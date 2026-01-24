Poliția a confirmat afirmațiile lui Costiuc despre focuri de armă la Botanica, dar îl acuză indirect că a scăpat un suspect din cauza ”difuzării premature a unor informații în spațiul public”
Omniapres, 24 ianuarie 2026 13:00
La două zile după ce un tânăr a fost rănit prin împușcare, în sectorul Botanica al capitalei, Poliția a confirmat incidentul. "La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capital. La fața locului s-a stabilit că un tânăr de 26 de […]
Militarul Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare în cap în data de 20 ianuarie, a murit la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. "Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Tânărul avea 24 […]
După decizia CtCEDO în favoarea sa, Valeriu Cojocaru, într-o intervenție video din Berlin, anunță că a depus dosarul pentru azil politic în Germania # Omniapres
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Valeriu Cojocaru a venit cu o nouă reacție după ce Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpol o cerere de darea în căutare internațională a sa și a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5 a Inspectoratului Național de Investigații. Cojocaru […]
VIDEO // Un tânăr ar fi ajuns la spital după împușcături în Botanica. Costiuc: Domnule Cernăuțeanu, cine a tras? # Omniapres
Un tânăr ar fi ajuns la spital după ce, în noaptea de joi spre vineri, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, ar fi fost trase mai multe focuri de armă. Despre aceasta a declarat deputatul Vasile Costiuc, care solicită explicații din partea Poliției cu privire la circumstanțele producerii incidentului. Potrivit politicianului, victima, născută […]
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată la 23 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a mai dispus aplicarea unei amenzi de 300 000 de lei, precum și privarea de dreptul de a ocupa […]
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. Nu este niciun audit […]
Liderul partidului "Moldova Mare", Victoria Furtună, susține că a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fiica sa. Anunțul despre incident a fost postat pe rețele de socializare de către politician, care nu a oferit detalii. Furtună a scris doar că fiica sa a fost speriată de situație. "Dacă o mamă ajunge să-și […]
IGP solicită Interpolului căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul angajărilor fictive # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, scrie IPN. Reprezentanții IGP au […]
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Potrivit documentului, Vladislav Schimbin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, Ion Bocan […]
VIDEO // Cum a fost înșelată o pensionară cu 550 000 de lei: doi cetățeni străini, în arest # Omniapres
O femeie în vârstă de 75 de ani a devenit victima unei escrocherii de proporții, după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au dat drept angajați ai instituțiilor de drept. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare, necunoscuții au convins-o să transmită suma de 550 de mii de lei. În urma investigațiilor desfășurate […]
Tragedia produsă la sfârșitul lunii noiembrie 2023 pe un traseu din raionul Căușeni a avut o continuare neașteptată la aproape doi ani distanță. Procuratura a oferit detalii care nu au fost făcute publice anterior. Potrivit răspunsului Procuraturii Generale la solicitarea Omniapres, dosarul penal nu doar că a fost inițiat, ci a și deja transmis în […]
Alimentarea mașinii va costa mai mult în zilele următoare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o nouă ajustare a prețurilor la carburanți. Noile valori maxime de referință vor fi aplicate în perioada 24–26 ianuarie. Conform deciziei ANRE, un litru de benzină COR 95 va fi vândut cu cel mult 22,94 lei, […]
Cazul „spionului" moldovean la Moscova: bărbatul ar fi fost reținut inițial pentru huliganism # Omniapres
Documente ale instanțelor din Moscova indică faptul că Serghei Mișin ar fi fost reținut inițial pentru huliganism, cu aproape două săptămâni înainte ca autoritățile ruse să anunțe public un dosar de spionaj. Informațiile contrazic parțial versiunea prezentată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei și au fost făcute publice de canalul de Telegram SPPOT, care […]
