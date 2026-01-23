Demers la Interpol pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru
TV Nord, 23 ianuarie 2026 14:50
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, potrivit IPN.md. Reprezentanții IGP au […]
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
14:50
Acum 4 ore
12:50
Pixul sau tastatura? În era telefoanelor și a mesajelor trimise cu un click, scrisul de mână pare, pentru unii, un obicei pe cale de dispariție. Totuși, pe 23 ianuarie, de Ziua Internațională a Scrisului de mână, oamenii recunosc că pixul încă nu a fost scos definitiv din joc. „Dacă este o declarație de dragoste, atunci […]
Acum 6 ore
10:50
Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru intervenții operative pe rețeaua de drumuri naționale, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. În total, 75 de utilaje speciale și 60 de muncitori rutieri au fost implicați în lucrările de combatere a lunecușului. Potrivit autorităților, pe anumite sectoare de drum […]
09:50
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l ajusta la schimbările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele actualizări vizează acordarea tichetelor pentru munca în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic al tichetelor de masă. Noile prevederi clarifică condițiile de acordare a tichetelor, […]
Acum 24 ore
18:30
În contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, am întrebat locuitori din mediul rural din nordul țării ce știu și ce cred despre Uniunea Europeană. Răspunsurile sunt diferite și reflectă atât lipsa de informare, cât și speranțe sau dezamăgiri legate de traiul de zi cu zi. Pentru unii, Uniunea Europeană rămâne un […]
17:40
O dronă de tip militar a fost depistată astăzi, 22 ianuarie 2026, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției Republicii Moldova, aparatul de zbor prezenta un pericol major, fiind dotat cu un dispozitiv explozibil activ. Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au intervenit prompt și au evacuat partea de luptă a dronei. Ulterior, cu sprijinul […]
16:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că nu a recepționat nicio cerere din partea SA „Energocom" privind aprobarea sau ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Potrivit ANRE, în spațiul public sunt vehiculate interpretări eronate, generate de confundarea procesului de aprobare a costurilor de bază cu cel de aprobare a prețurilor reglementate […]
15:50
Caz grav la Bălți: Conducerea unui centru de plasament a blocat controlul Ombudsmanului Copilului # TV Nord
Un caz grav care ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor aflați în sistemul de protecție socială este semnalat de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Acesta informează despre împiedicarea unei vizite de monitorizare la Centrul de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă" din municipiul Bălți, vizită planificată în urma […]
15:20
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, acestea desfășurându-se cu succes. Proiectul, supranumit și Linia independenței energetice, a fost finalizat în luna decembrie, urmând ca stațiile electrice Chișinău și Vulcănești să fie finalizate în perioada următoare. Linia Electrică Aeriană are o lungime de 157 de kilometri, include peste 500 de […]
15:20
/VIDEO/ Cum arată Bălțiul prin ochii localnicilor: ce poate vedea un turist în capitala de nord # TV Nord
Am întrebat locuitorii orașului ce locuri ar recomanda unui vizitator care ajunge pentru prima dată în capitala de nord „În primul rând noi avem biserici frumoase în oraș, Sfântul Nicolae, Constantin și Elena, Elizaveta de la BAM care la fel este frumoasă, deja avem parcuri frumoase care s-au mai renovat din ele, ce să vă […]
Ieri
13:50
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc # TV Nord
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru, care va avea loc în perioada 22–25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș. Evenimentul este organizat de Senatul României. La ediția din acest an vor participa, în calitate de observatori și parteneri de dialog, […]
13:30
Drona depistată dimineață în raionul Ștefan Vodă, conține explozibil. Autoritățile pregătesc o explozie controlată # TV Nord
O dronă activă, care conține un dispozitiv explozibil, a fost depistată de autorități. Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului. În prezent, este evaluat nivelul de pericol. Oamenii legii întreprind acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de […]
11:40
O dronă de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, iar autoritățile au intervenit pentru examinarea incidentului. Astăzi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. La fața […]
11:30
Opt cetățeni ucraineni au fost depistați ascunși în compartimentul marfar al unui camion, în urma unei tentative de migrație ilegală dejucate de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali. Fapta a fost descoperită în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care, conform actelor prezentate, transporta marfă din Ucraina spre Republica Moldova. Incidentul a […]
10:10
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026, în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11. Potrivit informațiilor, o ambulanță care […]
09:40
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a discutat cu Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, despre măsurile întreprinse de Guvernul de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri […]
09:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26–30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul […]
21 ianuarie 2026
18:00
Arestul preventiv în privința fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost prelungit cu încă 30 de zile. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Potrivit instituției, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor și a dispus menținerea măsurii preventive, astfel încât Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie […]
15:40
Incendiu la o locuință din apropierea frontierei, stins cu ajutorul polițiștilor de frontieră # TV Nord
