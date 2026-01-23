Donald Trump susține că Volodymyr Zelenski este gata să încheie un acord

Libertatea Cuvântului, 23 ianuarie 2026 06:50

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-ar dori să încheie un acord. Conform RBC-Ucraina, Donald Trump a făcut

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
06:50
Donald Trump susține că Volodymyr Zelenski este gata să încheie un acord Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-ar dori să încheie un acord. Conform RBC-Ucraina, Donald Trump a făcut
Acum 12 ore
23:10
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump a durat aproape o oră, a avut loc și un scurt tête-à-tête Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele SUA, Donald Trump, au încheiat întâlnirea de la Davos, desfășurată în marja Forumului Economic Mondial. Informația a
23:00
Osypenko a evaluat dacă Bucovina este pregătită pentru posibilele blackout-uri Libertatea Cuvântului
Bucovina nu este suficient de pregătită pentru eventualele perioade de blackout, așa că mai sunt încă multe de pus la punct. Declarația a
23:00
Foști angajați ai unei întreprinderi cernăuțene au raportat cheltuieli care, în realitate, fuseseră acoperite din ajutoare caritabile Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Procuratura Regională Cernăuți, transmite BUK media. Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Orășenești Cernăuți, doi foști
22:50
Drum nou către frontieră „Porubne – Siret”: Ucraina și România au convenit proiectul Libertatea Cuvântului
Ucraina și România au convenit asupra proiectului unui nou drum către graniță pe direcția „Porubne – Siret”. Anunțul a fost făcut de Ministerul
22:50
Primăria Herța și toți locuitorii comunității cinstesc memoria apărătorului Ion Buliga Libertatea Cuvântului
Au trecut doi ani de la ziua în care inima comunității noastre s-a strâns din nou de durere. Doi ani fără unul dintre
22:50
UN PARTENERIAT DE CIRCA DOUĂ DECENII – ÎN DESFĂȘURARE ȘI PERFECȚIONARE Libertatea Cuvântului
Săptămâna trecută, la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun” cu limba română de predare din Cernăuți au avut loc concomitent două evenimente importante: deschiderea
22:40
Poligon pentru atacurile hibride rusești Libertatea Cuvântului
Zecile de mesaje primite în aceste zile despre presupuse acte teroriste planificate împotriva școlarilor, care ar urma să aibă loc pe teritoriul școlilor
Acum 24 ore
08:00
Ruslan Osypenko, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, a participat la ședința Consiliului Bisericilor Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii, noul șef al AMR Cernăuți a făcut cunoștință cu liderii spirituali ai regiunii și a discutat chestiuni cheie privind interacțiunea
08:00
Contrabandă cu lemn interzis către UE, oprită în Bucovina Libertatea Cuvântului
La punctul vamal „Vadul-Siret” din cadrul Vămii Cernăuți, oamenii legii au stopat o tentativă de export ilegal de materiale lemnoase interzise către Uniunea
07:40
Keith  Kellogg, la Davos: Sper ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să fie oprit până la vară Libertatea Cuvântului
Fostul trimis special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg, a declarat la Davos că speră într-o încetare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei
07:40
Situație critică în regiunea Cernăuți: doar 6 ore de curent electric pe zi Libertatea Cuvântului
Locuitorii din regiunea Cernăuți se confruntă cu o situație fără precedent. Joi, 22 ianuarie, din cauza vremii reci și a bombardamentelor rusești, vor
07:30
Comunitatea Mămăliga și-a luat rămas bun de la un apărător căzut din Podvirne Libertatea Cuvântului
Vasyl Gherasimciuk a fost înmormântat cu onoruri militare; comunitatea l-a întâmpinat pe erou în genunchi, cu candele aprinse, a comunicat  Consiliul sătesc Mămăliga.