O avarie tehnică a fost raportată din nou la Centrala electrică Moldovenească (MGRES), fapt care ar putea provoca întreruperi temporare de energie electrică în unele zone ale regiunii. Potrivit unui anunț publicat pe canalul de Telegram al rețelelor unificate de distribuție a energiei electrice, incidentul s-a produs la unul dintre blocurile energetice ale centralei. În […]
Începând cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare, iar cetățenii vor putea preda textilele uzate în mod responsabil, fără a le mai arunca la gunoi. Hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi reutilizate sau transformate în produse noi, precum alte materiale textile sau […]
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, după participarea la Consiliul European informal de la Bruxelles, că România va respecta suveranitatea Republicii Moldova și voința exprimată de cetățenii acesteia, indiferent de evoluțiile viitoare. Răspunzând unei întrebări privind ipoteza unirii României cu Republica Moldova — temă readusă recent în discuție de președinta de la Chișinău — […]
Accesul salariaților la tichetele de masă a fost extins, după ce autoritățile au actualizat Regulamentul care stabilește modul de acordare și utilizare a acestui beneficiu. Noile prevederi vizează, în special, includerea angajaților care lucrează în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic al tichetelor de masă. Documentul revizuit clarifică condițiile în care pot […]
VIDEO // Deputat PN: Guvernul a anunțat că reintegrarea țării e o prioritate, dar nu a venit cu niciun plan în acest sens # Omniapres
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […]
VIDEO // Igor Grosu critică lipsa de atenție a unor consilieri PAS la ședința CMC: „Foarte rău și urât acest lucru" # Omniapres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a comentat ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie, afirmând că unii consilieri au părut mai preocupați de telefoanele mobile decât de subiectele de pe ordinea de zi. Potrivit lui Igor Grosu, în timpul ședinței au fost surprinse două consiliere PAS, una făcând cumpărături online, iar cealaltă jucându-se […]
Drumarii, mobilizați pe drumurile naționale: 75 de utilaje au intervenit pe timpul nopții # Omniapres
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, pe mai multe sectoare de drum din țară, circulația se desfășoară în condiții dificile, din cauza ceții – pe alocuri dense – și a precipitațiilor specifice sezonului rece. Potrivit datelor meteo, pe parcursul zilei sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsori, iar pe carosabil se poate forma […]
Junghietu despre motorina cu parafină: „A venit un lot cu parametri ieșiți din standard" # Omniapres
Un lot de motorină care nu ar respecta pe deplin standardele de calitate ar fi ajuns la unele benzinării din Republica Moldova, iar autoritățile au inițiat verificări pentru a stabili amploarea și impactul situației, în urma sesizărilor venite din partea consumatorilor. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că motorina destinată sezonului de iarnă trebuie să […]
Republica Moldova ia în calcul achiziția unui nou radar de supraveghere aeriană, după ce sistemul cumpărat anterior nu mai acoperă pe deplin riscurile actuale de securitate. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul creșterii amenințărilor în regiune. Oficialul a subliniat că schimbarea mediului de securitate obligă autoritățile să-și adapteze capacitățile de […]
Ambasadoarea Uniunea Europeană în Republica Moldova, Iwona Piórko, avertizează că amenințările hibride la adresa țării rămân serioase și de durată, însă subliniază că ră
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde sâmbătă o vizită oficială în Polonia, axată pe aprofundarea relațiilor bilaterale, în special în domeniile securității și rezilienței. Șefa statului a anunțat deplasarea în cadrul unei conferințe de presă, unde a subliniat rolul important al Poloniei ca partener al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, cooperarea dintre cele două țări […] The post Maia Sandu merge în Polonia: cooperarea în domeniul securității, pe agenda vizitei appeared first on Omniapres.
Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat # Omniapres
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. […] The post Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat appeared first on Omniapres.