Polițiștii de frontieră au intervenit astăzi, 21 ianuarie 2026, la stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat. Potrivit informațiilor oficiale, incendiul a fost semnalat în urma unui apel telefonic recepționat de la populația locală. La fața locului s-au deplasat imediat angajații Sectorului Poliției de […]
15:30
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Sfârșitul anului 2025 a fost marcat de o avalanșă de dezinformări și mesaje care instigă la ură, distribuite intens pe rețelele sociale și pe canale de Telegram. În luna noiembrie au circulat mai multe falsuri care au creat confuzie și au stârnit îngrijorare în rândul populației. Printre cele mai răspândite […]
15:20
/VIDEO/ Ziua Îmbrățișărilor. Ce spun bălțenii despre acest gest simplu, dar plin de afecțiune # TV Nord
De Ziua Internațională a Îmbrățișărilor, am întrebat Bălțenii cât de des îmbrățișează persoanele dragi și ce înseamnă pentru ei acest gest „Foarte des. – Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră când îmbrățișați pe cei apropiați? Înseamnă că îi iubesc pe toți pe care îi îmbrățișez. – Contează mul o îmbrățișare? Da, absolut, îi apropii." Unii spun […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 12–18 ianuarie, au fost înregistrate 3.181 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Numărul cazurilor este în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă. […]
14:40
Doi bărbați, în vârstă de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit hotărârilor instanței, primul inculpat a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, […]
13:30
Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști […]
13:10
Incendiu într-un centru de plasament din raionul Dubăsari: 42 de persoane evacuate de pompieri # TV Nord
42 de persoane au fost evacuate în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la […]
12:10
Trei pasageri care intenționau să se îmbarce pe rutele Chișinău–Londra și Chișinău–Tel Aviv au încercat să transporte ilicit produse de tutungerie, selectând culoarul verde „nimic de declarat". Tentativele au fost dejucate în urma controalelor efectuate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu Poliția de Frontieră. În urma verificărilor bagajelor de cală, echipa […]
11:50
Polițiștii din raionul Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete aflate în
11:10
Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei # TV Nord
Rusia a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat astăzi că aceste presupuse planuri ar fi „distructive pentru statalitatea Republicii Moldova”. Lavrov a criticat guvernarea de la Chișinău, arătându-se indignat de folosirea termenului de „limba română” pe teritoriul țării și […] Acest articol Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea ilegală la răspundere penală a unei persoane nevinovate # TV Nord
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie de Judecătoria Cahul, sediul Central. Potrivit instanței, faptele au fost […] Acest articol Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea ilegală la răspundere penală a unei persoane nevinovate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
20 ianuarie 2026
17:40
În ultimele zile, 25 de persoane, documentate în Chișinău pentru deținere și distribuire de droguri # TV Nord
În ultimele zile, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au identificat, în capitală, 25 de persoane implicate în cazuri de deținere și distribuire a substanțelor narcotice. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, intervențiile au avut loc în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Astfel, în sectorul Rîșcani au fost documentați șapte bărbați, cu vârste […] Acest articol În ultimele zile, 25 de persoane, documentate în Chișinău pentru deținere și distribuire de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
„M-a lovit cu piciorul aici la coaste spate, la spinare, la burtă.” O familie din satul Sverdiac, raionul Rîșcani, susține că a fost victima unei agresiuni violente chiar în propria gospodărie și acuză autoritățile că dosarul bate pasul pe loc. Incidentul a avut loc în vara anului 2025, însă, la mai bine de jumătate de […] Acest articol /VIDEO/ Bătaie în toiul nopții la Sverdiac. Victimele spun că dosarul este tergiversat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova, prin Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni. Potrivit informațiilor oficiale, în baza unor date operative, a fost supus unui control amănunțit un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 42 de ani, […] Acest articol Substanță vegetală suspectă depistată la PTF Leușeni, la intrarea în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău. Acesta este bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență […] Acest articol Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 de mii de euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Consorțiul Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) a fost selectat de Comisia Europeană pentru a deveni primul și unicul European Digital Innovation Hub (EDIH) din Republica Moldova, marcând un pas important în procesul de transformare digitală a economiei naționale. Proiectul este coordonat de ACETI și va fi implementat pe o perioadă de trei […] Acest articol DIH of Moldova devine primul European Digital Innovation Hub din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ Încă doi suspecți în cazul omorului lui Sergiu Oală. Ședința de judecată, amânată din lipsa avocaților # TV Nord
