje primite în aceste zile despre presupuse acte teroriste planificate împotriva școlarilor, care ar urma să aibă loc pe teritoriul școlilor
08:00
Ruslan Osypenko, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, a participat la ședința Consiliului Bisericilor # Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii, noul șef al AMR Cernăuți a făcut cunoștință cu liderii spirituali ai regiunii și a discutat chestiuni cheie privind interacțiunea
08:00
La punctul vamal „Vadul-Siret” din cadrul Vămii Cernăuți, oamenii legii au stopat o tentativă de export ilegal de materiale lemnoase interzise către Uniunea
07:40
Keith Kellogg, la Davos: Sper ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să fie oprit până la vară # Libertatea Cuvântului
Fostul trimis special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg, a declarat la Davos că speră într-o încetare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei
07:40
Locuitorii din regiunea Cernăuți se confruntă cu o situație fără precedent. Joi, 22 ianuarie, din cauza vremii reci și a bombardamentelor rusești, vor