Avarie la MGRES: mai multe raioane din regiunea transnistreană, afectate de întreruperi de curent # Omniapres
Unele raioane din regiunea transnistreană se confruntă cu întreruperi temporare de energie electrică, după ce la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (Centrala Termoelectrică Moldovenească) s-a produs o avarie tehnică la unul dintre blocurile energetice. Potrivit autorităților de facto din regiune, alimentarea cu energie poate fi sistată pe durata intervențiilor de remediere și a procesului […] The post Avarie la MGRES: mai multe raioane din regiunea transnistreană, afectate de întreruperi de curent appeared first on Omniapres.
Noi reguli și pedepse mai dure pentru circulația ilegală a armelor, propuse în Codul penal # Omniapres
Un proiect de lege care propune modificarea Codului penal urmărește întărirea cadrului legal de combatere a circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora, pe fondul riscurilor tot mai mari pentru securitatea publică. Inițiativa vizează prevenirea infracțiunilor comise cu violență și arme de foc, precum și armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale asumate […] The post Noi reguli și pedepse mai dure pentru circulația ilegală a armelor, propuse în Codul penal appeared first on Omniapres.
Locuitorii din Comrat s-ar putea confrunta, în 2026, cu facturi mai mari pentru serviciile de apă tehnologică, canalizare și epurare a apelor uzate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a scos la consultări publice proiectul noilor tarife aplicabile întreprinderii municipale ÎM ”Su-Canal” Comrat, document care prevede scumpiri considerabile față de nivelurile actuale. Astfel, pentru alimentarea […] The post Tarifele la apă și canalizare ar putea crește semnificativ în Comrat appeared first on Omniapres.
Economiile populației merg spre stat: 152 milioane de lei investite în prima rundă de subscriere din 2026 # Omniapres
Prima subscriere din 2026 a confirmat apetitul ridicat al populației pentru investiții. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au plasat 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, potrivit datelor oficiale. Cea mai mare parte a sumelor — 140,75 milioane de lei — a fost direcționată către obligațiunile cu maturitate de 1 an, […] The post Economiile populației merg spre stat: 152 milioane de lei investite în prima rundă de subscriere din 2026 appeared first on Omniapres.
VIDEO // O trupă rusă reacționează la „Viva, Moldova!”: „S-au gândit la noi, ne puteți trece coautori” # Omniapres
Trupa rusă Discoteca Avaria a comentat public discuțiile apărute în mediul online privind piesa „Viva, Moldova!”, cu care artistul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision. Muzicienii ruși spun că melodia moldovenească ar avea anumite asemănări cu piesa lor „Opa”, lansată anterior, însă tratează situația într-o notă relaxată. Potrivit declarațiilor făcute presei, membrii trupei afirmă […] The post VIDEO // O trupă rusă reacționează la „Viva, Moldova!”: „S-au gândit la noi, ne puteți trece coautori” appeared first on Omniapres.
Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, nu a promovat evaluarea de integritate # Omniapres
Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Vasile Plevan, fost procuror-șef adjunct al Veronica Dragalin la conducerea Procuraturii Anticorupție, nu corespunde criteriilor de integritate etică. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul A și a fost transmis astăzi atât subiectului evaluării, cât […] The post Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, nu a promovat evaluarea de integritate appeared first on Omniapres.
VIDEO // Focuri de armă într-un sat din Hîncești: un tânăr a fost rănit, poliția a găsit arme și muniții ilegale # Omniapres
Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat cu o armă de foc pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Incidentul a fost raportat Poliției, iar victima a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, în urma […] The post VIDEO // Focuri de armă într-un sat din Hîncești: un tânăr a fost rănit, poliția a găsit arme și muniții ilegale appeared first on Omniapres.
VIDEO // Maia Sandu: Decizia privind unirea aparține cetățenilor, iar sprijin majoritar nu există # Omniapres
Președinta Maia Sandu afirmă că inițiativa unirii cu România nu este susținută, în prezent, de majoritatea cetățenilor, potrivit sondajelor de opinie. Declarațiile au fost făcute joi, 22 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este un stat democratic, iar direcțiile strategice ale țării pot fi stabilite doar în […] The post VIDEO // Maia Sandu: Decizia privind unirea aparține cetățenilor, iar sprijin majoritar nu există appeared first on Omniapres.