Magistrații Judecătoriei Bălți au examinat astăzi cazul altor doi suspecți în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți, ucis în septembrie 2024. Cei doi sunt vizați în dosar pentru favorizarea infracțiunii, însă ședința de judecată a fost amânată, din cauza neprezentării avocaților acestora. Decizia a fost anunțată de magistratul care […] Acest articol /VIDEO/ Încă doi suspecți în cazul omorului lui Sergiu Oală. Ședința de judecată, amânată din lipsa avocaților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că, la data de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un condamnat aflat în executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă. Incidentul s-a produs la punctul de lucru situat în satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Potrivit ANP, este vorba […] Acest articol Deținut evadat de la un punct de muncă din Goianul Nou a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate militară din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50. La fața locului au intervenit organele de drept, iar poliția investighează […] Acest articol Militar al Armatei Naționale, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare, la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, anunță inițierea unor consultări ample privind reforma administrației publice locale. Scopul acestui proces este construirea unor primării mai puternice, a unor localități mai bine dezvoltate și a unor servicii publice mai eficiente, mai aproape de cetățeni. Potrivit oficialului, forma finală a reformei va fi decisă doar după […] Acest articol Guvernul lansează consultări publice pentru reforma administrației publice locale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a provocat izbucnirea mai multor incendii soldate cu trei decese, în nordul Republicii Moldova. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, la ora 07:04, într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în interiorul […] Acest articol Nerespectarea regulilor antiincendiare a făcut trei victime în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale a MAI, a venit cu o reacție publică după sentința pronunțată pe 19 ianuarie 2026, prin care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Cojocaru susține că a aflat despre […] Acest articol /VIDEO/ Reacția lui Valeriu Cojocaru după sentința pronunțată în dosarul MAI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
În perioada 14–20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, au fost confirmate patru focare de Pesta porcină africană (PPA). Un focar a fost depistat la porci domestici în satul Pîrlița, raionul Fălești, iar alte trei focare […] Acest articol Mai multe focare de boli la animale, confirmate în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Doi bărbați sunt suspectați de sustragerea unor piese auto dintr-un automobil, fiind identificați noaptea trecută de un echipaj mixt în municipiul Bălți. Potrivit informațiilor, echipajul format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri și un angajat al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat pentru verificări un automobil de model Volkswagen, pe […] Acest articol Doi bărbați, suspectați de furt de piese auto, opriți de forțele de ordine la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru denunțarea acordurilor de constituire ale Comunității Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Potrivit acestuia, după finalizarea procedurilor guvernamentale, proiectele de denunțare vor fi înaintate Parlamentului pentru examinare și adoptare. În cazul în care Legislativul va aproba […] Acest articol Moldova, la un pas de ieșirea oficială din CSI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19 ianuarie 2026
17:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat, pe parcursul anului 2025, un total de 2 319 730 de apeluri, cu 209 736 mai puține comparativ cu anul 2024. În medie, operatorii serviciului au răspuns zilnic la 6 355 de apeluri, potrivit datelor oficiale. Din numărul total de apeluri, 754 131 au fost […] Acest articol Apelurile la 112 în 2025: municipiul Bălți pe locul doi după volumul de solicitări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Trei tentative de transport ilicit de produse din tutun au fost documentate, în acest weekend, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Cazurile au fost depistate de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, în cadrul controalelor efectuate pe curse internaționale. În primele două situații, în timpul verificării pasagerilor cu destinația Londra, în bagajele […] Acest articol Bagaje ticsite cu țigarete, depistate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Colaj foto: Ziarul de Gardă Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte […] Acest articol Damir, Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul MAI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Zeci de persoane au respectat tradiția scufundării în apă rece de Boboteaza, considerată un ritual de purificare și întărire a trupului și sufletului. Cei care s-au scăldat în apa Lacului Orășenesc din Bălți spun că apa sfințită de Bobotează are o putere deosebită și că acest obicei le oferă energie și stare de bine. „Această […] Acest articol /VIDEO/ Tradiție păstrată de Bobotează. Scufundatul în apă rece, practicat la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Tragedie în Italia: copil român de 14 ani lovit mortal de o mașină în timp ce mergea la școală # TV Nord
Un copil român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină în Italia, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut în San Sebastiano da Po, lângă Torino, pe o stradă fără trecere de pietoni. Locuitorii sunt revoltați și cer autorităților să fie trase la răspundere pentru acest incident tragic. Potrivit digi24.ro, […] Acest articol Tragedie în Italia: copil român de 14 ani lovit mortal de o mașină în timp ce mergea la școală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
În cadrul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj, la Chișinău, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert organizat în onoarea delegației albaneze. Evenimentul a avut loc într-un cadru oficial și a fost susținut de soprana Ulpiana Aliaj și pianistul Jusuf Beshiri, care au prezentat un program muzical. Concertul a […] Acest articol Concert organizat la Chișinău în cadrul vizitei președintelui Albaniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme avicole situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Cazul a fost înregistrat la mijlocul săptămânii trecute. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele identificate sunt cetățeni […] Acest articol Patru cetățeni străini, depistați la muncă ilegală în Nisporeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