Ieri
07:20
Case în flăcări și oameni care și-au pierdut viața: în regiunea Cernăuți numărul incendiilor a crescut drastic Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, de la începutul anului 2026, numărul incendiilor a crescut de mai bine de două ori față de anul trecut. În
01:20
Cât vor costa alegerile în Ucraina și cine va plăti pentru ele: răspuns din Rada Supremă Libertatea Cuvântului
Următoarele alegeri ar putea deveni cele mai scumpe din istoria Ucrainei, însă Parlamentul mizează pe sprijinul partenerilor occidentali. Desfășurarea scrutinului în Ucraina ar
00:00
„NOR DE AUR” DE ASUPRA CERNĂUȚIULUI Libertatea Cuvântului
La 15 ianuarie s-au împlinit 176 de ani de la nașterea poetului nostru național, Mihai Eminescu O coincidență fericită: la 15 ianuarie 1870,
21 ianuarie 2026
23:50
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost vernisată o expoziție de peisaje de iarnă Libertatea Cuvântului
La Muzeul Regional de Artă din Cernăuți s-a deschis expoziția de pictură și grafică „Iarna la Cernăuți”. Sunt expuse 31 de lucrări din
23:40
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți a declarat când vor avea loc numirile de personal Libertatea Cuvântului
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, nu se va grăbi cu deciziile de personal. Acesta dorește să observe modul în
08:20
Lingouri de aur în șosete și lanțuri în cartea de rugăciuni: vameșii bucovineni au reținut două femei Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret”, vameșii din Cernăuți au confiscat metale prețioase de la două cetățene ale Ucrainei care
08:10
Gitanas Nausėda: Rusia negociază în „limbajul rachetelor” Libertatea Cuvântului
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că Ucraina și partenerii săi – SUA și Europa – dau dovadă de disponibilitate pentru pace, însă
07:50
Trump a explicat de ce nu s-a reușit încă obținerea păcii în Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina și Rusia nu dau dovadă de o disponibilitate simultană pentru încheierea păcii. În cadrul unei
07:30
Fisticul – un ingredient versatil și nutritiv pentru micul dejun.  Beneficiile extraordinare pentru sănătate recomandate de experți Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment nutritiv, bogat în antioxidanți și nutrienți esențiali, care poate deveni un ingredient esențial al unui mic dejun sănătos. Acesta
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
A început deja prima etapă a lucrărilor de modernizare a Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret” Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a efectuat o vizită de lucru la Punctul internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret”. Vizita a
21:50
Declarațiile lui Budanov la Davos despre încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Budanov a declarat un „optimism rezervat” cu privire la încheierea războiului din Ucraina Șeful Oficiului Președintelui, Kirilo Budanov, a raportat progrese în direcția
21:20
În Cernăuți, un bărbat obliga o femeie de 76 de ani să cerșească într-un scaun cu rotile Libertatea Cuvântului
Poliția a pus sub acuzare un locuitor din Cernăuți care forța o pensionară neajutorată să cerșească, însușindu-și toți banii acesteia. Informația a fost
21:20
Cetățenia multiplă în Ucraina: România, țară vecină, nu a fost inclusă pe listă Libertatea Cuvântului
La data de 16 ianuarie a intrat în vigoare Legea 4502-IX, care introduce în Ucraina instituția cetățeniei multiple. Documentul prevede că cetățenii Ucrainei
21:10
Un milion de dolari sub capotă și vin de elită: ce a descoperit Vama Cernăuți Libertatea Cuvântului
În anul 2025, Vama Cernăuți a scos la iveală peste 700 de încălcări ale regulilor vamale: au fost confiscate vinuri de elită, sute
01:00
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.  Tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
A doua zi după Bobotează, la 20 ianuarie (stil vechi),  este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care
00:50
Când vor slăbi gerurile din miez de iarnă? Libertatea Cuvântului
În Ucraina gerurile vor slăbi deja la finele săptămânii curente, începând cu data de 22 ianuarie, iar până atunci valorile termice se vor
00:40
O nouă pierdere irecuperabilă: a murit apărătorul din regiunea Cernăuți, Iaroslav Șevciuk Libertatea Cuvântului
În timpul îndeplinirii serviciului militar, și-a pierdut viața Iaroslav Șevciuk, locuitor al satului Lomacinți din regiunea Cernăuți, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Iaroslav s-a
00:30
Din cauza lui Trump, problema Ucrainei la Davos a trecut pe plan secundar Libertatea Cuvântului
La forumul de la Davos, prioritățile s-au schimbat din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Trump asupra Groenlandei. Ambițiile lui Donald Trump privind anexarea