Drona, depistată în localitatea Crocmaz din Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, iar autoritățile au instituit imediat măsuri sporite de securitate. Potrivit anunțului Poliția Republicii Moldova, situația este calificată drept un pericol iminent. În aceste condiții, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului. În prezent, […] The post Drona din Ștefan Vodă conține explozibil: localnicii au fost evacuați appeared first on Omniapres.
Cine este „spionul” reținut la Moscova: ar fi vorba despre un fost consilier prezidențial din Republica Moldova # Omniapres
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, transmite IPN. FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă […] The post Cine este „spionul” reținut la Moscova: ar fi vorba despre un fost consilier prezidențial din Republica Moldova appeared first on Omniapres.
Anchetă în România privind falsificarea actelor de identitate, cu cetățeni din Moldova implicați # Omniapres
Percheziții de amploare au loc joi în județul Botoșani, unde polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară o operațiune într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate. Potrivit procurorilor, în dimineața zilei de 22 ianuarie 2026 au fost puse în aplicare 73 de […] The post Anchetă în România privind falsificarea actelor de identitate, cu cetățeni din Moldova implicați appeared first on Omniapres.
VIDEO // Maia Sandu, după incidentul de la Crocmaz: „Nu e suficient să condamnăm, trebuie să ne protejăm spațiul aerian” # Omniapres
Republica Moldova trebuie să treacă de la simple condamnări la măsuri concrete pentru protejarea spațiului aerian, a declarat președinta Maia Sandu, comentând incidentul cu drona descoperită pe 22 ianuarie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Șefa statului a subliniat că riscurile de acest tip nu vizează doar Republica Moldova, ci și alte țări din regiune. […] The post VIDEO // Maia Sandu, după incidentul de la Crocmaz: „Nu e suficient să condamnăm, trebuie să ne protejăm spațiul aerian” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Deputat PN: „Să lăsăm politica. Oamenii se uită la facturi și la prețurile din magazine” # Omniapres
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […] The post VIDEO // Deputat PN: „Să lăsăm politica. Oamenii se uită la facturi și la prețurile din magazine” appeared first on Omniapres.
MAE despre drona de la Crocmaz: ”Este de proveniență rusă, încalcă suveranitatea Moldovei” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după identificarea, pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, a unei drone, afirmând că este de proveniență rusă și calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit MAE, autoritățile moldovene condamnă ferm asemenea acțiuni și subliniază că acestea sunt o consecință directă […] The post MAE despre drona de la Crocmaz: ”Este de proveniență rusă, încalcă suveranitatea Moldovei” appeared first on Omniapres.
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a respins ferm acuzațiile formulate de autoritățile ruse privind reținerea unui presupus „agent al serviciilor speciale moldovenești”, calificând declarațiile drept nefondate și manipulatorii. „Astfel de declarații reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de escaladare a situației regionale. Instituția își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația […] The post Chișinău, reacție la acuzațiile FSB privind reținerea unui presupus „agent moldovean” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Irina Vlah: Planul „secret” pentru Transnistria: 5 întrebări către prim-ministru # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori decizionali din cadrul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv premierul Alexandru Munteanu şi vicepremierul responsabil de reintegrare, Valeriu Chiveri, au anunţat că se lucrează la un plan de soluţionare a problemei transnistrene şi au menţionat că în acest sens se lucrează în […] The post VIDEO // Irina Vlah: Planul „secret” pentru Transnistria: 5 întrebări către prim-ministru appeared first on Omniapres.
O dronă de mari dimensiuni a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Aparatul, cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, a fost găsit în grădina unei case nelocuite, iar zona a fost imediat securizată. Potrivit Poliției, la fața locului urmează să ajungă experții Secției […] The post Dronă de mari dimensiuni, depistată într-o localitate din raionul Ștefan Vodă appeared first on Omniapres.