00:30
Europa planifică o nouă alianță militară cu participarea Ucrainei Libertatea Cuvântului
„Coaliția celor dornici” ar putea deveni o alternativă la NATO ca răspuns la politica SUA privind taxele comerciale. Țările Europei iau în considerare
19 ianuarie 2026
19:40
O autostrada din România va fi mai aproape de Cernăuți: ce se știe despre proiectul de amploare Libertatea Cuvântului
România lansează licitația pentru construcția celui de-al treilea tronson al autostrăzii Suceava–Siret (Bălcăuți – Siret). Acest drum va deveni prelungirea nordică a traseului
19:40
 „Iarna Colindă” – acordul final al sărbătorilor calendaristice de iarnă Libertatea Cuvântului
S-a desfășurat festivalul regional de colinde, urături și cântece de Crăciun moderne „Iarna Colindă”. Festivalul a reunit sute de copii talentați din diferite
19:30
În ultimele 24 de ore, în regiunea Cernăuți au fost lichidate 14 incendii: o persoană a decedat Libertatea Cuvântului
Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pe teritoriul regiunii Cernăuți, salvatorii au lichidat 14 incendii în trei raioane ale regiunii. Incendiile au izbucnit
19:30
Lebedele iernează pe apele din Cernăuți și din regiune Libertatea Cuvântului
În ciuda gerului, lebedele rămân să ierneze pe apele din Cernăuți și regiune. Aceste păsări pot fi văzute pe porțiunile neînghețate ale lacurilor
19:30
Războiul i-a ars floarea tânără a vieții… Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit din nou familia educațională a Liceului din Costiceni, CT Vancicăuți. Pe câmpul de luptă a căzut cu moarte
09:00
În Bucovina s-a apropiat de cultura și literatura română Libertatea Cuvântului
La 19 ianuarie 1939, în orașul Pervomaisk, regiunea Odesa (acum regiunea Mykolaiv), s-a născut Vitali Kolodii, renumit poet ucrainean.  A studiat la Școala
08:50
Sărbători creştine. Boboteaza sau Botezul Domnului. Ziua când sunt sfinţite apele Libertatea Cuvântului
Boboteaza, sărbătorită la 6 ianuarie (stil nou) şi la 19 ianuarie (stil vechi), face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi
07:30
Polițist bucovinean, rănit a doua oară, după reabilitare vrea să se întoarcă pe front Libertatea Cuvântului
Oleksandr Nyjnyk servește în poliție din 2005, iar în 2024 a plecat la război în cadrul unui batalion de infanterie. După o rană
07:30
A fost salvată o lebădă prinsă de ger de un element metalic Libertatea Cuvântului
Lângă Cernăuți, a fost salvată o lebădă care rămăsese blocată, înghețând de un obiect metalic. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală a
02:30
Ucraina vrea să semneze cu SUA un acord-cadru privind garanțiile de securitate Libertatea Cuvântului
Ucraina contează pe faptul că, după Summit-ul Economic Mondial de la Davos, va putea semna cu SUA un document-cadru privind garanțiile de securitate,
02:20
Federația Rusă a schimbat țintele în sistemul energetic al Ucrainei: expertul explică noul plan insidios al inamicului Libertatea Cuvântului
Rusia și-a schimbat strategia de bombardament pentru a îngheța metropolele ucrainene. Rusia a renunțat la bombardamentele pur haotice asupra sistemului energetic ucrainean în
18 ianuarie 2026
20:00
La Ujgorod a fost inaugurat bustul lui Mihai Eminescu Libertatea Cuvântului
De Ziua Culturii Naționale, la 15 ianuarie, la Ujgorod a avut loc un eveniment emoționant, la care au contribuit maramureșeni cu suflet mare.
19:50
Copiii eroilor au plecat într-o călătorie în Ungaria Libertatea Cuvântului
29 de copii ai apărătorilor, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, din comunitățile Cernăuți, Cuciurul Mare, Mamaivți și Noua Suliță, se
14:30
Ajunul Bobotezei. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 5 ianuarie (stil nou) şi la 18 ianuarie (stil vechi), Ajunul Bobotezei creează pentru oameni  o atmosferă aparte, în
10:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Metode eficiente pentru a dezvăța copilul să spună cuvinte urâte Libertatea Cuvântului
Copiii sunt extrem de curioși. Ei rețin ușor tot ce este nou, motiv pentru care uneori „aduc acasă” cuvinte și expresii pe care
10:30
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat Libertatea Cuvântului
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce
10:00
La Ridkivți a ajuns iarăși o veste neagră… Libertatea Cuvântului
În luptele pentru independența Ucrainei a căzut cu moarte de erou ostașul  Serghii Pitikar, locuitor al satului Ridkivți (Rarancea), scrie Raion-info din Noua
09:50
Un cuplu din Bucovina și-a legalizat oficial căsătoria după 54 de ani de viață comună Libertatea Cuvântului
Conform publicației Glavcom,  Soții Oleksiuk din Bucovina au devenit cunoscuți datorită deciziei lor de a-și legaliza oficial căsătoria după 54 de ani de
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.