VIDEO // Deputat PAS, despre reforma anunțată de Guvern: Satele nu dispar, se schimbă doar administrația publică locală # Omniapres
Deputatul PAS Igor Chiriac a declarat că în Republica Moldova nu se pregătește o reformă administrativ-teritorială care să ducă la dispariția satelor, ci o reformă a administrației publice locale, axată pe schimbarea modului de conducere și funcționare a primăriilor. „Nu va fi reforma administrativ-teritorială, dar, ca oamenii să înțeleagă, va fi reforma administrației publice locale. […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre reforma anunțată de Guvern: Satele nu dispar, se schimbă doar administrația publică locală appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Chicu avertizează: opoziția ar putea ieși la proteste din cauza tarifelor mari la gaz # Omniapres
Deputatul Blocului Alternativa și lider al PDCM, Ion Chicu, a lăsat să se înțeleagă că opoziția ar putea recurge la proteste de stradă, pe fondul nemulțumirii tot mai mari față de tarifele ridicate la gazele naturale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, unde Chicu a vorbit despre presiunea financiară […] The post VIDEO // Ion Chicu avertizează: opoziția ar putea ieși la proteste din cauza tarifelor mari la gaz appeared first on Omniapres.
FSB anunță reținerea la Moscova a unui cetățean rus acuzat de colaborare cu serviciile secrete moldovenești # Omniapres
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat reținerea și arestarea, la Moscova, a unui cetățean rus, acuzat că ar fi acționat la indicațiile Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Potrivit comunicatului difuzat joi de Centrul pentru Relații Publice al FSB, bărbatul ar fi sosit în capitala rusă în decembrie 2025 pentru […] The post FSB anunță reținerea la Moscova a unui cetățean rus acuzat de colaborare cu serviciile secrete moldovenești appeared first on Omniapres.
UE alocă 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026: Moldova va primi 8 milioane de euro # Omniapres
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026, destinat să sprijine 239 de milioane de persoane afectate de “reducerile de finanțare ale principalilor donatori”. Mai mult de jumătate din acest buget va fi direcționat către Africa și Orientul Mijlociu. De asemenea, în Europa, 145 de […] The post UE alocă 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026: Moldova va primi 8 milioane de euro appeared first on Omniapres.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut un discurs tranșant la Forumul Economic Mondial de la Davos, în care a criticat dur Europa, a lăudat rolul economic al SUA și a reafirmat poziția Americii drept principal motor al creșterii globale. În fața liderilor politici și economici reuniți la Davos, Trump a declarat că fără intervenția […] The post VIDEO // Trump, la Davos: „Fără SUA, Europa ar vorbi germană și puțin japoneză” appeared first on Omniapres.
Doi bărbați, în vârstă de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea după ce au fost prinși conducând automobile în stare de ebrietate, fără a deține permis de conducere. Sentințele au fost pronunțate pe 21 ianuarie 2026, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit deciziilor instanței, primul inculpat a fost condamnat la […] The post Doi șoferi au fost condamnați la închisoare după ce au urcat băuți la volan appeared first on Omniapres.
Procuroarea Lilia Ureche, care activa în cadrul Procuraturii Hîncești, a fost revocată din funcție în urma unei decizii adoptate de Consiliul Superior al Procurorilor, în ședința din 21 ianuarie. Hotărârea a fost transmisă procurorului general interimar pentru aplicare. Măsura vine după finalizarea unei proceduri disciplinare, în cadrul căreia Colegiul de disciplină și etică a constatat […] The post Un procuror din Hîncești a fost demis pentru încălcarea normelor de integritate appeared first on Omniapres.
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu studii juridice, Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” […] The post Cine sunt deputații din Parlament: juriștii și economiștii, cele mai frecvente profesii appeared first on Omniapres.
